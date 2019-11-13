Кто стоит за государственным переворотом в Боливии? Боливийский “майдан”. Моралес свергнут, страна в хаосе.
Кто стоит за государственным переворотом в Боливии?
Огромные колонны индейцев движутся к столице Боливии Ла Пасу...
Президент Боливии Эво Моралес 10 ноября объявил, что подаёт в отставку. 20 октября он победил на президентских выборах, после чего в стране начались протесты с обвинениями правительства в том, что оно фальсифицировало итоги выборов. Моралес назвал происходящее государственным переворотом. Мексика, Куба, Венесуэла также расценили события в Боливии как государственный переворот.
Эво Моралес, индеец из племени аймара, стал президентом в 2005 году. Он был первым главой государства в Латинской Америке, представлявшим коренные народы континента.
Экономическая политика Моралеса получила название «эвономики». Она была направлена на снижение зависимости от международных финансовых организаций, национализацию нефтегазовой индустрии, легализацию выращивания коки, которым занимаются крестьяне-индейцы, составляющие 62 процента населения Боливии, снижение уровня бедности. Сам Моралес предпочитал, чтобы его называли Camarada Evo, а не «господин президент». Моралес не расстаётся с портретом Че Гевары, называя его своим учителем. Наставником и другом боливийского президента был Уго Чавес.
На всем протяжении президентства Моралеса Боливия была лидером экономического роста в Латинской Америке. Её внутренний валовой продукт, составлявший в 2005 году $9,57млрд, к 2018 году достиг $41,41млрд.
В 2014 году в интервью российскому журналу «Латинская Америка» министр экономики Боливии Луис Арсе рассказал, что столь значительных экономических успехов страна добилась за счёт отказа от неолиберальной модели. Государство, по словам Арсе, стало главным действующим лицом в нефтегазовой, горнодобывающей, металлургической промышленности, в энергетике. В 2006 году была запущена программа механизации сельского хозяйства, в рамках которой индейцам-крестьянам выдавались трактора. Увеличилась производительность труда, начался рост доходов крестьян. Правительство ввело социальные субсидии для подростков, обучающихся в государственных школах, для беременных женщин и женщин с детьми до двух лет, для пожилых людей в возрасте от 60 лет, не получающих государственных пенсий.
По данным Межамериканского банка развития на 2019 год, за 14 лет президентства Моралеса ему удалось сократить уровень нищеты с 38% до 15%; число бедных боливийцев сократилось с 60% до 34%. «Моралес заставил боливийскую экономику расти в среднем на 4,9% в год, а инфляция практически перестала существовать», – пишет испанская El Pais.
Боливия стала одним из ведущих экономических партнёров России в Латинской Америке. По итогам визита Эво Моралеса в Москву в июле 2019 года был подписан меморандум о сотрудничестве «Росатома» и Министерства энергетики Боливии в сфере разведки и разработки литиевых месторождений, об обмене информацией и проведении научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов.
Между тем в Боливии стал уже недоброй традицией «боливийский маятник», когда экономическая политика радикально меняет ориентацию вследствие государственных переворотов или массовых протестов населения. С 1825 года, когда была провозглашена независимость Боливии, в стране произошло 10 (десять!) военных переворотов.
Эво Моралеса вынудили уйти в отставку всё те же боливийские военные. Формальной причиной ультиматума, выдвинутого командующим боливийскими вооружёнными силами генералом Уильямсом Калиманом, стали массовые беспорядки, организованные сторонниками проигравшего президентские выборы Карлоса Месы, тесно связанного с американскими финансовыми кругами.
Ректор боливийского Университета Сан-Андрес Вальдо Альбаррасин заявил, что вооружённые силы обучали чиновников противостоять сторонникам Моралеса. Об этом пишет популярное боливийское издание Pagina Siete. «Я обвиняю командующего сеньора Калимана в использовании вооруженных сил в преступных целях. Военнослужащие обучают государственных служащих, они учат их, как делать бомбы, как делать взрывчатку, как наносить удары дубинками», – заявил Альбаррасин.
Глава шести тропических федераций производителей коки Леонардо Лоза сообщил корреспонденту Pagina Siete, что ответственными за конфликт он считает Карлоса Месу и его соратников из оппозиции, которые платят «боевикам в капюшонах» до 500 боливиано в день.
