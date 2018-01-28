Станислав Безгин. Проблема пирамиды долга, инфляция и [потенциальная] гиперинфляция в Америке

Данную статью нужно рассматривать как продолжение темы, начатой в статье Налоговая реформа и проблема торгового дефицита Америки

В ней помимо вопросов связанных с торговым дефицитом Америки подробно разобрана матрица энергобаланса.

Так как некоторые вопросы в этой части я обсуждаю, основываясь на терминах и принципах изложенных в первой части, то лучше ее прочитать/просмотреть.

Раз уж я стал рассматривать матрицу энергобаланса Америки, то хочется затронуть еще один вопрос, которую я ранее вскользь затрагивал в своих статьях и комментариях.

Это тема:

Гиперинфляция в Америке, «освежающий гиперок», обнуление пирамиды долгов, внедрение амеро и перезапуск финансовой системы. Предполагается, что после этого обновленная Америка должна жить долго и счастливо.

Гиперинфляция и проблема “американского государственного долга”

Прежде чем рассматривать вопрос влияния гиперинфляции на энергобаланс, давайте попробуем определить, где в матрице энергобаланса находится американский внешний долг?

Правильный ответ – нигде!

То есть, с точки зрения, энергобаланса страны нет абсолютно никакой разницы какой у страны внешний долг, какая стоимость его обслуживания и какая его структура. Утверждение что – «Рост американского внешнего долга в какой-то момент приведет к невозможности его обслуживать» – логически является абсолютно бессмысленным. А значение имеет только динамика изменения долга, которая зависит от наличия за рубежом «лишних денег», а, точнее, даже от наличия за рубежом «лишних физических ресурсов», потому, что деньги при необходимости можно и напечатать. То есть где-то в мире должны быть «лишние физические ресурсы», а у Америки должна быть возможность их отжать. Все это является единственным и достаточным условием для бесконечно долгого и счастливого существования американского государственного внешнего долга.

Давайте посмотрим на следующую модель:

Год 1.

Внешний государственный долг Америки 1 триллион долларов.

Стоимость обслуживания 2%

За рубежом имеется 100 млрд «лишних» денег.

Казначейство «выплачивает» «держателям» трежерис 20 млрд долларов. Лишних денег в мире становится 120 млрд долларов.(Ну действительно если туземцы не знали куда пристроить 100 млрд долларов, то понятно, что и 120 млрд долларов, так же им абсолютно не нужны.)

Казначейство выпускает трежерис на 120 млрд долларов, и помогает туземцам избавиться от лишних денег.

(американское население впоследствии меняет эти 100 млрд долларов на реальных физические товары и ресурсы, но это, впрочем, пока неважно.)

Год 2

Внешний государственный долг Америки 1,120 триллион долларов.

Стоимость обслуживания 5%

За рубежом имеется 100 млрд «лишних» денег.

Казначейство «выплачивает» «держателям» трежерис 56 млрд долларов. Лишних денег в мире становится 156 млрд долларов.

Казначейство выпускает трежерис на 156 млрд долларов, и опять помогает туземцам.

Год 3

Внешний государственный долг Америки 1,276 триллиона долларов.

Стоимость обслуживания 10%

За рубежом имеется 100 млрд «лишних» денег.

Казначейство «выплачивает» «держателям» трежерис 127,6 млрд долларов. Лишних денег в мире становится 227,6 млрд долларов.

Казначейство выпускает трежерис на 227,6 млрд долларов и снова избавляет туземцев от проблемы, как «стерилизовать» «излишек» денег.

(и что характерно, американское население опять обменивает 100 млрд долларов на реальные физические ресурсы и товары)

Понятно, что так может происходить бесконечно долго и этот процесс не зависит не от величины «долга», ни от стоимости его обслуживания.

На самом деле, действительно: «В случае роста американского долга, в какой-то момент наступит момент, когда страна не сможет его обслуживать» но это произойдет не в следствии роста суммы долга, а в следствие параллельно идущих процессов деградации экономики Америки, то есть с каждым годом требуется все большее поступление в страну «лишних»физических ресурсов, а также деградации производительных секторов мира, наступающей в периоды занижения цены ресурсов. То есть в какой-то момент Америке понадобится астрономическая величина безвозмездно передаваемых физических ресурсов, а мир их физически не сможет предоставить. Вот в этот момент и наступит обрушение пирамиды внешнего долга. Но повторяю – это никак не будет связано с чисто формальными расчетами величины долга или процентов.

