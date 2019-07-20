Разбираем альбом Монферрана по Александровской колонне

Это своего рода продолжение моей < ![CDATA[ ]]> статьи< ![CDATA[]]> в которой я разбирал альбом Монферрана по части касающейся Исаакиевского собора. Суть та же. Ищем нестыковки в рисунках Огюста Монферрана. Картинки будут последовательно как в альбоме у автора. Схематические картинки я опущу, практической пользы от них нет, ибо не с чем сравнить и не к чему привязать.

Итак поехали.

Картинка первая. Я не буду углубляться в дискуссии о возможности грести на веслах в лодочке по такой волне, ибо все рыбаки скажут что такое невозможно, а все историки скажут что художник так видит и это лишь фон к главному сюжету, а по сему сосредоточимся на более важных деталях. Детали таковы, что два буксира тащат баржу с камушками аккурат напротив академии художеств. Справа от академии пустырь со стелой, нынче там зеленый садик, а сразу за пустырем мы видим здание обведенное красным овалом. Монферран нарисовал здание с тремя этажами. На самом деле здание в этом месте имеет лишь два этажа и трехэтажным никогда не было.









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Картинка вторая. Смотрим на тени. Они предполагают источник света на северо-востоке. Люди в теплых одеждах, Монферран подразумевает что это не лето. То есть фактически такого быть не может.







Следующая картинка.

Здесь мы видим что камушек уже на своем историческом месте. При этом на картинке с тенями всё нормально (маленький овал внизу). А вот с построением перспективы у Монферрана явные проблемы. Монферран нарисовал Зимний дворец и Адмиралтейство в разных осях, однако по факту они в одной оси. Обратите внимание на две красные линии. Одна по оси Адмиралтейства, другая по оси Дворца. Если бы Монферран рисовал с натуры и при этом закончил хотя бы один класс детской художественной школы он бы понимал что крыша Зимнего дворца должна быть в оси Адмиралтейства (зеленая линия) и с учетом высоты проходить как нарисована синяя линия. При этом у Монферрана и Манеж (красный овал слева) в одной оси с Адмиралтейством, а по факту здание Манежа в другом месте, должно быть смещено ближе к нам (левее на картинке). Между прочим и камушек с навесом нарисован с нарушением перспективы, мне просто лень рисовать еще несколько осей, тем более что получится сложная к восприятию картинка.







Вот фотка с панорамы чтобы было хорошо понятно.







Вот план того что по факту. В красном овале Манеж. Если бы Монферран рисовал с натуры он бы на месте Манежа нарисовал здание Сената и Синода, а не Манеж.





Смотрим дальше.

Вот такая вот картинка. Что на ней изображено я совершенно не понимаю.





Мы видим выложенную из камня огромную стену, вернее аж три стены. Вероятно надо подразумевать что существует и четвертая стена за спиной у художника. Что это за стены не понятно. И это именно стены, ибо в арочном проеме виден горизонт. То есть это не яма. Исходя из масштабов сравнений с ростом человека, нужно понимать что высота стен порядка 10-12 метров, а между стенами 20–30 метров. Да, официальная история так и говорит что типа были выстроены каменные стены на высоту пьедестала под колонну, и на эти стены типа ставили леса. Но я как человек плотно связанный со строительством именно на данной картинке ничего не понимаю. Какой толк от стен между которыми не менее 20 метров? Зачем такое большое расстояние, при условии что еще с 1 года обучения физике все знают про рычаг и точку опоры. Всегда строительные леса и опоры под них ставились из расчета максимального уменьшения любых плеч несущих конструкций, то есть на уменьшение силы излома (рычага). Диаметр колонны всего 3,66 метра, размер камушка под фундамент 6,3 метра. Полный абсурд. Смотрим дальше на картинку. Объясните мне, зачем этот камушек подняли по салазкам? И куда его тянут? В пропасть? По официальным данным этот камушек является цоколем всей конструкции и лежит на уровне поверхности земли. Под ним типа основание из гранитных блоков под которыми свайное поле. Чтобы вы поняли всю абсурдность этой картинки я не поленюсь и процитирую википедию< ![CDATA[]]> именно по этому моменту.



