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США не хотят урегулирования ситуации в Сирии

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Источник: izborsk-club.ru @ Валерий Коровин

США отказались участвовать во встрече «астанинского формата» по Сирии в Сочи в качестве наблюдателей, несмотря на приглашение от России. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин поделился мнением по поводу отказа США от участия в конференции.

Все очень просто: США не хотят урегулирования ситуации в Сирии.

Они не для этого начинали этот конфликт, чтобы потом с умным видом морщить лоб, шевелить губами, изображая, как они хотят урегулирования. Тем более на конференциях, инициированных не ими. С ролью США в сирийском конфликте все довольно прозрачно. Конфликт этот представляет из себя американское вторжение в регион, создание террористических сетей для воздействия и управления Сирией извне в своих интересах. В первую очередь, для оказания давления на европейских партнеров. А также для того, чтобы поддерживать усилия в Ираке и других соседних государствах.

То есть никакого урегулирования в программе американского вторжения на Ближний Восток не предусмотрено. Поэтому американским элитам непонятно, зачем сейчас усилия по урегулированию. Тем более разговаривать об этом с Россией, которая имеет совершенно противоположные интересы и в Сирии, и на Ближнем Востоке.

Коровин Валерий Михайлович (р. 1977) — российский политолог, журналист, общественный деятель. Директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала «Евразия» (http://evrazia.org). Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Фото: SANA/Handout via REUTERS

Источник: https://nstarikov.ru/ssha-ne-hotjat-uregulirovanija-situacii-v-sirii-126066
Метки: чит.клуб
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