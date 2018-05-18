Государственный переворот. Практическое пособие
10:38. 18 мая 2018 Просмотров - 108 Один комментарий Опубликовал: brahman
Относительно недавно приобрел себе "Государственный переворот" Люттвака.Отрывки из этой книги читал и ранее, но полностью прочел только в этом году.
Книга представляет из себя практическое пособие по технологиям насильственного и ненасильственного захвата власти. Книга эта не про революции, а именно про государственные перевороты, что автор периодически подчеркивает, указывая на разницу в этих явлениях.
Ценность этой книги заключается в том, что целый ряд описанных в ней принципов и механик перехвата управления государственными процессами и захвата власти не устарели до сих пор. В значительной степени, методики "Ненасильственной революции", которые активно развивались в 80-90е годы (включая известную работу Джина Шарпа) базировались на идеях этой книги, будучи доработанными в соответствии с развитием информационных систем и технологий манипуляции сознанием.
Люттвак американский политолог румынского происхождения, экономист, историк, специалист по международным отношениям и военной стратегии. Советник президента Рейгана.
Политический консультант Государственного департамента и Министерства обороны США. Старший советник Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
Книга была написана в 1968 году под влиянием событий во Франции, государственных переворотов в Южной Америке и Африке, а также событий в Восточной Европе. При этом, читая книгу постоянно натыкаешься на фрагменты фактически прямо применимые к недавней практике "цветных революций" и "Арабской весны", хотя автор описывает мир Холодной войны между США и СССР. В этом главная ее соль – описывая различные примеры удачные и неудачных государственных переворотов XX века, автор стремится вывести общие закономерности и структурировать их по степени успешности. Если отбросить некоторые пространные рассуждения Люттвака, то в сухом остатке из книги можно легко собрать методичку по "ненасильственному протесту" применимую к любой недавней ситуации, включая совсем свежий переворот в Армении.
В конечном итоге, современные методики насильственного или ненасильственного свержения того или иного режима, в конечном итоге сводятся к необходимости парализации органов государственной власти через улицу (путем аккумуляции узкого ядра сторонников и парализации аморфного большинства) и блокирование реакции силовых структур, с последующим их расколом и переходом части из них на сторону новой власти. Описанные методы выявления нелояльных чиновников, генералов, офицеров, более чем успешно применялись совсем недавно на территории Ливии и Сирии, когда предварительная подготовка привела к тому, что уже на этапе активных действий часть государственного аппарата откалывалась от казалось бы монолитной государственной структуры, нанося ей мощные удары изнутри, что уничтожило Ливию и почти смогло уничтожить Сирию.
Автор достаточно цинично рассуждает о том, описанное в книге это технология, которая может быть использована в разных социально-экономических, этнических, религиозных и общественно политических условиях для достижения желаемых целей силами самого разного толка. Он не продает какую-то конкретную идею, скорее он предлагает обоюдоострое оружие, которым в последние четверть века активнее и успешнее других пользовались США, меняя неудобные режимы посредством государственных переворотов выдаваемых за революции. Само собой, можно сказать, Люттвак все это написал давно и ныне рецептура совсем другая, но попробуйте после прочтения "Государственного переворота" перечитать "более свежего" Шарпа или методички по ненасильственному протесту, которые использовались при переворотах в Сербии, Грузии, Украине. Вы без труда увидите сходство описанных технологий. Люттвак не дал универсальных рецептов, он просто структурировал ряд технологий захвата власти и снабдил их разнообразными историческими примерами, что позднее послужило почвой для дальнейшего развития военно-политических технологий захвата власти. Американцы лишь приспособили эти идеи под свои нужды, обильно полив их соусом своего мессианства и поставив знак равенства между "продвижение демократии" через государственные перевороты и продвижением американских национальных интересов.
В этом отношении это очень полезная книга, так как она хорошо демонстрирует генезис тех идей, посредством которых американские "социальные инженеры" занимались конструированием "демократической реальности" на территории бывшего СССР, на Ближнем Востоке, в Южном Америке, в Африке.
Ниже, несколько фрагментов для примера.
Сутью переворота является захват власти в главном центре принятия государственных решений и тем самым получение контроля над нацией. Мы видели, что в некоторых случаях процесс принятия решений слишком рассеян внутри государственной бюрократии и страны в целом; в других случаях предполагаемый политический центр контролируется другим, иностранным центром или групповыми интересами, не зависящими от государственной машины. Та же проблема возникает, если власть находится в руках региональных или этнических блоков, которые либо используют предполагаемый политический центр в качестве представительства своих собственных интересов, либо считают себя независимыми от него.
