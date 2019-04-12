С Днём Космонавтики!

12 апреля 1961

года состоялся первый в истории современного человечества полёт в космос. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» совершил виток вокруг нашей планеты. Полёт проходил на высоте 217 километров, последующий спуск занял 108 минут. Приземление советского космонавта произошло в Саратовской области, в нескольких километрах от города Энгельса.Эти места были знакомы Юрию Алексеевичу очень хорошо, поскольку здесь, на саратовской земле, он шестью годами ранее получил красный диплом индустриального техникума. А главное – именно над этими полями и берегами Волги первый космонавт совершил свой первый же полёт на самолете «ЯК-18», когда занимался летным делом в аэроклубе ДОСААФ.Это событие всколыхнуло весь мир. Тысячи и тысячи граждан СССР праздновали первый полёт человека в космос как невероятное достижение науки и техники своей страны. Они вышли на улицы городов и сёл, искренне радуясь столь значимому факту новейшей истории человечества. Люди были полны энтузиазма и воодушевления. С тех пор 12 апреля считается замечательным праздником – Днём космонавтики, это поистине народный, любимый праздник не только в России, но и на территории всего бывшего СССР.Подвиг первого космонавта был отмечен партией и правительством. Юрий Гагарин получил звание и золотую звезду Героя Советского Союза. Он стал желанным гостем в разных странах мира, его принимали самые знаменитые и выдающиеся политики и общественные деятели той эпохи. Он, поистине, стал Гражданином Земли, его популярность затмила популярность политиков и звезд шоу-индустрии того времени, оказалась настоящей, неподдельной и заслуженной славой. До сих пор его имя остаётся символом мужественности, героизма и мечты о покорении космического пространства для многих и многих людей на нашей планете. Знаменитая гагаринская улыбка, оставшаяся на старых фотографиях, по-прежнему покоряет сердца людей, стремящихся к звездам.Конечно, время полёта первого советского космонавта было засекречено, никто о нём заранее не знал, кроме сотрудников космодрома Байконур и ответственных партийных руководителей, но все с нетерпением ожидали этого выдающегося события. Уже состоялся запуск первого искусственного спутника Земли, в космосе побывали знаменитые собаки Белка и Стрелка. За перипетиями негласного соревнования советской космонавтики и американской следили люди по всему миру. И, надо сказать, советские инженеры и ученые в области освоения космоса были впереди планеты всей.Риск был большой, хотя подготовка к полёту осуществлялась идеально. Поэтому о том, что советский корабль «Восток-1» с человеком на борту отправился в космос, было объявлено только после выхода его на орбиту. Левитановский голос прозвучал в радио эфире в 10 часов 02 минуты по московскому времени: «Внимание! Говорит Москва! Человек в космосе!». Эти слова стали точкой отсчета новой, космической эпохи в истории человечества.Военные и специалисты ожидали приземления спускаемого аппарата и первого космонавта неподалеку от Сталинграда. Однако произошел сбой в системе торможения космического корабля «Восток-1» при запуске. Поэтому орбита, по которой Гагарин пролетел над нашей планетой, оказалась выше на 40 километров, чем рассчитали специалисты. Поэтому и точного приземления в заданном районе ожидать не приходилось.После начала посадки и входа в атмосферу, на высоте семи километров, Юрий Гагарин катапультировался из кабины космического корабля и продолжил спуск на парашютах. В своём рапорте, до недавнего времени засекреченном, он описывает спуск следующим образом.Спуск начался над серединой Средиземного моря. Юрию Алексеевичу стало понятно, что приземление произойдет не на Дальнем Востоке, а над европейской частью РСФСР. Катапультирование произошло быстро, мягко. Юрий Гагарин вылетел из кабины вместе с креслом, чуть позднее «выстрелил» стабилизирующий парашют. Космонавт почувствовал вращение в правую сторону, а затем увидел под собой большую реку, и понял, что это может быть только Волга, поскольку другой такой реки в районе будущего приземления нет. По мере приближения к земле, на берегу ВолгиЮрий Алексеевич заметил большой город, а на другом его берегу – ещё один, поменьше, но тоже значительный, и уловил в этом месторасположении городов что-то очень знакомое.Юрий Гагарин посчитал, что ветер снесёт его парашют в воду и придётся не приземляться, а приводняться. Однако в действие был введен основной парашют, а стабилизирующий – отцепился и улетел, как и было задумано конструкторами. Вместе с парашютом ушло вниз и кресло, на котором он катапультировался. И тогда космонавта развернуло к Волге, он увидел знакомые места – железнодорожный мост, речную косу и понял, что приземляется в Саратове.