Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Эволюция человечества иногда ускоряется в критические периоды истории.

2. В периоды стагнации преимущество получают люди с хорошими связями и богатством, а не образованием и талантами.

3. Иван Грозный создал опричнину, чтобы заменить людей с "устаревшими мозгами" на преданных ему людей, готовых к реформам.

4. Петр I создал специальные элитные полки (Семеновский, Преображенский) для отбора преданных офицеров-реформаторов.

5. ВЧК (позже ГПУ, НКВД) также проводила "отбор мозгов" для строительства нового советского государства.

6. Гитлер использовал штурмовиков (СА) для прихода к власти, но позже уничтожил их во время "Ночи длинных ножей".

7. Президент России предложил, чтобы участники СВО получили дополнительное образование и пошли во власть, что может стать новым "ускорителем эволюции".

Вывод:

В критические периоды истории власти часто прибегали к насильственным методам "отбора мозгов" – замене части населения на людей, преданных новой идеологии и готовых к переменам. Это позволяло ускорить эволюцию общества путем быстрой смены элит. Предложение президента дать участникам СВО образование и должности во власти может стать новым витком такого "ускорения эволюции" в России.