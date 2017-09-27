Секреты цыган, которые необходимо знать каждому
13:35. 27 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Носители уникальной культуры, рома вызывают смешанные чувства. Одних они пугают, других – вдохновляют. Равнодушных нет. Откуда путь держите? Раньше ошибочно считалось, что цыгане – египтяне. Сегодняшние генетические исследования однозначно доказывают, что начальной точкой миграции «вольного народа» была Индия. Индийская традиция сохранилась в цыганской культуре в форме практик по работе с сознанием. Механизмы медитации и цыганского гипноза во многом схожи, цыгане, как и индусы – хорошие дрессировщики животных. Свойственен цыганам и синкретизм духовных верований, который является одной из особенностей современной индийской культуры.
Цыгане оказали огромное влияние на мировую культуру. Балканская музыка и стиль Бохо, находящиеся сегодня в тренде – продукты цыганского влияния. Такого народа как цыгане не существует. Это собирательное название нескольких этнических групп. Себя цыгане называют рома (ударение на последний слог). Вероятнее всего, это влияние жизни цыган в Византии, которая Византией стала называться только после своего падения. До этого она мыслилась частью римской цивилизации. Распространенное «Ромале» – звательный падеж от этнонима «рома». «Поговори хоть ты со мной, подруга семиструнная» Рома уникальны своей музыкальной культурой.
Они не только сами глубоко интегрированы в музыку, но и влияют на культуру народов тех стран, в которых оказываются. Это влияние можно встретить практически везде. Иногда культуры переплетаются настолько, что мы не всегда знаем, когда слушаем романс – русским его называть или цыганским. Семиструнная гитара – русская она или цыганская? Считается, что семиструнную гитару изобрел в 1790-х годах Андрей Осипович Сихра. Первые образец инструмента он сделал в Вильнюсе, а позже, по приезде в Москву, его доработал. Он стал настоящей звездой, к нему записывались на уроки, он давал концерты и обладал несомненным музыкальным даром. Его отец также был музыкантом. Не стану притягивать факты и утверждать, что Сирха был цыганом, но развитие инструмент получил именно в цыганской среде.
До революции 1917 года семиструнная гитара, отличительной чертой которой является строй – соль мажорный – была очень популярным инструментом. Цыганские романсы и Пушкин, и Толстой, и Тургенев, и Лесков слушали именно под аккомпанемент семиструнной гитары. Как один из символов “царского строя” семиструнка в СССР утратила свои позиции, и на смену ей пришла шестиструнная гитара с классическим испанским строем. Однако цыгане не оставили семиструнную гитару. Больше того, именно русские цыгане впервые привезли эти гитары после революции за океан – в Бразилию. Семиструнная гитара звучит и сегодня – не только в театре «Ромэн», но и на поп-сцене. Например, у Мадонны был целый тур, где ей аккомпанировал Вадим Колпаков, солист ансамбля «Via Romen». Также огромную популярность сегодня приобрела балканская музыка, плоть от плоти – цыганская. Её развитию, к слову, способствуют великолепные фильмы Эмира Кустурицы, который ещё и музыкант, лидер группы No smoking Orchestra. Семиструнная гитара выжила в СССР также благодаря бардовской песне.
Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Юрий Визбор, Сергей Никитин – все они «семиструнники». «Позолоти ручку!» Цыганский гипноз – типичный образец нейролингвистического программирования. Ничего загадочного, а тем более пугающего в нем нет. Если вы уж так сильно боитесь цыганского гипноза, то можете даже посетить семинары по гипнозу, где вам все расскажут о природе транса и методах подавления центров воли человека путем захвата его внимания.
Цыганский гипноз – невероятно увлекательная и объемная тема, поэтому скажу лишь о некоторых его основных принципах и методиках. Главное, чего добивается любой гипнотизер – получения так называемого раппорта – управляющего контакта. Техника цыганского гипноза основана на управлении сознанием через внимание, поэтому первое, что делает гипнотизер – это пытается переключить ваше внешнее внимание на внутреннее. Психолог Сергей Зелинский в своей работе о цыганском гипнозе подчеркивает: “Цыгане хорошо знают феноменологию глубоких трансов, поэтому если замечают признак какого-нибудь феномена, то сразу же способствуют его развитию, тем самым погружая клиента в еще более глубокое состояние транса”. Абы к кому цыгане не подойдут.
