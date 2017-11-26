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Специальный репортаж “Обыкновенное чудо”

18:51. 26 ноября 2017 Просмотров - 163 Один комментарий Опубликовал:


В истории Ивановской на Лехте школы всё – сплошное чудо. В умирающем селе её не только не закрыли, она сама стала предлагать рабочие места и собрала детей и их родителей со всех концов России. Всё благодаря сохранению традиций отечественной педагогики и старого доброго общинного начала.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Видео, образование, педагогика, традиции, школа
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