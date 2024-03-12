Комментарий редакции

На протяжении всей истории человечества идут войны за души людей!✅ Человечество на эволюционном перепутье. Капитализм в настоящий момент демонтируется и на смену ему скоро придёт новый общественный строй. Каким будет новое общество и что предстоит осознать человечеству для перехода на новый эволюционный уровень?Рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий» https://clc.to/NewBook0:16 Суры и Асуры. Два направления в жизни.4:01 Почему святые излучают сияние? Два типа наслаждений.6:49 Два типа контроля общества. Война за души людей…9:25 Как остановить все войны на Земле? Предназначение и высшая цель человеческой жизни.12:43 Крах капиталистической системы. Поворотный этап развития общества.18:21 Принципы построения счастливого общества.25:31 Секрет экономического чуда Советского Союза.26:43 Как попасть в духовный мир? Принципы Общества Человечности.29:41 Возможная ошибка в духовных практиках, которую нужно избежать. Пути тьмы и света.Александр Евгеньевич Усанин:- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,- Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир"- Учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира",- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.Все книги автора доступны на сайте: https://clc.to/NewBook12+

Основные тезисы лекции:

1. Все историю человечества идут войны за души людей, когда силы контроля ориентируют людей на телесные удовольствия, что порождает эгоизм и конфликты.

2. Существуют два пути развития – суров (путь света, наслаждений души) и асуров (путь тьмы, телесных наслаждений).

3. Капитализм – это система, основанная на телесных удовольствиях и эксплуатации. Он изжил себя, и сейчас происходит его демонтаж.

4. Нужно построить общество человечности, ориентированное на духовное развитие, высокую нравственность, полноту знаний, ответственность и раскрытие талантов каждого человека.

5. Прогресс человечества – это прогресс человечности, а не потребления. Развитие внутреннего мира важнее внешних форм контроля.

6. Духовные практики должны быть направлены на освобождение от эгоизма и телесных привязанностей, а не на получение материальных благ.

Вывод: Лекция призывает перейти от фокуса на телесных удовольствиях и потреблении к сосредоточению на духовном развитии и высоких нравственных принципах, чтобы построить истинно человечное общество, основанное на любви, знаниях и раскрытии потенциала каждого человека.