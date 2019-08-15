Что такое “картонный варгейм” и с чем его едят
23:56. 15 августа 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
После материала про настольный монстр-варгейм "Next War: Poland" https://colonelcassad.livejournal.com/5189896.html, который вызвал живой интерес, поступило несколько просьб подробнее осветить эту не столь популярную в широких кругах тему.
Мой обзор на очередной марш через Польшу выйдет ближе к концу месяца (хотелось бы успеть к годовщине Пакта Молотова-Риббентропа, ха-ха), а пока общий материал для тех, кого тема настольного империализма не на шутку захватила.
За материалы ниже спасибо товарищам из группы "Сурово о варгеймах" https://vk.com/sternwar (здесь вы найдете немало любителей захватывать мир по вечерам и не только в хорошей кампании).
Что такое "картонный варгейм" и с чем его едят.
Здравствуй, дорогой друг. Позволь разъяснить тебе, чем же хороши суровые «картонные варгеймы», с бумажными квадратиками вместо разукрашенных минечек и расчерченным полем вместо красивого террейна, а также дать тебе несколько советов, прежде, чем ты начнешь погружение в картонные пучины суровости.
Во-первых, не верь тем, кто говорит, что «картонные» варгеймы это элитарное хобби и подходит не каждому. Это не так, правила среднестатистического варгейма не намного сложнее правил того же пресловутого «Вархаммера». Они занимают от 15 до 40 страниц текста с картинками, и если ты имеешь хоть какой-то опыт в настольных играх, то освоение премудрости командования войсками не должно стать для тебя большой проблемой. Естественно я обобщаю, и есть игры, которые по своей суровости могут дать фору админам этого паблика, но их процент не так велик.
Как правило, коробка с игрой (как и любая «изкоробочная» настольная игра) имеет уже все необходимое для игры. От тебя требуется только разобраться в правилах и можешь вставать во главе войска. Никаких других способностей не требуется. Ни долгого и изнурительного покраса своей армии, ни составления ростеров, ни зубрежки многочисленных кодексов, просто покупаешь ОДНУ коробку и играешь. Поясню, для «вархаммеристов», это все равно, что если бы в стартере находилось две полноценные армии на 5000 очков каждая и тонна террейна.
Так же бытует мнение – чтоб играть и получать удовольствие от исторических варгеймов надо хорошо знать выбранный исторический период. Отчасти это правда, но как правило, любой уважающий себя варгейм, обязательно дает историческую справку, которая вводит игрока в курс дела и этого будет достаточно, чтобы разобраться в происходящем на столе.
Следующий плюс, и на мой взгляд самый главный, это реалистичность подобных игр. Все картонные варгемы имеют четкую масштабную привязку. Например один гекс может обозначать территорию размером от 50 метров до нескольких километров, один жетон может обозначать одного солдата, а может целую армию, один ход может символизировать временной промежуток от 2 минут боя до нескольких месяцев военного столкновения. Подобные игры не ограничены размером и масштабом миниатюр и игровым столом. Глядя на жетон с пехотой, размещенный в гексе с городом, ты в отличии от игр с миниатюрами, так и представляешь отряд бойцов занявших город и простреливающий территорию в 1.5 км вокруг себя. Лично меня всегда смущало, когда в каком-нибудь Flames of War танк «Тигр» стреляет на 200 метров и эти 200 метров простреливают стол целиком, не говоря уже о «Вархаммере». Если вы хотите реалистичные масштабы и размах военных конфликтов, то вам сюда.
В этом путеводителе новичка мы разберем несколько игр, с которых стоит начать знакомство с хобби. Сразу оговорюсь, я здесь разберу популярные варгеймы, с которыми я сам знаком, и которые легко найти или изготовить самому, чтоб бы ты, новичок, без лишних затрат мог опробовать все на зуб, сделать свои выводы и определиться с направлением дальнейшего погружения в хобби.
И так начнем с того, что варгеймы делятся в основном на три типа: стратегические, оперативные и тактические.
В стратегических варгеймах мы управляем целым государством, под нашим контролем все его вооруженные силы, и за нашим столом проходит практически весь конфликт.
