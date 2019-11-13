Кто стоит за государственным переворотом в Боливии? Боливийский “майдан”. Моралес свергнут, страна в хаосе.

Огромные колонны индейцев движутся к столице Боливии Ла Пасу...

Президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что подаёт в отставку. 20 октября он победил на президентских выборах, после чего в стране начались протесты с обвинениями правительства в том, что оно фальсифицировало итоги выборов. Моралес назвал происходящее государственным переворотом. Мексика, Куба, Венесуэла также расценили события в Боливии как государственный переворот.

Эво Моралес, индеец из племени аймара, стал президентом в 2005 году. Он был первым главой государства в Латинской Америке, представлявшим коренные народы континента.

Экономическая политика Моралеса получила название «эвономики». Она была направлена на снижение зависимости от международных финансовых организаций, национализацию нефтегазовой индустрии, легализацию выращивания коки, которым занимаются крестьяне-индейцы, составляющие 62 процента населения Боливии, снижение уровня бедности. Сам Моралес предпочитал, чтобы его называли Camarada Evo, а не «господин президент». Моралес не расстаётся с портретом Че Гевары, называя его своим учителем. Наставником и другом боливийского президента был Уго Чавес.

На всем протяжении президентства Моралеса Боливия была лидером экономического роста в Латинской Америке. Её внутренний валовой продукт, составлявший в 2005 году $9,57млрд, к 2018 году достиг $41,41млрд.

В 2014 году в интервью российскому журналу «Латинская Америка» министр экономики Боливии Луис Арсе рассказал, что столь значительных экономических успехов страна добилась за счёт отказа от неолиберальной модели. Государство, по словам Арсе, стало главным действующим лицом в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической промышленности, в энергетике. В 2006 году была запущена программа механизации сельского хозяйства, в рамках которой индейцам-крестьянам выдавались трактора. Увеличилась производительность труда, начался рост доходов крестьян. Правительство ввело социальные субсидии для подростков, обучающихся в государственных школах, для беременных женщин и женщин с детьми до двух лет, для пожилых людей в возрасте от 60 лет, не получающих государственных пенсий.

По данным Межамериканского банка развития на 2019 год, за 14 лет президентства Моралеса ему удалось сократить уровень нищеты с 38% до 15%; число бедных боливийцев сократилось с 60% до 34%. «Моралес заставил боливийскую экономику расти в среднем на 4,9% в год, а инфляция практически перестала существовать», – пишет испанская El Pais.

Боливия стала одним из ведущих экономических партнёров России в Латинской Америке. По итогам визита Эво Моралеса в Москву в июле 2019 года был подписан меморандум о сотрудничестве «Росатома» и Министерства энергетики Боливии в сфере разведки и разработки литиевых месторождений, об обмене информацией и проведении научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов.

Между тем в Боливии стал уже недоброй традицией «боливийский маятник», когда экономическая политика радикально меняет ориентацию вследствие государственных переворотов или массовых протестов населения. С 1825 года, когда была провозглашена независимость Боливии, в стране произошло 10 (десять!) военных переворотов.

Эво Моралеса вынудили уйти в отставку всё те же боливийские военные. Формальной причиной ультиматума, выдвинутого командующим боливийскими вооружёнными силами генералом Уильямсом Калиманом, стали массовые беспорядки, организованные сторонниками проигравшего президентские выборы Карлоса Месы, тесно связанного с американскими финансовыми кругами.

Ректор боливийского Университета Сан-Андрес Вальдо Альбаррасин заявил, что вооружённые силы обучали чиновников противостоять сторонникам Моралеса. Об этом пишет популярное боливийское издание Pagina Siete. «Я обвиняю командующего сеньора Калимана в использовании вооруженных сил в преступных целях. Военнослужащие обучают государственных служащих, они учат их, как делать бомбы, как делать взрывчатку, как наносить удары дубинками», – заявил Альбаррасин.

Глава шести тропических федераций производителей коки Леонардо Лоза сообщил корреспонденту Pagina Siete, что ответственными за конфликт он считает Карлоса Месу и его соратников из оппозиции, которые платят «боевикам в капюшонах» до 500 боливиано в день.

Протесты начались в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, самом процветающем городе страны. Город был парализован в течение 11 дней. Такого в Боливии ещё не было. Последнее время в Санта-Крус хозяйничают группы молодёжи, подчиняющиеся одному из соратников Месы, лидеру так называемого Гражданского комитета Санта-Крус Фернандо Камачо. Они обыскивают горожан, проходящих через блокпосты, окружают и блокируют отдельные районы города.

