Сегодня в России и в мире отмечают День космонавтики. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым из людей отправился в космос: легендарный полёт продлился 108 минут, за это время корабль «Восток» сделал виток вокруг планеты, после чего спускаемый аппарат успешно вернул космонавта на Землю. Посадка прошла в назначенном месте в Саратовской области. Этот день навсегда вошёл в отечественную и мировую историю, открыв для человечества Космическую эру.

В честь Дня космонавтики по всей стране сегодня проходят торжественные мероприятия. В десятках городов к этому событию приурочили специальные световые шоу.

На Останкинской башне в Москве появилось огромное изображение Юрия Гагарина и его знаменитое: «Поехали!»

По традиции, первые поздравления пришли с Международной космической станции (МКС), от участников действующей экспедиции: Олега Кононенко, Николая Чуба и Александра Гребёнкина.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днём космонавтики! В этом году мы отмечаем 90-летие Юрия Алексеевича Гагарина, открывшего Космическую эру человечества. Имя первого космонавта планеты навсегда вписано в мировую историю, и мы горды тем, что развивая отечественную космонавтику, мы продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», – сказал Кононенко.

Чуб подчеркнул, что российские космонавты не только помнят о тех, кто стоял в авангарде развития ракетно-космической отрасли, но и не забывают о тысячах работников предприятий, каждодневный труд которых позволил воплотить в жизнь задумки великих советских и российских конструкторов. Он также поблагодарил за труд тех, кто сделал возможными их полёт в космос и полёты коллег.

«Впереди у нас много новой и интересной работы, которую мы сможем выполнить, только сплотившись вокруг великой цели освоения космоса. Мы желаем всем нашим соотечественникам, коллегам по отрасли крепкого здоровья и благополучия, новых успехов и достижений! С праздником друзья, с Днём космонавтики!», – добавил Гребёнкин.

В свою очередь, глава Роскосмоса Юрий Борисов в поздравлении отметил: «Прошли десятилетия, технологии продвинулись далеко вперёд, но мы всё ещё делаем свои первые шаги за пределами Земли. Мы вместе празднуем успех и вместе преодолеваем трудности. Мы учимся на ошибках и двигаемся вперёд. Сегодня мы активно осваиваем ближний космос, но уже скоро нам предстоит идти дальше, за пределы Земли».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении космонавтам Дмитрию Петелину и Андрею Федяеву звания Героев России «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полёта нa МКС».

Кроме того, космонавты Олег Новицкий и Сергей Прокопьев, а также белорусская космонавтка Марина Василевская награждены орденом Гагарина «за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полёта на МКС».

По материалам сайта Роскосмоса, РИА Новости, НТВ