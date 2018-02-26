ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Обзор производств, новые заводы и цеха России в 2015 году.

1. 1 июля – в г. Углич Ярославской области открыт завод точного машиностроения по производству автоматических газораспределительных блоков.
Инвестиции: 500 млн. руб.
2. 1 июля – в г. Великий Новгород открыт новый цех по производству двухсторонних печатных плат 5-6 классов точности АО «НПО «Квант».
Инвестиции: 225 млн. руб.
3. 2 июля – в Самарской области, в индустриальном парке «Преображенка» открыта первая очередь завода Bosch по производству автокомпонентов.
Инвестиции: 1 млрд. руб.
4. 2 июля – в Таловском районе Воронежской области открыт крупнейший в регионе комбикоромовый завод.
Мощность: 290 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 12,8 млрд. руб.
5. 3 июля – в Рузском районе Московской области открыт новый производственный корпус американской компании Mars Inc.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
6. 7 июля – в Абзелиловском районе, Башкортостан, открыт завод профнастила.
Инвестиции: 7 млн. руб.
7. 7 июля – в г. Севастополь открыт новый бетонный завод.
Инвестиции: 15 млн. руб.
8. 7 июля – в г. Волгоград, на промышленной площадке ОАО «Каустик» открыт завод по производству наноструктурированного гидроксида магния, высокочистого оксида магния и хлорида магния.
Инвестиции: 3,8 млрд. руб.
9. 8 июля – в г. Дубна Московской области начала работу фабрика по сборке и испытанию сверхпроводящих магнитов.
Инвестиции: 600 млн. руб.
10. 8 июля – в г. Курган состоялся официальный переезд завода «Кургандормаш» в новые загородные цеха, что позволит увеличить мощность в 5 раз.
11. 10 июля – в г. Череповец Вологодской обл. состоялось открытие нового завода пенобетона.
12. 10 июля – в Ульяновской области открыты новые линии по производству светотехники для автомобиля LADA Vesta ООО «Автосвет».
13. 10 июля – в г. Сарапул, Удмуртия открыт асфальтобетонный завод «D&G Machinery» (Китай).
Инвестиции: 84 млн. руб.
14. 13 июля – в Нижегородской области открыт завод по производству автомобильных компонентов французской компании A. Raymond Group.
Мощность: 10 млн. крепежных элементов в год.
15. 13 июля – в г. Заинск, Татарстан, открыт новый асфальтобетонный завод.
Инвестиции: 60 млн. руб.
16. 14 июля – в г. Моздок Северной Осетии открыт комбинат по производству бумаги.
17. 14 июля – в Сенгилеевском районе Ульяновской области запущен новый цементный завод холдинга «Евроцемент груп».
Мощность: 1,3 млн. тонн цемента в год.
Инвестиции: более 18 млрд. руб.
18. 14 июля – в г. Ульяновск состоялся запуск полного технологического цикла производства крупногабаритных композитных конструкций для авиационной промышленности.
Инвестиции: 5,5 млрд. руб.
19. 15 июля – в Юрге Кемеровской области введена в строй новая линия по производству экструзионного пенополистирола ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь».
Мощность: 200 тыс. м³ экструдированного пенополистирола в год.
Инвестиции: 450 млн. руб.
20. 15 июля – в Пензенской области открылось новое предприятие по производству кирпича ООО «Поимский кирпичный завод».
Мощность: 20 млн. штук кирпича в год.
Инвестиции: 90 млн. руб.
21. 15 июля – в селе Усть-Хайрюзово Камчатского края открылся новый цех по глубокой переработке оленины ООО «Возрождение развития оленеводства».
Мощность: 5 тонн готовой продукции в сутки.
22. 17 июля – в Пластовском районе Челябинской области запущена Светлинская золотоизвлекательная фабрика.
Мощность: 6,5 тонн золота в год.
Инвестиции: 3,5 млрд. руб.
23. 17 июля – в Павловском районе Краснодарского края открыт завод по производству базальтовых труб.
Инвестиции: 245 млн. руб.
