Первое и главное, что должен сделать Кремль, чтобы предотвратить войну в Донбассе, — отказать Украине в геополитической легитимности. Это государство самим фактом своего существования являет вызов русской цивилизации, российской государственности и русскому народу как органической общности, сложившейся на основе высокодифференцированной культуры и русской, православной в своей основе, философии. Наличие самостийной Украины на теле большой России – это геополитический вызов для русской цивилизации, а значит, противостояние по определению.

Украина — это полный антипод и паразит русской цивилизации, существующий, как и ранее, так и сейчас, особенно, после майдана, во многом за счёт того, что этот проект поддерживает Россия.

Нынешняя Украина, при Зеленском, существует лишь потому, что эта поддержка оберегает её от экономического краха, от дезинтеграции, распада и потери остатков государственности как таковой. Именно поэтому там ещё сохраняются те элементы, за счёт которых государство существует в принципе, а не разлагается, превращаясь в территорию полураспада, а затем и полного распада, в дикое поле.

И если в иерархии представлений президента Путина интересы русского большинства, русской цивилизации, русского народа выше, чем какие-либо ещё, он обязан эту геополитическую легитимность у Украины изъять. Просто отказать в геополитической легитимности под предлогом очередного обострения в Донбассе. Заявить, что мы не обязаны признавать Украину как государство, её целостность, её геополитическую субъектность. Это то, с чего нужно начать. Всё остальное — уже вытекающие из этого следствия.

Нужно признать, что люди, которые живут на Украине, — это не какие-то абстрактные «граждане Украины» с синими паспортами, но что большинство из них есть русские люди. То есть, это часть единой культурно-цивилизационной общности, неотъемлемая часть одного народа. Путин, кстати, много раз говорил, что русские и украинцы — один народ, и это правильно, это действительно так, если понимать народ как общность, сложившуюся на основе общей цивилизационной матрицы.

Эта русская матрица и сформировала русский народ, вовлекая в себя различные этнические группы. Так, собственно, и складывался русский народ на протяжении 1000 лет — на основе восточнославянской, финно-угорской, тюркской составляющей с включением других этнических групп, этнических компонентов.

Украина – это искусственно политизированное, и на этом основании политически выделенное продолжение русской цивилизации, Русского мира, в понимании его как единой органической культурной общности. И живут там не какие-то формальные граждане другого государства (поэтому нам до них нет дела). Это часть единого русского народа. И мы так же ответственны за неё, как и за тех русских, которые живут на территории нынешней России. Раз это один народ, значит, нам небезразлично, что происходит с русскими за пределами нынешних усечённых границ РФ.

Нам есть дело до русских — и тогда это цивилизационный, геополитический, исторический подход, укрупнённый, масштабный, а не местечковый и формалистский, жалкий и мелочный, когда судьба русских людей ставится в зависимость от наличия или отсутствия у них паспортов РФ.

Если нынешняя Российская Федерация — это не этап геополитического отступления русской цивилизации, а отправная точка для её восстановления, то нам есть дело до русских, живущих не только на Украине, но и в Казахстане, в Молдавии, в Белоруссии, — везде, где живут русские. А это совершенно иной подход. И тогда нынешние формальные границы бывшего государства Украина для нас ничего не значат, они нас не останавливают, и являются для нас формальностью, которую мы хотим — признаём, а не хотим — не признаём, если речь идёт об интересах русского большинства.

Исходя из этой логики, и надо действовать. Мы — в ответе за русских, живущих в этом имитационном государстве, каким оно стало после отпадения от Большой России, за всех живущих в этом политическом паноптикуме, остывающем, созданном нами когда-то зачем-то, государстве. И интересы русских на Украине для нас превыше всего. Что будет с Украиной, с её политическими элитами, с её полуразложившейся, или, наоборот, полуотмобилизованной (это как посмотреть) армией — нас должно волновать в гораздо меньшей степени. А интересы русского большинства — в большей степени. Вот из чего, на мой взгляд, должна исходить оценка происходящего обострения в Донбассе, вот чем должны определяться действия российской стороны.

Коровин Валерий Михайлович (р. 1977) — российский политолог, журналист, общественный деятель. Директор Центра геополитических экспертиз, заместитель руководителя Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ, член Евразийского комитета, заместитель руководителя Международного Евразийского движения, главный редактор Информационно-аналитического портала «Евразия» (http://evrazia.org). Постоянный член Изборского клуба.