На пресс-конференции в Чиморе Моралес заявил, что Меса и Камачо объявили о награде в 50 тысяч долларов тому, кто доставит им в руки самого Моралеса и ушедшего вместе с ним в отставку вице-президента Альваро Линере.

Ударной силой оппозиции стали фашиствующие байкеры, так называемые Motoqueros из движения Resistencia Juvenil Cochala. Один из их лидеров рассказал изданию Opinion, что группировка отлично оснащена, имеет в своем распоряжении 1200 мотоциклов с экипажами из двух водителей. Это те самые «боевики в капюшонах», о которых рассказал Леонардо Лоза.

Группам Motoqueros оказывали поддержку автобусные и пешие караваны оппозиции. В городе Вилла Пагадор «мотокерос» напали на жителей одного из районов города, которые требовали прекращения блокады их района. Motoqueros атаковали их, прикрываясь щитами, пуская в ход петарды, самодельные базуки, камни, дубинки.

Венесуэльский телеканал Telesur сообщил, что 6 ноября боевики оппозиции напали на марш крестьян-аборигенов и подвергли их жестоким издевательствам и насилию. Особенно жестоко обошлись оппозиционеры с женщинами-фермерами из числа коренного населения. «Этого никогда не было в демократии, это называется фашизмом. Нападать на женщин, нападать на них по этническому признаку, унижать их, нападать на их организации – это фашизм, и то, с чем сегодня сталкивается Боливия, – это фашистская волна», – заявил вице-президент Альваро Гарсия Линера.

Боливийские парламентарии продемонстрировали видеозапись насилия против марша женщин-индианок, а также похищения и избиения мэра муниципалитета Винто (провинция Куиллаколо) Патрисии Арсе и профсоюзного активиста Паолы Агилара Серрудо, подвергшихся пыткам со стороны боевиков Motoqueros.

На видео, которое продемонстрировал канал Telesur, можно рассмотреть, как Патрисию Арсе с остриженными волосами тащат по улице и обливают красной краской. На неё плюют, мочатся, затем заставляют встать на колени и сказать, что она уйдёт со своего поста в отставку.

Издевательства над Патрисией Арсе

Агрессия против женщин в Боливии, особенно женщин-индианок, вызвала заявление ООН, как всегда бесцветное: ООН «сожалеет о насилии и бесчеловечном обращении» с мэром муниципалитета Винто, а также о «нападениях на других женщин, мужчин, юношей и девушек».

Научный сотрудник немецкого Университета Федеральных вооружённых сил Кристоф Хариг, изучающий отношения между военными и гражданскими лидерами в Латинской Америке, говорит, что «протесты в Боливии… укрепляют позицию военных в роли окончательного арбитра в политических кризисах. Этот процесс будет способствовать дальнейшей поляризации общества», считает немецкий эксперт.

Формальным руководителем Боливии стала второй заместитель спикера сената оппозиционер Жанин Аньес. Реальная власть в этом случае будет находиться в руках военных во главе с генералом Уильямсом Калиманом Ромеро, фактическим руководителем переворота. Он известен связями с Соединёнными Штатами, установленными в 2013-2016 гг., когда Ромеро был военным атташе в Вашингтоне.

У переворота в Боливии есть важная экономическая причина: богатейшие запасы лития, которые содержатся в крупнейшем в мире солончаке Уюни. Здесь сконцентрировано от 50 до 70% разведанных мировых запасов лития, около 100 млн тонн. Литий называют «нефтью будущего». От него зависит переход от бензиновых двигателей к электромобилям, использующим литий-ионные аккумуляторы. Крупнейшим в мире потребителем лития является американская корпорация Tesla Илона Маска. Чтобы осуществить свои замыслы по выпуску 500 тысяч электромобилей в год, Маску необходимо скупить на мировом рынке весь литий. Цена металла стремительно растёт: если в 1998 году одна тонна лития стоила около $2 тыс., то сейчас его готовы покупать за $20 тыс.

В июле 2019 года «Росатом» присоединился к проекту строительства литиевого-карбонатного завода в Уюни, которое уже ведет Литиево-депозитная компания Боливии (YLB) и китайский консорциум TBEA Group-Baocheng. В рамках проекта предусмотрено строительство завода по выпуску аккумуляторов...

12 ноября министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что Эво Моралес вылетел из Боливии и находится под защитой Мехико.

Между тем, по информации агентства Associated Press, сторонники Моралеса поджигают баррикады, чтобы «перекрыть некоторые дороги, ведущие к главному аэропорту страны». Начался «большой марш коренных народов в поддержку Моралеса», пишет ABC Internacional. Огромные колонны индейцев движутся к столице Боливии Ла Пасу…

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Боливийский "майдан". Моралес свергнут, страна в хаосе