24. 21 июля – в Буинском районе Татарстана открыт новый мясоперерабатывааюший комбинат.
Мощность: 32 тонны продукции в смену.
Инвестиции: 615 млн. руб.
25. 21 июля в Гергебильском районе Дагестана завершено строительство Гоцатлинской ГЭС – первой постсоветской ГЭС.
Мощность: 100 мВт.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
26. 22 июля – в г. Махачкала Дагестана состоялось открытие нового завода железобетонных изделий.
Мощность: 60 тыс. м² в год сборных элементов домов, изготовление бетонных труб - 800 штук в год и бетонных шахтовых колец - 12 тыс. в год.
Инвестиции: 615 млн. руб.
27. 22 июля – в селе Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края открыто предприятие по переработке рыбы ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное».
Мощность: 500 тонн готовой продукции в сутки.
Инвестиции: 270 млн. руб.
28. 23 июля – в г. Ишимбай Башкирии открыт новый завод по производству кранов-манипуляторов.
Мощность: 2000 кранов в год.
Инвестиции: 800 млн. руб.
29. 25 июля – в Чувашии открыта новая производственная линия кондитерской фабрики ОАО «Акконд».
30. 28 июля – в г. Ярославль открыт завод термического обезвреживания отходов ОАО «РЖД».
Инвестиции: 660 млн. руб.
31. 30 июля – в г. Екатеринбург открылось совместное предприятие по выпуску станков с ЧПУ ООО «Униматик» и EMCO Group.
Мощность: 60 станков в год.
Инвестиции: 350 млн. руб.
32. 31 июля – в г. Ростов-на-Дону открыт завод по производству полуприцепов-цистерн.
33. 31 июля – в г. Новокузнецк Кемеровской области открыт мини-завод молочных продуктов.
Мощность: 7 тонн продукции в год.
Инвестиции: 78 млн. руб.
Август 2015 года:
1. 6 августа – в г. Богородск Нижегородской области открыт завод по производству газобетонных блоков.
Мощность: 144 тыс. м³ блоков в год.
Инвестиции: 1,2 млрд. руб.
2. 13 августа – в г. Чебоксары открыт новый производственный корпус ООО «НПО «Каскад-Групп» по разработке и поставке продукции для рынка автоматизации, IT-решений и внедрении систем промышленной автоматизации.
3. 15 августа – в Тенькинском районе Магаданской области состоялся запуск золотоизвлекательной фабрики месторождения «Павлик».
Мощность: до 4 млн. тонн руды в год.
Инвестиции: более 10 млрд. руб.
4. 17 августа – в г. Гагарин Смоленской области запущена вторая очередь нового мясоперерабатывающего комбината «Гагарин-Останкино».
Мощность: до 50 тонн в сутки колбас и деликатесов.
Инвестиции: 3,5 млрд. руб.
5. 17 августа – в г. Ульяновск GS Group открыла завод по производству «жидкого дерева» (древесно-полимерный композит).
Мощность: до 2150 тн готовых изделий в год.
6. 18 августа – в Лаишевском районе Татарстана состоялся запуск нового маслоэкстракционного завода.
Мощность: переработка 1900 тн подсолнечника в сутки, рапса — 1300 тн в сутки.
Инвестиции: 18 млрд руб.
7. 18 августа – в г. Орёл открыта вторая очередь завода по производству метизной продукции.
Инвестиции: 508 млн. руб.
8. 19 августа – в Домодедовском районе Московской области открыт завод по производству пищевых продуктов из злаковых зерновых культур.
Мощность: 25 тыс. тн продукции в год.
Инвестиции: 1,6 млрд. руб.
9. 19 августа – в г. Энгельс Саратовской области состоялось открытие нового локомотивного завода.
Мощность: 150 локомотивов в год.
Инвестиции: 6,7 млрд. руб.
10. 27 августа – в Волгограде ООО "Строймаркет-ЮГ" запустил новый цех производства железобетонных изделий.
Мощность: 320 м² изделий в сутки.
11. 20 августа – в г. Курган открыто новое ракетостроительное производство АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» по производству комплектующих для ракет.