Они обладают хорошо развитой интуицией и легко выделяют из толпы людей с высоким уровнем гипнабельности – то есть предрасположенностью к внушению. Традиционно гипноз происходит в местах большого скопления людей. Это опять же часть ритуала – внимание человека в толпе рассеянно. Традиционно – это рынки и магазины, то есть места, куда человек приходит заведомо с деньгами, а также в состоянии психологического дисбаланса ( шопоголизм является одним из признаков гипнабельности). Искусство цыганского гипноза передается из поколения в поколение. Ему учат как на словах, так и эмпирическим путем. Каждый цыган-гипнотизер – это отличный психолог, долгой практикой развивший в себе тактильное, зрительное, слуховое, даже обонятельное восприятие.
Любые движения человека, даже микродвижения, вроде моргания или работы мимических мышц о чем-то говорят. И цыгане знают – о чем. Гадания и карты В Средние века цыган в Европе считали египтянами. Само слово Gitanes – производное от египтянина. Египтов в Средние века было два – верхний и нижний. Цыган так прозвали, очевидно, по названию верхнего, который находился в области Пелопоннеса , откуда шла их миграция, однако принадлежность к культам нижнего Египта видна в быте даже современных цыган. Карты Таро, которые считаются последним сохранившимся осколком культа египетского бога Тота, были привнесены в Европу именно цыганами.
Их не напрасно называли «фараоново племя». Поразительным было для европейцев и то, что цыгане бальзамировали своих покойников и хоронили в склепах, куда закладывали всё необходимое для жизни после смерти. Эти похоронные традиции живы у цыган и сегодня. Передается из поколения в поколение и мастерство предсказания на картах. Как на Таро, так и на обычных. Не каждая цыганка умеет гадать. В многодетных цыганских семьях, в таборах, для обучения выбирают не больше 5 % девочек. Это искусство и не может быть массовым, его секреты хранят, а хорошая гадалка в цыганской общине – на вес золота. Не стоит романтизировать гадалок, а тем более завидовать их дару. Принятие на себя этой роли требует от цыганки ясного понимания огромного бремени, которое она на себя возлагает.
В Средние века с цыганами не особо церемонились, гадалок же признавали ведьмами и жгли на кострах. Резко негативно относится к цыганским гадательным ритуалам и современная христианская церковь. Понять цыгана Привет – бахталэс Здравствуйте – дубрИдин Добро пожаловать! – Мишто явъЯн! Счастливо пребывать! (многим людям) – тэ явЭн бахталЭ! Счастливо пребывать! (мужчине) – тэ явЭс бахталО! Добрый день (всем) – дэвЭс лачО (сарЭнгэ) Чтоб тебя Бог покарал! – Тэ скарИн ман дэвЭл! Пес пса не укусит – джюкел джюклес на хала Лежачий камень – пАшло бар Поет, как птица – багала сыр чирЕклы Твои глаза, как звезды – тэрЭ якхА сыр чиргинЯ Цыганский барон В цыганском языке баро – старший.
Так как в цыганском обществе строго закреплено право старшего, а не право сильного, как во многих других культурах, то и главным в таборе является старый и мудрый человек. На нём лежит огромная ответственность за жизнь каждого в таборе, он лично отвечает за каждого, разрешает разногласия и заботится об экономическом процветании своей большой семьи. По цыганским понятиям женщина не должна быть над мужчиной.У рома существует понятие «скверны», связанное с нижней частью тела замужней или просто взрослой женщины. Место, над которым она прошла становится «оскверненным». Одежда, которая носится женщиной ниже пояса, и обувь также считаются «осквернёнными». Поэтому в женский национальный костюм у многих цыган мира входит большой фартук, а цыгане предпочитают жить в одноэтажных домах.
Тот образ цыганского барона, который мы знаем по фильмам и телепередачам, это скорее переговорщик, лицо, представляющее табор «лицом». Обычно это богато одетый, статный, взрослый, бородатый, представительный мужчина с хорошими коммуникативными навыками. Его задача – чисто представительская, настоящий барон предпочитает не выделяться, хотя именно на нем сходятся все нити таборной жизни.
Источник: nashaplaneta.su