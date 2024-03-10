Романсы Римского-Корсакова. Поет народный артист СССР Иван Петров (1978)
В исполнении народного артиста СССР Ивана Петрова звучат романсы композитора Николая Римского-Корсакова на стихи Александра Пушкина, Алексея Толстого, Аполлона Майкова, Генриха Гейне. Партия фортепиано – заслуженный артист РСФСР С.К.Стучевский.
#концерт
Главная редакция музыкальных программ, 1978
Режиссер – Р.Рябова
#гостелерадиофонд #ИванПетров #романсы
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