Мощность:
Инвестиции: 570 млн. руб.
12. 21 августа – в с. Шатой (Чечня) открыта новая швейно-трикотажная фабрика.
Мощность: до 1000 единиц одежды в месяц
13. 20 августа – в г. Балабаново Калужской области открыт лесопильно-деревообрабатывающий комплекс по производству пиломатериалов и погонажных изделий.
Инвестиции: 1 млрд. руб.
14. 21 августа – в Ртищевском районе Саратовской области открыта первая очередь завода по переработке плодов компании «Сады Придонья».
Мощность: переработка до 50 тыс. тн плодов в год.
Инвестиции: 1,1 млрд. руб.
15. 25 августа – в г. Таганрог Ростовской области открыто новое производство пьезокерамики на предприятии АО «Таганрогский завод «Прибой».
Инвестиции: 562 млн. руб.
16. 25 августа – в г. Ростов-на-Дону открыт цех по производству гипохлорита натрия.
Мощность: 7 тн активного хлора в сутки.
Инвестиции: 718 млн. руб.
17. 25 августа – в г. Синявино Ленинградской обл. открыты новые производственные цеха ООО «Пит-Продукт» финского холдинга по выпуску мясных изделий «Atria Plc».
Мощность: 47 тн продукции в сутки.
18. 25 августа – в г. Санкт-Петербург, на заводе компании Nissan запущен новый цех кузовной штамповки.
19. 26 августа - в Ухтинском районе Коми состоялся запуск производства титанового коагулянта — реагента для очистки воды.
Инвестиции: более 1 млрд. руб.
20. 26 августа – в г. Пенза открыт новый сборочный цех по выпуску станков ООО «Станкостроймаш»
21. 26 августа – в г. Санкт-Петербург, на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыта первая очередь нового фармацевтического завода.
Инвестиции: 2,2 млрд. руб.
22. 27 августа – в г. Нижний Новгород открыто новое производство металлокомпозитных баллонов высокого давления для газомоторной техники и газовых заправок АО «Управляющая компания ГазСервисКомпозит».
Мощность: 5 тыс. баллонов высокого давления в год.
Инвестиции: до 200 млн. руб.
23. 27 августа – в г. Волгореченск Костромской области открыт новый цех ОАО «Газпромтрубинвест».
Мощность: 350 тыс. тн труб среднего диаметра в год..
Инвестиции: 10 млрд. руб.
24. 29 августа – в Облученском районе Еврейской автономной области состоялся запуск первой очереди Кимкано-Сутарского ГОКа.
Мощность: 3,2 млн. тн железорудного концентрата в год.
Инвестиции: 22 млрд. руб.
25. 31 августа – в Карелии ООО «Сегежская упаковка» открыла новую линию по производству бумажных мешков.
Мощность: до 330 мешков в минуту.
Инвестиции: более 800 млн. руб.
26. 31 августа – в с.п. Новый-Редант Малгобеского района Ингушетии открыт молокоперерабатывающий завод.
Мощность: 24 тонны продукции в сутки.
Инвестиции: 60 млн. руб.
1. 1 сентября – в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО запущен завод деревянного домостроения.
Мощность: 40 тыс. м² изделий в год.
Инвестиции: более 2,2 млрд. руб.
2. 1 сентября – в г. Павловский Посад Московской обл. открыт новый цех по производству литых токопроводов ООО «РТК-Электро-М»
3. 3 сентября – в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» открыт завод СП FordSollers по производству двигателей.
Инвестиции: более 10 млрд. руб.
4. 3 сентября – в Ханты-Мансийском АО запущен в эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод.
Мощность: переработка 900 млн. м³ попутного нефтяного газа в год.
Инвестиции: 14,7 млрд. руб.
5. 3 сентября – в Челнах (Татарстан) открыто новое производство навесного оборудования турецкой компании «Колуман».
6. 4 сентября – в Калужской области, в индустриальном парке «Грабцево» состоялось открытие завода «Фольксваген Груп Рус» по производству двигателей.
