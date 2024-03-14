Захар Прилепин @zakharprilepin

Прочитал у одного сетевого мыслителя, что фронтовые поэты времён Великой Отечественной «проиграли конкуренцию» и современным людям в большинстве своём «неинтересны».

Философия этого подхода понятно что подразумевает: все ваши чёртовы войны закончатся, а людям всё равно будут нравиться комики и смехачи, а не эти ваши смурные милитаристы в касках.

Меня в этой истории всегда трогает один момент, про который отчего-то не принято говорить. Поэтому и скажу.

Человек, рассуждавший подобным образом, исходит из того смешного факта, что он живой.

И в силу этого он видит себя венцом творения и мерой вещей.

Вот-де «людям» (на самом деле в первую очередь ему самому) стали «неинтересны фронтовики». Их действительно переиздают всё реже и сериалы о них не снимают.

На самом деле вопрос надо ставить иначе. Вопрос надо ставить ровно наоборот.

Вы-то сами интересны фронтовикам?

Мы ведь так любим повторять: «У Бога мёртвых нет». Верно, нет. Ну так продолжайте тогда эту мысль дальше!

Вот вы с вашими, например, юмористами, которым зачем-то посреди войны ставят памятники, — чем конкретно вы можете быть интересны пулемётчику и поэту Семёну Гудзенко, который нынче «проиграл конкуренцию»?

Чем вы интересны артиллеристу и поэту Сергею Викулову?

И Сергею Орлову — поэту и танкисту, страшно обгоревшему, но выжившему?

Кто вам сказал, что сами вы живее поэта и разведчика Павла Когана, погибшего в 1942 году? Живее стрелка пулемётной роты Николая Майорова, погибшего в том же 1942-м? Живее поэта и командира миномётного взвода Михаила Кульчицкого, погибшего в 1943 году?

Живее Евгения Долматовского и Сергея Наровчатова, Твардовского и Симонова, живее Юлии Друниной?

Чем вы их интерес к себе заслужили — вот что вас должно волновать!

Не проиграли ли мы им «конкуренцию» — вот что должно нас мучить.

А всю эту демагогию по поводу «сменились эпохи и у людей другие интересы» Богу расскажите.

Он дунет нам в темя — и тут же в тартарары полетят вся эта «новая эпоха» и все эти «новые интересы».

Выйдет тогда на пустое выгоревшее поле человек и вдруг произнесёт вслух строчку из «Слова о полку Игореве». Про Русь, которая уже за холмом.

И строчку из лермонтовского «Бородина».

И ещё восемь строчек из Сергея Орлова: «Его зарыли в шар земной, / А был он лишь солдат, / Всего, друзья, солдат простой, / Без званий и наград. / Ему как мавзолей земля — / На миллион веков, / И Млечные Пути пылят / Вокруг него с боков».

Майор Красной армии поэт Павел Шубин написал «Волховскую застольную»: «Выпьем за тех, кто командовал ротами, / Кто умирал на снегу, / Кто в Ленинград пробивался болотами, / Горло ломая врагу…»

Вы всерьёз думаете, что юмористические скетчи, которые, да, набирают по 10 млн просмотров, переживут эту великую песню?

14 марта — 110 лет со дня рождения Шубина.

15 марта — 100 лет со дня рождения артиллериста и русского писателя Юрия Васильевича Бондарева.

Памятника ему, кстати, в России нет. Не выдержал, видимо, конкуренции. Разве что написал «Горячий снег» и «Батальоны просят огня».

Надо меньше рассуждать, что мы думаем о них. Надо бояться того, что они думают о нас.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Автор полемизирует с мнением о том, что фронтовые поэты времен Великой Отечественной войны "проиграли конкуренцию" современности и стали неинтересны людям.

2. Он задается вопросом, интересны ли сами современные люди фронтовикам и поэтам военного времени, отдавшим жизни за Родину.

3. Автор утверждает, что поэзия фронтовиков переживет нынешние юмористические скетчи и развлечения, набирающие миллионы просмотров.

4. Он призывает не рассуждать о том, что мы думаем о фронтовиках, а бояться того, что они думают о нас.

5. Статья подчеркивает важность памяти и уважения к подвигу фронтовиков и их творчеству, которое имеет непреходящую ценность.

Вывод:

Статья критикует взгляд на фронтовую поэзию как устаревшую и неинтересную современности. Автор утверждает, что творчество поэтов-фронтовиков, отдавших жизни за Родину, имеет вневременную ценность и значимость. Он призывает ценить и уважать их подвиг и не судить о них с позиции сегодняшних развлечений, а бояться того, что фронтовики могли бы думать о нас: деградировавших от высоких идей служения Родине, до поиска сиюминутных низменных удовольствий. Статья подчеркивает важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях.