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Юрий Бондарев. Игра. Спектакль Государственного академического Малого театра СССР

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Юрий Бондарев. Игра. Спектакль Государственного академического Малого театра СССР

Во время съемок фильма трагически погибает молодая актриса Ирина Скворцова. Вокруг имени режиссера Крымова, пригласившего Ирину на главную роль в фильме, разрастаются порочащие его слухи. В этот трудный период жизни он много размышляет о прошедшем. "Что была моя жизнь?" – задает себе вопрос Крымов. "Нет, жизнь не игра…".
Государственный академический Малый театр Союза ССР.
По одноименному роману.
Режиссер Андреев Владимир

#Театрумикрофона

В ролях: Крымов, кинорежиссер – Соломин Юрий; Ольга, жена Крымова – Корниенко Нелли; Таня, дочь Крымова – Охлупина Алена; Валентин, сын Крымова – Куценко Олег; Стишов, кинорежиссер, друг Крымова – Весник Евгений; Гричмар, американский кинорежиссер – Филиппов Роман; Ирина Скворцова, актриса – Лебедева Татьяна; Балабанов, директор киностудии – Езепов Вячеслав; Вениамин Владимирович Скворцов, отец Ирины – Афанасьев Николай; Молочков, директор съемочной группы – Потапов Александр; Женя Нечуралов, 2-й режиссер – Кознов Дмитрий; Токарев, следователь – Клюквин Александр; Текст от автора – Андреев Владимир

Год производства: 1988

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8hIkLiZftjE
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