Я как-то уже высказывал парадоксальную, на первый взгляд, мысль – «Американского государственного долга не существует». Меня многие не поняли… Вот ведь можно прочитать, что государственный долг существует. Есть даже специальные бумаги – трежерис. В интернете есть счетчик, который считает величину государственного долга Америки. Как же так?

А вот так! Мы ведь взрослые люди… мы ведь понимаем, что в сарае лежат дрова, а совсем не то, что на нем написано. В анализе такого понятия, как «американский государственный внешний долг» мы должны ориентироваться на истинноезначение выражений.

Давайте посмотрим, что такое долг:

Долг – денежная сумма или материальные ценности, взятые взаймы на определенных условиях

Ключевым тут является слово “взаймы”, то есть с обязательством их потом вернуть.

Что такое «государственный долг»:

Государственный долг – результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета. Государственный долг равен сумме дефицитов прошлых лет с учётом вычета бюджетных излишков

(что характерно википедия даже не упоминает возможности его возврата ;) )

Вот сейчас, предположим, Америка должна всему миру эквивалент 100 млрд баррелей нефти. Существуют в интернете люди, которые верят, что Америка их когда-нибудь выплатит, именно вот так вот в нефтяном эквиваленте? Думаю, что нет. Люди, способные в это верить, имеют интеллект недостаточный, чтобы зайти в интернет.

Как правило, более-менее разумные люди говорят:

· Америка будет занимать всегда и долг будет расти вечно;

· Америка напечатает деньги и отдаст долги (то есть, по сути, их обнулит и ничего не отдаст);

· Америка не способна отдать долги и это приведет к гибели государства.

То есть объективно Америка неспособна, не может и не будет возвращать этот долг.

С точки зрения, крупного держателя трежерис, является абсолютно тождественными семантическое значение следующих выражений:

· Американский государственный долг составляет 10 триллионов долларов;

· Американский государственный долг составляет 10 триллионов долларов, но Америка вернет его через триста лет;

· Американский государственный долг составляет 0 долларов, так как Америка всем простила свои долги;

· Американский государственный долг составляет 10 триллионов долларов, можете получить их в казначействе десятью купюрами и купить десять чашечек эспрессо.

Любой крупный держатель понимает, что он может вернуть только незначительную часть своих денег, и то только до тех пор, пока находятся другие туземцы, готовые и способные выкупать всевозрастающий объем эмиссии трежерис.

Ну и давайте рассмотрим еще одну не совсем очевидную вещь. Кроме американского внешнего государственного долга, выраженного в трежерис, существует еще один вид внешнего американского долга – это сумма всех наличных и безналичных долларов, обращающихся за пределами США. Величину этого долга вы не увидите ни на каком счетчике в интернете, но она очень значительна и вполне сравнима с официальной суммой долга. Так вот, с точки зрения, Америки нет никакой разницы между условными цифрами государственного долга и столь же условным оборотом наличного доллара где-то там за бугром. Свежесозданный доллар одноразово выполняет свою миссию – участие в механизме неэквивалентного обмена товаров на фантики – и дальше уходит куда-то в глобальный торговый оборот. Его можно приплюсовать к пирамиде американского долга и точно так же, тут же про него забыть. Америка не собирается обменивать в будущем эти красивые бумажки на что-либо реальное.

Вся сумма американского государственного «долга», а также вся сумма наличного доллара, обращающегося за рубежом, представляет из себя условную виртуальную сумму, отражающую накопленный за десятилетия объем неэквивалентного обмена, то есть безвозмездной передачи реальных товаров и услуг в Америку. То есть значение эти цифры имеют только статистическое или историческое, или еще публицисты могут, опираясь на эти цифры, обличать мерзкую паразитическую жизнь Америки. Другого применения для этих цифр не существует.

Понятие «Американский государственный долг» – является юридической фикцией, так как отсутствует основное юридически значимое условие – возможность возврата долга. По сути это просто проникновение толерантного новояза в общение. Приличные люди не говорят «черножопые» вместо «афроамериканцы», не говорят «паразитические страны» вместо «постиндустриальные страны» и не говорят «сумма собранной бандитами дани» вместо «американский государственный долг».

Ну, так как я не претендую на звание приличного, то могу себе позволить сказать прямо и без экивоков:

Не существует пирамиды американского государственного долга. А про сумму собранной бандитами дани, можете просто забыть.

Ну а раз, эта пирамида не существует, то гиперинфляция неспособна ее обнулить. Ну, действительно зачем обнулять то, что в любом практическом смысле и так равно нулю? Следовательно, гиперинфляция не способна оказать никакого положительного влияния на проблему американского долга. Впрочем, она не способна оказать и отрицательного влияния. Просто потому, что как я и сказал, нет никакой разницы, какой величины достиг американский долг.

