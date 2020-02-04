Валерий Коровин: Лукашенко будет обманут самым жестоким образом

Вслед за рядом высокопоставленных представителей администрации Дональда Трампа в Белоруссии побывал госсекретарь Майк Помпео. Он пообещал назначить посла в Минске, заявил о готовности поставлять нефть, а также отметил, что США «хотят помочь Белоруссии быть суверенным государством». Обсуждались и перспективы взаимодействия Минска и НАТО. Белорусский МИД призвал Соединённые Штаты играть более «активную роль» в стране. Эти заявления прозвучали на фоне очередного экономического спора между Москвой и Минском вокруг поставок энергоресурсов. Как отмечают эксперты, США заинтересованы в ослаблении связей между Белоруссией и Россией. Однако аналитики напоминают, что сотрудничество с Вашингтоном может обернуться плачевными последствиями, и это хорошо видно на примере Украины.

Как заявил в беседе с RT директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, активизация политики США на белорусском направлении, итогом которой стал первый за более чем четверть века визит госсекретаря США в Минск, может быть вызвана «реальной перспективой создания нового союзного государства России и Белоруссии».

По мнению эксперта, в Вашингтоне могли именно таким образом интерпретировать и конституционные изменения, о которых в послании Федеральному собранию заявил президент России.

«В результате конституционных изменений в России может сложиться достаточно равновесная, рассредоточенная система власти, что открывает возможность для равноправного союза России и Белоруссии. США же создание такого нового геополитического субъекта воспринимают как угрозу», — заявил Валерий Коровин.

Белоруссии не стоит надеяться, что с помощью США она укрепит свой суверенитет, отмечает эксперт. Пример Украины показывает, что результат может быть прямо противоположным.

«Лукашенко будет обманут, причём будет обманут самым жестоким образом. Он не только не получит нефть по тем ценам, по которым хочет, — они вообще ничего не получат. Зачем американцам белорусские нефтепродукты на европейском рынке, когда этот прекрасный рынок может быть заполнен самими американцами? Это возможно, только если белорусская нефтяная продукция будет полностью продана американским магнатам», — считает Валерий Коровин.

По мнению политолога, любые новые договорённости Минска с Вашингтоном сейчас — это путь к «ликвидации Белоруссии как суверенного государства».

Коровин Валерий Михайлович (р. 1977) — российский политолог, журналист, общественный деятель. Директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала «Евразия» (http://evrazia.org). Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Источник: https://nstarikov.ru/valerij-korovin-lukashenko-budet-obmanut-samym-zhestokim-obrazom-112893