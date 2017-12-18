Свиридов – слух эпохи!

Искусство – не только искусство. Оно есть часть религиозного (духовного) сознания народа. Когда искусство перестаёт быть этим сознанием, оно становится «эстетическим» развлечением. Люди, которым не близко это духовное сознание народа, не понимают сущности искусства, его сакраментального смысла. Г.В.Свиридов

Музыку Георгия Свиридова несколько десятилетий ежедневно слушает вся страна. Именно его мелодии «Время, вперед!» было суждено стать предвестником и символом всех главных новостей за последние полвека. Наверное, в этом и есть прозорливость судьбы – в прошедшем столетии не было композитора, творчество которого настолько сильно связанно с Россией, ее исконной культурой и духовными основами.

Краткая биография

3 декабря 1915 года в уездном городе Фатеж Курской области в семье телеграфного служащего и учительницы появился на свет первенец. Родители имели крестьянские корни и не могли себе даже представить, что их сын, Георгий Васильевич Свиридов, станет одним из самых знаменитых композиторов России. Через несколько лет у него родились брат и сестра. В 1919 младший сын Свиридовых погиб от испанки, тогда же не стало и отца. Семья перебралась в Курск, где Юра начал играть на балалайке, а затем способного ребенка приняли в оркестр народных инструментов. Педагоги музыкальной школы порекомендовали юноше продолжить образование в Ленинграде. С их легкой руки в 1932 году Юра поступает в музыкальный техникум. После – в консерваторию, где ему посчастливилось стать учеником Д.Д. Шостаковича. Однако взаимоотношения Свиридова со своим великим учителем были далеко не безоблачными. Он даже бросил консерваторию на последнем курсе, не вернувшись на занятия после разгрома, который Шостакович учинил его шести песням на слова А. Прокофьева. Общение между композиторами возобновилось только несколько лет спустя.

Летом 1941 Свиридов попадает из музыкантов в солдаты, но к концу того же года слабое здоровье не позволяет продолжать службу. Вернуться в осажденный Ленинград, где остались мать и сестра, невозможно, и до снятия блокады он работает в Новосибирске. В 1956 году Свиридов переезжает в столицу. В Москве он ведет насыщенную общественную жизнь, занимая руководящие посты в Союзе композиторов.

Еще будучи студентом, композитор женится на пианистке Валентине Токаревой, в 1940 у них рождается сын Сергей. Брак продлился недолго, уже в 1944 году Свиридов уходит из семьи к юной Аглае Корниенко. Через 4 года он снова становится отцом сына, Георгия-младшего, сразу после рождения которого переезжает к своей третьей жене Эльзе Густавовне Клазер. Георгий Васильевич пережил обоих своих сыновей. Сергей покончил жизнь самоубийством в 16 лет, после чего у Свиридова случился первый инфаркт. Георгий Георгиевич скончался 30 декабря 1997 года от хронического заболевания. Эту трагическую новость композитор так и не узнал – супруга собиралась сообщить ему о ней тогда, когда он окрепнет после недавнего инфаркта. Этого так и не произошло – через неделю после смерти младшего сына, 6 января 1998 года Свиридова не стало.

Интересные факты

У композитора не осталось прямых потомков. Эльза Густавовна скончалась через четыре месяца после него. Всем творческим наследием Свиридова занимается сын его сестры, искусствовед Александр Белоненко. Он создал Национальный свиридовский фонд и Свиридовский институт. Им была опубликована книга «Музыка как судьба», составленная на основе дневников, которые композитор вел с конца 60-х годов. В 2002 это издание было объявлено книгой года. В 2001 составлен первый полный нотогафический справочник произведений Свиридова, восстановлены неиздававшиеся нотные тексты. В 2002 начато издание Полного собрания сочинений Г. В. Свиридова в 30 томах.

Старшего сына Свиридов назвал в честь Сергея Есенина. Младший сын Георгий Георгиевич был крупнейшим специалистом по средневековой японской прозе. В 1991 году его пригласили работать в Японию. Для него это стало в прямом смысле спасением – из-за хронической почечной недостаточности он нуждался в регулярном гемодиализе, который в Японии делали бесплатно.

