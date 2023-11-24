С.В. Савельев – Пакт Мефистофеля
Комментарий редакции
Основные тезисы лекции:
1. Бог в религиях ничего не дает, а только обещает, в отличие от Мефистофеля, который дает конкретные блага, пусть и в обмен на расплату.
2. Мефистофель заключает пакты с людьми и организациями ради ускорения эволюционного процесса – для этого нужно снизить образовательный ценз, перевести людей на примитивные ценности и "задутить" человеческое сознание в религиозное.
3. Примером такого пакта является Меркель, которая в сговоре с определенными силами организовала наплыв мигрантов в Евросоюз.
4. Религиозное и псевдонаучное сознание – тоже результат пактов с Мефистофелем. Они готовят почву для манипулирования людьми.
5. Чтобы противостоять пактам Мефистофеля, нужно развивать критическое научное мышление, строить школы и университеты, а не спорткомплексы, уничтожить чиновничий аппарат в науке.
Вывод: лектор рассматривает многие современные негативные тенденции как результат "пактов Мефистофеля" – сделок с тёмными силами ради получения выгоды ценой разрушения рациональности и критического мышления людей. Чтобы этому противостоять, он призывает к развитию образования и науки.