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Пару слов об энергобалансе России

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Ночные размышления об энергетическом балансе России. Мы уже привыкли гордиться тем, что баланс в нашей стране — один из самых чистых: 20% генерации на АЭС, почти столько же — на ГЭС, всего 14% – уголь, все прочее — природный газ, нечто нелепое под названием ВИЭ (ГЭС — отдельно, ВИЭ — отдельно, логика в чистом «сносе») – 1%. Красиво, спору нет. Но я позволю себе напомнить, что после 1991 года в составе кабинета министров России министерства энергетики не было, зато наличествовало Минтопэнерго, министерство топлива и энергетики. Разница не только и не столько в наименовании, сколько в функциях и в зонах ответственности — Минтопэнерго отвечало еще и за генерацию тепловой энергии. В настоящее время это отнесено к ведению Министерства строительства и ЖКХ, и принято считать, что именно это ведомство ведает теплом. Теплом, значение которого для самой северной страны на планете имеет чрезвычайно высокое значение. Теплогенерация в России — она вообще может быть бизнесом в нашей стране? Разве логика не подсказывает, что обеспечение теплом в России — это на самом деле жизнеобеспечение? Зарабатывать прибыль на генерации и подаче тепла равносильна появлению коммерческих расценок на услуги пожарников и бойцов МЧС. Но это отдельная тема, а сейчас хочется вслух спросить: а кто-нибудь представляет себе, есть какая-то статистика по тому, какие виды энергетических ресурсов используются у нас для выработки тепла? Ну, к примеру, мазут в Мурманской области и на Камчатке, всевозможные виды дров и древесных брикетов в Коми, пропитанные креозотом шпалы и «отработка» (слитое в автосервисах машинное масло) в частном секторе в Чите, в Красноярске, солярка для ДЭС, которые были созданы лет так полста тому назад по всем Северам… ? Нет у нас такой статистики, нет и быть не может — 35 сотрудников департамента ЖКХ в составе Минстроя обеспечить ее появление просто физически не в состоянии. Знаете, для отчетов перед Европой энергобаланс от министерства энергетики — это нормально, поскольку для Италии с Грецией и Францией централизованное теплоснабжение вообще неизвестные слова. Но для самих-то себя вот эта благоглупость — для чего? Самих себя убаюкать? Энергобаланс удивительно чистый, никакой нагрузки на окружающую среду, а то, что зимой в частных секторах Читы и Красноярска видимость — метр и дышать невозможно — эдакое нашенское «этодругое»?

Обманывать недругов в условиях экономической войны — благо. Обманывать самих себя — ошибка, которая порождает излишнюю самоуспокоенность. Справиться с ошибкой можно только за счет воссоздания полноценного министерства ЖКХ — оно обязано вернуться в Россию, убрав прочь мертворожденного кадавра, симулирующего осмысленную деятельность. Министерство ЖКХ — это не только тепло и не только лифты, о которых внезапно вспомнил спикер Думы. Это — водоподготовка и подача воды, это — канализация, это — сбор мусора и далее по списку. Всем этим системам жизнеобеспечения нужны хозяйские руки и головы, которые способны думать и решать, а не заниматься исключительно написанием красивых отчетов.

Разумеется, все написанное — не более, чем мое  частное мнение.

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Энергобаланс России выглядит хорошо на бумаге (20% АЭС, 20% ГЭС, 14% уголь и т.д.), но не учитывает теплогенерацию.

2. Теплогенерация в России жизненно важна из-за холодного климата, но находится в ведении Минстроя, а не Минэнерго.

3. Нет статистики о видах топлива, используемых для теплогенерации в разных регионах (мазут, дрова, отработанное масло и т.д.).

4. Отчеты об "экологически чистом" энергобалансе вводят в заблуждение, не учитывая загрязнение от теплогенерации. 

5. Необходимо воссоздать полноценное Министерство ЖКХ для управления системами жизнеобеспечения, в том числе теплогенерацией.

Вывод:
Существующие официальные данные об энергобалансе России неполны и вводят в заблуждение, так как не учитывают теплогенерацию – жизненно важную для северных регионов отрасль, использующую разные, зачастую экологически грязные виды топлива. Для комплексного управления системами жизнеобеспечения, включая теплоснабжение, необходимо воссоздать отдельное полноценное Министерство ЖКХ.

Источник: https://t.me/borisgeoenergetic/927
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