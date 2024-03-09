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ЛИТИЙ: Новая нефть России. Кто “снимет сливки” с Ценнейшего Сырья?

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Литий – новая нефть 21 века? Месторождения лития по всему миру национализируют – этот металл объявлен стратегическим, так как производство аккумуляторов и спрос на них быстро растут. Россия вошла в тройку мировых лидеров про запасам лития. Eсть кобальт, ниобий, тантал, бериллий, рубидий, цезий. Как обстоят дела с добычей лития в России, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. В России находятся крупные месторождения лития, которые долгое время не разрабатывались.
2. В 2023 году месторождение лития на Кольском полуострове было передано совместному предприятию Росатома и Норникеля для разработки.
3. Росатом выстраивает вертикально интегрированную компанию по производству литий-ионных батарей, начиная с добычи сырья.
4. Строятся заводы по производству литий-ионных батарей в Калининградской области и Подмосковье.
5. Росатом осваивает производство оборудования для ветроэнергетики и выходит на зарубежные рынки с этим направлением.
6. Росатом получил одно из крупнейших месторождений лития в Боливии.
7. Росатом развивает различные направления бизнеса, помимо ядерной энергетики.

Вывод:
Росатом, являясь государственной корпорацией, активно развивает новые направления бизнеса, связанные с литием, литий-ионными батареями, ветроэнергетикой и другими перспективными технологиями. Компания стремится выстроить вертикально интегрированные производственные цепочки, начиная с добычи сырья и заканчивая выпуском конечной продукции. Росатом расширяет свое присутствие не только на внутреннем российском рынке, но и выходит на зарубежные рынки, заключая соглашения с другими странами. Таким образом, Росатом диверсифицирует свою деятельность и становится мультипрофильной компанией, охватывающей различные сферы высоких технологий.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2IDCdg8_UAk
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