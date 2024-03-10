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Выступление Гагарина в Оренбурге 05.06.1961

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К 90-летию Юрия Алексеевича Гагарина Горсархив опубликовал сохранившуюся запись выступления первого космонавта Земли в Оренбурге 5 июня 1961 года.



Аннотация:

Выступление летчика-космонавта, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина на торжественной встрече с оренбуржцами в зале Оренбургской областной Выставки народного хозяйства. 5 июня1961 г.

Запись сделана Оренбургским областным радио по трансляции из зала Оренбургской областной Выставки народного хозяйства.

Продолжительность – 28 мин. 52 сек.

Дата записи – 5 июня 1961 г.

Источник: ОГАОО. Фонофонд. Оп. 1. Д. 18.

В Объединенный государственный архив Оренбургской области фонозапись поступила от Оренбургского областного комитета по телевидению и радиовещанию.

Настоящий документ эпохи.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9014691.html
Метки: 1961, архивы, гагарин, герои, история, космонавты, Оренбург, ссср
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