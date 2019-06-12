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Валерий Коровин: В Молдавии — попытка государственного переворота

19:36. 12 июня 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб

В Молдавии — попытка государственного переворота, если называть вещи своими именами. На одной стороне — законно избранный президент и парламентская коалиция, сформировавшая правительство и избравшая нового премьера. На другой стороне — молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и подконтрольный ему лично Конституционный суд, который давно является инструментом политической борьбы Плахотнюка со всеми, кто мешает его единоличному владению Молдавией.

Вообще олигарху Плахотнюку в Молдавии принадлежит не только Конституционный суд, но и Генеральная прокуратура, премьер-министр Павел Филип и его правительство, а также правящая Демократическая партия — в общем, всё, что нужно для полного политического контроля над страной. Так ему кажется. Это не считая финансовых активов — большинства предприятий, заводов, газет, пароходов. Не принадлежит Плахотнюку только президент Игорь Додон и народ Молдавии, и это его очень расстраивает. Ведь Плахотнюк давно привык к мысли, что Молдавия — это его личная вотчина.

До недавнего момента всё шло по сценарию Плахотнюка: его Демократическая партия контролировала парламент, а следовательно (Молдавия — парламентская республика), формировала правительство и назначала премьера (до последнего времени это и был Павел Филип), а также избирала главу парламента (которым до нынешнего времени был Андриан Канду). Обе ключевые фигуры (и Филип, и Канду) — люди Плахотнюка, во всём и полностью ему подчинённые, исполняющие любую его волю.

Единственная проблема — президент Игорь Додон, избранный, кстати, на первых за 15 лет открытых выборах всеобщим голосованием, — преодолевалась с помощью управляемого Конституционного суда. Стоило Додону предложить решение, которое не нравилось Плахотнюку, или же не согласиться с кандидатурами министров, предложенных «хозяином Молдавии», как тут же Конституционный суд приостанавливал полномочия президента Додона на время, за которое спикер парламента Андриан Канду подписывал нужное решение, игнорируя мнение президента.

Так это и работало: президент не согласен с олигархом Плахотнюком — Конституционный суд его отстраняет, нужное решение подписывает спикер парламента или премьер-министр. А потом всё по новой. И так раз за разом. Однако на прошедших 24 февраля 2019 года выборах в парламент ситуация изменилась. Новая коалиция, сложившаяся из Партии социалистов Молдавии под руководством президента Игоря Додона и блока Acum («Сейчас») под фактическим руководством Майи Санду, сформировала правительство, избрала главу парламента и премьер-министра. И всё бы хорошо, но это не устроило Плахотнюка.

Ещё бы — ведь он лишился единоличного контроля над всеми политическими процессами. Политический кризис, возникший в Молдавии на время формирования коалиции, закончился не в пользу олигарха, а значит, принятые законные решения, коалиция, правительство и новый парламент его не устраивают. И не важно, что всё сделано по закону, что новые сформированные органы власти поддержали и Кремль, и официальный американский Белый дом, и даже руководство НАТО. Если что-то не нравится «начальнику Молдавии», то плевать он хотел и на закон, и на международные структуры, и даже на позицию Вашингтона.

Не получив того, чего он хотел, Владимир Плахотнюк по своему обыкновению запустил вероломный сценарий снесения всего, что стоит на его пути и мешает его личной наживе и власти, а проще говоря, начал жёсткий, антиконституционный государственный переворот.

И главное — всё по уже знакомому сценарию так называемой цветной революции, реализуемой по затёртой методичке американских «демократов» (а на самом деле либералов и глобалистов), с которыми сегодня борется даже президент США Дональд Трамп (ну или они с ним). Ведь Плахотнюк тоже «демократ» и партия его — демократическая. Всё сходится.

На самом деле всё происходящее сегодня в Молдавии — это лишь вершина айсберга. Если же заглянуть глубже, то обнаружится, что по обе стороны молдавских политических баррикад стоят те же самые силы, что и во всех остальных подобных конфликтах на протяжении многих уже даже не лет, а веков. На стороне президента Игоря Додона, поддерживаемого большинством жителей Молдавии, и новой парламентской коалиции стоит Россия. За спиной же олигарха Плахотнюка — нет, даже не США, а американские глобалисты, они же либералы или, как их называют в самих США, «демократы».

