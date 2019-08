Что такое "картонный варгейм" и с чем его едят.

После материала про настольный монстр-варгейм "Next War: Poland" https://colonelcassad.livejournal.com/5189896.html , который вызвал живой интерес, поступило несколько просьб подробнее осветить эту не столь популярную в широких кругах тему.Мой обзор на очередной марш через Польшу выйдет ближе к концу месяца (хотелось бы успеть к годовщине Пакта Молотова-Риббентропа, ха-ха), а пока общий материал для тех, кого тема настольного империализма не на шутку захватила.За материалы ниже спасибо товарищам из группы "Сурово о варгеймах" https://vk.com/sternwar (здесь вы найдете немало любителей захватывать мир по вечерам и не только в хорошей кампании).Эсэсовцы попали в партизанскую засаду, сейчас прольется арийская кровьТеперь разберемся, где же можно разжиться играми.Я уже упоминал сайт Lock 'n Load Publishing выше. Ребята торгуют хорошими тактическими играми в основном на тему Второй мировой и современки.Дальше рекомендую заглянуть на сайт компании Flying Pig Games. Там можно купит игры серии Old School Tactical, а еще у них скоро выходит тактическая игра про Курскую битву.Также есть фирма Tiny Battle Publishing где за разумные деньги можно купить небольшие варгеймы.Простые варгеймы вроде упомянутых в заметке «Битвы за Москву» можно посмотреть на сайте Victory Point Games.Сайт на котором можно купить https://www.wargamevault.com/index.php ПнП игр за разумные деньги.Еще наверно сайт фирмы GMT Games с самым большим выбором настольных варгеймов.Ну а самым «продвинутым» рекомендую сайт MMP — где можно найти несколько очень известных серий варгеймов.Это, пожалуй, все, что я могу посоветовать. Надеюсь олды добавят игры которые я не упомянул и ресурсы о которых я не знал, только пожалуйста, делайте это со ссылками и картинками. Дальше у меня в планах написать гайд: «ПнП своими клешнями».Всем пока, всем удачи! https://vk.com/@sternwar-r1 - цинкКупить что-то из доступного на рынке (с учетом малых тиражей) можно также здесь http://prowargames.ru/ или здесь https://vk.com/album-114073753_254417138 (б/у)Как это выглядит на практике на примере старого монстр-варгейма War in EuropeПлюс еще фото на тему для иллюстрации того, с чем приходится иметь дело и имеющегося разнообразия тем и форматов.Если эта тема интересна, пишите, будут еще публикации."Варгеймы" вещь весьма интересная и затягивающая, особенно если преодолеть высокий порог вхождения.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5208697.html