С запасным парашютом не повезло, он не раскрылся. Отцепился носимый аварийный запас и тоже ушел вниз. Космонавт вошел в слой облаков, здесь было ветрено, и второй парашют, наконец, смог раскрыться.С высоты Юрий Алексеевич увидел, как упал на землю спускаемый аппарат, черный и обгорелый. Заметил справа полевой стан, шоссе на город Энгельс, и, наконец, на поле женщину, которая пасла теленка. Земля всё ближе, и наконец, произошло приземление на мягкую, теплую весеннюю пашню. Юрий Гагарин твердо встал на ноги…Первый космонавт планеты приземлился в русском поле, в четырёх километрах от села Узморье, в районе села Смеловка.Первая встреча произошла с той самой женщиной, которую заметил Юрий Гагарин во время спуска на парашютах. Она с опаской приближалась к нему и даже замешкалась немного. Юрий Алексеевич сумел с трудом, но всё же снять гермошлем, стал махать руками и кричать «Я свой, советский, не бойтесь!..»В скафандре передвигаться было неудобно, поэтому идти или бежать быстрее Юрий Алексеевич не смог. Когда женщина подошла, космонавт объяснил ей, что он только что прибыл из космоса. Нужен был телефон, чтобы сообщить о местонахождении космонавта в Москву. Со всех сторон к месту приземления Юрия Гагарина спешили люди, которые заметили его яркие оранжевые парашюты и скафандр в небе. Это были рабочие полевого стана, с которыми он и познакомился сердечно. Они рассказали, что уже знают о полёте первого человека в космос, поскольку слышали сообщение по радио. Через пару минут подъехала и машина с военными из артиллерийского дивизона во главе с майором Галимовым. И Юрий Алексеевич отправился в расположение воинской части, чтобы сообщить о своём приземлении командованию.В воинской части через командующего округом сообщили радостную весть в Москву. Юрий Алексеевич снял с себя скафандр и остался только в тепловой одежде голубого цвета. Здесь и состоялась первая фотосъемка героя-космонавта, уставшего и взволнованного. Из Москвы поступила команда, что необходимо вернуться на место приземления. Юрий Алексеевич, вместе с военными сел в машину, куда уложили и космический скафандр. По дороге увидели вертолет, который прибыл за первым космонавтом и летел над ними. Выскочили на шоссе, стали подавать вертолету знаки, и крылатая машина приземлилась. Затем, вместе с военными, Юрий Гагарин отправился в г. Энгельс, где его встретил прямо у трапа генерал Евграфов и вручил поздравительную телеграмму от Н.С.Хрущева. Юрий Алексеевич здесь уже не смог сдержать нахлынувших чувств, слезы выступили на глазах…Затем состоялся телефонный разговор с Главнокомандующим ВВС, маршалом авиации Вершининым, которому ЮрийГагарин и доложил о выполнении задания.Следующий звонок был уже от Леонида Брежнева из Кремля, а после состоялся теплый разговор с самим Никитой Сергеевичем Хрущевым.По словам Юрия Алексеевича, он доложил главе Советского государства о хорошей работе всех систем космического корабля, о своём отличном самочувствии, а в ответ услышал поздравления с окончанием полета, поблагодарил за выполнение задания и расспросил о семье и родителях.Тут же состоялось и первое в жизни Юрия Гагарина интервью для газеты «Правда», в котором он сказал, что свершенный подвиг принадлежит не только ему, но и всему народу, ученым, инженерам, техникам.Почему скрывались сведения о реальном приземлении первого космонавта?Дело было в том, что Международная аэронавтическая федерация в Париже для фиксации мирового рекорда Гагарина выставила требования, чтобы по факту приземление первого космонавта планеты было совершено на самолете или в космическом корабле. Конечно, противостояние СССР и стран Запада было в то время таким же серьезным, как и сегодня. Любая бюрократическая уловка могла лишить Юрия Гагарина чести быть первым космонавтом планеты, а советскую космонавтику высочайшего достижения.После долгих дебатов в Париже, бесспорный рекорд Юрия Алексеевича Гагарина был всё же зарегистрирован. А сам факт катапультирования первого космонавта на высоте 7 тысяч метров над землей был засекречен. Поэтому во всех СМИ Советского Союза, книгах, фильмах сообщается о том, что Гагарин приземлился в кабине космического корабля.К вечеру двенадцатого апреля военные установили в месте приземления Юрия Гагарина небольшую деревянную табличку со следующей надписью: «Не трогать. 12.04.61. 10 ч. 55 м. моск.врем.» Однако вскорости кто-то из местных жителей забрал себе на память это небольшое свидетельство о знаменательном событии для всей планеты.Впоследствии жители близлежащих сёл место приземления первого космонавта назвали Гагаринским полем.Оголенный деревянный столбик без таблички простоял здесь почти год. А за пару дней до празднования первой годовщины полёта Юрия Гагарина, вместо столбика установили постамент из цемента высотой в полтора метра с памятной надписью: «Здесь 12.04.61 г. в 10 ч. 55 м. приземлился Ю.