Каким именно способом джентльмены объявят всем, что они никому ничего не должны, вопрос технический и второстепенный. Это может быть

· вариант полного дефолта. “Извините никто ничего не получит”;

· вариант технического дефолта. “Мамой клянусь, потом отдам”;

· вариант конфискации. “Русские, китайцы и арабы – спонсоры террористов, поэтому мы вынуждены конфисковать их деньги”;

· вариант гиперинфляции. “Возьмите свои пару тонн бумаг и валите отсюда”.

Причем если вариант отправления в пеший эротический тур или вариант конфискации, может быть произведен сильным государством с последующим восстановлением своей главенствующей позиции, то вариант с гиперинфляцией, подразумевает жестокий удар, в том числе и по собственной экономики, и, следовательно, это очень слабое решение слабого государства.

Гиперинфляция и матрица энергобаланса

А на что же тогда гиперинфляция может оказать влияние?

Гиперинфляция страшная по своему воздействию сила и она окажет влияние на матрицу баланса энергопотоков и, следовательно, на перераспределение реальных физических потоков энергии, ресурсов и товаров между различными секторами Америки и мира.

Как я писал выше, роль играет только наличие в мире «лишних» физических объемов ресурсов и способность Америки отжать их в свою пользу. Во многом эта способность базируется на созданной американцами системы нефтедоллара и обслуживание нефтедолларами глобальной торговли. По сути, часть неэквивалентного обмена, который получает Америка – это плата всех стран мира за использование действительно удобного механизма, единой мировой валюты для глобальной торговли. Этот механизм, в свою очередь, способен функционировать только до тех пор, пока все участники делают вид, что доллар имеет какую-то условную ценность. Если начинается гиперинфляция, то это основное условие перестает выполняться. Участники глобального рынка начнут сбрасывать доллары и переходить на какой-то иной вариант расчетов: евро, юани, корзину валют, золото или, возможно, легендарное Амеро.

Причем и наличие «лишних» ресурсов в мире, и наличие работающего механизма нефтедоллара одинаково важны для существования доллара и являются взаимозависимыми и взаимозацикленными факторами.

Попробую пояснить, что я хочу сказать…

Предположим, что Америке 2019 году требуется покрыть дефицит в физических энергопотоках (реальных ресурсов и товаров) эквивалентный сумме 800 млрд долларов.

Если в мире такие ресурсы физически есть, и Америка может их забрать, то механизм в очередной раз сработает. Даже если при этом где-то в мире кому-то придется резко снизить свой уровень потребления или умереть. В этом случае, будут выпущены новые трежерис условно на сумму 800 млрд долларов (хотя на самом деле зависимость там непрямая), которые или купят иностранные держатели или купит ФРС. Эти деньги, пройдя через «реальную американскую экономику», позволят через механизм дефицита торгового баланса (горизонтальная шкала матрицы) завести (по сути безвозмездно) требуемые ресурсы в страну.

Если в мире ресурсов в таком объеме нет…, ну вот совсем нет…, даже если разбомбить еще пару стран. А есть, например, ресурсов в десять раз меньше чем нужно Америке, то выпуск трежерис на 800 млрд долларов ничем не поможет, даже если на них найдутся покупатели среди иностранных Центробанков.

Физическое отсутствие ресурса не позволит передать в страну достаточный энергопоток для покрытия потребностей. В этом случае выброс на рынок 800 млрд долларов вызовет гиперинфляцию, участники рынка потеряет веру в наличие у доллара условной ценности, и начнут от него избавляться.

Но, что произойдет если вместо выпуска трежерис на 800 млрд долларов, американское правительство выпустит 80 млрд амеро, новой свежей валюты с курсом к доллару 1 к 10) ?

Не произойдет ничего особо хорошего. В мире по-прежнему есть свободный ресурс для Америки в размере в десять раз меньше чем требуется. И, следовательно, при попытке обменять свеженапечатанные амеро на ресурсы, точно так же начнется инфляция амеро.

То есть замена доллара на амеро сама по себе ничего не даст и не изменит. До тех пор, пока в мире есть «лишний» ресурс, который Америка может забрать, со своей ролью будет справляться доллар. И замена в этот момент его на амеро вполне возможна и абсолютно ничего не изменит в среднесрочном течении кризиса. А в момент, когда начнется инфляции доллара из-за недостатка физических ресурсов, предназначенных для безвозмездной передачи в Америку, замена его на амеро, также возможна и также ничего не изменит. Просто вместо гиперинфляции доллара, Америка получит гиперинфляцию амеро.