Кто сказал, что французы трусы?
В оперативных варгеймах мы как правило командуем фронтами, армиями и дивизиями. Ведем бои за города и села, а игровой ход отображает временной отрезок от нескольких дней до нескольких месяцев.
В тактических варгеймах мы управляем отделениями, взводами или отдельными единицами техники, игровой ход отображает от нескольких минут до часа реального времени.
Коммунизм должен быть с кулаками
Раз мы разобрались с определениями можем перейти к разбору самих игр. Первое что хотелось бы порекомендовать это маленькие и несложные игрушки от фирмы VPG, такие как Battle for Moscow, Target: Leningrad, Objective: Kiev. Это оперативные варгеймы, симулируют наступление немцев на одноименные города. Игры примечательны тем, что правила к ним умещаются на трех листочках формата А4, но при этом весьма правдоподобно симулируют плачевное состояние СССР на начальном периоде войны, так что приготовьтесь превозмогать. Не смотря на то, что игры внешне похожи они довольно сильно отличаются внутри. Так в «Битве за Москву», немцам придётся прогрызаться через плотные оборонительные рубежи советов, и стоит поспешить, потому что советский игрок постоянно получает подкрепления, а с началом осени применение танковых дивизий сильно осложнится. В «Киеве», будут активные танковые бои, причем советские танковые фишки играются в закрытую, пока они не вступят в первый бой, так что эффективность танковых дивизий для обоих игроков остается загадкой до последнего момента. В «Ленинграде» в сражении активное участие принимает флот. В играх небольшие карты и малое число игровых фишек (их у нас принято называть каунтерами, говори так и сойдешь за своего ^_^), так что изготовить их не составит труда. Игры можно поискать на «Тесере», там есть все необходимое, в том числе перевод на русский.
Немцы близки к победе как никогда
Если ты не любишь все эти громыхающие танки, а тебе подавай запах старого доброго пороха, стройные ружейные залпы, конское ржание и свист рассекающих воздух ядер, то приглядись к серии игр Napoleonic 20, игры охватывают все злоключения «тортика», в том числе три крупных сражения в России: взятие Смоленска, Бородино и разгром на Березине. Опять же игры не сложные, рисуют правдоподобную картину сражения, а историческая часть почти не вызывает вопросов. К сожалению, к этим играм есть только краткий перевод основных правил, а модульных правил на русском я не нашел. От VPG есть серия игр про средневековые и античные сражения, но я в них не играл, ничего сказать не могу.
Русская гвардия на флешах, ну подходи француз!
«БИТВА ЗА АРМАГЕДДОН»!!!! Не буду повторяться, полный эмоций обзор можно почитать тут https://vk.com/@sternwar-bitva-za-armageddon-obzor.
ПнП на русском можно спиратить тут https://vk.com/wall-114073753_3935.
Да прибудет с тобой ВААААААГХ!!!!!!
Перейдем же к моему любимому жанру – жанру тактических варгеймов. Ох, сколько же здесь всего вкусного! С этими играми сложнее, в основном потому, что в них гораздо больше компонентов.
Перво-наперво, обрати внимание на серию игр World at War, Это тактический варгейм взводного уровня про Третью мировую войну. СССР случайно вторгся в западную Германию и дошел до Парижа. Как можно догадаться эта игра из серии альтернативной истории, в духе: «а что если». В игре представлена вся современная техника на период 1985 года, так что на поле боя, наконец-то, встретятся знаменитые американские «Абрамсы» с легендарными советскими Т-72 и Т-80. Серия насчитывает огромное количество игр и дополнений к ним, но начать я советую с World at War: Eisenbach Gap, это первая игра серии в ней самые простые правила, немного компонентов и она полностью переведена на русский. Большой обзор можно почитать тут http://oflex.ru/world-at-war-eisenbach-gap-deluxe-obzor.html.
В суровом сообществе варгеймеров игру принято ругать, так как в ней хватает косяков, но в качестве старта она подходит очень хорошо. Вообще нужно сказать, что серия имеет много фанатов, по ней можно почитать кучу репортов и переведенных материалов, а в скором времени должно выйти переиздание игры, которое правит многие косяки.
