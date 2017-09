Александровская колонна – видим только то, что видим.

"D'aperes nature p. le P-le Grigoire Gagarine. Priutino, ce 4 juine 1833" - "С натуры князем Григорием Гагариным. Дописано в Приютино. Сего 4 июня 1833"

Это никак не стыкуется с другой картинкой

Подъем Александровской колонны, 1832. Автор Александр Гаврилович Денисов (1811—1834)

Ну как вам соревнование "Чья история появления колонны круче?" В официальной версии победил Монферан, но его метод ой как спорен: Постройте из спичек помост, а потом прокатите по нему пудовую гирю... выдержит? Я уже о технологии подъёма молчу, математическая модель такой операции не выдерживает никакой критики. Так кому верить?

При всём при этом не стоит забывать, что вес обработанной колонны составил около 700 тонн, сколько тогда весила заготовка под неё? Кто и когда обрабатывал такие монолиты? Где завод, документация, мастера, автор наконец? Из чего сделан фундамент под такой вес? И сколько таких... или чуть поменьше колонн в Питере?

А вот вам ещё одна, на мой взгляд, абсурдная ситуация. Садовников не зная о мучениях Монферана рисует то, что видит, то что есть на самом деле.

Обратите внимание на год, колонна стояла, стоит и стоять будет.





А вот вам Литография К. П. Беггрова. 1830 год.

Очень информативной в плане нестыковок кажется вот эта картина.

Рисунок из российских архивов Романовых.

Странными для меня показались полоски на флаге

Флаг государства Ольденбург (Мюнстерское князь-епископство

нем. Hochstift Münster)

Российский флаг выглядит вот так

Александровская колонна в Санкт-Петербурге. Гравюра. 1835 г. Взято отсюда: Александровская колонна.Санкт-Петербург.

Обратите внимание на фигуру "Ангела-Александра" похож?

Радует ещё один рисунок

Огюст Монферран. Вид на Александровскую колонну со стороны Миллионной улицы. 1830 г. Бумага, акварель, тушь. Научно-исследовательский музей Российской Академии художеств.



Занимательно, да? По моему не в той руке ангел крест держит, змея пропала, а самое смешное, на заднем плане Исаакиевский собор стоит, а по официальной версии, к этому времени у Исаакия был был готов только первый этаж, а купол не мог появиться ранее 1837 года: в 1837 году, когда было завершено основание купола, началась установка 24 верхних колонн. Увеличенный вариант, как было и как есть.Занимательно, да? По моему не в той руке ангел крест держит, змея пропала, а самое смешное, на заднем плане Исаакиевский собор стоит, а по официальной версии, к этому времени у Исаакия был был готов только первый этаж, а купол не мог появиться ранее 1837 года: в 1837 году, когда было завершено основание купола, началась установка 24 верхних колонн.

Вот ещё один прокол Монферана 30 августа 1834 года. Парад в честь открытия Александровской колонны. Автор Огюст Монферан. А собор то стоит. Рисунки взяты с сайта государственной Российской библиотеки ОТСЮДА стр. 89.

Нынешний памятник (колону) венчает фигура ангела работы Бориса Орловского. В левой руке ангел держит четырёхконечный латинский крест, а правую возносит к небу. Голова ангела наклонена, его взгляд устремлён на землю.

По первоначальному проекту Огюста Монферрана, фигура на вершине колонны опиралась на стальной прут, который позже был удалён, и при реставрации 2002—2003 годов выяснилось, что ангел держится за счёт своей собственной бронзовой массы.

Мало того, что сама колонна выше Вандомской, фигура ангела превосходит по высоте фигуру Наполеона I на Вандомской колонне. Чертам лица ангела скульптор якобы придал сходство с лицом Александра I. Кроме того, ангел крестом попирает змея, что символизирует мир и покой, которые принесла в Европу Россия, одержав победу над наполеоновскими войсками.

Лёгкая фигура ангела, спадающие складки одежды, чётко выраженная вертикаль креста, продолжая вертикаль монумента, подчеркивают стройность колонны.

Сначала Монферран хотел установить на Дворцовой площади обелиск, но царю эта идея не понравилась. В итоге колонна высотой 47,5 м стала выше всех аналогичных монументов мира: Вандомской колонны в Париже, колонны Траяна в Риме и колонны Помпея в Александрии. Диаметр столпа - 3,66 м.

Колонна сделана из розового гранита, вес - 704 т, ее венчает ангел с лицом Александра I. Пьедестал памятника украшают бронзовые барельефы с орнаментами из бронзовых доспехов, а также аллегорическими изображениями побед русского оружия.

С ангелом на колонне тоже не всё просто, лично мне сложно отнести его к мужскому роду.

Наличие груди, бёдер, мягкости очертаний тела... и сама поза статуи говорит о том, что перед нами женщина. А историки стоят на том, что Ангел, как две капли похож на Александра Первого, за что колону и назвали Александровской, хотя профиль у ангела слишком уж греческий.

Для сравнения





Как бы вы отнеслись вот к такой статуе, если бы её назвали "Александр I на троне"???







Вот ещё один Александр I, сравните сами...





Один ярый сторонник официальной версии сходства Ангела на колонне с императором Александром I, прислал вот эти фотографии. Выкладываю как есть. Они конечно больше похожи на издевательство... но разве не издевательство та история, в которую нас заставляют верить.