Как отразится гиперинфляция доллара (или амеро) на матрицу энергобаланса?

Во-первых, потеря святой веры в ценность доллара приведет к невозможности неэквивалентного обмена физических товаров и ресурсов на американскую валюту (какая бы она ни была). Это выведет значение горизонтальной шкалы на ноль.

Фактически даже более вероятно, движение в положительную часть шкалы матрицы, по следующим причинам:

- если оборот зарубежного доллара сохранится, то зарубежные контрагенты, ничего не продавая в страну за доллары, постараются за доллары купить и вывести из страны все, что плохо прикреплено к земле. Начиная от сои и металлолома и заканчивая органами молодых американцев.

- для использования в международных расчетах иностранных валют, в Америке придется создать технический резерв валют, что потребует обмен части товаров на иностранную валюту, то есть произойдет безвозмездная передача ресурсов в обратную сторону.

Во-вторых, гиперинфляция доллара может вызвать непредсказуемые движения мировых цен на ресурсы. В зависимости от случайных факторов изменения спроса, предложения, складских запасов и прочего цены могут менять самым причудливым способом. В том числе они могут упасть на какое-то время ниже точки баланса на вертикальной шкале. Но это все касается международных рынков. Любая гиперинфляция в первую очередь убивает фиксированные доходы людей, то есть пенсии, пособия, государственные зарплаты и зарплаты «ненужных» профессий, которые могут процветать только в сытые времена. Это как раз практически полный список паразитического населения Америки, для которых стоимость ресурсов увеличится в разы относительно реального дохода.

Что это даст в совокупности? Движение по обоим осям одновременно, полностью лишит основную часть (паразитическую) населения Америки энергии, требуемой для жизни. Можно говорить о падении плотности энергопотока на душу населения, можно говорить о падение реального уровня жизни, можно говорить о фактической, физической нехватки товаров и ресурсов в стране. Но, так или иначе, они будут лишены каких-либо средств к существованию и возможности покупать резко подорожавшие товары и ресурсы. Никаких реальных накоплений у паразитических слоев не существует. Их дома, построенные по дендро-фекальной технологии и купленные в кредит, будут никому не нужны, также как и автомобили, и прочая псевдотехническая хрень, которой могут быть набиты их дома. Работать они не могут, не обучены, не хотят и не будут. Не буду повторять, то, что писал ранее в своих статьях, но уверен, что данная спираль пойдет по африканской траектории, то есть примерно по пути от Южной Родезии к Зимбабве.

Извиняюсь, если кому-то покажется что я это уже все писал. На основе матрицы энергобаланса это выглядит как-то более наглядно. Так или иначе, не сомневаюсь, что люди принимающие решения в Америки, кто бы это не был, рептилоиды, глубинное государство, еврейская диаспора или Товарищ Трамп, прекрасно понимают эти проблемы и никогда сознательно не допустят сваливания Америки в гиперинфляцию. Для чего постараются свалить туда всех и любого из остальных мировых игроков. Нормальный бандитский принцип «Умри ты сегодня, а я завтра».

У людей есть странные фантазии, но лично я уверен, что никто из так называемых элит, не рискнет первым добровольно обрушить эту систему, якобы для того, чтобы создать себе новую родину где-то за пределами Америки. Повторно создать подобное образование будет уже практически невозможно, так как возникновение и функционирование Америки в его современной форме стало возможно только за счет захвата и разграбления мировой системы Советского Союза. Так как второго подобного объекта не существует, то и создание с нуля второй подобной Америки будет невозможно.

Инфляция и матрица энергобаланса

Ну а если не будет гиперинфляции (осознанной), то что же будет?

Из анализа матрицы, очевидно, что существуют четыре метода оттянуть момент обрушения системы, и, американские правящие группы, будут применять или стараться применять их все. Америке требуется или снизить зависимость от внешней дармовой подпитки энергией или увеличить количество «лишней» энергии в мире.

Поэтому первым методом, будет попытка сделать «Америке хорошо снова», то есть провести реиндустриализацию и снизить потребность во внешней подпитке энергопотоком, за счет роста внутреннего производства энергопотока. В полной мере это сделать невозможно, причины этого я ранее разбирал, но можно попытаться (и Трамп это сейчас делает) снизить темпы деградации реальной экономики. В действительности шансы на успех тут практически нулевые.

Второй метод, это плавное снижение уровня жизни американцев (лягушку нужно варить медленно). Проблема в том, что здесь нет особых резервов, так как уровень жизни конкретно афроамериканцев и так крайне низок. При попытке снизить его еще больше, они выступят катализатором разрушения системы. Тем не менее, у американцев не существует альтернативы, и в какой-то степени — это будет происходить.

