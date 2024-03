Война между Западом и Россией полыхает далеко не только на полях сражений в зоне Специальной военной операции. Соединённые Штаты ввели "сокрушительный пакет" санкций против России, который включает в себя "сотни, сотни и сотни" новых ограничений, заявила заместитель госсекретаря США по Восточной Европе Виктория Нуланд (по кличке Sledgehammer — "Кувалда", ей, кстати, очень подходит). Как мы сейчас увидим, по задумке — да, эффект должен превзойти все ожидания, а по факту — "строгость американских законов компенсируется необязательностью их исполнения".

23 февраля, под праздник, Минфин США и Госдепартамент объявили о блокирующих санкциях против более 500 граждан и организаций как российских, так и из третьих стран. В частности, по графе "обход санкций" Минфин США внёс в чёрный список шесть китайских компаний, которые, по его данным, поставляли в Россию микроэлектронику в том числе "иностранного происхождения". Сюда же попали и четыре сербские компании, которые подозреваются в поставках в Россию микроэлектроники, оборудования, микросхем, а также очень известная фирма Rheingold Edelmetall из Лихтенштейна и в качестве физлиц несколько связанных с ней немцев по фамилии Дигельманн. Американские финансовые власти обвинили лихтенштейнцев и немцев в том, что они якобы тщательно маскировали российское происхождение драгоценных металлов и помогали российским клиентам их приобретать и реализовывать.

Среди компаний, за "существенные транзакции" с которыми иностранным банкам будут грозить вторичные санкции, подавляющая часть — это экспортёры. В то же время не все экспортёры, включённые в список SDN (это список юридических и физических лиц, который ведёт Офис по контролю за иностранными активами Минфина США, и все перечисленные в этом листе попадают под персональные санкции, предусматривающие визовые ограничения и блокирование собственности и счетов физических и юридических лиц), отнесены к секторам, связанным с ВПК.

К примеру, угледобывающая СУЭК (в рамках обоснования санкций Минобороны России названо "одним из крупнейших клиентов СУЭКа") внесена как часть транспортного сектора, а Трубная металлургическая компания — как часть металлургического. Оба эти сектора на данный момент не определены властями США как составляющие "военно-промышленной базы", тем не менее к ним был применён санкционный режим.

Для того, чтобы нейтрализовать попытки России обойти санкции, США вводят жёсткие ограничения против ряда компаний из Казахстана, Китая, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и Лихтенштейна. Немедленно вслед за этим представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй счёл санкции против компаний из КНР "типичным шагом экономического принуждения, одностороннего подхода и запугивания" со стороны США.

Наиболее яркое отличие последних американских санкций от предыдущих — это первое применение декабрьского исполнительного приказа президента США, который дал полномочия американскому Минфину вводить санкции в отношении иностранных банков за помощь в проведении сделок с попавшими под санкции юридическими и физическими лицами из обозначенных американцами секторов российской экономики, либо за содействие поставкам запрещённых материалов и оборудования военно-промышленному комплексу России. Санкций против банков из третьих стран пока не введено. Но Госдеп включил в санкционный список SDN более 300 преимущественно российских компаний за экономическую деятельность, которая поддерживает "военно-промышленную базу" государства. Отныне за сотрудничество с такими компаниями иностранным банкам будут грозить вторичные санкции. Это частично сработало.

Три крупнейших китайских банка: Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — временно приостановили приём платежей от российских и белорусских компаний, находящихся под санкциями. Банки объясняют это внутренней политикой; при этом платежи не проводятся как в международной системе SWIFT, так и в российской СПФС и китайской CIPC.

При этом администрация государственного Bank of China после этого заявила, что банк продолжает принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях. Причиной сбоев в двусторонних расчётах между Москвой и Пекином стало вмешательство третьих стран, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. "Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть", — сказал он.

Собственно, выход уже найден: все расчёты отныне будут вестись через китайские государственные кредитные организации, против которых бессмысленно введение каких-либо санкций.