В декабре 1829 года место для колонны было утверждено и был выкопан котлован размером 14х14 саженей и глубиной 2 сажени под фундамент из гранитных блоков.

То есть 30х30 метров и глубиной 4,2 метра.

Забили 1102 заостренные новые сваи длиной 6,36 м, толщиной не менее 26 см на глубину 4,26 м, а также использовали 99 старых, обнаруженных при рытье котлована (итого забито 1250 сосновых свай). Фундамент памятника был сооружён из каменных блоков полуметровой толщины. Он был выведен до горизонта площади.



Теперь вы поняли абсурдность этой картинки? Этот камушек является основанием под постамент и саму колонну. Он весит 400 тонн. Лежит на поверхности. Зачем эти леса на которых камушек куда-то поднимают? Зачем его вообще поднимать? Далее смотрим картинку. Позади места, куда камушек должен упасть, мы видим какой-то насест на котором сидят мужики. Что это за насест? Зачем он? История умалчивает.



Снова читаем Википедию.

После закладки фундамента, на него был водружён громадный четырёхсоттонный монолит, который служит основанием пьедестала. Для установки монолита на фундамент была построена платформа, на которую он был закачен при помощи катков по наклонной плоскости. Камень свалили на кучу песка, предварительно насыпанную рядом с платформой. После того, как под монолит подвели подпорки, работники выгребли песок и подложили катки. Подпорки подрубили, и глыба опустилась на катки. Камень вкатили на фундамент и точно установили.



Вы поняли? Не поняли? Правильно что не поняли. И я не понял. Те кто писал статью в википедию просто от безысходности нагородили бред. А всё потому что в альбоме Монферрана есть вот такая вот абсурдная картинка и историкам приходится извиваться ужом чтобы хоть как-то навести тень на плетень. Помните замечательный советский фильм?

Вот так и нашим историкам приходится выкручиваться.



Идем дальше. Следующая картинка.









Сразу добавлю панораму чтобы вам было легче понимать.







На картинке Монферрана я синим крестом дал точку проекции. Вертикальная линия это ось симметрии, горизонтальная для определения местоположения художника в проекции между Адмиралтейством и Зимним дворцом. По версии Монферрана художник находится на одной четвертой расстояния от дворца. Это середина креста. На панораме место художника я подписал желтым цветом, а ось симметрии обозначена красными вертикальными линиями. Левая вертикальная это середина, правая вертикальная это проекция с точки зрения Монферрана (художника). Голубые линии на панораме это проекции для понимания картинки. В общем что получается. А получается что художник в версии Монферрана эту картинку с натуры не рисовал, а всё слепил как ему вздумается. Начнем с Владимирского собора, он на панораме в желтом овале, а у Монферрана в синем овале. Синим отрезком от овала (получилось как ручка лупы) я показал место где на картинке должен быть собор, между Ростральными колоннами, частично заступая за дальнюю колонну. У Монферрана собор справа от колонн, как если бы художник находился вдоль стен Зимнего дворца (правая голубая линия на панораме). При этом сам собор должен быть чуть виден, ибо достаточно далеко. Для наглядности фото с яндекса.





Фото с яндекса так же наглядно хорошо показывает асиметрию по высоте Ростральных колонн с башней Кунтскамеры (красные линии на последней картинке). У Монферрана все иначе.

Смотрим дальше. На картинке Монферрана под Владимирским собором нарисованы непонятные “сваи” или “столбы”. Это по-видимому там где сейчас Стрелка и спуск к воде. Я их обвел желтым овалом (под “лупой”, первая картинка). Что это такое совершенно непонятно. И историография ни о чем таком не знает. Теперь смотрим на Кунтскамеру. Монферран её нарисовал двухэтажной, хотя по факту она трехэтажная. На панораме я оранжевым овалом выделил еще и купол Кунтскамеры, он у Монферрана по форме и основанию отличается от того что мы видим сейчас. Правда тут нужно отметить, что в 1865 году купол Кунтскамеры частично перестраивался, как минимум его верхняя часть точно, ибо есть вот такое фото. Менялось ли при этом основание купола я не знаю.





