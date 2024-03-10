В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Россия должна продемонстрировать Западу, что любая война против нее закончится тяжелым военным поражением для Запада при любом исходном соотношении сил.

2. Западные элиты стремятся к эскалации конфликта, чтобы взять под контроль Россию, иначе им грозит политическая и физическая гибель.

3. Россия должна донести до Запада представление о готовности применить ядерное оружие в случае войны.

4. Для этого необходимы демонстративные действия: выход из договора о запрещении ядерных испытаний, размещение ядерных боеголовок на ракетах, объявление концепции "ограниченной ядерной войны" по аналогии с США.

5. Применение Россией ядерного оружия станет неизбежным, если войска стран НАТО появятся на территории Украины.

Вывод:

Автор призывает к решительным действиям по устрашению Запада, вплоть до демонстрации готовности применить ядерное оружие, чтобы предотвратить прямое военное столкновение с Россией. Он утверждает, что только угроза физической гибели западных элит может остановить их от дальнейшей эскалации конфликта.