Практически в любом государстве Азии и Африки есть пограничные районы, как правило, горные, болотные или труднодоступные по иной причине, где живут племена национальных меньшинств и где контроль центрального правительства носит чисто теоретический характер. Там, где подобная автономия де-факто распространяется на крупные населенные пункты, возникает проблема отсутствия органического единства страны; однако с точки зрения осуществимости переворота отсутствие такого рода органического единства не является препятствием – новый режим может разобраться с локальными автономными образованиями после захвата власти. Иногда, правда, эти местные образования настолько мощны, что контролируют центр, или – что одно и то же – власть центра не распространяется за пределы пригородов столицы
* * *
Если государство в тот или иной момент контролируется группой, не структурированной политически, нельзя использовать для захвата власти политические методы. В эту категорию попадает всякая страна, в которой доминирует бизнес-структура. Представим себе, что «Дженерал Моторз» контролирует США, а президент и конгресс – лишь марионетки компании. Если бы это имело место, то власть следовало бы захватить не в Вашингтоне, а в Детройте. А если бы (что маловероятно) кто-либо сумел собрать достаточно средств, чтобы купить 51 % акций «Дженерал Моторз», то Вашингтон стал бы приятной побочной добавкой к полученным таким образом ресурсам. Но переворот – это политическое оружие, и у тех, кто его планирует, есть только политические ресурсы. Поэтому структура «Дженерал Моторз – США» была бы вне пределов досягаемости для возможного переворота.
* * *
Профессиональные охранные структуры государства – вооруженные силы, полиция и службы безопасности. Его поддержит и целый спектр различных политических сил. В развитом демократическом обществе сюда входят политические партии, группы по интересам, региональные, этнические и религиозные группировки. Их взаимодействие и взаимная оппозиция находят выражение в балансе сил, который в определенной степени и отражает правительство. В не столь развитом обществе таких сил может быть гораздо меньше, но и там всегда найдутся политические группы, которые поддерживают статус-кво и тем самым правительство. Если наблюдателям кажется, что те, кто осуществляет переворот, сокрушают такую могущественную структуру, лишь захватив пару зданий, арестовав несколько политических фигур и «освободив» радиостанцию, – это только потому, что главное достижение заговорщиков осталось незамеченным. На самом деле здесь имеет место очень опасный и трудоемкий процесс, во время которого нейтрализуются вооруженные силы и другие средства подавления, а политическим силам навязывается временная пассивность.
Будь мы революционерами, стремящимися изменить структуру общества, нашей целью было бы уничтожение мощи ряда политических сил, и достичь этого мы могли бы в длительной, кровавой и изнурительной революционной борьбе. Однако наша цель совсем в ином: мы хотим захватить власть изнутри существующей системы и сумеем остаться у власти, только если олицетворяем новый статус-кво, поддерживаемый как раз теми самыми силами, которые стремится уничтожить любая революция. Если мы хотим добиться фундаментальных социальных перемен, мы можем начать их после того, как станем правительством. Этот метод, возможно, более эффективен и наверняка менее болезнен, чем путь классической революции.
* * *
Поэтому в своей стратегии мы должны руководствоваться двумя принципиальными соображениями: необходимостью скорейшей реализации задач переходного периода и необходимостью нейтрализации сил, которые могут помешать нам как накануне, так и сразу после переворота. Если, совершая переворот, мы промедлим на какой-либо стадии, станет очевидной наша главная слабость: нам придется для видимости принять определенную политическую окраску, а это, в свою очередь, вызовет концентрацию тех сил, которые этой политической тенденции (реальной или воображаемой) противостоят. Но если осуществление переворота происходит быстро, и мы окружены ореолом неизвестности, ни у одного из политических течений не возникает ни мотива, ни возможности противодействовать нам.
Ведь не исключено, что мы – их потенциальные союзники. В любом случае промедление лишит нас главного преимущества: добровольного нейтралитета выжидающих элементов и вынужденного нейтралитета тех сил, которым нужно время для концентрации и перехода к активным действиям. Необходимость действовать максимально быстро означает, что многие отдельные операции переворота должны осуществляться практически одновременно; это, в свою очередь, требует большого количества людей. Таким образом, если предположить, что мы начнем планировать переворот только с небольшой группой политических единомышленников, то большинство персонала нам придется где-то набрать. При этом наши новобранцы должны иметь подготовку и оснащение, которые позволят им предпринять быстрые и решительные шаги. Обычно для такого рода рекрутов есть только один источник – вооруженные силы самого государства.
* * *
С другой стороны, рост численности регулярных вооруженных сил и «технологическая революция» улучшили и характеристики системы безопасности государства с точки зрения ее потенциальной вовлеченности в переворот. Современная армия и силы безопасности обычно слишком велики, чтобы представлять собой единый социальный организм, связанный узами традиционной лояльности; необходимость иметь в армии технический персонал разрушила барьеры, которые часто препятствовали набору в войска людей из определенных социальных групп в той или иной стране. Пуштуны и бедуины могут быть колоритны и политически надежны, но они неадекватны в качестве пилотов, членов танковых экипажей и даже сотрудников современных полицейских сил.