Исполнительный приказ президента США от 22 декабря также негативно повлиял на расчёты в торговле России с Турцией и Индией. В соответствии с этим распоряжением, "технологический, оборонный, строительный, аэрокосмический и производственный сектора российской экономики автоматически отнесены к военно-промышленному комплексу". В последнее время было много статей в СМИ о том, что китайские, индийские, турецкие и прочие банки отказываются от обслуживания счетов компаний, которые, даже не будучи внесёнными в американские санкционные списки, рассматриваются ими как часть российского ВПК по новой американской дефиниции.

Непосредственно же в России по обвинению в сотрудничестве с отраслями, являющимися, по версии американцев, частью "расширенного" ВПК, в список SDN, например, включены АО "Электронная Москва" (созданное в начале 2000-х в соответствии с постановлением московского правительства), "Газпром космические системы", АО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга", Институт прикладной математики им. Келдыша РАН, "НОВАТЭК-Мурманск" ("строительный" сектор), Невский завод ("производственный" сектор), судостроительный комплекс "Звезда" ("производственный" сектор), "РусХимАльянс" ("строительный" сектор), "Трансконтейнер" ("оборонный" и "сопутствующий" сектор), Челябинский кузнечно-прессовый завод ("производственный" сектор), "ПИК Специализированный застройщик" ("строительный" сектор), "Мечел" ("производственный" сектор).

Американский госсекретарь Энтони Блинкен назвал очередной санкционный список против Москвы самым крупным за всё время.

Порадовал нас и Евросоюз. В рамках 13-го пакета санкций за поставку технологий и оборудования России в обход действующих ограничений введены санкции против 93 компаний. Большинство из них российские, восемь — из Китая, шестнадцать — из Турции, четыре — из Объединённых Арабских Эмиратов.

В 13-м пакете также значатся иностранные компании, подозревающиеся в помощи Москве при обходе санкций. Три компании из материкового Китая и Гонконга, частная экспедиторская фирма из Шри-Ланки, индийская компания микроэлектроники и сербская Conex, которая базируется в Белграде.

При этом американцы, не моргнув глазом, продлили освобождение сельхозтоваров из-под санкций против России.

Там, где американцам это невыгодно, никакие санкции не применяются. Например, они пролонгировали действие лицензии, введённой в июле прошлого года и разрешившей проводить с Россией операции в сфере сельского хозяйства и медицины. Лицензия распространяется на операции с Россией, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием, и не потому, конечно, что так заботятся о нашем здоровье, а так как весьма существенно нуждаются в российских удобрениях.

Прошло уже два года после введения самых тяжёлых рестрикций за всю историю международных финансово-экономических войн, и уже можно констатировать, что они не сработали так, как задумывали их инициаторы. Такой вывод сделан в исследовании "Почему не сработали санкции?", проведённом Центром финансовой аналитики Сбербанка. Авторы доклада объясняют низкую эффективность санкций прежде всего такими обстоятельствами, как низкая зависимость российской экономики от внешнего капитала, высокая значимость для мира российских сырьевых товаров (покупать их, хотя и в меньших объёмах, продолжают и сами западные страны), налаживание Россией внутреннего производства с целью импортозамещения.

Фактически уже осенью 2022 года стало очевидно, что отечественная экономика выдерживает санкционный нажим значительно лучше, чем ожидалось изначально. "Многие, в том числе и я, в марте, когда смотрели вперёд, видели гораздо более пессимистическую картинку. Мы ошиблись", — заявлял в декабре 2022 года декан моего экономического факультета МГУ профессор А.А. Аузан. В некоторых же случаях санкции дали обратный эффект, утверждают исследователи из Центра финансовой аналитики Сбербанка.

В итоговом докладе отмечается, что "добровольный или вынужденный уход западных компаний из России дал стимул для роста внутреннего производства, налаживания параллельного импорта и импорта альтернативной продукции из третьих стран. Собственно, не очень понятен расчёт тех, кто надеялся на обратное, только фетишизация финансового фактора, свойственная глобалистам, затмевает возможность любого мало-мальски объективного прогноза в сфере производства и распределения реальных, а не фиктивных благ".

Огромную роль сыграли ограничения на вывод капитала: по мнению авторов доклада, они позволяют укрепить курс рубля и оставлять валюту внутри страны.

