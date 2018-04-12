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День космонавтики. Яркая технологическая победа СССР и всего человечества

10:11. 12 апреля 2018 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня в России (и не только в России) отмечается День космонавтики – 57-я годовщина первого полёта человека в космос. Знаменитое гагаринское «Поехали!..» стало символом покорения космоса, которое продолжается по сей день и предлагает новые и новые вызовы человечеству. Сам первый полёт человека в околоземное пространство является настоящей технологической победой всей цивилизации, и флагманскую роль здесь сыграл именно СССР.


ТАСС приводит заявление первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского (осуществил полёт в космос в 1978 году):
“После 12 апреля, когда в космос полетел Юрий Гагарин, первым впечатлением был шок. Все думали о том, как это возможно, что человек оказался в пространстве, где ещё не было никого. Весь мир охватила эйфория. После первого шока все начали думать о том, каково это, появились первые оценки, отражение в культуре, науке. Советский Союз ликовал во второй раз после запуска первого спутника в 1957 году. Это была хорошая победа цивилизации”.

Годовщина первого полёта человека в космос отмечается «Юрьевой ночью» почти в полусотне стран мира, включая Британию, США, Ирландию, Финляндию, Канаду, Японию, Индию и др. В мероприятиях принимают участие около 20 тыс. человек.
Роскосмос:

На большей части территории нашей страны день 12 апреля 1961 года выдался по-настоящему весенним. На безоблачном, ярко-голубом небосводе сияло Солнце. Торжественный, с нескрываемым ликованием голос диктора Юрия Левитана звучал из скромных домашних динамиков, гремел из заводских репродукторов, летел над улицами из приёмников, поставленных на подоконники распахнутых окон. Улицы городов немедленно заполнились людьми, они обнимали, поздравляли друг друга. Многие потом вспоминали, что это было похоже на День Победы в 1945 году. Вся страна, весь мир праздновал победу человека над земным притяжением. И было понимание, что это свершение советской космонавтики не принадлежит одной стране, это действительно – победа всего мира. С самого полета Гагарина космическая тема стала главной в прессе – сообщения в каждом полете попадали на первые полосы газет. С них начинались все телевизионные выпуски. Гагарин был первым, а за ним в космос отправились и другие герои. Сегодня человечество продолжает открывать все новые и новые космические двери – длительные пилотируемые полёты, исследования дальнего космоса, строительство космических станций. Человечество продолжает мечтать о космосе и уверенно идёт по тому пути, который проложил ему Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года.

Ко Дню космонавтики Минобороны России представляет уникальный проект: рассекреченные архивные документы из фондов ЦА МО, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта планеты Земля.

Пожелаем успехов современным покорителям космоса и разработчикам космических аппаратов и программ в их откровенно нелёгком труде.

Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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