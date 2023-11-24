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С.В. Савельев – Пакт Мефистофеля

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Бог в религиях ничего не дает, а только обещает, в отличие от Мефистофеля, который дает конкретные блага, пусть и в обмен на расплату.

2. Мефистофель заключает пакты с людьми и организациями ради ускорения эволюционного процесса – для этого нужно снизить образовательный ценз, перевести людей на примитивные ценности и "задутить" человеческое сознание в религиозное.

3. Примером такого пакта является Меркель, которая в сговоре с определенными силами организовала наплыв мигрантов в Евросоюз.

4. Религиозное и псевдонаучное сознание – тоже результат пактов с Мефистофелем. Они готовят почву для манипулирования людьми.

5. Чтобы противостоять пактам Мефистофеля, нужно развивать критическое научное мышление, строить школы и университеты, а не спорткомплексы, уничтожить чиновничий аппарат в науке.

Вывод: лектор рассматривает многие современные негативные тенденции как результат "пактов Мефистофеля" – сделок с тёмными силами ради получения выгоды ценой разрушения рациональности и критического мышления людей. Чтобы этому противостоять, он призывает к развитию образования и науки.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jz-xGY5G0yo
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