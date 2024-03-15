Юрий Бондарев. Игра. Спектакль Государственного академического Малого театра СССР
Юрий Бондарев. Игра. Спектакль Государственного академического Малого театра СССР
Во время съемок фильма трагически погибает молодая актриса Ирина Скворцова. Вокруг имени режиссера Крымова, пригласившего Ирину на главную роль в фильме, разрастаются порочащие его слухи. В этот трудный период жизни он много размышляет о прошедшем. "Что была моя жизнь?" – задает себе вопрос Крымов. "Нет, жизнь не игра…".
Государственный академический Малый театр Союза ССР.
По одноименному роману.
Режиссер Андреев Владимир
#Театрумикрофона
В ролях: Крымов, кинорежиссер – Соломин Юрий; Ольга, жена Крымова – Корниенко Нелли; Таня, дочь Крымова – Охлупина Алена; Валентин, сын Крымова – Куценко Олег; Стишов, кинорежиссер, друг Крымова – Весник Евгений; Гричмар, американский кинорежиссер – Филиппов Роман; Ирина Скворцова, актриса – Лебедева Татьяна; Балабанов, директор киностудии – Езепов Вячеслав; Вениамин Владимирович Скворцов, отец Ирины – Афанасьев Николай; Молочков, директор съемочной группы – Потапов Александр; Женя Нечуралов, 2-й режиссер – Кознов Дмитрий; Токарев, следователь – Клюквин Александр; Текст от автора – Андреев Владимир
Год производства: 1988