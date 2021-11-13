“Ключевой элемент”. Как Ложь стала глобальной системой взаимодействия. Сергей Савельев
Зачем люди лгут и верят лжецам? Как нам продают ложь в глобальном масштабе? Почему наука напичкана ложью? Как ложь постепенно стала "международным языком" и почему в наши дни глобальный отрыв от реальности становится непреодолимым? Что происходит с человеком, когда он лжёт? Можно ли определить ложь по невербальным признакам? Существуют ли патологические лжецы? Что такое обман, как он эволюционно появился и для чего? Об этом говорит профессор Сергей Савельев. Ведущий – Дионис Каптарь.