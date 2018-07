Либерастия: ненависть к своему народу, как второй эволюционный защитный механизм человека

В нашей стране очень часто путают либерастию:

с политическими движениями, например, борьбой за демократию;

или с жизненной позицией, то есть борьбой за все хорошее против всего плохого;

или с общественными движениями, например, массовой борьбой с коррупцией;

или даже с идейным служением врагам, как вариант с соросовским «открытым обществом».

В действительности это может быть правдой в случае так называемой профессиональной либерастии. То есть, осознанной коммерческой деятельности, эксплуатирующей одну из этих идей для циничного зарабатывания на хлеб с маслом. Но в жизни мы, как правило, не сталкиваемся с профессиональными либерастами, и видим их только по телевизору или в интернете. В реальной жизни мы сталкиваемся с так называемой бытовой либерастией, которая обеспечивает 99,99% всего данного контингента.

Поэтому, думаю, будет правильно сказать, что либерастия не имеет никакого отношения ни к политике, ни, тем более, к борьбе с коррупцией и даже не имеет прямого отношения к карго-культу.

Либерастия – это внешнее проявление, т.е. видимые симптомы внутренних психологических проблем человека. Сама по себе либерастия не является болезнью. Так же как температура за сорок не является болезнью, но только следствием какой-либо болезни.

В ходе эволюции человек выработал крайне интересный механизм взаимодействия сознания и подсознания, нацеленный на эволюционное выживание человека как вида. Одна из функций такого взаимодействия это купирование, корректировка или маскировка объективных и/или субъективных психологических проблем человека, позволяющая увести человека от самоубийства, депрессии и психосоматических заболеваний.

В своей статье “Российская либерастия как эволюционный защитный механизм человека” я рассматривал «феномен зеленого винограда» и «комплекс эмигранта» как проявление механизма рационализации. Ту же природу имеет и либерастия, как эволюционный механизм создания и обоснования внешней причины для собственных неудач, неприспособленности и непригодности.

В рамках данной заметки, я хочу рассмотреть очень интересный эффект – почти стопроцентную корреляцию между проявлениями симптомов либерастии и проявлением ненависти к своему народу, преклонением перед «цивилизованными странами», карго-культом и другими формами русофобии.

Как ранее рассматривалось, в большинстве случаев либерастия является следствием комплекса неполноценности.

Комплекс неполноценности — совокупность психологических и эмоциональных ощущений человека, выражающихся в чувстве собственной ущербности и иррациональной вере в превосходство окружающих над собой. Комплекс неполноценности возникает вследствие разнообразных причин, таких как: дискриминация, душевные травмы, свои собственные ошибки и неудачи и т. п. Комплекс неполноценности существенно влияет на самочувствие и поведение человека.

(википедия)

Я позволю себе внести некоторый ненаучный элемент, добавив понятие “осознание неполноценности”. В данном случае отличие от “комплекса” будет в наличии реальной, адекватной причины для возникновения психологического недовольства собой.

То есть, при комплексе неполноценности, школьница, будущая красавица, может стесняться быстро выросшей груди, и горбится, пытаясь скрыть этот «недостаток». Певец ртом, может искренне переживать, что он лесбиян, и, в отличие от коллег по цеху, его не привлекают красивые мужчины. Настоящий ученый, увлеченно занимающийся наукой, может быть убежден женой в том, что он неудачник, так как не способен обеспечить ей отдых в Турции.

При наличии таких проблем, психологическую помощь может оказать любой среднеквалифицированный врач, способный объяснить пациенту ошибочность его комплексов.

Зачастую комплексы (с реальными или надуманными причинами) исчезают по мере взросления человека и достижении им уверенности и самоуважения. С этим связана правдивость выражения, приписываемого Черчилю:

«Кто в молодости не был либералом — у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором — у того нет ума».

Пока человек молодой, он переполнен комплексами, внешне проявляющимися как либерастия, но, если у человека есть мозги, то к зрелости он излечивается от своих проблем и забывает про либерастию как про подростковые прыщи.

Все становится гораздо сложнее, когда причины, вызывающие либерастию, не надуманные, а объективно существующие (осознание неполноценности). В этом случае врач должен снять не ошибочную зацикленность человеческого сознания, а устроить ему настоящее промывание мозгов, полностью перестраивая психику человека.

