Существование афроамериканского субэтноса – как угроза существованию человеческой цивилизации

Я ранее неоднократно высказывал и обосновывал мысль о том, что существование криминально-политического образования «Соединённые Штаты Америки» угрожает развитию и существованию человеческой цивилизации.

Наиболее полно это раскрыто в статье Пределы роста. Почему не будет шестого технологического уклада

Вкратце, можно сказать, что происходит это по двум причинам:

- Америка, в целом потребляет мировых ресурсов намного больше чем производит;

- Америка, как управляющая структура мира, дает человеческой цивилизации неверные глобальные целеуказания, в связи с чем человечество неминуемо направляется в цивилизационный ресурсно-энергетический тупик.

Логичным выводом могла бы послужить фраза «Всех американцев в гробы», но в обсуждении прозвучало несколько контраргументов, которые полностью или отчасти можно признать разумными, и в частности следующие:

- Не все американцы плохие, в Америке есть сельское хозяйство, добывающие отрасли и промышленность, производящие товары и ресурсы нужные всему миру (и самим американцам в первую очередь);

- цивилизация нуждается в элитных потребителях, которые создают потребность в новых, современных вещах и тем самым двигают вперед прогресс.

Конечно, можно выдвинуть несколько контр-контраргументов, например, классическую поправку «хороших американцев в хорошие гробы», а также поставить под сомнение ценность и необходимость современного понимания прогресса, при котором каждые три-пять лет люди вынуждены выкидывать на свалку массу работающих, но «устаревших» вещей. Но, как я сказал, я признаю определенную разумность подобных аргументов, и поэтому считаю возможным сделать поправку и уточнения в концепцию.

Прежде всего давайте из всего множества населения Америки исключим тех, кто занят относительно разумным и производительным трудом: занятых в сельском хозяйстве, на шахтах и на заводах. В Америке для этой части населения существует полупрезрительное-полунасмешливая кличка – реднеки. Несмотря на то что данная часть населения подвергается геноциду и постепенно сокращается, она еще довольно многочисленна и сохраняет определенное влияние в «глубинных» штатах ржавого пояса.

Вторая категория, которую мы исключим, это обеспеченные (средний и вышесреднего класс) WASP американцы. Хотя их цивилизационная ценность в большинстве случаев стремится к нулю, можно согласиться, что они оправдывают свое существование вкладом в управление обществом (довольно низкого, правда, уровня), продвижением прогресса за счет элитного потребления, ну и в целом, как класс, их работа и производительный вклад в цивилизацию, равен, выше или ненамного меньше их потребления.

И в сухом остатке у нас остается несколько групп населения:

- потомственные безработные;

- криминалитет;

- люди, занятые на фейковых работах – профессиональные спортсмены, певцы ртом и другие мастера перфоманса и инсталляции, «собачьи стилисты», «профессиональные гей-активисты», «профессиональные зеленные» и прочая публика, чей вклад в реальную экономику глубоко отрицательный;

- пенсионеры, которые прожили свою жизнь в рядах одной из трех вышеперечисленных групп;

- люди занятые в сфере обслуживания и проживающие в районах, где основным населением являются четыре вышеперечисленные группы.

То есть если в каком-то калифорнийском городке тридцать процентов населения заняты в сферах Голливуда, двадцать процентов пенсионеры, десять процентов чиновники, двадцать процентов безработные, а остальные работают кассирами, барменами, таксистами и прочей обслугой, то вклад этого города в экономику планеты отрицательный. И если завтра все население городка перемрет от болезни передающейся нетрадиционной любовью, то произойдет оздоровление экономики планеты (не фейкового показателя ВВП, а реальной экономики). То же самое можно сказать о каком-то пригороде крупного американского города, населенного преимущественно потомственными афробезработными.

Согласно недавним исследования 43% американских семей не могут себе позволить оплачивать нормальное питание и проживание. (When 43% Of Americans Can’t Pay For Food And Rent, We Can Say Economic Collapse Is Here ) В большей степени они входят в указанную категорию «экономически отрицательного населения», хотя, разумеется, есть и исключения. То есть можно считать, что к этой категории относится от 20 до 40% американского населения.

И рассматривая далее эту категорию американцев, я бы выделил афроамериканцев, как часть, оказывающих крайне существенный вклад в паразитизм американского государства.