Протесты начались в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, самом процветающем городе страны. Город был парализован в течение 11 дней. Такого в Боливии ещё не было. Последнее время в Санта-Крус хозяйничают группы молодёжи, подчиняющиеся одному из соратников Месы, лидеру так называемого Гражданского комитета Санта-Крус Фернандо Камачо. Они обыскивают горожан, проходящих через блокпосты, окружают и блокируют отдельные районы города.
На пресс-конференции в Чиморе Моралес заявил, что Меса и Камачо объявили о награде в 50 тысяч долларов тому, кто доставит им в руки самого Моралеса и ушедшего вместе с ним в отставку вице-президента Альваро Линере.
Ударной силой оппозиции стали фашиствующие байкеры, так называемые Motoqueros из движения Resistencia Juvenil Cochala. Один из их лидеров рассказал изданию Opinion, что группировка отлично оснащена, имеет в своем распоряжении 1200 мотоциклов с экипажами из двух водителей. Это те самые «боевики в капюшонах», о которых рассказал Леонардо Лоза.
Группам Motoqueros оказывали поддержку автобусные и пешие караваны оппозиции. В городе Вилла Пагадор «мотокерос» напали на жителей одного из районов города, которые требовали прекращения блокады их района. Motoqueros атаковали их, прикрываясь щитами, пуская в ход петарды, самодельные базуки, камни, дубинки.
Венесуэльский телеканал Telesur сообщил, что 6 ноября боевики оппозиции напали на марш крестьян-аборигенов и подвергли их жестоким издевательствам и насилию. Особенно жестоко обошлись оппозиционеры с женщинами-фермерами из числа коренного населения. «Этого никогда не было в демократии, это называется фашизмом. Нападать на женщин, нападать на них по этническому признаку, унижать их, нападать на их организации – это фашизм, и то, с чем сегодня сталкивается Боливия, – это фашистская волна», – заявил вице-президент Альваро Гарсия Линера.
Боливийские парламентарии продемонстрировали видеозапись насилия против марша женщин-индианок, а также похищения и избиения мэра муниципалитета Винто (провинция Куиллаколо) Патрисии Арсе и профсоюзного активиста Паолы Агилара Серрудо, подвергшихся пыткам со стороны боевиков Motoqueros.
На видео, которое продемонстрировал канал Telesur, можно рассмотреть, как Патрисию Арсе с остриженными волосами тащат по улице и обливают красной краской. На неё плюют, мочатся, затем заставляют встать на колени и сказать, что она уйдёт со своего поста в отставку.
Издевательства над Патрисией Арсе
Агрессия против женщин в Боливии, особенно женщин-индианок, вызвала заявление ООН, как всегда бесцветное: ООН «сожалеет о насилии и бесчеловечном обращении» с мэром муниципалитета Винто, а также о «нападениях на других женщин, мужчин, юношей и девушек».
Научный сотрудник немецкого Университета Федеральных вооружённых сил Кристоф Хариг, изучающий отношения между военными и гражданскими лидерами в Латинской Америке, говорит, что «протесты в Боливии… укрепляют позицию военных в роли окончательного арбитра в политических кризисах. Этот процесс будет способствовать дальнейшей поляризации общества», считает немецкий эксперт.
Формальным руководителем Боливии стала второй заместитель спикера сената оппозиционер Жанин Аньес. Реальная власть в этом случае будет находиться в руках военных во главе с генералом Уильямсом Калиманом Ромеро, фактическим руководителем переворота. Он известен связями с Соединёнными Штатами, установленными в 2013-2016 гг., когда Ромеро был военным атташе в Вашингтоне.
У переворота в Боливии есть важная экономическая причина: богатейшие запасы лития, которые содержатся в крупнейшем в мире солончаке Уюни. Здесь сконцентрировано от 50 до 70% разведанных мировых запасов лития, около 100 млн тонн. Литий называют «нефтью будущего». От него зависит переход от бензиновых двигателей к электромобилям, использующим литий-ионные аккумуляторы. Крупнейшим в мире потребителем лития является американская корпорация Tesla Илона Маска. Чтобы осуществить свои замыслы по выпуску 500 тысяч электромобилей в год, Маску необходимо скупить на мировом рынке весь литий. Цена металла стремительно растёт: если в 1998 году одна тонна лития стоила около $2 тыс., то сейчас его готовы покупать за $20 тыс.
