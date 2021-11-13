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“Ключевой элемент”. Как Ложь стала глобальной системой взаимодействия. Сергей Савельев

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Зачем люди лгут и верят лжецам? Как нам продают ложь в глобальном масштабе? Почему наука напичкана ложью? Как ложь постепенно стала "международным языком" и почему в наши дни глобальный отрыв от реальности становится непреодолимым? Что происходит с человеком, когда он лжёт? Можно ли определить ложь по невербальным признакам? Существуют ли патологические лжецы? Что такое обман, как он эволюционно появился и для чего? Об этом говорит профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mZl1hxQ5sJM
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