Примерно, как в анекдоте:

«- Раньше у меня была импотенция и я от этого сильно страдал. Потом пошел к врачу, и он мне помог.

- Он вылечил импотенцию?

- Нет. Но теперь я ею горжусь.»

Понятно, что кудесников, способных так зомбировать пациентов, довольно мало. И поэтому, в случае наличия естественной и очевидной причины к тому, чтобы испытывать комплекс (в данном случае осознание) неполноценности, излечение либо невозможно, либо крайне дорого.

Как я рассматривал ранее, наличие некупированного комплекса неполноценности приводит к алкоголизму/наркомании (как варианту химического искапизма), депрессии, психосоматическим болезням и, в наихудшем варианте, к самоубийству. Разумеется, человек при этом испытывает негативные чувства к самому себе в диапазоне от неприязни и недовольства до откровенной ненависти. При этом, уход в либерастию хоть и позволяет защитить свою психику, примирив сознание и подсознание на убежденности в наличии внешней причины собственной неполноценности, но полностью защитить человека не может. В какой-то степени человек продолжает понимать, что это – самообман, и продолжает себя ненавидеть. Причем, чем сильнее реальные причины, лежащие в основе комплекса/осознании неполноценности, тем сильнее чувство ненависти к человеку, регулярно видимому в зеркале.

Но, так как именно эта ненависть и есть тот разрушительный фактор, который организм пытается убрать, снизить и замаскировать, то организм человека пытается выставить дополнительную линию обороны, задействовать второй эволюционный защитный механизм. И он основан на чувстве общности и единения со своим народом.

Как известно, человеку свойственно ошибочно переносить свои привычки, свойства, характеристики и особенности, на окружающих его людей – так называемый механизм “проекции”.

Примером крайнего случая проекции может служить паранойя, клинически характеризуемая наличием у пациента хорошо организованной системы бреда. Параноик, как правило, оказывается в высшей степени агрессивной личностью; неспособный принять на себя ответственность за собственные иллюзии, желания и чувства, параноик приписывает их объектам или людям в своей среде.

(из книги Фредерика Перлза «Свидетель Терапии»)

Разумеется, обычно у людей не включаются экстремальные формы психологических защитных механизмов, которые уже сами по себе могут быть болезнью. Но, в той или иной форме, данные эффекты неосознанно используются всеми людьми. Человек априори считает себя «нормальным»/«типичным»/«средним» представителем человечества. И считает, что большинство людей имеет схожие привычки, качества и особенности. Например, человек может быть искренне убежден, что вся Москва выезжает на выходные на дачи на том основании, что он это делает уже много десятилетий. Или человек может искренне не понимать, почему все люди не завтракают в кафе, если это так удобно, и он это делает каждый день.

Связанный с этим процесс — это процесс отождествления человека со своим народом, своей социальной группой. Называется это «механизм социальной идентификации», или, в более узком понятии, этнической и национальной идентификации. Это свойственно практически всем людям мира, мало связано с осознанной мозговой деятельностью, и, вероятно, выработалось в глубокой древности, когда тесная связь со своим племенем и родом была необходима для выживания. Ну и как следствие, человеку свойственно противопоставление «своего народа» и «чужого». В экстремальной форме это может выражаться в ксенофобии, расизме или аффектированной толерантности.

На бессознательном включении этих психологических эффектов и основано действие защиты. При этом включение её происходит в несколько этапов.

Сначала человек убеждает себя, что он абсолютно типичный, нормальный человек. Проецируя свои реальные качества на окружающих, он делает вывод, что окружен быдлом, тупыми скотами, пьянью и дебилами. В повышении самооценки очень помогает осознание, что ты всего лишь один из многих подобных, что быть таким – это нормально и правильно, что ты вынужден быть таким, чтобы не отличаться от «народа» и так далее. Разумеется, образ народа, созданный для себя таким человеком, выглядит крайне мерзким. Следом происходит фактический сдвиг, перенос ненависти с себя, как единичного объекта, на себя, как часть большого объекта – народа.

Затем чуть-чуть самовнушения и избирательного подхода к фактам, и уже можно поверить, что он-то сам интеллектуал, титан мысли и, следовательно, стоит на голову выше, окружающей толпы. Так как в человеке всегда присутствует инстинктивная любовь к самому себе, то человек почти всегда способен замаскировать и приглушить ненависть к себе лично, перебрасывая всю свою энергию на ненависть к своему народу. Такой компромисс между сознанием и подсознанием, вполне устраивает обе стороны, так как, с одной стороны, человек продолжает ненавидеть (по факту самого себя), но, с другой стороны, отрицательная энергетика и эмоции человека оказывается направлены вовне и не причиняют сильного вреда собственному организму.