Избыточность и разношерстность личного состава государственной системы безопасности означает, что мы, будучи организаторами переворота, можем проникнуть в эту систему. Работая над этим, нам придется решить двойную задачу: превратить несколько подразделений в активных участников переворота, одновременно нейтрализовав остальные части. Это не означает, что мы вынуждены будем с ними бороться. Надо только предотвратить их возможное противодействие нам в короткий период совершения переворота.
* * *
Повсюду в мире отмечается одна и та же тенденция: в то время как численность врачей, учителей и инженеров растет медленно, численный состав вооруженных сил увеличивается очень быстро. Интересно отметить, что если технический прогресс, скажем, в сельском хозяйстве, позволил сокращающемуся количеству фермеров производить все больше и больше продовольствия, то армиям нужно все больше и больше «рабочей силы» несмотря на рост их эффективности – или, скорее, разрушительной мощи. У современного взвода из 30 человек примерно в три раза больше огневой мощи, чем у взвода образца 1945 года; сомнительно, что технологии в сельском хозяйстве улучшаются в том же темпе. Эффективность современных солдат с их быстрыми средствами транспортировки, надежной связью и хорошим вооружением означает, что даже одна лояльная режиму воинская часть может вмешаться и подавить переворот, если – как, скорее всего, и будет – наши силы не очень велики, а массы населения и оставшаяся часть сил государства нейтральны. Поэтому наше исследование вооруженных сил в государстве, где планируется совершить переворот, должно быть максимально полным: мы не имеем права упустить из виду ни одну из сил, способных вмешаться в события, – какой бы маленькой она ни была. В большинстве государств помимо сухопутных войск есть еще и ВВС и ВМС. Но мы должны сконцентрировать свое внимание именно на первых, потому что процедуры, которым придется следовать, обычно одинаковы для всех трех видов вооруженных сил, и потому что – при некоторых исключениях – только сухопутные силы важны с точки зрения переворота.
* * *
В современной военной организации дело обстоит иным образом: эффективность целой структуры зависит от использования многих различных типов вооружения и другой техники, управляемых специализированным персоналом. В каждой конкретной ситуации это будет подходящая «смесь» для использования данных видов оружия, и поэтому вся система зависит от «ключевых» личностей двух типов: «технических специалистов» и тех, кто координирует их действия, – «лидеров». Соответственно, наша следующая задача: выявление «ключевых» индивидов в тех частях вооруженных сил, которые могут вмешаться – в нашу пользу или нет – в ход переворота. Ранее мы уже выявили оперативную цепочку командования внутри каждой конкретной военной группировки и тем самым – «лидеров». Теперь нам следует заняться выявлением «техников». Кто ими окажется, зависит от типа организации части и той задачи, которую она призвана выполнять. Если, например, во время переворота правительство обратится за помощью к боевой единице из нашей наглядной Таблицы II, то прибытие этих сил в столицу можно предотвратить сотрудничеством всего лишь с одной из следующих групп:
a) персонал, обслуживающий систему связи между политическим руководством и группировкой (в);
b) пилоты и/или наземный персонал транспортной эскадрильи;
c) охрана аэропорта/аэропортов;
d) персонал центра управления полетами в каждом аэропорту, особенно в тяжелых
полетных условиях.
В целом, чем сложнее организация, тем выше ее эффективность – но и ее уязвимость.
* * *
Это подсказывает нам, что, стремясь нейтрализовать группировку вооруженных сил, стоит наладить сотрудничество скорее с «техниками», чем с «лидерами», потому что первые гораздо эффективнее в индивидуальном смысле и их легче (и безопаснее) привлечь на свою сторону. Второе правило гласит, что при прочих равных нам надо избрать для нейтрализации подразделения с самой сложной организацией, а для привлечения к перевороту – самые простые с организационной точки зрения подразделения. Это сделает нас менее уязвимыми в случае неожиданного отпадения части сил и минимизирует общее количество людей, которое потребуется в конечном итоге привлечь. Прежде чем мы займемся «подбором» «ключевых» личностей и убеждением их в целесообразности принять нашу сторону (что даст нам реальный контроль над их подразделениями), нам нужно собрать достаточно информации по следующим моментам:
а) военные подразделения, которые могут вмешаться в события во время и в месте переворота;
б) реальная структура командования внутри таких подразделений и выявление «лидеров»;
в) техническая структура подразделений и выявление ключевых «техников».