Мощность: 150 тыс. двигателей в год.
Инвестиции: 12 млрд. руб.
7. 4 сентября – в Беляевском районе Оренбургской области открыт гипсовый завод полного цикла «Волма-Оренбург».
Инвестиции: 2 млрд. руб.
8. 4 сентября – в Баунтовском район Бурятии завершён один из самых крупных проектов уранового холдинга «АРМЗ».
Мощность: до 1900 тонн урана в год.
Инвестиции: 4 млрд. руб.
9. 7 сентября – в Холм-Жирковском районе Смоленской области запущена первая очередь нового завода древесноволокнистых плит МДФ.
Мощность: 396 тыс. м³ МДФ плит в год.
Инвестиции: около 3 млрд. руб.
10. 7 сентября – в г. Рыбинск Ярославской области открыт первый в России промышленный цех по выпуску малых и средних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения КБ «Луч».
Мощность: до 100 аппаратов в год.
Инвестиции: 120 млн. руб.
11. 8 сентября – в г. Волгореченск Костромской области открыт новый завод по производству буровых установок.
Инвестиции: 4,2 млрд. руб.
12. 8 сентября – в г. Новотроицк Оренбургской обл. на заводе хромовых соединений запущен новый цех электролитического хрома.
Инвестиции: более 450 млн. руб.
13. 8 сентября – в г. Рязань открыт завод по производству новых для России теплоизоляционных материалов из жесткого пенополиизоцианурата.
Мощность: 30 млн. м² продукции в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
14. 9 сентября – в г. Новосибирск открыта первая очередь комбината крупнопанельного домостроения.
Мощность: 80 тыс. м² жилой площади в год.
Инвестиции: 2,5 млрд. руб.
15. 9 сентября – в г. Рыбное Рязанской области открыт завод по производству высокопрочного крепежа и калиброванного проката.
Инвестиции: 5 млрд. руб.
16. 9 сентября – в г. Новомосковск Тульской области запущено новое производство аммиачной селитры АО НК «Азот».
Инвестиции: 5,4 млрд. руб.
17. 9 сентября – в Гулькевичском районе Краснодарского края открыт завод по производству изделий из ячеистого бетона.
Мощность: 300 тыс. м³ изделий в год.
Инвестиции: 1,3 млрд. руб.
18. 10 сентября – в Шебекинском раойне Белгородской области открыт завод по производству лизина — добавки для комбикормов.
Мощность: 57 тыс. тонн лизина сульфата в год.
Инвестиции: около 8 млрд. руб.
19. 10 сентября – в г. Казань на КВЗ холдинга «Вертолеты Росс» открыл новый агрегатно-сборочный корпус для вертолетов Ми-8/17, «Ансат» и Ми-38.
Инвестиции: до 450 млн. руб.
20. 10 сентября – в г. Рязань на ЗАО «Точинвест» состоялся запуск новой линии по производству дорожных и мостовых ограждений.
Мощность: до 6 тыс. тонн металлоконструкций в месяц.
Инвестиции: 432 млн. руб.
21. 11 сентября – в г. Приозерск Ленинградской области открыт новый лесопильно-деревообрабатывающий комплекс.
Инвестиции: 1,2 млрд. руб.
22. 11 сентября – в г. Нижний Новгород открыт новый производственный корпус компании Magna.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
23. 11 сентября – в г. Ульяновск на территории промышленной зоны «Заволжье» открыт завод по производству автокомпонентов.
Инвестиции: 2 млрд. руб.
24. 14 сентября – в г. Новороссийск открыто производство современных отбойных устройств для морских причалов запущено в Южном главке Спецстроя РФ.
25. 15 сентября – в г. Сорочинск Оренбургской области состоялся запуск крупнейшего в регионе маслоэкстракционного завода.
Мощность: 1200 тонн маслосемян в сутки.
26. 17 сентября – в г. Алексеевка Белгородской области запущен новый завод по производству кетчупов.
Мощность: 3000 тонн продукции в месяц.
Инвестиции: 615 млн. руб.