В проекции мы сдвигаем границу между собой и остальным миром немного «в свою пользу», что дает нам возможность снимать с себя ответственность, отрицая принадлежность себе тех аспектов личности, с которыми нам трудно примириться, которые кажутся нам непривлекательными или оскорбительными.

(из книги Фредерика Перлза «Свидетель Терапии»)

Ну и, естественно, представлять что-либо «плохим» в сферической форме в вакууме крайне сложно и, как правило, плохим нужно быть относительно чего-то хорошего. Так как человеку свойственно противопоставлять свой и чужой народ, то естественным следствием назначения «своего» народа на должность плохого является назначение «чужого» народа на должность хорошего. Если свой народ – это тупое, неграмотное стадо орков, то, видимо, где-то там обязан быть сияющий град на холме, населенный исключительно эльфами, гадящими исключительно цветочной пыльцой.

Человек вынужден прийти к таким выводам, так как он вынужден обосновать для себя почему же он должен ненавидеть именно свой народ, и чем же он хуже любого другого. Сделать это, между прочим, довольно тяжело, и требует определенных усилий, так как в норме человек склонен отдавать предпочтение своей социальной группе и своему народу перед другими. В зависимости от интеллектуального уровня и образованности человека, под эту психологическую конструкцию подводится большая или меньшая «доказательная база». Сделать это нелегко, но (при предвзятом и некритичном отношении к фактам) это возможно, так как в информационном пространстве можно найти факты и доказательства (разной степени достоверности) для любых теорий, концепций и верований.

Как результат, мы получаем классический клинический случай либераста:

- лень и/или низкий интеллектуальный потенциал, не позволивший достичь в жизни желаемого (требуемого) положения;

- лень и/или низкий физический потенциал, не позволивший достичь в жизни желаемого (требуемого) положения;

- наличие реальных психзаболеваний (например, педерастии), не позволяющих чувствовать себя «нормальным»;

- обвинение в своих неудачах и проблемах посторонних – Путина, родителей, школу, Кремль, коммунистов, белых, красных, голубых, ну и [быдло] народ в целом;

- ненависть к себе, в целях самообмана трансформируемая в ненависть к своему народу;

- преклонение перед «культурой и достижениями цивилизованных народов», как обоснование их превосходства над собственным ненавидимым народом;

Проявляться это может в разных формах, например:

- ненависть к хорошим или героическим фактам истории, например, ненависть к идее «бессмертного полка»;

-предвзятый поиск всех плохих фактов о своей стране, и еще более предвзятый поиск всех хороших фактов о чужой стране;

-противопоставление проклятого «Автоваза» и святой компании «Тесла»;

-противопоставление «Газпрома» и чистой зеленой энергетики;

-противопоставление плохой «нашей» коррупции и хорошего «ихнего» лоббизма;

Ну и в сотнях и сотнях разных других форм. Конкретные высказывания человека и его попытки обоснования – это уже мелкие детали, не имеющие особой роли.

Одна из причин, почему либерасту трудно осознать первопричину своего состояния без помощи специалиста, заключается в том, что целью борьбы сознания и подсознания с человеком как раз и является маскировка причин. Если человек понимает, что он обвиняет «семь башен кремля» только для того, чтобы уйти от ответственности за собственные проблемы, то это значит, что попытка уйти в либерастию – неудачная. Именно поэтому сознание и подсознание готовы накручивать слой за слоем разных защитных механизмов (подсознание) и лживых обоснований (сознание), чтобы организм человека был бы максимально защищен. И именно поэтому человек столь упорно держится за накрученные в сознании слои лжи.

В этом отношении интересен частный случай либераста, который декларирует огромную любовь и заботу к своему [быдло]-народу. Есть люди, для которых откровенная ненависть к своему народу, чистая и незамутненная русофобия, так же тяжела, как и откровенная ненависть к себе лично. Получается, что в этом случае человек, трансформировав ненависть к себе в ненависть к народу, не добивается защитного эффекта. Сладкая парочка сознание/подсознание готова в этом случае предложить еще один слой лжи в виде псевдолюбви к своему народу. Выражается это в том, что человек одновременно декларирует свою огромную любовь к народу и свое огромное желание сделать его лучше, но при этом выискивает все факты и данные (не важно истинные они или ложные) подтверждающие, что его народ является быдлом, требующим улучшения. Как дополнительный бонус, человек чувствует себя крайне благородным и почти святым, так как он способен проявлять любовь и заботу к мерзкому и тупому народу, окружающему его.