Атаки на российских бизнесменов на Западе ведут к тому, что "западные страны больше не ассоциируются у богатых россиян, многих китайцев и даже арабов с тихими гаванями для хранения сбережений. Некоторые из санкций даже помогли российской экономике", — заключают авторы.

Одновременно антироссийские демарши здорово ударили по экономикам стран коллективного Запада, "запустили процесс фрагментации мировой экономики и дальнейшего снижения роли ключевых развитых стран". После введения ограничений многие недружественные страны столкнулись с трудностями: "Санкции оказали на них негативное влияние из-за зависимости внутреннего производства от российских товаров и энергоносителей". Наиболее показательным примером является, разумеется, Германия. Только по официальным данным Statistisches Bundesamt, которым никто из серьёзных экономистов не доверяет, ВВП Германии в 2023 году снизился на 0,1%, при этом промышленный спад составил 3,2%.

Конечно, неправильно считать, что санкции только помогли российской экономике. К тому же сложно разделить эффект санкций и перекрывающий эффект правительственной антикризисной политики. Ну и, конечно, гигантское значение имеет подъём российского ВПК, который вызывает цепную реакцию роста смежных материало-, науко- и энергоёмких сложных производств.

Росстат приводит следующие выкладки: в 2023 году рост реального ВВП составил 3,6%, а за 2022–2023 годы экономика выросла на 2,4%, то есть шоковое снижение 2022 года было преодолено. Специалисты по макроэкономике натовских стран выражают почти солидарное мнение о том, что связанные с проведением Специальной военной операции предприятия сумели обеспечить около 40% экономического роста в первом полугодии 2023 года.

Главными факторами устойчивости российской экономики к санкциям экспертами Центра финансовой аналитики Сбербанка указываются большой профицит внешней торговли и очень низкий относительно большинства ведущих мировых экономик уровень внешнего долга.

"Российская экономика слабо зависит от внешнего финансирования, однако зависимость мировой экономики от российских товаров достаточно высокая. Например, страны Евросоюза в январе-ноябре 2023 года всё ещё ввезли российского минерального топлива почти на 27 млрд евро, следует из данных Eurostat. Кроме того, тот же ЕС продолжает закупать нефтепродукты, произведённые в третьих странах из российской сырой нефти. Санкции в целом малоэффективны против стран со значительным профицитом внешней торговли и низким уровнем внешнего долга", — считают авторы исследования.

Ещё один важный фактор — возрастающая с каждым месяцем привлекательность рубля для внешнеэкономической деятельности. "На рубли можно купить много товаров, требующихся по всему миру", — указывают аналитики. Сегодня доля национальных валют во взаимных расчётах России с зарубежными партнёрами составляет 63% по итогам 2023 года, с основными же традиционными странами — превысила 70%. Официальные ограничения на вывод капиталов немедленно (и это уже было показано дважды) приводят к укреплению курса рубля. "В 2023 году импорт полностью восстановился до уровня 2021 года, — указывают авторы исследования, — это произошло за счёт налаживания параллельного импорта и импорта через третьи страны". "Сильнее всего пострадал импорт транспорта (в основном авиа и запчасти для авто), в остальных категориях получилось заместить импортом из дружественных стран", — пишут они. "Многие категории импорта, изначально определённые как критические, удалось заместить дружественными странами либо наладить внутреннее производство".

Благодаря беспрецедентному со времён плановой экономики вмешательству государства удалось создать так называемые удачные кейсы импортозамещения в машиностроении, в авиационной отрасли, в химической промышленности, в АПК и пищевой промышленности. Почти исключительно под могучим стабилизирующим влиянием Военно-промышленной комиссии, которая временно заменила советский Госплан, промышленный спад, вызванный общей мировой капиталистической депрессией и санкциями, был преодолён уже к середине 2023 года. Перспективы же на 2024 год в российской промышленности выглядят "достаточно оптимистично", пишут эксперты НИУ ВШЭ (сплошь либеральные экономисты, прошу заметить) в февральском докладе "Индексы интенсивности промышленного производства". Они считают, что последние два кризиса (пандемический и санкционный) привели "к существенному изменению структуры российского производства в пользу продукции высокой степени переработки". Ребят, это не кризисы, а реакция государства на них с помощью использования чисто социалистических рычагов воздействия на экономику привела к этому, рынок так не умеет, но вам это объяснять бесполезно.

