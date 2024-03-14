На Украине российская армия ведёт смертельную борьбу с колоссальной мощью объединённых враждебных стран. В этих странах могучие оборонные заводы, блестящие военные конструкторы, уникальные системы оружия, громадные капиталы, изощрённые разведки, утончённая культура подрывных операций, искусство, превращённое в инструмент войны, сокровенные магические технологии, способные обескровить врага. Русские солдаты и офицеры в Донбассе отвоёвывают околицу за околицей, бугорок за бугорком. Их засыпают ракетами и кассетными бомбами, их давят "Абрамсами" и "Леопардами", их заливают реактивным огнём. Они — лучшие из нас, они — стальной сердечник, созданный государством и направленный на защиту высшей народной ценности — Государства Российского, с которым беспощадно, раз и навсегда готов расправиться Запад.

Российское государство печётся о своей воюющей армии. У неё превосходное оружие, на ней отменные бронежилеты и каски, у неё продовольствие, боекомплекты, госпитали, умелые командиры. За их окопную, смертельно опасную работу им платят достойные деньги. Заботятся об оставшихся в тылу детях и жёнах. Окружают всенародной любовью, слагают в их честь победные песни. Они — соль соли русской земли.

Но войне не длиться вечно. Этот слаженный, закалённый в боях контингент вернётся к мирной жизни, и государство радеет о них, возвратившихся с военных полей в жизнь, охваченную громадными переменами. Россия оттолкнулась от старых берегов, оттолкнулась от иллюзий, очнулась от обмана, сбросила наваждение, продолжает свой уникальный русский путь среди мирового столпотворения. Государство ждёт, когда воюющие в Донбассе русские люди придут с фронта и вольются в грандиозную и мучительную работу по сотворению новой России, суверенной и могучей.

Государство ждёт, что эти честные, мужественные люди, вернувшись к мирной жизни, внесут в неё праведность, идею служения не батальону, не артели, не корпорации, не партии, а великому государству — России.

У Петра гвардией перемен были "семёновцы" и "преображенцы". У Путина, на которого ложится бремя громадных русских перемен, появляются "артёмовцы" и "авдеевцы", закалённые державники, для которых держава российская дороже жизни. Из этих вернувшихся с фронта людей — новые депутаты и губернаторы, новые художники и поэты, новые священники и монахи. Они составят костяк новейшей российской армии, художественной интеллигенции и политического класса. И все, кого сегодня в донбасских окопах осыпает поднятая взрывами земля, все, кто, хоронясь за бронёй танков и бэтээров, штурмует украинские укрепрайоны, все, кто лежит и бредит под капельницами в лазаретах, — это драгоценный авангардный отряд, формирующий русское будущее.

А в московских ресторанах пьют "Шабли".

А на Чёрном море тонут корабли.

Рестораны кипят банкетами, корпоративы сорят миллионами, гедонисты летают на заморские пляжи, пасутся в миланских бутиках, пьют шампанское на голых вечеринках. И кажется, есть две России. Одна сражается насмерть в окопах, стоит по три смены у конвейеров оборонных заводов, отправляет на фронт гуманитарные конвои. И другая — алчная, падкая до низменных наслаждений, циничная, вцепившаяся в бессовестные состояния, хохочущая над понятиями подвиг, героизм, Родина.

Две эти России, как спирт и глицерин, это не одно и то же. Их столкновения создают причудливый, несусветный орнамент сегодняшней общественной жизни. Кто победит? Маслянистый, вязкий, обволакивающий глицерин или огненный, вспыхивающий спирт, источник социального огня и энергии.

Преобразование России происходит не гладко, исполнено драматических, не видимых миру коллизий. Одна часть общества отторгает другую. Как всякие великие преобразования, нынешние чреваты борьбой, драматической схваткой, в которой глицериновая часть общества не торопится уступать место огненной и светоносной.

Верю, что идея огненного служения, бескорыстной веры одолеет гедонизм, цинизм и неверие, государство разумно и честно распорядится своими государственниками, отдававшими жизнь за государство, знающими, что такое труд, великое терпение, братство, бескорыстное служение и подвиг. Нынешнее поколение фронтовиков не разделит горькой судьбы своих предшественников, которых государство послало в афганский поход, вдохновило на подвиг, назвало лучшими людьми, а потом предало их, кинуло на растерзание свирепой перестройке. И герои Герата и Джелалабада, Кабула и Гардеза, Саланга и Панджшера были отданы на поношение свирепым перестройщикам, которые называли солдат своей Родины палачами и "цинковыми мальчиками", отворачивались от них, кидая жалкие подачки ничтожных и унизительных льгот.

Сороковая армия, обугленная и оболганная, вернулась домой и распалась на множество групп, ошеломлённых предательством, униженных презрением, привнесла в девяностые яд своего негодования, цинизма и ненависти. Афганцы перестреляли друг друга в 1993-м. Афганцы сложились в бандитские группировки и взрывали друг друга на Котляковском кладбище. Афганцы становились киллерами и охранниками, служа не государству, а свирепым банкирам и олигархам.

Трагедия Сороковой армии не повторится. Государство будет рассматривать вернувшихся с фронта солдат как алмазный фонд Государства Российского.

Какая идея вдохновит вернувшихся с фронта солдат? Они не примут старомодную бутафорскую идею романовской империи с её горностаевой мантией и шапкой Мономаха. Они не станут упорно и яростно строить империю Сталина, которая в своём грозном красном величии неповторима, как неповторима улетевшая в мироздание волна света.

Идея, которая будет наполнять преображённую Россию, — идея божественной справедливости. Эта идея понятна русскому человеку. Она питала русское сознание во все века его исторического творчества. Она понятна воюющим в Донбассе солдатам, ибо война в Донбассе — это война за высшую справедливость. Справедливо соединять разделённый врагами русский народ. Справедливо возвращать в Россию неправедно отторгнутые земли. Справедливо сражаться с западным монстром, желающим навеки затмить русский свет, порушить Русскую Мечту о праведном, благом и восхитительном государстве, мечту, своей божественной красотой питавшую стихи и романы русских художников, наполнявшую проповеди русских святителей, вдохновлявшую на деяния великих русских преобразователей.

Вы будете шагать по улицам городов, перемещаться в поездах и самолётах, слушать выступления депутатов и губернаторов, и вы узнаете их по неуловимому свечению, их окружающему, по неподдельной искренности их речей, по честности и праведности их деяний. Это они среди нас — "артёмовцы" и "авдеевцы" восхитительного русского времени.

Александр Проханов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Российская армия ведет смертельную борьбу с объединенными силами враждебных стран на Украине.

2. Российские солдаты – это "соль соли русской земли", которых государство опекает и готовит к преобразованию новой России.

3. Существуют две России – одна сражается на фронте, другая предается гедонизму и наслаждениям.

4. Солдаты, вернувшиеся с фронта, станут костяком новой армии, интеллигенции и политического класса России.

5. Они будут проводниками идеи "божественной справедливости", которая вдохновит преображенную Россию.

6. Государство не повторит ошибок с предательством "афганцев" в 90-е годы.

Вывод:

Статья подчеркивает роль российских солдат, сражающихся на Украине, как авангарда грядущих преобразований в России. Они станут носителями идеи "божественной справедливости" и составят основу новых элит в политике, армии и культуре. При этом автор противопоставляет их патриотизм и самоотверженность гедонизму части общества. Государство должно опираться на этих солдат, не допустив повторения трагедии "афганцев" в 90-х годах.