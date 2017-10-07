Рабы вещей. Что такое карго-культ

Взять в аренду 101 розу, чтобы сделать селфи, скупать пустые коробки от дорогих духов и часов, ходить с телефоном-подделкой — люди выдумывают способы выглядеть в глазах других лучше. В психологии это называется карго-культом (англ. cargo cult — поклонение грузу). Корреспондент РИА Новости узнала, в чем сходство поведения современного потребителя и культа карго.

Наушники из кокоса

Все это началось еще во время Второй мировой войны, когда военные из Америки давали меланезийцам и папуасам консервы, ножи, одежду и прочие полезные вещи для поддержания дружеских отношений.

Местные же считали, что эти предметы посланы душами предков и попадали к американцам потому, что те знали секреты общения с высшими силами. Война закончилась, базы опустели.

Папуасы строили самолеты из соломы, ходили строем с палками, вырезали наушники из половинок кокоса в надежде, что высшие силы это заметят и пришлют груз.

В XX веке потребитель покупает товары, которые, как уверяет реклама, являются неотъемлемыми атрибутами жизни успешного человека. Это своего рода символ успеха, равно как и строительство соломенных самолетов, который обеспечивает милость богов.

Пусть подруги ревнуют



"Хотите, чтобы вас приревновал ваш парень? Позавидовали подруги? Специально для вас мы привезем шикарный букет из 101 розы. После приезда у вас будет 10 минут, чтобы сделать столько фото и селфи, сколько вы захотите. Стоимость аренды цветов 1000 рублей с доставкой по Москве"

, — так предприниматель из Москвы Роман Зарипов в преддверии празднования Международного женского дня написал в Instagram Публикация быстро набрала популярность, в комментариях некоторые называли потенциальных покупательниц дурами, а кто-то всерьез заинтересовался покупкой. Чаще всего бизнесмена ругали мужчины, потому что, по их мнению, он только портил женщин и потакал их слабостям.

Роман же считает, что для многих девушек факт внимания мужчины уже не так важен, как возможность продемонстрировать свою востребованность подругам и заставить ревновать других молодых людей.



"До последнего не был уверен, что такая услуга будет востребована, но спустя несколько часов, когда скриншот аккаунта разошелся в Сети, а количество заявок перевалило за сотню, я подключил знакомых, и мы решили, что такому бизнесу быть", — говорит бизнесмен.

Среди заказчиков, по словам Романа, были как простые студентки, так и "статусные" дамы: "Некоторые просили вдобавок к цветам красивых мужчин для фото, кто-то хотел фотографию на фоне красивого автомобиля, а часть клиентов заказывали услугу себе в офис, чтобы все женщины смогли сделать красивый кадр со 101 розой, и для этого они продлевали аренду еще на 20 минут". Роман говорит, что за три дня несколько его букетов попали в кадр не меньше 250 раз.

Брендовый пакет

Те, кому недостаточно взять букет в аренду, покупают фирменные упаковочные пакеты и коробки от мировых брендовых марок, чтобы ходить с ними по городу и фотографироваться.

В Сети есть множество объявлений о продаже таких упаковок. Стартовая цена — от 200 рублей. Картонные плотные пакеты дороже — 500 рублей, а в некоторых случаях, когда пакет большой и был выпущен в ограниченном количестве, цена может достигать 1,5 тысячи рублей.

"Мы владеем магазином брендовых вещей. Лишних пакетов скапливается немало, — рассказывает предприниматель Светлана Шмякина. — Сначала мы их выбрасывали, но потом я заметила, что многие девушки фотографируются перед зеркалом, а в руках — обязательно пять-шесть пакетов разных фирм. Решила попробовать и опубликовала объявление о продаже коробок и прочей упаковки. Цену поставила символическую — 200-300 рублей. И в этот же день мне начали звонить".

Светлана обращает внимание на то, что покупатели — это не только девушки, но и молодые люди, интересующиеся модой: "Упаковку я храню на складах, в магазине ими не торгую, это же смешно. Чаще всего такие покупатели не подъезжают к магазину на шикарной машине, но одеты действительно стильно".Владелец магазина не интересуется, для чего люди скупают упаковку, но уверена: используют только для фотографий, якобы "смотрите, какая я стильная".

"Не паль, а реплика"

Известно, что модники, не имеющие большого достатка, чаще всего покупают так называемые реплики — точные копии брендовых товаров.

Большой популярностью в том числе пользуются реплики телефонов. Отличить подделку от оригинала довольно просто: на таком аппарате используется, к примеру, другая операционная система.

"Если быть внимательнее, можно понять, что дисплей не такой яркий и некоторые функции не работают, так как должны, например сканер отпечатков пальцев", — говорит продавец интернет-магазина реплик Елена.

"Зачастую родители дарят такие телефоны детям, потому что они все равно их быстро ломают, а тратить деньги на оригинал жалко. Дети не разбираются во всех технических нюансах, просто хотят носить в школу модный телефон", — уточняет предприниматель.

Она не отрицает, что бывают откровенно некачественные товары, которые стоят дешево. Их тоже покупают.

Социальный лифт

Карго-культ подразумевает, что человек искренне верит в силу своих поступков. Мало кто признается, что носит поддельные вещи. Одна девушка, активный блогер, пожелавшая не раскрывать имя, призналась, что можно, конечно, раскошелиться и купить одну настоящую сумку. Но ведь хочется иметь много вещей, на которые финансов уже не хватает:

"Поэтому покупаешь подделки. Пакеты я не фотографирую, но понимаю, зачем это делается: тем самым ты повышаешь свой социальный статус. И никогда не признаешься в этом. Потому что если тайна раскроется, статус тут же потеряешь".

"Например, человек работает клерком самого низшего звена. Он видит, как общаются топ-менеджеры, во что они одеты, как к ним относятся другие. Нарушается причинно-следственная связь: создается иллюзия, что восприятие может породить социальный статус, а на самом деле наоборот. Повысить статус можно за счет упорного труда и компетенции, но это же сложнее, чем просто модно одеться", — говорит психолог.

"Он обязан носить костюм. Исключение составляют такие люди, как Билл Гейтс — миллиардеру позволительно ходить в простой футболке только потому, что он сам создал этот стиль".

"Но неуверенность в себе и низкая самооценка могут быть совершенно по другим причинам. Однако пытаться поднять самооценку за счет внешнего вида и иллюзий проще, чем копаться в себе", — добавляет психолог.

Психолог Елена Турлина объясняет, что люди чаще всего такие поступки не обдумывают — здесь включается подсознание.По ее мнению, вещи всегда были атрибутом определенного статуса, и если человек "получил пять дипломов, но ходит при этом немытый и в рваных штанах", то его будут воспринимать как чудака:Кроме того, за счет брендовых вещей человек пытается потешить самолюбие.

Источник: nnm.me