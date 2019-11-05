Что там случилось в Кремле-то в 1612-ом ?

Разумно спросить: «Что празднуем-то 4 ноября?»

Да вот говорят, что освобождение Кремля от поляков в 1612 году.

Обратимся к историческим фактам.

В ночь с 20 на 21 сентября 1610 года поляки заняли Кремль, Китай-город и Белый город.

В конце июля-начале августа 1612 года, второе ополчение подошло к Москве и взяло её в блокаду. Гетман Ходкевич шёл на подмогу полякам. В сражении, длившемся 4 дня, ополченцы разгромили войска Ходкевича, шедшего в Москву с подкреплением и продовольствием для осаждённых поляков. В Кремле и Китай-городе были окружены отряды польских полковников Струся и Будзило.

22 октября ополченцы взяли штурмом Китай-город. В руках поляков остался только Кремль. Вместе с поляками там засели и русские изменники-бояре с семьями. Был там и 16-летний Михаил Романов, будущий царь, с матерью. Потом их представили якобы пленниками, но это не так.

Что там происходило в Кремле? Съестные припасы иссякли у осаждённых ещё в середине октября. Последующие три недели они питались крысами, птицами, травой, корнями, варёными пергаментами из царской библиотеки. Затем засевшие в Кремле русские и поляки стали выкапывать трупы своих убитых товарищей, а когда закончились трупы — нападать на живых и пожирать друг друга.

Историк Валишевский, ссылаясь на очевидца — полковника Будзило, перечисляет страшные факты жизни в осаде.

25−26 октября осаждённые сдались.

Войдя в Кремль, ополченцы ужаснулись. Все церкви были разграблены и загажены. В больших чанах нашли разделанные и засоленные человеческие трупы.

Созвали Земской собор, который должен был избрать нового царя.

Поскольку главную силу московского гарнизона составляли казаки, казакам и досталось решение вопроса о том, кому вручить московский престол.

Казаки заранее примеривали наиболее достойных, по их мнению лиц. Таковыми оказались: сын бывшего «тушинского вора», трёхлетний Иван Дмитриевич (от Марины Мнишек), и сын бывшего тушинского патриарха Филарета Михаил Романов.

Почему казаки выделили для себя «тушинцев»? А потому, что большинство казаков были тушинцы, то есть выступали на стороне «Самозванца», в случае избрания и Ивана Мнишека или Михаила Романова казаки получали гарантию, что их не будут преследовать за военные преступления на русской земле.

21 февраля 1613 года Земской собор провозгласил царём Михаила Фёдоровича Романова.

Ноябрь или декабрь 1614 года наиболее вероятное время казни Ивана Дмитриевича — четырёхлетнего Вани Мнишека, последнего претендента на трон в Москве, в ком текла кровь Рюриковичей.

Его повесили на виселице у Серпуховских ворот. Цитирую одного из историков-ревизионистов (то есть одного из тех, кто не согласен с официальной версией русской истории):

«Мальчик был в мать — мал и тонок, а сплетённая из мочал верёвка толста, и веса ребёнка не хватило, чтобы как следует затянуть петлю. Его, полуживого, оставили умирать на виселице. Где он и провисел более трёх часов, зовя маму, пока не умер — или замёрзнув, или задохнувшись».

Ещё цитата:

«Многие люди, заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребёнка с непокрытою головою. Так как в это время была метель и снег бил мальчика по лицу, то он несколько раз спрашивал плачущим голосом: «Куда вы несёте меня…».

Мать, Марина Мнишек, сошла с ума и перед смертью прокляла Романовых «страшным материнским проклятьем. «Где она умерла, мало понятно, есть источник, повествующий что «Маринкин сын казнён, а Маринка на Москве от болезни и с тоски по своей воле умерла». Где-то «на Москве».

Проклятие Марины Мнишек сбылось между тем, через 304 года последний претендент на трон в роду Романовых царевич Алексей погиб в ипатьевском доме в подвале 17 июля 1918 года.

