Комментарий редакции

Литий – новая нефть 21 века? Месторождения лития по всему миру национализируют – этот металл объявлен стратегическим, так как производство аккумуляторов и спрос на них быстро растут. Россия вошла в тройку мировых лидеров про запасам лития. Eсть кобальт, ниобий, тантал, бериллий, рубидий, цезий. Как обстоят дела с добычей лития в России, расскажет Борис Марцинкевич в новом видео Геоэнергетика Инфо.

Тезисы лекции:

1. В России находятся крупные месторождения лития, которые долгое время не разрабатывались.

2. В 2023 году месторождение лития на Кольском полуострове было передано совместному предприятию Росатома и Норникеля для разработки.

3. Росатом выстраивает вертикально интегрированную компанию по производству литий-ионных батарей, начиная с добычи сырья.

4. Строятся заводы по производству литий-ионных батарей в Калининградской области и Подмосковье.

5. Росатом осваивает производство оборудования для ветроэнергетики и выходит на зарубежные рынки с этим направлением.

6. Росатом получил одно из крупнейших месторождений лития в Боливии.

7. Росатом развивает различные направления бизнеса, помимо ядерной энергетики.

Вывод:

Росатом, являясь государственной корпорацией, активно развивает новые направления бизнеса, связанные с литием, литий-ионными батареями, ветроэнергетикой и другими перспективными технологиями. Компания стремится выстроить вертикально интегрированные производственные цепочки, начиная с добычи сырья и заканчивая выпуском конечной продукции. Росатом расширяет свое присутствие не только на внутреннем российском рынке, но и выходит на зарубежные рынки, заключая соглашения с другими странами. Таким образом, Росатом диверсифицирует свою деятельность и становится мультипрофильной компанией, охватывающей различные сферы высоких технологий.