Аргументация, этого факта следующая:

- среди этого населения считается нормальным из поколения в поколение существовать на государственных пособиях, криминальных доходах и случайных подработках;

- сложившаяся практика требует прием на работу определенного количества афроамериканцев, даже если они не лучшим образом справляются со своими обязанностями;

- образовательный и профессиональный уровень в среднем крайне низок, а в связи с убийством американской промышленности теряются рабочие места, на которых они могли бы производительно работать.

Разумеется, это все верно только статистически, так как среди афроамериканцев есть множество профессиональных рабочих и специалистов. Нужно понимать, что в данном контексте «афроамериканцы» – это определенный символ, так как не все негры будут входить в эту группу, но зато в нее войдет множество индейцев, латиносов, особенно с карибских островов, арабов и других мусульман, и даже часть белых. Основными критериями для отнесения к «афроамериканцам» в данном случае будут следующие:

- хроническая нелюбовь к любому виду созидательного труда;

- презрение к интеллекту и образованию;

- агрессивность;

- чувство, что ему все должны.

Поддержание определенного, пусть и не слишком высокого (по американским меркам) уровня дохода среди данной группы населения крайне важно для американского государства по следующим причинам:

- Социальным . Необходимость поддержания минимальной социальной стабильности в обществе требует определенного «подкупа» данного населения. В тех случаях, когда афроамериканское население становится недовольно своим жизненным уровнем, они имеют склонность выходить с протестами на улицу в целях чего-нибудь разрушить, пограбить и разворовать. Триггером, как правило, выступает убийство кого-либо из их среды, и неважно насколько обоснованное, а причиной является именно недовольство своей жизнью. Для государства, дешевле, особенно с учетом политических и имиджевых потерь, «заливать проблемы деньгами» вместо тотального геноцида афроамериканского населения и/или содержание слишком большого репрессивного аппарата;

. Необходимость поддержания минимальной социальной стабильности в обществе требует определенного «подкупа» данного населения. В тех случаях, когда афроамериканское население становится недовольно своим жизненным уровнем, они имеют склонность выходить с протестами на улицу в целях чего-нибудь разрушить, пограбить и разворовать. Триггером, как правило, выступает убийство кого-либо из их среды, и неважно насколько обоснованное, а причиной является именно недовольство своей жизнью. Для государства, дешевле, особенно с учетом политических и имиджевых потерь, «заливать проблемы деньгами» вместо тотального геноцида афроамериканского населения и/или содержание слишком большого репрессивного аппарата; - Экономическим . Для многих видов бизнеса, низкооплачиваемые слои населения являются целевым рынком, и поддержание среди них платежеспособного спроса является обязательным условием получения дохода и прибыли при реализации таких товаров, как айфоны ;), дешевые продукты, китайские товары, относительно дешевое жилье и дешевые и/или б/у автомобили. Это достигается, как за счет постоянного удешевления товара, за счет выноса производства за границу, так и снижения ставок и требований по субпрайм кредитным продуктам. К сожалению, важным механизмом, обеспечивающим платежеспособность этих слоев населения, также является и занижение цены на бензин (через занижение цены на нефть);

. Для многих видов бизнеса, низкооплачиваемые слои населения являются целевым рынком, и поддержание среди них платежеспособного спроса является обязательным условием получения дохода и прибыли при реализации таких товаров, как айфоны ;), дешевые продукты, китайские товары, относительно дешевое жилье и дешевые и/или б/у автомобили. Это достигается, как за счет постоянного удешевления товара, за счет выноса производства за границу, так и снижения ставок и требований по субпрайм кредитным продуктам. К сожалению, важным механизмом, обеспечивающим платежеспособность этих слоев населения, также является и занижение цены на бензин (через занижение цены на нефть); - Политическим. Непропорциональная избирательная система в Америке передает «золотую акцию» в руки некоторых слоев населения. В первую очередь это те слои населения, которые легко поддаются манипулированию и управление. Одной из таких групп является афроамериканское население. С одной стороны, оно достаточно сплоченно, обособленно и «всегда обиженно». С другой стороны, оно достаточно легко манипулируется с помощью протестантских черных церквей. Во многих штатах, именно оттого придут или не придут на избирательные участки черные женщины, зависит победа того или иного кандидата. А так как в сложившийся системе-равновесия, от победы в одном-двух штатах иногда зависит победа во всей стране, то ценность «черных голосов» многократно возрастает.