Чтобы привлечь то или иное подразделение к участию в перевороте, необходимо заручиться активным сотрудничеством ряда его «лидеров». В случае технически простых подразделений отпадение некоторых технических специалистов не составит для нас большой проблемы. Если же в достаточно «подготовленных» к участию в перевороте подразделениях некоторые «лидеры» останутся лояльными прежнему режиму, это не станет серьезным препятствием
* * *
Стандартной процедурой сбора сведений является отслеживание карьеры того или иного офицера с целью выяснить, кого обошли при повышении в должностях и званиях, предполагая – при прочих равных – что именно они охотно присоединятся к возможному перевороту. Во многих странах мира данные о повышении в званиях в вооруженных силах публикуются в официальных газетах, и, начав с определенного выпуска военной академии (или училища), можно отследить карьеру любого офицера от выпуска до нынешнего момента. В некоторых странах, где данные о присвоении званий не публикуются (скажем, по соображениям безопасности), можно собрать соответствующую информацию, используя телефонные справочники за разные годы, в которых имена и фамилии офицеров приводятся вместе с их должностями. Там, где ни телефонные справочники, ни газеты не служат полезными источниками информации (как, например, в Советском Союзе), мы можем прибегнуть к другим методам: попросить старого товарища того или иного офицера организовать с ним встречу или составить мини-биографии с помощью знакомых этих офицеров; какими бы средствами мы ни пользовались, наша цель – восстановить как можно более точно карьерный путь каждого выпускника военной академии (училища). Карьерную позицию любого офицера надо сравнить с позицией его однокашников, а не с позицией его сослуживцев по части.
* * *
Этническая принадлежность, политические взгляды и карьерные перспективы могут служить для нас путеводной нитью для прогнозирования возможной реакции того или иного потенциального участника переворота, когда мы найдем к нему подход. Но здесь надо иметь в виду два фактора. Первый из них – организационный, а второй – чисто человеческий. Недовольные офицеры обычно охотно участвуют в переворотах, однако нам нужны люди, которые не только будут сотрудничать с нами лично, как это имеет место в случае с «техниками», но и вовлекут в переворот части, находящиеся под их командованием. Таким образом, «лидеры», которых мы привлечем, могут (и должны) быть отчуждены от своих начальников, но не должны быть «аутсайдерами», которым не доверяют офицеры-сослуживцы и солдаты-подчиненные. Зачастую нас подстерегает опасность привлечения к перевороту неэффективного, непопулярного, коррумпированного недовольного офицера. Если мы позволим участвовать в перевороте подобным людям, то поставим под угрозу саму безопасность переворота, оттолкнем от него лучшие элементы и, что самое важное, – столкнемся с тем, что привлеченные нами «лидеры» не смогут задействовать в перевороте свои части.
* * *
Конечно, мы не станем ассоциировать наш переворот с той или иной политической партией (чья политика известна) или конкретной политической фракцией (чьи лидеры известны). Вместо этого мы расскажем об общей политической направленности переворота, но не переходя на конкретные политические тенденции или личности, потому что это может вызвать нежелательную реакцию. Позиция, которую мы представим, должна быть тщательно продумана, выражать озабоченность судьбой страны и предлагать пути решения существующих проблем, а по форме – отражать общие политические взгляды, превалирующие среди населения страны. Так, например, в Британии мы можем говорить о необходимости «привести к власти правительство, более связанное с бизнесом». Не помешает намекнуть (безотносительно того, правда это или нет), что переворот связан с видными общественными деятелями: владельцами газет, влиятельными бизнесменами или высшими менеджерами национализированных отраслей промышленности. В Латинской Америке представленная нами программа может содержать рассуждения на тему «святого долга вооруженных сил», который требует их вмешательства для «исправления того беспорядка, который устроили гражданские политики» в целях достижения социального/ национального прогресса и с уважением к правам собственности и правам человека.
И так далее.
Купить книгу "Государственный переворот. Практическое пособие – https://www.ozon.ru/context/detail/id/8241730/
Купить в электронном виде (кусок книги бесплатно) – http://7books.ru/yedvard-lyuttvak-gosudarstvennyy-pere/
Стоит отметить вложенные в книгу хорошие статьи комментирующие работу Люттвака и разбирающие отдельные примеры из книги, как например события в Венгрии 1956 года.
В целом, книга полезна как для общего развития, так и для лучшего понимания актуальных технологий захвата власти. Из отечественных работ на эту тему можно рекомендовать книгу Кара-Мурзы "Экспорт революции: Ющенко, Саакашвили…"
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
При таких раскладах роль спецслужб государство как гаранта независимости становится решающей, никакая другая сила в стране просто не способна противостоять подобным технологиям.
С другой стороны, подобные знания позволяют достаточно легко развалить любое начинание внешних игроков.
Поэтому лишний раз убедился, что тот же Навальный проект Кремля))