А.Гагарин». Рядом разместили и портрет самого Юрия Алексеевича.Конечно, этот памятный знак был всего лишь напоминанием и прообразом будущего современного прекрасного памятника.Позднее, позади постамента поставили большую деревянную арку с вырезанным на ней узором. Она предназначалась для размещения плакатов и больших транспарантов, которые специально вывешивали здесь к советским праздникам, ведь на Гагаринском поле всегда проводили торжественные митинги и мероприятия.Вокруг школьники высадили деревья и цветы.В мае 1965 года на Гагаринском поле установили мраморный обелиск, высотой 27 метров. Выглядит эта скульптурная композиция точно так же, как и обелиск, установленный у павильона «Космос» в Москве на ВДНХ, ныне ВВЦ. Это изображение устремившейся в небо ракеты.Именно этот обелиск и видел сам Юрий Алексеевич Гагарин, когда побывал на месте своего приземления шестого января 1965 года.А уже через год, в декабре, сюда проложили асфальтированную дорогу.В День Космонавтики 1971 года комсомольцы заложили капсулу времени с обращением к молодежи 2001 года.В 1981 году, отмечая 20-летие легендарного полета первого космонавта, у подножия обелиска установили прекрасную скульптуру Юрия Гагарина, которую выполнила замечательный художник Клара Алексеевна Матвеева, уроженка здешних мест. Постамент обелиска отделали серым мрамором и установили памятную металлическую табличку со следующей надписью: «12 апреля 1961 года здесь приземлился первый в мире космонавт Юрий Алексеевич Гагарин».Чуть позднее рядом был разбит замечательный парк, а вдоль дороги, ведущей к памятнику, посадили красивые пирамидальные тополя.К празднованию 50-летия полета Ю.А.Гагарина, в 2011 году, архитектор М.В.Тихомиров и скульптор А.А.Рожников дополнили мемориал замечательными стендами и барельефами с портретами космонавтов и людей, благодаря которым мечта о космосе стала реальностью.Прежде всего, это портреты основоположников космонавтики, выдающегося ученого Константина Эдуардовича Циолковского и Генерального конструктора советского ракетостроения Сергея Павловича Королева. А также портреты 12 легендарных космонавтов-героев: Германа Титова, Валентины Терешковой, Павла Поповича, Константина Феоктистова, Геннадия Сарафанова, Валерия Кубасова, Владимира Коваленка и Владимира Комарова, Светланы Савицкой и Сергея Крикалева, Алексея Леонова и Юрия Шаргина. Практически все они проходили подготовку в Саратовской области, а многие совершили приземление в космических аппаратах на саратовской же земле.Рядом, слева от памятника Юрию Гагарину, разместили спускаемый модуль космического аппарата «Фотон». Конечно, это не тот самый знаменитый и легендарный аппарат «Восток», в котором первый космонавт планеты совершил свой полёт. «Фотон», который ранее был размещен в саратовском парке Победы на Соколовой горе.Настоящий, «тот самый», гагаринский «Восток» хранится в музее РКК «Энергия»: обгоревший в верхних слоях атмосферы аппарат и, отделившаяся перед катапультированием Юрия Гагарина, крышка люка. Парашюты, к сожалению, не сохранились для истории.В этот же год высадили в мемориальном парке чудесные ели. В дальнейшем планируется обустроить комплекс так, чтобы его посетителям было удобно участвовать в торжественных и праздничных событиях – соорудят специальные трибуны для зрителей, сцену и различные площадки.Каждый год мэрия г.Саратова организует праздник в честь Дня космонавтики на Гагаринском поле. В 2017 году целых три дня отмечали памятную дату. К ней готовились особо – установили специальные тематические площадки для торжественных мероприятий. Сначала прошёл праздничный митинг, а затем состоялись показательные выступления – парашютистов, авиамоделистов, вертолетные виражи. К выступающим присоединились сотрудники ОМОНа, которые продемонстрировали своё мастерство, показательный рукопашный бой. А чуть позднее начался и рок-фестиваль.Обычно в праздничные дни к месту приземления первого космонавта нашей планеты власти организуют автотранспортное сообщение – специальными рейсовыми автобусами можно легко добраться, как из г. Энгельса, и так и самого Саратова. При этом цена за билет составляет всего 60 рублей.В другие дни тоже можно посетить Гагаринское поле, только добираться туда следует на личном автотранспорте из г. Энгельса. Между остановкой «Ярмарка» г. Энгельса и местом приземления Юрия Гагарина лежит путь в 32 километра. Выехать из города следует по трассе Р-226. Спустя три километра, миновав населенный пункт Новая Терновка, можно увидеть специальный дорожный знак-указатель «Место приземления Гагарина». От этого знака нужно свернуть на ближайшем перекрестке налево, и попадете на ту самую тополиную аллею, которая и приведёт вас к памятнику.Елена Путалова

Источник: http://nashaplaneta.su/news/s_dnjom_kosmonavtiki/2019-04-12-66717