Совокупность этих факторов заставляет американские элиты передавать на потребление афроамериканского населения непропорционально большую долю общих расходов. И эта политика будет продолжаться всегда, по крайней мере, до тех пор, пока действует существующая политическая и экономическая система Америки.

Предполагать, что завтра «белые господа» дадут команду загнать негров в лагеря и/или полностью перестать выплачивать пособия, абсолютно глупо и наивно. Они действуют в рамках определенной матрицы, и без «революционного» изменения политического механизма государства, никакие изменения этой матрицы невозможны. При этом нельзя ссылаться на практику восемнадцатого-девятнадцатого-начала двадцатого века, так как тогда негры не имели права голоса, и их роль в политических манипуляциях была минимальной.

Нельзя даже рассчитывать, что в случае нехватки ресурсов внутри страны будут предприняты целенаправленные меры, в первую очередь лишающие афроамериканцев их привычного уровня доходов. Нужно понимать, что верхушка политического истеблишмента абсолютно не страдает расизмом ;) и им совершенно наплевать, кого из граждан страны первыми лишать пайки. В первую очередь будут лишать тех, кто является наименее буйным и беспокойным, в последнюю очередь тех, от кого зависит победа на выборах. Можно предполагать, что правительство даже в условиях дефицита, будет стараться обеспечить минимальные потребности афроамериканского населения, даже в ущерб остаткам среднего класса.

Разумеется, в первую очередь это касается демократов, но даже республиканцы, пребывающие у власти, побоятся лишить афроамериканцев их «законных» привилегий. Это замечательно иллюстрируется ситуацией вокруг обамакэре. Для подкупа афроамериканского населения Обама и демократы продвинули в 2010 году эту программу. Ход оказался верным и во многом помог Обаме получить второй срок, и только вмешательство римской богини Фортуны и украинского бога Темнейшего не дало демократам сохранить трон в шестнадцатом году. Но республиканцы, придя к власти, не смогли и не решились уничтожить эту программу, потому что понимают, после этого их призрачные шансы на переизбрание, перешли бы в разряд сугубо виртуальных шансов.

Другое дело, что в условиях дефицита и, вероятного, возникновения инфляции, в первую очередь будут уничтожаться фиксированные доходы и пособия афроамериканского населения, а возможности системы по перераспределению остатков ресурсов будут весьма ограниченны. Поэтому в условиях наступления серьезного системного кризиса, по мере потери управляемости в обществе и нарастания дефицита ресурсов, афроамериканское население будет выходить из-под контроля, выступать катализатором разрушения общества и циклически уменьшать способность государства «пережить» кризис. В какой-то момент потребуется применение массовых репрессивных мер, которые обозначат начало процесса распада американской цивилизации.

Если мы посмотрим, на политику американских элит в последние десятилетия, то, можно сказать, что она двуедина и содержит две почти равные цели:

- поддержание счастья крупного финансового капитала, условно это можно считать задачей поддержания счастья еврейской диаспоры;

- поддержание счастья низкооплачиваемых слоев населения, условно это счастье афроамериканского населения.

Понятно, что приоритетным является счастье крупного капитала, но нужно понимать, что эти задачи весьма сильно переплетены.

Во-первых, капиталу трудно быть счастливым, не получая сверхдоходов на рынках субпрайм кредитования;

Во-вторых, капиталу трудно быть счастливым, не получив/не перехватив рычаги управления государством;

В-третьих, трудно жить, в условиях гражданской войны.

В-четвертых, …

Ну и так далее и тому подобное…не купив спокойствие и лояльность низших слоев пирамиды, крупный капитал, неспособен эффективно взять власть над средними слоями, получать стабильные доходы, и обеспечить себе полное и незамутненное счастье.

Разумеется, концептуально не существует разницы – Америка в целом, как паразитарная структура, ведет мир к тупику, или она это делает в интересах, каких-то своих отдельных паразитарных групп. Но для того чтобы лучше понимать процессы и динамику этих процессов, уточнение, раскрываемое в этой статье, является важным.