Если человек отказывается адекватно сравнивать достоинства и недостатки “своего”/”чужого” народа, и говорит, что его волнуют только выявленные проблемы своего народа, которые он готов критиковать бесконечно, то это как раз и есть подобный клинический случай борцуна за счастье своего [быдло]-народа.

Фразами маркерами в данном случае может являться что-то вроде:

«Мне плевать, что в Америке за год от передозировки наркоты умирают десятки тысяч человек. Меня волнует только моя Родина! Вы посмотрите сколько этого [быдло]-народа перемерло от боярышника!»;

“Неважно, что политики во всем мире воруют. Вы посмотрите сколько коррупции среди моего [быдло]-народа!”;

“Если слезем с нефтяной иглы, то наш (горячо мною любимый) [быдло]-народ будет процветать.”

“Зачем вы пишете о проблемах компании Тесла?! Вы напишите лучше о сумочках у [быдло]-уборщиц Газпрома.”

Как правило, такой человек всегда восхищается и преклоняется перед «культурным и цивилизованным» западом, но, конечно же, исключительно потому, что он горячо любит родной [быдло]-народ, и хочет, чтобы он жил также и стал бы цивилизованным. (И неважно, что «цивилизованный» запад этого не хочет).

Нужно понимать, что, какие бы формы ни принимала бы либерастия, все это – следствия внутренних психологических проблем человека и его ненависти к себе любимому. Чем большей кучей собачьего дерьма ощущает себя человек, тем больше он себя ненавидит, и тем больше это вынуждает его ненавидеть свой народ. Ну а ненависть уже может принимать форму или животной русофобии или иезуитской декларации заботы о «тупом и отсталом народе».

Чем сильнее брызжет слюной человек, доказывая неполноценность русского народа, власти и культуры, тем больше его стоит пожалеть. Ведь человек реально психически болен и реально страдает. Либерастия, ведь, хоть и помогает человеку, но это не лекарство, а исключительно средство маскировки проблем (от себя) и, одновременно, симптом их наличия (видимый окружающим).

Надеюсь все-таки дожить до изменения в лучшую сторону ситуации в стране, при которой меньшая часть населения будет нуждаться в либерастии, как защитном механизме своего нежного организма. Хотя, разумеется, всегда будут люди, у которых суп жидкий, и всегда будут люди, у которых алмазы мелкие. Поэтому полностью либерастия никогда не будет уничтожена. Да это, наверное, и не требуется. Все-таки, раз эволюция выработала такой механизм, то видимо он нужен.

Интересно, что, хотя на уровне отдельной личности либерастия играет полезную эволюционную роль, спасая человека от саморазрушения и позволяя выживать популяции (хотя и далеко не лучшим ее представителям), то, при переходе на уровень общественных и государственных структур, либерастия становится довольно опасной. Именно поэтому в нормальной ситуации существуют фильтры и защитные механизмы, не позволяющие большому количеству больных людей достигнуть позиций, на которых они получают возможность серьезно влиять на политическую, экономическую или культурную жизнь страны.

Очевидно, что для общества является крайне негативной ситуация, когда человек с симптомами либерастии попадает во властные структуры. Такой человек не способен адекватно воспринимать действительность. И, даже если либерастия у него проявляется в виде гипертрофированной любви к Родине (и желании спасать [быдло]-народ), он опасен, так как при анализе ситуации будет неосознанно отбрасывать факты, противоречащие его потребности в очернении народа, и, наоборот, выделять и некритически воспринимать факты, подтверждающие его позицию. Понятно, что зачастую это будет сильно искажать процесс принятие правильных управленческих решений. Еще хуже, когда либераст одновременно является и русофобом, так как он вполне способен на откровенное предательство. А уж игнорирование интересов страны – это для него само собой разумеющееся поведение.

