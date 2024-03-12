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На протяжении всей истории человечества идут войны за души людей. Путь Света и путь тьмы.

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На протяжении всей истории человечества идут войны за души людей!
✅ Человечество на эволюционном перепутье. Капитализм в настоящий момент демонтируется и на смену ему скоро придёт новый общественный строй. Каким будет новое общество и что предстоит осознать человечеству для перехода на новый эволюционный уровень?

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0:16 Суры и Асуры. Два направления в жизни.
4:01 Почему святые излучают сияние? Два типа наслаждений.
6:49 Два типа контроля общества. Война за души людей…
9:25 Как остановить все войны на Земле? Предназначение и высшая цель человеческой жизни.
12:43 Крах капиталистической системы. Поворотный этап развития общества.
18:21 Принципы построения счастливого общества.
25:31 Секрет экономического чуда Советского Союза.
26:43 Как попасть в духовный мир? Принципы Общества Человечности.
29:41 Возможная ошибка в духовных практиках, которую нужно избежать. Пути тьмы и света.

Александр Евгеньевич Усанин:
- Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем,
- Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир"
- Учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира",
- Автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
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12+

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Все историю человечества идут войны за души людей, когда силы контроля ориентируют людей на телесные удовольствия, что порождает эгоизм и конфликты.

2. Существуют два пути развития – суров (путь света, наслаждений души) и асуров (путь тьмы, телесных наслаждений).

3. Капитализм – это система, основанная на телесных удовольствиях и эксплуатации. Он изжил себя, и сейчас происходит его демонтаж.

4. Нужно построить общество человечности, ориентированное на духовное развитие, высокую нравственность, полноту знаний, ответственность и раскрытие талантов каждого человека.

5. Прогресс человечества – это прогресс человечности, а не потребления. Развитие внутреннего мира важнее внешних форм контроля.

6. Духовные практики должны быть направлены на освобождение от эгоизма и телесных привязанностей, а не на получение материальных благ.

Вывод: Лекция призывает перейти от фокуса на телесных удовольствиях и потреблении к сосредоточению на духовном развитии и высоких нравственных принципах, чтобы построить истинно человечное общество, основанное на любви, знаниях и раскрытии потенциала каждого человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_sFgSTXw6gM
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