В июле 2019 года «Росатом» присоединился к проекту строительства литиевого-карбонатного завода в Уюни, которое уже ведет Литиево-депозитная компания Боливии (YLB) и китайский консорциум TBEA Group-Baocheng. В рамках проекта предусмотрено строительство завода по выпуску аккумуляторов...
12 ноября министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард сообщил, что Эво Моралес вылетел из Боливии и находится под защитой Мехико.
Между тем, по информации агентства Associated Press, сторонники Моралеса поджигают баррикады, чтобы «перекрыть некоторые дороги, ведущие к главному аэропорту страны». Начался «большой марш коренных народов в поддержку Моралеса», пишет ABC Internacional. Огромные колонны индейцев движутся к столице Боливии Ла Пасу…
Боливийский "майдан". Моралес свергнут, страна в хаосе
В Боливии продолжаются беспорядки, вызванные государственным переворотом. Президент страны Эво Моралес бежал в Мексику, причем на прибывшем за ним мексиканском военном самолете. Что стало причиной бурных событий в этой латиноамериканской стране и какие могут быть последствия?
Неолибералы свергли социалиста
Эво Моралеса можно назвать одним из последних харизматичных лидеров Латинской Америки после смерти Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Выходец из народа, приверженец причудливо сочетавшихся идей социализма и индейского национализма, Эво Моралес правил Боливией 13 лет, с января 2006 по ноябрь 2019 года.
Боливия – неудачная страна для левых. Полвека назад здесь убили Эрнесто Че Гевару, а в наши дни чуть было не расправились с Эво Моралесом. В том, что оппозиция убила бы президента, попади он к ней в руки, сомнений нет никаких – его дом разграбили и разгромили, даже стены сломали, беснуясь в лютой ненависти к главе государства.
Все началось с выборов. 20 октября в Боливии прошли президентские выборы, на которых Эво Моралес набрал 47,08% голосов избирателей, а противостоявший ему лидер оппозиционной коалиции «Гражданское общество» Карлос Меса – 36,51% голосов. То есть, Моралес одержал весьма убедительную, хотя и не такую простую победу. Не было никаких 99,9% голосов за Моралеса, но перевес в 11% — как раз тот, что отделяет реальных сторонников действующего главы государства от сторонников лидера оппозиции. И оппозиционеры взбунтовались.
В качестве главной причины массовых протестов оппозиция назвала фальсификацию выборов, якобы имевшую место 20 октября. На самом деле, в поддержке Моралеса народом можно было бы и не сомневаться. Понятно, что далеко не все боливийцы – за Моралеса, но в сельской местности, где сосредоточены беднейшие крестьянские общины, в среде пролетариата он пользуется однозначной поддержкой.
Кстати, при Моралесе реальный уровень жизни в Боливии только повышался. Рай на земле он не построил, но нищета в стране снизилась за тринадцать лет на 23%, а это о чем-то, да говорит. В социальной сфере правительство Моралеса также сделало очень и очень много.
Следует учитывать, что Боливия – одна из самых бедных и отсталых стран Латинской Америки. Большую часть населения страны составляют индейцы и метисы, среди которых вплоть до последнего времени был очень высокий уровень неграмотности. И его Моралесу также удалось сократить – с 13,3% в 2006 году до 2,4% в 2018 году. Очень существенные меры предпринял Моралес и для поддержки крестьян-производителей сельскохозяйственной продукции.
Однако у оппозиции, сплотившейся вокруг бывшего владельца телеканала, представителя боливийской элиты Карлоса Месы, социалистические преобразования Моралеса вызывали закономерную ненависть. Меса – горячий сторонник приватизации, частной собственности, либеральных ценностей. Он – противоположность Моралесу. Если Моралес – «парень из народа», то Меса – интеллигент, журналист и историк. Директором фильмофонда Боливии он стал, кстати, в далеком 1975 году, в возрасте всего лишь 22 лет.