Василий Григорьевич Свиридов, отец композитора, погиб при трагических обстоятельствах. Во время Первой мировой его по ошибке зарубили шашкой красноармейцы, приняв форму почтового служащего за белогвардейскую. Младшая сестра Тамара родилась уже после смерти отца.

Георгий Васильевич был энциклопедически образованным человеком. Его домашняя библиотека насчитывала более 2,5 тысяч книг – от античных драматургов до советских писателей. Он прекрасно разбирался в живописи и скульптуре. Существуют воспоминания очевидцев, как он провел экскурсию в залах с полотнами Тернера в лондонской художественной галерее.

И в репетиционной работе, и в повседневной жизни Свиридов был резким и авторитарным, он не переносил непрофессионализм и беспринципность.

Свиридов был страстным книголюбом и рыбаком.

​

Георгий Васильевич, в отличие от многих своих коллег-современников, не был обеспеченным человеком. Например, он не имел своей дачи, живя на государственной, а рояль, стоявший у него дома, арендовал у Союза композиторов.

В конце жизни композитор сожалел, что не написал оперу, поскольку ошибочно считал, что этот жанр себя исчерпал. Однако две оперетты Свиридова, «Раскинулось море широко» и «Огоньки», пользовались большой популярностью.

Кризис 1948 года, последовавший за постановлением Политбюро об опере «Великая дружба» В. Мурадели, затронул и Свиридова, хотя его фамилия в постановлении не фигурировала. Главным формалистом был объявлен его педагог – Д.Д. Шостакович, ученики которого также попали в опалу, сопровождавшуюся информационным вакуумом, отсутствием заказов на произведения и возможности их исполнять. Это было время, когда многое писалось «в стол».

Одно из самых успешных и значимых сочинений композитора, «Патетическая оратория», развело Свиридова и Шостаковича. Дмитрий Дмитриевич не любил Маяковского, и в присутствии других музыкантов раскритиковал идею произведения на его стихи. Большая часть композиторской общественности поддержало мнение Шостаковича. Предпринимались попытки блокировать присуждение сонате Ленинской премии. Однако произведение было высоко оценено комиссией по премии и лично М. Сусловым, благодаря чему композитор все-таки стал ленинским лауреатом. Но это заочное противостояние, а также последующие творческие расхождения на много лет охладили взаимоотношения композиторов. Тем не менее незадолго до смерти Свиридов признался, что из всей музыки 20 века искренне любил только музыку Шостаковича.

В начале 60-х Свиридов написал новый вариант гимна СССР на стихи А. Твардовского. Он никогда не был обнародован и сохранился только в личном архиве композитора.

Из всех композиторов Свиридов выше остальных ставил Мусоргского и Бородина за их безусловное следование канонам русской народной и духовной музыкальной традиции. «Хованщину» он считал величайшим произведением русского искусства.

За несколько месяцев до смерти композитор стал почетным гражданином Москвы.

В Курске установлен единственный в мире памятник Г.В. Свиридову. С 2005 года в фатежском доме, где родился композитор, создан его мемориальный музей.

Годы творчества

В отличие от своего учителя и кумира, Д.Д. Шостаковича, Георгий Васильевич отнюдь не был «вундеркиндом». Его первые сочинения датируются 1934-1935 годами – это пьесы для фортепиано и романсы на стихи А.С. Пушкина. Великому поэту суждено будет на долгие годы стать спутником творчества композитора. Именно музыка к пушкинской «Метели» станет самой известной из его работ. Она же станет и его «капканом» – никакие более поздние сочинения не исполнялись столь же часто, именно ее предпочитали и слушатели.

Для композитора, исповедующего классические музыкальные формы, нетрадиционным был и выбор основного творческого направления – вокальная музыка, песня, романс. Хотя были написаны и сонаты, и Фортепианное трио, удостоенное Сталинской премии, и музыка к драматическим спектаклям, и даже единственная симфония. Но изменили жизнь 19-летнего начинающего композитора именно пушкинские романсы. Свиридов писал их и в шумном общежитии музыкального техникума, и в родном доме, больной и голодный в Петербурге, окрепший и обласканный материнским теплом в Курске. Романсы сразу же были изданы, а в год столетия смерти поэта исполнены многими выдающимися певцами.