То есть всё как всегда: евразийская геополитика против атлантистской геополитики. И нынешняя схватка приняла очень серьёзный оборот именно потому, что возникшее противостояние происходит уже даже не в рамках внутримолдавской борьбы за власть. Это схватка в ходе непрекращающейся Великой войны континентов, победой в которой является конец истории. Наш — или их.

И линия фронта сегодня прошла по Молдавии. Где всё развивалось по привычному глобалистскому сценарию до тех пор, пока (и это главное упущение ставленника глобальной олигархии Плахотнюка) в Молдавии не были возвращены прямые президентские выборы. В этом Плахотнюк просчитался (кто ж из «демократов» вообще интересуется мнением народа?). Поэтому сейчас его главная цель — уничтожить президента Игоря Додона как политическую фигуру: отстранить под любым предлогом, свергнуть, посадить и даже (вспомним случившуюся при загадочных обстоятельствах аварию с участием машины президента) убить.

На сегодня Плахотнюк уже отстранил президента. СМИ, в большинстве своём принадлежащие тому же Плахотнюку, как из рога изобилия засыпают общественность Молдавии «компроматами» на президента. И если раньше подобные отстранения носили чисто технический характер, то сейчас совершенно другая ситуация. Под угрозой все усилия глобалистов с момента распада СССР, и тут уже не до шуток. Именно поэтому против президента Додона открываются уголовные дела, но главная цель — государственный переворот. Предельно жёстко, не останавливаясь ни перед чем и, естественно, наплевав на закон. Ведь «закон» в Молдавии тоже принадлежит олигарху Плахотнюку. Так ему кажется.

Пока всё идёт как по маслу: карманный Конституционный суд уже распустил только недавно избранный парламент, отстранил президента Додона, объявил досрочные выборы, а управляемая Плахотнюком Генеральная прокуратура завела на Додона уголовные дела. На улицах сторонники Демократической партии Плахотнюка в разбитых наспех палаточных лагерях сидят на сваленных стопками новеньких поролоновых матрасах.

Это на случай, если кто надумает сопротивляться перевороту: его тогда затопчут «майданом» (сценарий обкатан и знаком). Главное же обвинение — предательство (кого? глобальной олигархии? либералов?) в пользу России.

Ещё бы, ведь при участии России, а именно (что уж скрывать очевидное) при посредничестве представителя российского президента Дмитрия Козака, и сложилась нынешняя политическая коалиция, позволившая преодолеть наметившийся кризис. Да ещё из каких сил сложилась: пророссийская Партия социалистов смогла договориться с проевропейским блоком Acum, а их представители заняли ключевые посты — спикером парламента стала лидер фракции социалистов Зинаида Гречаный, а сформированное  правительство возглавила премьер-министр Майя Санду, лидер входящей в блок Acum Партии действия и солидарности.

Шутка ли, ведь именно Санду была главным конкурентом Игоря Додона на президентских выборах, набрав 48% против 52% Додона — настоящая коалиция народного доверия. Народного. А не олигархически-глобалистского, политтехнологические и консалтинговые, медийные и стратегические структуры которого уже включились в борьбу за Молдавию на полную катушку.

А что же Россия? Как она должна себя вести в этом конфликте? Как может повлиять на ситуацию? Ведь раз уж президент Игорь Додон попал под удар как пророссийский политик (что на самом деле так и есть), раз в урегулирование политического кризиса уже включился представитель российского президента, то и отступать теперь нельзя. Надо действовать дальше: открыто признать назначенного спикера Гречаный и правительство Майи Санду, как и сам альянс ПСРМ с блоком Acum, который появился после приезда Козака.

То есть встать на сторону закона — законного президента, правительства, парламента и сложившейся в Молдавии политической коалиции.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/104575

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10115 5949
    Maleos 12 июня 2019 в 21:15

    Из сказанного истине соответствует только одно: в Молдавии попытка государственного переворота. Поскольку, как всем давно уже известно, гос.переворотами занимаются только жыдосаксы, то из статьи следует, что Стариков со товарисчи таки лгут…

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