К сожалению, в период оккупации девяностых годов, данный фильтрационный механизм был не просто разрушен, но, более того, все уровни власти были целенаправленно и принудительно переполнены именно либерастами. Сделано это было потому, что, объективно, они являются либо полезными идиотами либо откровенными предателями, готовыми работать над разрушением своей страны. К сожалению, не уверен, что об оккупации можно говорить в прошедшем времени, так как ключевые финансовые и экономически позиции во властной пирамиде по-прежнему контролируются этими группами.

Понимание причин либерастии, позволяет понять человека, но, тем не менее, простить его и общаться с таким человеком довольно сложно. Особенно тяжело, когда симптомы проявляются у близкого человека. Не нужно думать, что больному с симптомами либерастии можно помочь, убедительно доказав ему, что он неправ. Так как словесное оформление и обоснование позиции является всего лишь методикой защиты человека от опасной и неприятной для него правды (о себе самом), то организм больного всегда будет яростно защищаться от попыток развеять его защитные мифы. Как правило, человек буквально не слышит и не воспринимает аргументы и факты.

Как я ранее писал:

Но либераст транслирует все, что он слышит и что его окружает с учетом этих двух взаимоисключающих вариантов: либо он виноват, либо весь мир виноват.

Предположим либераст говорит вам, что “Путин разбомбил больницу в Алеппо. Его надо судить”

Вы пытаетесь ему сказать, “К сожалению, это объективные издержки любой войны. Американцы бомбили больницу в Афганистане, Американцы бомбили больницу в Мосуле, бомбили еще где-то”. Приводите факты и доказательства. И вам кажется, что либераст вас вот-вот поймет. Что нужно показать ему еще немного фактов, чтобы его убедить.

Проблема в том, что это только вам кажется, что вы ему говорите: “Американцы бомбили больницу в Афганистане”. На самом деле он слышит “ты есть тупое, ленивое, дебильное чмо”. Чем более аргументировано вы будете опровергать его либеральные бредни, тем более аргументировано он слышит “ты есть тупое, ленивое, дебильное чмо”. И за это он вас будет искренне ненавидеть.

Ну и, пожалуй, повторю еще раз:

Какое из этого следствия?

1) НИКОГДА не спорьте с либерастом, если вы не готовы прямо или слегка закамуфлировано назвать этого человека тупым уродом. То есть не стоит спорить с близким родственником или хорошим другом, если хотите сохранить отношения, неразумно наверно спорить с начальником, если не собираетесь менять работу.

2) Если ваш друг болен этой ересью, не спорьте, не пытайтесь лечить. Если он вам дорог, отнеситесь к этому как к срамной, психической болезни о которой лучше не упоминать. Если у больного начинается приступ, сочувственно покивайте и переведите разговор на что-то другое. ” – Я Наполеон!!! - Да, да. да… ты только не волнуйся. Давай в пятницу поедем в баню”. “Надо вернуть Крым!!!! – Да.,да..да… не волнуйся , обязательно, потом … на выпей лучше водочки”.

Может потом само пройдет.

3) Вы никогда не сможете убедить человека в том, что он дебил (особенно если он дебил). Поэтому не спорьте с либерастом, только ради того, чтобы ему, что-то доказать. Не теряйте зря время.

Несмотря на то что либераста невозможно переубедить (то есть заставить его изменить свою позицию) доказывая ложность его аргументов, тем не менее, либерастия – это не приговор. Существует довольно большое количество случаев, когда люди вполне успешно возвращались в ряды адекватных личностей. От либерастии человека может вылечить либо высококлассный психолог/психиатр, либо сама жизнь. Если под воздействием специалиста или по мере взросления, накопления профессионального и жизненного опыта, человеку удается пересмотреть отношение к самому себе, то и либерастия, и, как следствие, русофобия может пройти сами собой.

Смутно подозреваю, что физический труд на свежем воздухе, ощущение, что приносишь реальную пользу на народнохозяйственных стройках страны, также могут оказать лечебный эффект.

2018, Станислав Безгин (also known as Тояма Токанава)

p.s. Ну и стоит помнить, что пламенный патриотизм и национализм, без малейших попыток очернения своей родины, так же не является признаком особого психического здоровья. Стоит работать над собой так, чтобы было за что себя уважать. И тогда не придётся ненавидеть свой или чужой народ. Лучше держаться золотой середины, адекватно воспринимая как достоинства, так и недостатки своей страны и других стран. Только это дает шансы на успешное отстаивание интересов своей стаи в окружении чужих стай.