Для Меса главная декларируемая задача – добиться «стабилизации экономики». При этом социальные завоевания Моралеса для него не имеют никакого значения. Как бы не заботился на словах Меса о боливийском народе, в действительности он глубоко чужд и счастью, и горю простых боливийцев, в отличие от Моралеса, который в 22 года не фильмофонды возглавлял, а служил военным музыкантом, а затем вкалывал на плантациях в горном районе Чапаре.
Предательство военных и полный хаос в стране
Отставка Моралеса стала реальностью в первую очередь потому, что президента предала армия. В отличие от Венесуэлы, где за исключением нескольких предателей вооруженные силы стопроцентно поддержали Николаса Мадуро, в Боливии за тринадцать лет правления Моралеса так и не удалось переформатировать армию, изменить сознание офицерского корпуса. В итоге верхушка вооруженных сил страны солидаризовалась с оппозицией. Ведь очень многие боливийские военные высокого ранга тесно связаны с представителями крупного капитала страны, с Соединенными Штатами.
Именно главнокомандующий боливийской армией армейский генерал Уильямс Калиман Ромеро потребовал от Эво Моралеса освободить пост президента страны, чтобы стабилизировать обстановку в Боливии. И президент, понимая, что армия не окажет ему поддержку, согласился с этим требованием. Полиция же еще раньше отказалась поддерживать действующего главу государства. Хотя руководитель национальной полиции Юрий Кальдерон отрицает, что собирался задержать действующего президента, тем не менее, руководство Центральной избирательной комиссии страны было задержано полицейскими по запросу прокуратуры.
Более того, генерал Калиман Ромеро заявил, что армия будет препятствовать любым попыткам подавления протестов против Эво Моралеса. То есть, фактически вооруженные силы, где традиционно были сильны правые настроения, продемонстрировали готовность выступить против действующего президента.
За это боливийская военная элита уже удостоилась похвалы от президента США Дональда Трампа. О венесуэльских генералах и офицерах американский президент таких теплых слов, конечно, не скажет – они, несмотря на неоднократные призывы Вашингтона, так и не предали своего верховного главнокомандующего Николаса Мадуро.
Кстати, президент Эво Моралес объявил о своей отставке буквально через несколько часов после того, как дал согласие на проведение новых выборов. Он проявил завидный гуманизм, отказавшись от силового противостояния оппозиции, хотя у него, разумеется, также были сторонники и в армии, и в полиции, и в случае начала вооруженных столкновений страна бы погрузилась в пучину гражданской войны. Он призвал своих противников к мирному диалогу, а затем и вовсе принял решение покинуть пост президента страны, чтобы не допустить дальнейшей эскалации насилия в республике.
Однако, кроме Моралеса, со своих постов ушли вице-президент страны Альваро Гарсия Линера, председатель верхней палаты парламента Адриана Сальватьерра, руководитель нижней палаты парламента Виктор Борда. Фактически в Боливии наступило безвластие, органы власти оказались просто парализованными. Формально временным главой государства сейчас является Жанин Аньес Чавес — второй вице-спикер сената, которая осталась самой старшей среди высших государственных служащих Боливии, не ушедших в отставку со своих постов вслед за Эво Моралесом.
Политический хаос незамедлительно привел к самым катастрофическим последствиям для национальной безопасности и общественного порядка. На улицах боливийских городов беснуются шайки грабителей и хулиганов, которые под маркой борьбы с «проклятым прошлым» занимаются грабежами магазинов, домов и квартир. В принципе, боливийские маргиналы правильно делают, что запасаются продуктами и одеждой, деньгами и бытовой техникой, так как социальное государство после ухода Моралеса с поста президента будет свернуто, а значит и масштабы помощи обездоленным слоям населения сократятся в разы.
Полиция справиться с уличными толпами не может, поэтому и позвала на помощь армию. Однако военные по-прежнему утверждают, что не будут открывать огонь по мирному населению. А «мирные люди», тем временем, громят полицейские участки, переворачивают полицейские автомобили. Начальники полицейских участков, не желая гибели своих подчиненных, распускают их по домам.
