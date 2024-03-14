Александр Проханов: «Артёмовцы» и «авдеевцы»
На Украине российская армия ведёт смертельную борьбу с колоссальной мощью объединённых враждебных стран. В этих странах могучие оборонные заводы, блестящие военные конструкторы, уникальные системы оружия, громадные капиталы, изощрённые разведки, утончённая культура подрывных операций, искусство, превращённое в инструмент войны, сокровенные магические технологии, способные обескровить врага. Русские солдаты и офицеры в Донбассе отвоёвывают околицу за околицей, бугорок за бугорком. Их засыпают ракетами и кассетными бомбами, их давят "Абрамсами" и "Леопардами", их заливают реактивным огнём. Они — лучшие из нас, они — стальной сердечник, созданный государством и направленный на защиту высшей народной ценности — Государства Российского, с которым беспощадно, раз и навсегда готов расправиться Запад.
Российское государство печётся о своей воюющей армии. У неё превосходное оружие, на ней отменные бронежилеты и каски, у неё продовольствие, боекомплекты, госпитали, умелые командиры. За их окопную, смертельно опасную работу им платят достойные деньги. Заботятся об оставшихся в тылу детях и жёнах. Окружают всенародной любовью, слагают в их честь победные песни. Они — соль соли русской земли.
Но войне не длиться вечно. Этот слаженный, закалённый в боях контингент вернётся к мирной жизни, и государство радеет о них, возвратившихся с военных полей в жизнь, охваченную громадными переменами. Россия оттолкнулась от старых берегов, оттолкнулась от иллюзий, очнулась от обмана, сбросила наваждение, продолжает свой уникальный русский путь среди мирового столпотворения. Государство ждёт, когда воюющие в Донбассе русские люди придут с фронта и вольются в грандиозную и мучительную работу по сотворению новой России, суверенной и могучей.
Государство ждёт, что эти честные, мужественные люди, вернувшись к мирной жизни, внесут в неё праведность, идею служения не батальону, не артели, не корпорации, не партии, а великому государству — России.
У Петра гвардией перемен были "семёновцы" и "преображенцы". У Путина, на которого ложится бремя громадных русских перемен, появляются "артёмовцы" и "авдеевцы", закалённые державники, для которых держава российская дороже жизни. Из этих вернувшихся с фронта людей — новые депутаты и губернаторы, новые художники и поэты, новые священники и монахи. Они составят костяк новейшей российской армии, художественной интеллигенции и политического класса. И все, кого сегодня в донбасских окопах осыпает поднятая взрывами земля, все, кто, хоронясь за бронёй танков и бэтээров, штурмует украинские укрепрайоны, все, кто лежит и бредит под капельницами в лазаретах, — это драгоценный авангардный отряд, формирующий русское будущее.
А в московских ресторанах пьют "Шабли".
А на Чёрном море тонут корабли.
Рестораны кипят банкетами, корпоративы сорят миллионами, гедонисты летают на заморские пляжи, пасутся в миланских бутиках, пьют шампанское на голых вечеринках. И кажется, есть две России. Одна сражается насмерть в окопах, стоит по три смены у конвейеров оборонных заводов, отправляет на фронт гуманитарные конвои. И другая — алчная, падкая до низменных наслаждений, циничная, вцепившаяся в бессовестные состояния, хохочущая над понятиями подвиг, героизм, Родина.
Две эти России, как спирт и глицерин, это не одно и то же. Их столкновения создают причудливый, несусветный орнамент сегодняшней общественной жизни. Кто победит? Маслянистый, вязкий, обволакивающий глицерин или огненный, вспыхивающий спирт, источник социального огня и энергии.
Преобразование России происходит не гладко, исполнено драматических, не видимых миру коллизий. Одна часть общества отторгает другую. Как всякие великие преобразования, нынешние чреваты борьбой, драматической схваткой, в которой глицериновая часть общества не торопится уступать место огненной и светоносной.
Верю, что идея огненного служения, бескорыстной веры одолеет гедонизм, цинизм и неверие, государство разумно и честно распорядится своими государственниками, отдававшими жизнь за государство, знающими, что такое труд, великое терпение, братство, бескорыстное служение и подвиг. Нынешнее поколение фронтовиков не разделит горькой судьбы своих предшественников, которых государство послало в афганский поход, вдохновило на подвиг, назвало лучшими людьми, а потом предало их, кинуло на растерзание свирепой перестройке. И герои Герата и Джелалабада, Кабула и Гардеза, Саланга и Панджшера были отданы на поношение свирепым перестройщикам, которые называли солдат своей Родины палачами и "цинковыми мальчиками", отворачивались от них, кидая жалкие подачки ничтожных и унизительных льгот.