Российская экономика, в отличие от Японии или стран Запада, пока ещё в значительной степени опирается на производство сырьевых товаров с достаточно низкой добавленной стоимостью. "Если бы Россия производила конечные товары или технологическое оборудование, то потерю европейского рынка мы едва ли могли бы быстро заместить", — пишет Антон Прокудин. Антон, если бы Россия производила на экспорт хайтек, то это бы был Советский Союз, никакой войны бы не было, Украина являлась бы частью общесоветского народно-хозяйственного комплекса.

Примечательно, что, исходя из того же исследования, полностью подтверждается следующий факт: на потребительском рынке появились новые ниши для отечественных производителей, которых, по мнению либеральных экономистов, "не могло быть". По результатам исследования, охватившего 7,8 тыс. торговых центров за 11 месяцев 2023 года, выяснилось, что розничный оборот по российским брендам вырос на 25%, в сравнении аналогичным периодом "досанкционного" 2021 года.

Нет вообще никаких доказательств ни по одной крупной стране современного мира, что путём санкционного давления можно добиться политически значимых результатов (лучшее подтверждение — опыт Ирана). Это очередная западная мантра, которую глобалисты раскрутили через СМИ до такой степени, что начали верить в неё сами. Некоторый ущерб от санкций может выражаться во временном финансовом и экономическом хаосе, однако в России этого не было и немыслимо в принципе: страна проходила через такие перипетии, что при общей стабильности какие-то там мелкие неудобства, как правило, остаются незамеченными.

Западные санкции против России, в том числе попытка ограничить цены на российскую нефть, не дали никакого эффекта, заявила на днях бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, проживающая сейчас в России.

СМИ западных стран рисуют иную картину, но любой человек, приехавший в Россию, убеждается в том, что сведения этих СМИ не соответствуют действительности, сказала Кнайсль в ходе своей лекции в рамках Всемирного фестиваля молодёжи.

"В 2022 году были введены беспрецедентные санкции против России — 17 тысяч санкций. Евросоюз ввёл недавно 13-й пакет санкций. Подействовало это или нет? Те, кто приезжает в Россию, видят, что всё работает, общество продолжает функционировать. Всё гораздо лучше, чем это отражается в западных медиа", — заявила Кнайсль.

Россия — самая самодостаточная страна в мире. Фактически все 70 лет Советской власти мы жили в условиях беспрецедентных санкций. Нет никаких сомнений, что Запад на данном треке ничего не добьётся, кроме нарастания всё более усиливающихся подозрений экономико-политических элит Юго-Восточной Азии и арабского мира в его — Запада — стратегической ненадёжности.

Фото: находящийся под санкциями Судостроительный комплекс «Звезда» (ССК «Звезда») возводит на стапелях отечественные суда. Город Большой Камень, Приморский край. Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Николай Сорокин

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Санкции, введенные США и Западом против России, не достигли своих целей и наоборот привели к росту самодостаточности российской экономики.

2. Россия смогла наладить импортозамещение и параллельный импорт из дружественных стран, восстановив большую часть импорта к уровню 2021 года.

3. Низкая зависимость России от внешнего финансирования и капитала, профицитный внешнеторговый баланс, а также спрос на российское сырье позволили экономике устоять под санкциями.

4. Укрепление рубля и рост доли расчетов в нацвалютах с партнерами помогли адаптироваться к санкциям.

5. Госрегулирование, в том числе работа Военно-промышленной комиссии, способствовали быстрому восстановлению промышленности после спада.

6. Появились новые возможности для роста российских брендов на внутреннем рынке.

Вывод: Несмотря на масштабные беспрецедентные санкции, российская экономика продемонстрировала высокую устойчивость и смогла найти пути адаптации, усилив импортозамещение и самодостаточность под влиянием государственного регулирования.