27. 18 сентября – в г. Волжский Волгоградской области открыт новый завод по производству сэндвич-панелей.
Инвестиции: 800 млн. руб.
28. 21 сентября – в г. Новоуральск Свердловской обл. на ООО «Новоуральский молочный комбинат» открылась линия по производству мягких сыров.
Мощность: 3,5 тонны сыра за смену.
Инвестиции: 80 млн. руб.
29. 25 сентября – в Удмуртии на Ижевском автомобильном заводе начато серийное производство автомобиля LADA Vesta.
30. 25 сентября – в г. Железногорск Курской области запущен в эксплуатацию новый промышленный комплекс ОАО «Михайловский ГОК».
Инвестиции: 16 млрд. руб.
31. 25 Сентября – в г. Саранск Мордовии состоялось открытие первого в России завода по производству оптического волокана.
Мощность: 3 млн. км продукции в год.
Инвестиции: 2,7 млрд. руб.
32. 25 сентября – в г. Ногинск открылся завод по производству опалубки и строительных лесов немецкой компании PERI.
Мощность: 2,15 млн. п/м балки в год.
33. 25 сентября – в Пенжинском районе Камчатского края открыт новый горно-обогатительный комбинат ОАО «Золото Камчатки».
Мощность: 4 тонны золота и 10 тонн серебра в год.
Инвестиции: 22,6 млрд. руб.
34. 28 сентября – в ЗАТО Железногорск Красноярского края состоялся запуск промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.
Инвестиции: 9 млрд. руб.
35. 28 сентября – в Новотитаровском с/п Краснодарского края запущен завод по производству листов из поликарбоната гр. компаний «Славтэк».
Мощность: 6,5 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
36. 29 сентября – в г. Петрозаводск Карелии открыт завод пожарных роботов и ствольной техники ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР».
37. 29 сентября – в г. Ульяновск в индустриальном парке «Заволжье» открыт новый завод по выпуску станков.
Мощность: 1500 станков (токарных, фрезерных и фрезерных вертикально-обрабатывающих центров) в год.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
38. 30 сентября – в Кетовском районе Курганской области открыто новое предприятие по глубокой переработке древесины КФХ «Невзоров А.Ф.».
Инвестиции: 500 млн. руб.
Октябрь 2015 года:
1. 1 октября - в г. Краснодар открыта вторая очередь завода CLAAS по производству сельскохозяйственной техники.
Мощность: 1250 единиц техники в год.
Инвестиции: 7 млрд. руб.
2. 2 октября - в г. Челябинск, на территории индустриального парка «Станкомаш» состоялось открытие нового завода по производству металлоконструкций.
Мощность - до 2 тыс. тонн металлоконструкций в месяц.
Инвестиции: 2 млрд руб.
3. 2 октября - в Тосненском районе Ленинградской обл. открыт завод по производству пластиковых труб финской компании Uponor.
Мощность: 1 млн. п/м труб в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
4. 4 октября – в Новосибирской обл. открыта первая очередь нового производства картофельных чипсов ООО «Восточная снековая компания».
Инвестиции: 270 млн. руб.
5. 6 октября - в г. Кстово Нижегородской области запущен в эксплуатацию второй комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
Мощность: 1, млн. тонн бензинов 5-го экологического класса и 150 тыс. тонн пропилена в год.
Инвестиции: 32 млрд рубл.
6. 14 октября - в г. Онега Архангельской области открыт новый завод по производству топливных гранул.
Мощность: 150 тыс. тонн пеллет в год.
Инвестиции: около 2 млрд рублей.
7. 14 октября – в г. Томск ЗАО «Сибкабель» открыло новый цех по производству резиновых смесей - сырье для изготовления изоляционных оболочек кабельно-проводниковой продукции.
Мощность: до 6000 тонн резиновых смесей в год.
Инвестиции: 570 млн. руб.
8. 14 октября - в Торбеевском районе Мордовии открыта первая очередь нового мясоперерабатывающего комплекса группы компаний «Талина».