Только всё это статуи и рисунки гермафродитов периода расцвета греческой и римской империй, старые они, очень старые, да и к мужскому полу отнести их можно разве что сильно выпив. А если приписать Александру схожесть с этими фигурами.... тогда понятно, почему царь сбежал в ссылку бросив трон (но это уже шутка). Хотя нас до сих пор любыми способами, даже такими, пытаются заставить верить в этот абсурд. Вот так выглядели все греческие Венеры, Афродиты, Дианы....Как бы вы отнеслись вот к такой статуе, если бы её назвали "Александр I на троне"???"Александр I на охоте"???...или "загорающие Александры"???Идентичность статуи на колонне признана официальной наукой, давайте идентифицируем всё остальное.Вот ещё один Александр I, сравните сами...Таких Александров в Питере на каждом шагу....

Вот изображение государя

Раздвоенный подбородок, залысины, высокий лоб, большие уши, тонкая верхняя губа, прямо одно лицо с "ангелом на колонне".

Александр Первый

Если кто-то и видит сходство, то это не я, точно. По всем канонам такой монумент должен был быть сконструирован кем угодно, но только не французским архитектором Монферраном. Но получилось именно так, архитектор откликнулся на конкурс, якобы объявленный Николаем Первым, и проект француза оказался самым лучшим. Монферан в тот момент был самым сговорчивым и удобным архитектором.

В жизни императора Александра 1 не меньше тайн, чем в жизни Петра 1. Ниже ссылка:

Странным кажется изображение на барельефе "всевидящего ока", и это в православном государстве.

Так же есть много странностей, если присмотреться, и в самом барельефе.

Например, чей герб изображён на щите?

На некоторых элементах барельефа отчётливо просматриваются следы припайки. Разница в цвете металла говорит сама за себя, след состыковки проходит даже по руке, его видно несмотря на ювелирную подгонку и шлифовку стыка.

Присмотритесь к обрамлению на щите, где изображен герб. Это сильно выступающий венок. Нигде на остальных щитах он не применяется.

Вот ещё один вставной элемент.

Вокруг таблички с именем императора такая же сильно выступающая рамка.

Это следы припайки (следы наложения одного изображения на другое).

Если Александровская колонна воздвигнута в честь победы русского оружия над Наполеоном, почему на барельефах такое количество римских богов, ангелов и символов. Я не говорю уже о «сфинксе» и «всевидящем оке». Неужели все они принимали участие в боевых действиях?

Это тоже самое, если бы на панораме Сталинградского сражения нарисовали планеры первой мировой, или персидские колесницы атакующие немецкие траншеи. И над всеми летали ангелы. Может, всё таки, старый памятник просто переделали, оставив приемлемые детали, добавив к ним новые?

Как вариант, предлагаю Вашему вниманию ещё одну версию.

Посмотрите на вот эти фото

Внимательно присмотритесь к тому, что у ангелов в руках...

Мне показалось, что крест на александровской колоне смотрится не очень гармонично, а вот огненный мечь просится в руку ангела сам по себе.

Не могу сказать, что я хороший художник, но я попробую себе это представить.

Или к примеру вот так

Возвращаюсь к самой колонне,

она тоже болела, внимательному глазу удаётся рассмотреть следы ремонта. Возможно в 1834 году её не устанавливали, а открывали после реставрации, с новый скульптурой наверху и заплатками в основе (подробный разбор ниже по тексту). Обновили и панно у основания, добавив к римским богам и богиням элементы русского оружия и доспехов. Что-что а переделывать старые памятники мы научились, и прав был Г.Г.Гагарин рисуя Александровскую колонну в лесах в 1832 году.

Александровская колонна в лесах. (Grigory Gagarin. Column of Alexander I of Russia in scaffolds. Saint Petersburg). С 1832 до 1833 гг.

А вот вам и памятная серебряная медаль.

Учрежденная в 1812 году. Одинаковая для всех. И для ополченцев, и для солдат, и для генералов. Опять возникает вопрос: кто же всё таки тогда победил?

А вот ещё одна медаль «За взятие Парижа 14 марта 1814 года.»

...ещё один глазик.

Медаль "За защиту Севастополя 1854-55гг".

Недавно наткнулся на интереснейшую книженцию, находящуюся в архивах Российской государственной библиотеки "О том, что Наполеона никогда не было" , дата выпуска 1912 год, выводы делайте сами.

Очень интересна в этом плане и работа Андрея Стамболи "Московский набег Наполеона"

Выложу ещё одну заковырку. Кто сказал, что Наполнена разбили в 1812 году? Вот документ, согласно которого боевые действия велись вплоть до 1815 года.

И по этой книжке не совсем понятно, кто же там победил. Вы скажете, мало письменных источников, соглашусь, их уничтожили. Россия в 19 веке была не столь неграмотна, как кажется. Какое агенство могло похвастаться возможностью печати объявлений во всём мире? Скажите невероятно, смотрите сами.

Стоит обратить внимание и на изменение герба России после войны 1812 года. Вот таким он был до неё при императоре Павле I. Все символы государственной власти, а именно скипетр и держава присутствуют, крылья орла гордо расправлены вверх: свидетельство свободы и независимости.

... а вот таким он стал, после, так называемой победы 1812 г. при Александре I. Может не зря Александр I подстроил свою смерть и бежал.

Исчезли символы власти, крылья опущены, в когтях орла венок и стрелы, убранство явно не имперское.

А вот до такого герба Россия дошла при временном правительстве.

Птичка с двумя головами, не более.

Но всё возвращается на круги своя... Нынешний герб ИМПЕРИИ