Сороковая армия, обугленная и оболганная, вернулась домой и распалась на множество групп, ошеломлённых предательством, униженных презрением, привнесла в девяностые яд своего негодования, цинизма и ненависти. Афганцы перестреляли друг друга в 1993-м. Афганцы сложились в бандитские группировки и взрывали друг друга на Котляковском кладбище. Афганцы становились киллерами и охранниками, служа не государству, а свирепым банкирам и олигархам.
Трагедия Сороковой армии не повторится. Государство будет рассматривать вернувшихся с фронта солдат как алмазный фонд Государства Российского.
Какая идея вдохновит вернувшихся с фронта солдат? Они не примут старомодную бутафорскую идею романовской империи с её горностаевой мантией и шапкой Мономаха. Они не станут упорно и яростно строить империю Сталина, которая в своём грозном красном величии неповторима, как неповторима улетевшая в мироздание волна света.
Идея, которая будет наполнять преображённую Россию, — идея божественной справедливости. Эта идея понятна русскому человеку. Она питала русское сознание во все века его исторического творчества. Она понятна воюющим в Донбассе солдатам, ибо война в Донбассе — это война за высшую справедливость. Справедливо соединять разделённый врагами русский народ. Справедливо возвращать в Россию неправедно отторгнутые земли. Справедливо сражаться с западным монстром, желающим навеки затмить русский свет, порушить Русскую Мечту о праведном, благом и восхитительном государстве, мечту, своей божественной красотой питавшую стихи и романы русских художников, наполнявшую проповеди русских святителей, вдохновлявшую на деяния великих русских преобразователей.
Вы будете шагать по улицам городов, перемещаться в поездах и самолётах, слушать выступления депутатов и губернаторов, и вы узнаете их по неуловимому свечению, их окружающему, по неподдельной искренности их речей, по честности и праведности их деяний. Это они среди нас — "артёмовцы" и "авдеевцы" восхитительного русского времени.
Александр Проханов
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Российская армия ведет смертельную борьбу с объединенными силами враждебных стран на Украине.
2. Российские солдаты – это "соль соли русской земли", которых государство опекает и готовит к преобразованию новой России.
3. Существуют две России – одна сражается на фронте, другая предается гедонизму и наслаждениям.
4. Солдаты, вернувшиеся с фронта, станут костяком новой армии, интеллигенции и политического класса России.
5. Они будут проводниками идеи "божественной справедливости", которая вдохновит преображенную Россию.
6. Государство не повторит ошибок с предательством "афганцев" в 90-е годы.
Вывод:
Статья подчеркивает роль российских солдат, сражающихся на Украине, как авангарда грядущих преобразований в России. Они станут носителями идеи "божественной справедливости" и составят основу новых элит в политике, армии и культуре. При этом автор противопоставляет их патриотизм и самоотверженность гедонизму части общества. Государство должно опираться на этих солдат, не допустив повторения трагедии "афганцев" в 90-х годах.
…..Prrrivet…..
…Н-да…прям-таки Статьища!
Очередное – Прохановвское “ДЕТИЩЕ”…
Он,патриозизмом – “ОКАРМЛИВАЕТ” снова…
Им неЗАМЕТНО – прославляет’ся – Товарищ Вова…
* ему-бы и ОБ Украине-бы – сказать-бы Сло`va…
(которую ДЕМОНизирует – “чья-то” МОЛВА…)
* а-так,СЛАВЯНСКИЕ Народы,друг-друга БЬЮТ,,,
но ОДНИХ героями делают,а других – демонизируют…
…Увы,но ТО,Что Он написал – врят-ли до-ума доведут…
Как-бы на Руси не-старались,Ей – ВНУТРЕННИЕ – НЕ дадут…
те,КТО НЫНЕ там(на Руси)- “правят-управляют”…
ТЕ – СВЕРЖЕНИЯ кого,На Руси – ВСЕ люди Желают!
* ЭТО ТЕ,кто себя – Т.Н.”едроССнёй” называют…
(НА места коИХ – Новые ГЕРОИ Претендуют…по-Проханову)
* Наверное Прав – господин Проханов…А раз_ТАК то:
…он благодарит Соратников СРЕДИ…”Звона-Стаканов”…
…и Соратники Его – ЭТО знают,ну А ТЕ,КТО-наоборот,ТЕ,,,
…прихлёбывая ВИСКАРИКИ…КУЛАКИ-сжимают…И – ожидают…
…катаклизмы РАЗНЫЕ(по-ВСЕЙ Руси)- Россию ОЖИДАЮТ,,, :-(
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_НУ,что скажете – товарищи-И-господа…
_ах “патриотам” НЕ-гоже,Ну–да–ну–да…
…На-страже Полит-ЦЕНЗУРА,да как ВСЕГДА,.,
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Ничего ни к кому личного.Благодарю.
* С уважением – Валерий Бондарик.
г.Эдмонтон. Канада. 14-3-24.