Враг должен поверить, что Россия готова применить ядерное оружие. Константин Сивков
В эфире доктор военных наук Константин Сивков. Ведущий – Игорь Шишкин.
Комментарий редакции
Основные тезисы видео:
1. Россия должна продемонстрировать Западу, что любая война против нее закончится тяжелым военным поражением для Запада при любом исходном соотношении сил.
2. Западные элиты стремятся к эскалации конфликта, чтобы взять под контроль Россию, иначе им грозит политическая и физическая гибель.
3. Россия должна донести до Запада представление о готовности применить ядерное оружие в случае войны.
4. Для этого необходимы демонстративные действия: выход из договора о запрещении ядерных испытаний, размещение ядерных боеголовок на ракетах, объявление концепции "ограниченной ядерной войны" по аналогии с США.
5. Применение Россией ядерного оружия станет неизбежным, если войска стран НАТО появятся на территории Украины.
Вывод:
Автор призывает к решительным действиям по устрашению Запада, вплоть до демонстрации готовности применить ядерное оружие, чтобы предотвратить прямое военное столкновение с Россией. Он утверждает, что только угроза физической гибели западных элит может остановить их от дальнейшей эскалации конфликта.
Враг не настолько наивен, что вот он заблуждается, а может поверить. Проблема в том, что могут поверить “нейтральные” (Индия, Бразилия, Индонезия), и это испортит с ними отношения, Россия будет демонизирована.
Войска НАТО уже есть на Украине. Ничего нового.
США выйдут из НАТО и будут “не при делах” (бомбить уже нельзя). Но будут “помогать материально”, как во время уже прошедших Мировых войн. А поляки, румыны, прибалты, финны полезут в бой. И французы. Когда в Европе станет понятно, кто выигрывает в военном побоище, в США сделают нужные выводы и внесут корректировки в планы. Уже много заработав на Войне.
А сценариев, многоходовок, может быть много.
Вы меня опередили.:-)
А “5″ пункт – вообще “кукухой поехали”..
Войска ИЗ НАТО в виде наемников уже есть. Но с наемниками можно делать что угодно. Они не подподают под какие либо правила. А если появятся регулярные войска то да, и в это нужно поверить. Это уже объявлено. Это не потому что поляки обозвали Макрона блатным жаргоном, а потому что эта реальность
Я не думаю, что на “Пэтриоте” зажмурилась украинские военнослужащие. Точно также, БЭКи в Чёрном море наводят не украинские военнослужащие.
Сан Саныч, почему выборы Президента РФ 15-17 марта, а инаугурация аж 7-го мая ? С чем связан такой длинный период ?
Я не нашёл инфы.
Видимо, новый президент должен сформировать какую-то команду и уже вникнуть в вопросы, например, управления “чемоданчиком”. Возможно, эти вопросы законодательно оговариваются. В США выборы были в ноябре, а инаугурация в январе.
Возможно , потому что Козырь (Трамп) пытался оспорить результат. Я про USA.
Чего невозможно в РФ.
Это хорошо, что тема как-то “переколотится” на территории СНГ перед ноябрём.