Третий метод, это увеличение производства энергии. То есть увеличение цены нефти, гарантирующее стабильность и рентабельность добычи трудноизвлекаемых запасов. Собственно, это единственный вариант выживания цивилизации, или, по крайней мере, вариант дотянуть до перехода на другой энергоуклад. Но этот вариант обязательно подразумевает под собой снижение уровня жизни американцев (то есть второй метод). И тут есть две проблемы: Субъективная – американцы не хотят, чтобы им снижали уровень жизни, и демократическая партия будет яростно против этого бороться. И объективная, нет резервов, позволяющих повышать цену нефти (=снижать уровень жизни американцев) без обрушения американской системы. Тут мы вспоминаем 2007-2008 г. (хотя тогда и цену подняли слишком сильно).

Четвертый метод, это снижение потребления энергии во всем мире, без снижения производства энергии. Это примерно то, что сейчас происходит во многих странах мира (Греция, Украина и пр.), то есть резкое падение потребления энергии (ресурсов, товаров, услуг) в расчете на человека и/или резкое сокращение количества людей. Основным принципом тут может быть высказывание, приписываемое Тетчер – «Русских должно остаться 30 миллионов человек, для добычи нефти и обслуживания нефтепроводов.» В общем-то, это самый оптимальный (с их точки зрения) вариант решения проблемы. Разумеется, никто не будет уничтожать или ввергать в нищету, избирательно, именно русских, под раздачу попадут все слабые страны.

Уверен, что в той или иной степени, будут использоваться все четыре метода. Соотношение и приоритеты будут зависеть от соотношения сил в правящих группировках Америки. Вот сейчас администрация Трампа попробует сосредоточиться на первом, втором и чуть-чуть третьем варианте. А, например, администрация Клинтон, почти полностью бы сосредоточилась бы на четвертом варианте.

Одним из вариантов работы команды Трампа по первым трем методам будет включение инфляции в следующих видах:

· Внутренняя инфляция, через таможенные пошлины. Это сочетание первого, второго и четвертого метода;

· Девальвация доллара. Тем самым они будут брать деньги с паразитического населения Америки, и паразитического населения остального мира, имеющего наличные доллара, долларовые депозиты или активы, номинированные в долларах, с фиксированной доходностью. Это успешно задействовано во всех четырех методах.



В пропаганде эти два варианта будут называть “Борьбой с Китаем за снижение торгового дефицита”. Хотя по факту это не окажет заметного влияния на рост дефицита, но приведет к определенному снижению реального жизненного уровня населения Америки.



И еще два инфляционных метода:

3) Инфляция издержек, через реальный рост нефти к корзине валют. Это ударит по всем паразитическим секторам мира. Это использование третьего метода.

4) Рост ставок в Америке по ипотечным и потребительским кредитам. Это будет чисто внутренний отжим “лишних” денег у местных паразитов. Это в рамках второго метода.

Все вместе, суммарно уронит уровень жизни американцев на величину до 10%. Вряд ли больше, там больше просто не будет запаса прочности. Насколько это продлит существование системы неизвестно. В любом случае, когда резервы использования первых трех методов будут исчерпаны любая администрация Америки, перейдет к четвертому методу, и начнет сокращать «лишних» потребителей в мире.

Ошибка или невозможность добиться своих целей, одним из этих способов, например, если «лишние» потребители в мире не захотят сокращаться, приведет к срыву в гиперинфляцию.

Таким образом, я не предполагаю высокой вероятности возникновения гиперинфляции в Америке в ближайшее время, так как экономическая ситуация в мире, пока не является катастрофической, пока еще есть тот ресурс, который Америка может отжимать. Мне кажется даже ресурс на покрытие дефицита бюджета, вызванного налоговой реформой, мы напряжемся и оплатим.

Но гиперинфляция может возникнуть как следствие непримиримого внутриэлитного конфликта в Америке, когда тонкий механизм управления шкалами на матрице энергобаланса станет объектом борьбы нескольких группировок с несовпадающими взглядами на то, что, куда и как нужно крутить.

На мой взгляд, любой вариант разрушения Америки, или кардинального снижения ею уровня потребления, является благоприятным и необходимым для нормального развития России в двадцать первом веке. Так, что подождем, посмотрим…

Источник: https://bezgin.su/articles/1-mirovoy-krizis/56877-problema-piramidy-dolga-infljatsija-i-potentsial-naja-giperinfljatsija-v-amerike