Композитора вдохновляли поэты первой величины – Лермонтов, Тютчев, Пастернак, Р. Бернс, Шекспир. Он положил на музыку и слог Маяковского, и даже прозу Гоголя. Пожалуй, самыми любимыми и близкими ему были Сергей Есенин и Александр Блок. Начиная с вокального цикла «У меня отец крестьянин» и вокально-симфонической поэмы «Памяти С. А. Есенина», написанных в 1956 году, Свиридов постоянно использует есенинские стихи для создания своих произведений. Почти так же часто он обращается и к поэзии Блока, которого считал пророком своей страны. Среди произведений: «Голос из хора», цикл «Петербургские песни», кантата «Ночные облака» и последняя масштабная работа, на создание которой ушло 20 лет – вокальная поэма «Петербург». Это сочинение композитор заканчивал, зная, что доверит его первое исполнение молодому баритону Д. Хворостовскому. Премьера состоялась в Лондоне в 1995 году. В 1996-2004 годах певец выпустил два диска свиридовских произведений. Многие годы музой Свиридова была Е. Образцова, с которой были сделаны несколько романсовых концертов, где композитор лично аккомпанировал певице, записаны пластинки.

Заметным направлением творчества Свиридова была хоровая музыка. Это и «Пять хоров на слова русских поэтов», и кантата «Курские песни» на основе фольклорных источников, удостоенная Госпремии, и известнейший «Пушкинский венок». Жанр этого произведения автор обозначил как хоровой концерт. Венок – это один и символов самой жизни с ее круговоротом времен года, цикличности рождения и смерти. В нем сплетены мысли и чувства, внешнее и внутреннее. Из творческого наследия поэта Свиридов выбрал 10 стихотворений – написанных в разное время, от 1814 до 1836 года, различных по темам, настроению, известных и почти забытых. Каждая из частей концерта, стремясь соответствовать поэтической первооснове, имеет собственное звучание. Автор не ограничивается хором, он вводит инструментальное сопровождение, колокольный звон, использует звучание второго камерного хора.

В 1958-1959 годах Свиридов создает семичастную «Патетическую ораторию» на стихи В. Маяковского. Эта работа стала символом нового этапа в жизни композитора. Оратория была необычна многим – литературным источником (ведь поэзия Маяковского считалась антимузыкальной), расширенным составом оркестра и хора, смелой музыкальной формой. Произведение было удостоено Ленинской премии.

За редким исключением, как, например, кантата «Ода Ленину» на слова Р. Рождественского, Свиридов не изменял своему призванию – воспевать Россию, ее людей, природу, культуру, духовность. Одним из последних произведений мастера стало хоровое сочинение «Песнопения и молитвы», написанное на темы псалмов Давида.

Музыка Свиридова в кино

С 1940 года Георгий Васильевич 12 раз работал для кино. Музыка к двум фильмам превзошла славу самих картин. В 1964 году Владимир Басов снимал «Метель» по одноименной повести Пушкина и предложил Свиридову написать музыку. На свет появились лирические мелодии, великолепно отражающие патриархальную жизнь провинции пушкинской эпохи. В 1973 году композитором были составлены «Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель». Год спустя на экраны вышел фильм «Время, вперед!» о строителях Магнитки. В главных ролях снимались лучшие актеры своего времени. Музыка Свиридова ярко выразила энтузиазм и эмоциональный подъем советской молодежи.

Среди других киноработ композитора: «Римский-Корсаков» (1952), «Воскресение» (1961), «Красные колокола. Фильм 2. Я видел рождение нового мира» (1982). В 1981 году была экранизирована оперетта «Огоньки» (фильм «Это было за Нарвской заставой»).

Музыка Свиридова крайне редко используется в саундтреках к фильмам. Одними из немногих можно назвать: «Масло Лоренцо» (1992), «Мертвец идет» (1995), «Таннер Холл» (2009).

Своей основной формой творчества Свиридов выбрал песню. Он черпал вдохновение в том, чем живет народ, считая, что искусство должно быть простым и понятным. Будучи человеком религиозным, он помнил, что вначале было слово. Именно слово композитор ставил превыше всего. Поэтому и посвятил свою жизнь соединению слова и музыки. Сегодня, спустя два десятилетия после ухода творца, его музыка по-прежнему живет – популярная, актуальная и востребованная слушателями.