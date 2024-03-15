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С.В. Савельев – Эволюционное ускорение

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Эволюция человечества иногда ускоряется в критические периоды истории.
2. В периоды стагнации преимущество получают люди с хорошими связями и богатством, а не образованием и талантами.
3. Иван Грозный создал опричнину, чтобы заменить людей с "устаревшими мозгами" на преданных ему людей, готовых к реформам.
4. Петр I создал специальные элитные полки (Семеновский, Преображенский) для отбора преданных офицеров-реформаторов.
5. ВЧК (позже ГПУ, НКВД) также проводила "отбор мозгов" для строительства нового советского государства.
6. Гитлер использовал штурмовиков (СА) для прихода к власти, но позже уничтожил их во время "Ночи длинных ножей".
7. Президент России предложил, чтобы участники СВО получили дополнительное образование и пошли во власть, что может стать новым "ускорителем эволюции".

Вывод:
В критические периоды истории власти часто прибегали к насильственным методам "отбора мозгов" – замене части населения на людей, преданных новой идеологии и готовых к переменам. Это позволяло ускорить эволюцию общества путем быстрой смены элит. Предложение президента дать участникам СВО образование и должности во власти может стать новым витком такого "ускорения эволюции" в России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XmbUh8T5caE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27240 25326
    жора шапов 9 мин. назад

      С 6:00 про аналог роли хунвэйбинов в Китае во времена культурной революции.
      Неявный совет от С. Савельева про “новое будущее” и замену “чужих мышей” в кладовке, хе-хе.

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