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Враг должен поверить, что Россия готова применить ядерное оружие. Константин Сивков

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В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.

Комментарий редакции

Основные тезисы видео:

1. Россия должна продемонстрировать Западу, что любая война против нее закончится тяжелым военным поражением для Запада при любом исходном соотношении сил.

2. Западные элиты стремятся к эскалации конфликта, чтобы взять под контроль Россию, иначе им грозит политическая и физическая гибель.

3. Россия должна донести до Запада представление о готовности применить ядерное оружие в случае войны.

4. Для этого необходимы демонстративные действия: выход из договора о запрещении ядерных испытаний, размещение ядерных боеголовок на ракетах, объявление концепции "ограниченной ядерной войны" по аналогии с США.

5. Применение Россией ядерного оружия станет неизбежным, если войска стран НАТО появятся на территории Украины.

Вывод:
Автор призывает к решительным действиям по устрашению Запада, вплоть до демонстрации готовности применить ядерное оружие, чтобы предотвратить прямое военное столкновение с Россией. Он утверждает, что только угроза физической гибели западных элит может остановить их от дальнейшей эскалации конфликта.

Источник: https://rutube.ru/video/a54b4dea07ae3fb9c8ea2b517fa97106/
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1904 1824
    Сан Саныч три часа назад

      Враг не настолько наивен, что вот он заблуждается, а может поверить. Проблема в том, что могут поверить “нейтральные” (Индия, Бразилия, Индонезия), и это испортит с ними отношения, Россия будет демонизирована.

      Войска НАТО уже есть на Украине. Ничего нового.

      США выйдут из НАТО и будут “не при делах” (бомбить уже нельзя). Но будут “помогать материально”, как во время уже прошедших Мировых войн. А поляки, румыны, прибалты, финны полезут в бой. И французы. Когда в Европе станет понятно, кто выигрывает в военном побоище, в США сделают нужные выводы и внесут корректировки в планы. Уже много заработав на Войне.

      А сценариев, многоходовок, может быть много.

    • 12098 9334
      chu час назад

        Войска ИЗ НАТО в виде наемников уже есть. Но с наемниками можно делать что угодно. Они не подподают под какие либо правила. А если появятся регулярные войска то да, и в это нужно поверить. Это уже объявлено. Это не потому что поляки обозвали Макрона блатным жаргоном, а потому что эта реальность

        • 1904 1824
          Сан Санычchu 58 мин. назад

            Я не думаю, что на “Пэтриоте” зажмурилась украинские военнослужащие. Точно также, БЭКи в Чёрном море наводят не украинские военнослужащие.

            • 27194 25284
              жора шаповСан Саныч 46 мин. назад

                Сан Саныч, почему выборы Президента РФ 15-17 марта, а инаугурация аж 7-го мая ? С чем связан такой длинный период ?
                Я не нашёл инфы.

                • 1904 1824
                  Сан Санычжора шапов 25 мин. назад

                    Видимо, новый президент должен сформировать какую-то команду и уже вникнуть в вопросы, например, управления “чемоданчиком”. Возможно, эти вопросы законодательно оговариваются. В США выборы были в ноябре, а инаугурация в январе.

                    • 27194 25284
                      жора шаповСан Саныч 11 мин. назад

                        Возможно , потому что Козырь (Трамп) пытался оспорить результат. Я про USA.
                        Чего невозможно в РФ.
                        Это хорошо, что тема как-то “переколотится” на территории СНГ перед ноябрём.

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