Что мы празднуем 4 ноября я так и не выяснил.

День единения или уже казнь Ивана Дмитриевича Рюриковича? День единения вокруг трупа ребёнка?

Неприличный праздник.

Лишь треть россиян считают, что в России на сегодняшний день есть единство народа. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Интересно, что в 2017 году такой точки зрения придерживались 54% опрошенных против 37% в году нынешнем. При этом о единстве говорят преимущественно молодежь и россияне старше 60 лет.

В числе причин мешающих единению народа называются нищета народа, большая разница между богатыми и бедными.

Вряд ли эти противоречия для кого-то станут откровением, они существуют уже давно. Но последнее время новых красок им добавила так называемая пенсионная реформа, которая существующий раскол оттенила еще больше.

Миллионы людей, в чьи планы входило выйти в ближайшие годы на пенсию, посвятить себя внукам, да и самим себе, почувствовали, что их обманули. Такими же обманутыми оказались и их дети, рассчитывавшие строить свою карьеру, а заботу о детях частично переложить на бабушек и дедушек. Теперь первым приходится думать о том, как сохранить еще на несколько лет работу и надеяться, что за это время пенсионный возраст снова не поднимут. А главное — отложить какие-то деньги на то, чтобы не нищенствовать на пенсии, ибо надежды на государство уже никто не питает. Это, кстати, очень наглядно показали региональные выборы 2018 и 2019 годов, которые, по своей сути, стали протестом на решения властей.

С внесением изменений в пенсионное законодательство в России появилась еще категория граждан — предпенсионеры. Они оказались в самом незавидном положении. Принятые для их защиты меры, на самом деле, только ухудшили их положение. И раньше работодатели неохотно брали на работу людей старшего поколения, а теперь от них еще и стремятся избавиться, дабы не подвергать себя дополнительным рискам.

И здесь наметился раскол еще по одной линии — сохранение рабочих мест за предпенсионерами фактически лишает работы молодежь, которая рассчитывала на эти самые места. При этом предпенсионеры, ради сохранения работы, готовы на ухудшение условий, прежде всего, по зарплате. Это, кстати, вернуло к жизни и уже давно забытые «серые» зарплаты. В общем, куда не кинь — всем плохо.

На что рассчитывали власти, проталкивая пенсионную реформу, почему основательно не просчитали не только экономические, но и социальные последствия своих действий?

«А кто сказал, что не просчитали?»

— Они все просчитали. Залезли к вам в карман, вытащили миллион рублей, вы стерпели. Для них, что плохого? Состояние тех, кто у власти, сильно выросло, у них все замечательно.

«СП»: - Может ли говорить о том, что пенсионная реформа, которая пока не завершена, еще больше усиливает социальную напряженность в обществе?

— В таких мудреных категориях они не мыслят. Количество долларовых миллионеров в России растет, а жить они здесь не собираются. Да и сейчас здесь не живут. Уедут, а что будут делать те, кого они ободрали до нитки, их мало интересует.

Тому, кто живет в Майами, какая разница до раскола здесь. Если терпят, что у них отбирают деньги, почему не брать? Если у нас в Москве против пенсионной реформы вышло только 20 тысяч человек, почему дальше с них не брать? Вышел бы миллион, не было бы никакой пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.

«СП»: — Почему вышло так мало?

— Потому что людям пудрят мозги активной пропагандой, что выборы «схвачены», куплены и их голос ничего не решит. 58% так и считает.

Сейчас в Аргентине сменилась власть, пришел левый президент. Так там на участки пришло 65%. А у нас приходят 20−30%. Не хочешь инвестировать в политику время, придется инвестировать деньги в виде новых налогов, поборов и прочего. Это старая истина.

— Люди смотря на все, что исходит от государства с определённой долей скепсиса. Пенсионная реформа — пока — не ухудшила и не улучшила жизнь, но заставила лишний раз испытать пессимизм, внесла вклад в общую депрессию.