Нужно понимать, что каждый раз, когда к власти будут приходить демократы, скорость сползания мира к пропасти будет чуть-чуть ускоряться. Каждый раз, когда у власти будут республиканцы, они будут стремится обратить процесс вспять. И это совершенно не потому, что их волнует судьба мира, а исключительно потому, что процесс разрушения реальной экономики Америки, и, следовательно, ползучий процесс разрушения страны, и процесс движений цивилизации в ресурсный и энергетический тупик, являются единым процессом. Как бы двумя сторонами одной монетки.

В связи с тем, что республиканцы технически неспособны ни ликвидировать субэтнос афроамериканцев, ни отменить статус доллара как главной резервной валюты, их попытки обратить процесс, то есть сделать «Америку грейт опять», столь же бесплодны, как пресловутые попытки семьи геев зачать ребенка. Но сами попытки затормозить процесс, заставляют их хотя бы прекратить прилагать усилия по ускорению процесса, и уже хотя бы этим они оказывают цивилизации определенную услугу.

В связи с этим нужно понимать, что республиканская партия является объективной и невольной союзницей России. «Объективной» – потому что они являются «врагами» афроамериканцев (хотя скорее не врагами, а «недоброжелателями»), а «Невольной» – потому что субъективно, степень русофобии среди республиканцев, ничуть не меньше, а, возможно, больше чем среди демократов.

К сожалению, я прогнозирую, что текущий срок республиканского президента, будет последним, и уже даже в двадцатом году, республиканцы не смогут получить трон на второй срок. В дальнейшем, по мере вымирания субэтноса реднеков, и увеличения доли афроамериканцев, латиносов и ЛГБТ среди населения Америки, шансы классических республиканцев вернуться к власти будут все больше и больше стремится к нулю.

Глобально наша страна, существуя в статусе полуколонии, неспособна заметно влиять на процессы в метрополии. Я все-таки считаю, что назначение Темнейшим американских президентов больше относиться к шутке и провокации, чем к реальным достижениям наших спецслужб. Тем не менее нам было бы полезно оказывать влияние на американское общество в целях поддержания влияния республиканцев и снижения влияния демократов, в разумных, разумеется, пределах и без фанатизма.

Что нам нужно делать в локальном масштабе я неоднократно писал, и в рамках этой статьи, повторять не вижу смысла. К сожалению, не похоже, чтобы новый (старый) состав правительства, мог бы существенно изменить внешнюю экономическую политику страны.

Ну и, пожалуй, есть смысл раскрыть несколько уточняющих вопросов:

Почему афроамериканские безработные угрожают цивилизации, а афроафриканские безработные или индийские потомственные нищие не угрожают?

Прежде всего вопрос в соотношении вклада этих групп населения в реальную экономику мира (польза) и изъятия ресурсов из экономики мира (вред). Если предположить, что польза для мира в расчете на душу населения от всех трех групп примерно одинаковая, то вред, то есть расход ресурсов на одну афроамериканскую душу населения в десятки или даже в сотни раз превышает расход на африканских, индийских или иных безработных мира.

Во-вторых, роль имеют источник ресурсов. Скажем, польза для мира от потомственно ничего не делающих десятков тысяч саудовских принцев примерно равна пользе от индийских потомственных нищих, но эти сволочи жируют, что называется, на свои, Аллахом данные запасы нефти. Более того, чтобы им разрешили жировать, на какой-то части этих запасов, их заставляют отдавать большую часть в Америку безвозмездно, получая обратно «богатство в фантиках». Существует случайное совпадение, между интересами саудовских принцев, которым нужна высокая цена на нефть, и интересами цивилизации, которой нужна относительно высокая цена на нефть. До тех пор, пока принцы не прогибаются под демократов, их деятельность является объективно полезной.

Из заметных стран, только Америка и Британия, имеют хронический огромный дефицит внешней торговли, и, следовательно, только в этих двух странах, есть существенные группы населения, живущих за чужой счет.

Ну и третье, по большому счету судьба, жизнь и смерть африканского населения никого не интересует и никак не влияет на мировую политику. Даже гуманитарные поставки продовольствия в эти страны осуществляются исключительно для того чтобы:

- поддержать объемы продаж поставщиков продуктов;

- поучаствовать в процессе распила выделенных средств и распределения продовольствия;

- убить остатки местного африканского сельского хозяйства.

Только в Америке, политическое значение афроамериканского населения, делает их заметным фактором во внутренней и внешней политике.

