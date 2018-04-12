День космонавтики. Яркая технологическая победа СССР и всего человечества
Сегодня в России (и не только в России) отмечается День космонавтики – 57-я годовщина первого полёта человека в космос. Знаменитое гагаринское «Поехали!..» стало символом покорения космоса, которое продолжается по сей день и предлагает новые и новые вызовы человечеству. Сам первый полёт человека в околоземное пространство является настоящей технологической победой всей цивилизации, и флагманскую роль здесь сыграл именно СССР.
ТАСС приводит заявление первого и единственного польского космонавта Мирослава Гермашевского (осуществил полёт в космос в 1978 году):
“После 12 апреля, когда в космос полетел Юрий Гагарин, первым впечатлением был шок. Все думали о том, как это возможно, что человек оказался в пространстве, где ещё не было никого. Весь мир охватила эйфория. После первого шока все начали думать о том, каково это, появились первые оценки, отражение в культуре, науке. Советский Союз ликовал во второй раз после запуска первого спутника в 1957 году. Это была хорошая победа цивилизации”.
Годовщина первого полёта человека в космос отмечается «Юрьевой ночью» почти в полусотне стран мира, включая Британию, США, Ирландию, Финляндию, Канаду, Японию, Индию и др. В мероприятиях принимают участие около 20 тыс. человек.
Роскосмос:
Ко Дню космонавтики Минобороны России представляет уникальный проект: рассекреченные архивные документы из фондов ЦА МО, рассказывающие об офицерской службе первого космонавта планеты Земля.
Пожелаем успехов современным покорителям космоса и разработчикам космических аппаратов и программ в их откровенно нелёгком труде.
Источник: voicesevas.ru