Смотрим дальше. А дальше у нас здание зоологического музея. Это зеленые овалы на картинке Монферрана и на панораме. С этажностью всё нормально, но вот куда делись колонны, история умалчивает. А колонн там много. Кстати о колоннах. Я не выделял это овалами, но если посчитать сколько с данной точки (художника) видно колонн на Бирже по факту и у Монферрана, то мы насчитаем так же их разное количество. У Монферрана видно 5 колонн, на панораме лишь 4 колонны.



Идем дальше. На этой картинке Монферран все пропорции выполнил правильно. Мы видим правильное местоположение Ростральных колонн, Владимирского собора и в общем-то всего того, что я разбирал на предыдущей картинке. И тени правильно. И даже количество колонн Биржи правильное. Косяк только с этажами Кунтскамеры и колоннами Зоологического музея. Одного этажа по прежнему не хватает и колонны почему-то не появились.







Следующая картинка. По-видимому это единственная картинка с альбома Монферрана на которой нет нестыковок. Правда тут и смотреть особенно нечего. Колонны Зимнего дворца есть, здание Главного штаба в варианте до перестройки 1860-х годов есть, тени с юго-востока тоже вполне могут быть, если это раннее утро и лето.





Дальше.

Вот очередная картинка из альбома Монферрана.



Смотрим в овальный кружок красного цвета. Смотрим на крышу, считаем окна и колонны.

Вот рисунок дворца датируемый тем периодом (до пожара 1837 года).



Мы видим что на рисунках крыши разные и количество окон разное. И форма окон разная. Кстати сейчас фасад Зимнего дворца полностью соответствует второй картинке. Только цвет стал зеленым. То есть у Монферрана дворец нарисован неправильно.





Следующая картинка.





Мы видим что слева от Главного штаба (стрелка) пустырь. Нет зданий. Однако согласно историческим справочникам на этом месте здание располагалось. Применительно к данному периоду должен был находиться экзерциргауз, который в 1840-43 гг был перестроен в Штаб Гвардейского корпуса, который существует и сейчас. Правда с этим Штабом Гвардейского корпуса тоже муть мутная. Якобы к его проектированию так же был причастен Монферран, но что-то там не срослось и был выбран проект А. Брюллова, а самое интересное то, что ряд историков считают что это здание было перестроено уже к 1837 году. Нам же важно то, что здание там имелось, и вот наглядная картинка датируемая 1833 годом. На этой картинке здание с острым углом это торец Главного штаба у реки Мойки. А справа, там где дымок от буржуйки, мы видим краешек как раз того самого здания, которое было перестроено в штаб Гвардейского полка то ли к 1837, то ли в 1840-43 гг.





Сейчас это здание выглядит так.





Смотрим дальше. По официальной истории к 1834 году (установка колонны на Дворцовой площади) при строительстве Исаакиевского собора уже были возведены основные стены и установлены портики с колоннами. А по сему вопрос – где? Где ваше будущее чудо, господин Монферран? Даже без купольной части уже в 1834 году собор должен был быть доминантой по высоте в городе. Примерно как я нарисовал квадратиками.







Ну вот в общем-то и всё. Картинки с изображением уже готовой установленной колонны я не буду рассматривать. Это не интересно и не нужно. Вопросы технологических схем так же в этой статье поднимать не буду, тем более что до меня ряд исследователей этот вопрос уже поднимали и очень хорошо его осветили. Я лишь в данной статье внес свой штрих, рассмотрев в деталях насколько точен был Монферран в рисунках. Ответ очевиден. Монферран был крайне неточен. И чем больше точек привязки мы находим на картинках, тем больше нестыковок.



Что еще хочется добавить. Сейчас это уже хорошо известно в среде любителей истории, но возможно есть люди которые до сих пор не владеют информацией в полной мере. А по сему лишь два штриха как повод к размышлению.



Первый штрих это картина князя Г.Г. Гагарина с датировкой ориентировочно 1832-33гг. Что вы на ней видите и как это согласуется с альбомом Монферрана каждый сам вправе ответить.





И второй штрих, это вот такая информация. В Ленпроекте на схемах генплана (синьках) обозначена гранитная колонна длинной 25 метров, точная копия Александровской колонны, закопанная в земле. Лежит по направлению к атлантам Эрмитажа. Обнаружена в 1978 году при прокладке труб к Эрмитажу.