Какие другие паразитические группы Америки можно выделить?

Разумеется, прежде всего нужно говорить о пенсионерах. В терминах текущего момента, они являются паразитами, так как ничего не делают, но потребляют. Вместе с тем нужно понимать, что часть, и, возможно, большая часть из них, не являются паразитами, так как относительно честно заработала свое право на пенсию еще в «той грейт Америке», работая как почти приличные люди на реальных производствах, шахтах и фермах. Политически данная группа также весьма активна, но среди них трудно выделить приверженность определенной политической партии, ими сложнее манипулировать, и крайне мало шансов, что они, собравшись толпой, пойдут громить ближайший волмарт. Именно поэтому текущее благорастворение в Америке, в том числе текущее «процветание» афроамериканцев, отчасти оплачивается за счет разрушения пенсионной системы и проедания пенсионных накоплений. В будущем, выбирая между интересами афроамериканцев и пенсионеров, баланс государственной политики всегда будет сдвинут немного в сторону афроамериканцев.

Другими крупными группами паразитов-потребителей являются финансовые менеджеры, банкиры аналитики, консультанты и прочая постиндустриальная пена, обеспечивающие функционирование механизма перекачивания реальных богатств мира в Америку, в обмен на возможность участвовать в финансовом казино. С одной стороны, их интересы безусловно, учитываются в первую очередь, так как совпадают с интересами крупного финансового капитала, с другой стороны, политически они не столь интересны, так как не столь многочисленны как афроамериканцы, не столь сплочены, и не нуждаются в дополнительном подкупе. У них, как правило, и так все хорошо.

Остальные части населения либо «живут на свои», и скорее служат определенным дополнительным источником доходов, перераспределяемых в пользу афроамериканцев, либо не представляют интереса в связи с малочисленностью.

Было бы возможно зарождение такой паразитической структуры в любой другой стране мира?

Скорее нет, чем да. Только в Америке, совпало наличие большого, но не подавляющего количества афроамериканцев, и наличие возможности обеспечивать их за чужой счет. Только афроамериканцы выродились в специфическую группу, с чувством, что «белые» им должны до скончания веков, и при этом с презрительным отношением к образованию и труду.

Нечто подобное существует и/или зарождается в Западной Европе на основе завозимых туда групп бешенцев, но пока такие группы менее многочисленные, менее необходимы в целях манипулирования избирательным процессом, и в целом Европа получает меньше безвозмездного ресурса и ее возможности кормить (за чужой счет) эти группы ограниченны. Можно сказать, что в конкуренции афроамериканцев и евробешенцев, афроамериканцы победят с разгромным счетом.

В других странах, формирование подобных химерических структур, практически невозможно. Например, Китай, даже получив для юаня статус главной резервной валюты, не станет воспитывать подобные паразитические субэтносы просто по причине того, что их культура и менталитет этого не позволит.

Подведем определенные итоги.

После отрыва доллара от золотого обеспечения, и перевода его в статус ничем не обеспеченной мировой резервной валюты, Америка получила возможность завышать уровень жизни своего населения в целом, и отдельных его групп в особенности. Превратности политической и экономической эволюции Америки привели к тому, что в настоящее время в стране существует огромный слой населения, который имеет возможность либо не работать совсем, либо принципиально не заниматься полезной работой, но тем не менее иметь уровень жизни, который в большинстве других стран мира сочли бы средним.

Отчасти Америка находится в положении заложника, который вынужден подкупать бандита для обеспечения своего спокойствия. К счастью для Америки, она имеет возможность, и пользуется этой возможность, осуществлять этот подкуп за чужой счет.

Процесс данного подкупа является разрушительным как для реальной экономики самой Америки, так и для производительных секторов всей цивилизации. Данный процесс невозможно обратить вспять, а, возможно, только периодическое притормаживание процесса циклического разрушения мировой экономики. В связи с недостатком реальных данных и хаотичность процесса, спрогнозировать, когда возможности мира, по безвозмездному обеспечению ресурсами разнообразных паразитических групп Америки, превысят минимальные потребности этих групп, сказать невозможно, но именно этот момент окажется моментом «краха долларовой системы», гиперинфляции, разрушения американской цивилизации, и, по всей видимости, разрушения или кардинального изменения всей цивилизации мира.