Айзенбах будет наш!
Практически с точно такими же правилами есть серия про Вторую мировую войну, называется Nations at War. Все то же самое, только с намеком на историчность, серьезность и правдоподобность. Обзор по ней можно почитать тут http://oflex.ru/nations-at-war-vtoraya-mirovaya-po-pravilam-tretejj-world-at-war.html.
Купить игру можно тут https://store.lnlpublishing.com/series/nations-at-war-series
Вот так выглядит оборона Арнема британскими десантниками
Одиноким варгеймерам, которые никак не могут найти себе партнера для сражений я бы хотел посоветовать игру Nuklear Winter 68. Я долго и нудно распинался про нее в своем обзоре https://vk.com/@sternwar-nuklear-winter-68-obzor-kampanii, поэтому прочитайте лучше его, не буду повторяться. Игра хорошая и дико атмосферная, а благодаря сеттингу легко удастся заманить в нее новичков.
От взводного уровня перейдем к уровню отделений. На мой взгляд, самым подходящим кандидатом для первого знакомства с миром варгеймов является Band of Brothers. Правила хорошо разжёваны, имеют любопытную схему ввода новичков в систему. Как это тут реализовано? Вы изучаете половину правил, после чего закрепляете их обучающим сценарием, потом изучаете остальное и снова закрепляете обучающим сценарием. Тут наверно самые простые и понятные правила из всего, что я встречал на уровне отделения, но при этом игра достаточно глубока и разнообразна и очень правдоподобно моделирует пехотные бои.
За эпичными городскими боями вам сюда
Еще очень часто советуют новичкам игру Old School Tactical. Игра не сложная, но в качестве первого варгейма я ее не рекомендую. Все-таки, она рассчитана на более подготовленную публику. Но надо отдать игре должное, она имеет какое-то запредельное число сценариев огромное разнообразие техники и пехоты, так что одной коробки вам хватит очень на долго. Более подробный обзор можно почитать тут https://vk.com/@sternwar-old-school-tactical-voli-itogovyi-obzor.
Игра про восточный фронт полностью переведена на русский, да криво, простите меня, но разобраться в правилах и сценариях вполне подойдет.
Эсэсовцы попали в партизанскую засаду, сейчас прольется арийская кровь
Теперь разберемся, где же можно разжиться играми.
Я уже упоминал сайт Lock 'n Load Publishing выше. Ребята торгуют хорошими тактическими играми в основном на тему Второй мировой и современки.
Дальше рекомендую заглянуть на сайт компании Flying Pig Games. Там можно купит игры серии Old School Tactical, а еще у них скоро выходит тактическая игра про Курскую битву.
Также есть фирма Tiny Battle Publishing где за разумные деньги можно купить небольшие варгеймы.
Простые варгеймы вроде упомянутых в заметке «Битвы за Москву» можно посмотреть на сайте Victory Point Games.
Сайт на котором можно купить https://www.wargamevault.com/index.php ПнП игр за разумные деньги.
Еще наверно сайт фирмы GMT Games с самым большим выбором настольных варгеймов.
Ну а самым «продвинутым» рекомендую сайт MMP — где можно найти несколько очень известных серий варгеймов.
Это, пожалуй, все, что я могу посоветовать. Надеюсь олды добавят игры которые я не упомянул и ресурсы о которых я не знал, только пожалуйста, делайте это со ссылками и картинками. Дальше у меня в планах написать гайд: «ПнП своими клешнями».
Всем пока, всем удачи!
https://vk.com/@sternwar-r1 - цинк
Купить что-то из доступного на рынке (с учетом малых тиражей) можно также здесь http://prowargames.ru/ или здесь https://vk.com/album-114073753_254417138 (б/у)
Как это выглядит на практике на примере старого монстр-варгейма War in Europe
Плюс еще фото на тему для иллюстрации того, с чем приходится иметь дело и имеющегося разнообразия тем и форматов.
Если эта тема интересна, пишите, будут еще публикации.
"Варгеймы" вещь весьма интересная и затягивающая, особенно если преодолеть высокий порог вхождения.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5208697.html