Исполняющая обязанности главы государства Жанин Чавес даже расплакалась на публичном выступлении, заявив, что Боливия не заслужила такой участи. Уже который день весь мир наблюдает за происходящим в этой латиноамериканской стране кошмаром, который убеждает всех нас в том, что лучше худой мир, чем вот такая «народная революция» во имя каких-то призрачных лозунгов.
Мир и отставка Моралеса
Естественно, США восприняли события в Боливии как свою победу: Эво Моралес был одним из самых неудобных для Вашингтона лидеров Латинской Америки. Он ненавидел американский империализм, неоднократно об этом заявлял, проводил социалистическую политику, но, что самое главное, был дружен с Россией и Китаем.
Совсем недавно Эво Моралес приезжал в нашу страну, чтобы встретиться с российскими лидерами и обсудить, в том числе, и вопросы поставки российской военной техники для нужд боливийской армии.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что американский президент порадовался свержению Моралеса. Трамп заявил, что боливийский переворот – это повод задуматься руководителям Никарагуа и Венесуэлы.
— подчеркнул президент США.
Страны Латинской Америки разделились. В Кубе, Никарагуа, Венесуэле свержение Эво Моралеса однозначно расценили как государственный переворот, такой же позиции придерживаются и в Аргентине. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, назвал Моралеса своим братом и заявил, что коренные народы Боливии стали жертвой расизма. Решительный протест перевороту в Боливии выразили и на Кубе.
В Колумбии, Перу и Гватемале лишь заявили о необходимости скорейшего восстановления порядка и демократии в стране. Такими же дежурными заявлениями отделались и европейские страны, которые, конечно, в действительности скорее солидаризуются с США. В то же время, левые силы в ряде европейских стран сожалеют об уходе Моралеса, поскольку харизматичный боливийский президент вызывал симпатии многих левых во всем мире.
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна готова предоставить Эво Моралесу политическое убежище. Мексика прислала за Эво Моралесом военный самолет, на котором бывший боливийский президент и улетел в гостеприимную страну. Пока неизвестно, будут ли боливийские правоохранительные органы пытаться преследовать бывшего президента страны или же его противники удовлетворятся изгнанием Моралеса с территории Боливии.
Вполне вероятно, что бывшему главе государства дадут возможность спокойно проживать в Мексике, только бы он не будоражил боливийцев. Хотя, с другой стороны, пока Моралес жив или, хотя бы, находится на свободе, он остается символом боливийского социалистического движения и представляет значительную опасность для тех сил, которые придут ему на смену.
Понятно, что в обозримой перспективе массовые протесты в Боливии постепенно затихнут. Но что дальше? Если страну возглавит Карлос Меса, то со временем будут свернуты все социальные завоевания Эво Моралеса. И народ одной из самых бедных стран Латинской Америки вернется в то привычное положение, из которого его в течение тринадцати лет пытался вытащить один из последних левых романтиков Нового Света.
Источник: https://oko-planet.su/first/539719-kto-stoit-za-gosudarstvennym-perevorotom-v-bolivii-boliviyskiy-maydan-morales-svergnut-strana-v-haose.html
Если бы не было телевидения и интернета ,то англосионосаксы убили бы их, как и ранее 100млн,но теперь нужны другие мирные методы-в прерии и коки побольше -пусть сосут,да еще монсато+бауер гмосои им почти бесплатно.И некоторые скажут ,что сами виноваты-не сберегли ,не учились понимать,не выбросили коку добровольно.
П.С. тут высказывались,что почему Россия не вмешалась,вероятно там Газпрома нет и интереса к возможным трубопроводам ,как в Турции и Сирии тоже нет.Самим бы уцелеть при разделе “мирном” после 1945 и всех пригласить на площадь 2020 к 9 мая.Прогматизм ,реальность?
Айва вовремя поднимает тему аскетизма.
Моралес наркобарыга и убежал к мексиканскому наркобарыге.
Боливия покрыта плантациями КОКИ и её жуют даже дети на уроках.
Население резко деградирует.
Это как опиумные войны в Китае.
Структуры в которых ЗАПРЕЩЕНО жевать кокаин и наука выгнали Моралеса.
Против него полиция и армия.
Россия не вмешивается