Мощность: 140 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
9. 15 октября – в г. Н.Новгород открылось новое производство автоматизированных систем управления технологическим процессом АО «Транснефть — Верхняя Волга».
Мощность: 500 шкафов линейной телемеханики, 24 системы автоматики блоков измерения качества, 13 систем автоматики для котельных и 9 систем обработки информации системы измерения количества и качества нефти.
Инвестиции: около 500 млн. руб.
10. 20 октября - в Боровском районе Калужской области открыт завод по производству лекарственных препаратов шведско-британский биофармацевтической компании «AstraZeneca».
Инвестиции: более 10 млрд. руб.
11. 20 октября - в Варненском районе Челябинской области запущено новое предприятие по производству извести.
Инвестиции: 1,3 млрд. руб.
12. 21 октября - в Елабужском районе Татарстана открыт завод по производству жидких антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли.
Мощность: до 2,5 млн литров антикоррозийных покрытий для трубопроводов в год.
Инвестиции: 922 млн руб.
13. 21 октября – в г. Чебоксары (Чувашия) открылся завод по производству кабелей для автомобилей японской компании «Fujikura Automotive Europe».
Инвестиции: более 260 млн. руб.
14. 21 октября – в Приморском крае открыт завод по производству ПЭТ-преформ и полимерных крышек группы компаний «Европласт».
Мощность: 500 млн. единиц ПЭТ-преформ и почти 300 млн штук полимерных крышек в год.
Инвестиции: более 350 млн. руб.
15. 23 октября – в г. Дубна Московской обл. открыт завод по производству натуральных инкапсулированных ингредиентов для пищевой, фармацевтической и косметической индустрии АО «Акванова Рус».
Мощность: 10 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
16. 26 октября – в Краснодарском крае открыт новый цех по производству сыров ООО «Фирма Калория».
Мощность: 60 тонн сыров с голубой плесенью в месяц.
Инвестиции: 200 млн. руб.
17. 26 октября - в поселке Белоносово Еткульского района Челябинской обл. открыт завод по переработке гранита ЗАО «ГП».
Мощность: 60 тыс. м² гранитных изделий в год.
18. 27 октября - в г. Нижний Новгород на Горьковском автозаводе приступили к серийному производству цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT».
Инвестиции: около 9 млрд. руб.
19. 27 октября - в Семилукском районе Воронежской области состоялось открытие нового комбикормового завода.
Мощность: 450 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
20. 28 октября - в г. Павловский Посад Московской области открыта новая очередь завода по производству литых токопроводов.
Инвестиции: 550 млн. руб.
21. 30 октября – в пос. Верхошижемье Кировской обл. открыт завод по производству древесных топливных гранул ООО «Форест».
Мощность: 4 тонны готовой продукции в час.
Инвестиции: 70 млн. руб.
22. 30 октября – в г. Пермь открыто новое производство прецизионных сплавов ПАО «Мотовилихинские заводы».
Мощность: 60 тонн прецизионных сплавов в год.
Инвестиции: 300 млн. руб.
Ноябрь 2015 года:
1. 02 ноября – в Воронежской обл. открыто новое производство сыров «Калачеевского сырзавода», филиала ОАО Молочный комбинат «Воронежский» группы компаний «Молвест».
Мощность: 9 тыс. тонн в год.
Инвестиции: 60 млн. руб.
2. 03 ноября – в г. Нижний Новгород открыта первая очередь нового комплекса по производству детского питания «Молочный комбинат «Нижегородский» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», входит в группу компаний PepsiCo.
Мощность: переработка до 150 тонн молока в сутки.
Инвестиции: 770 млн. руб.
3. 04 ноября – в г. Нижний Новгород открыт завод по производству многослойных фасадных панелей.
Мощность: 250 тыс. м² фасадных панелей и 60 тыс. м³ ж/б изделий в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
4. 06 ноября – в ОЭЗ «Тольятти» Самарской области открыт завод по производству литых алюминиевых деталей для автомобильных двигателей.
Инвестиции: 2 млрд. руб.
5. 06 ноября – в Мордовии открыт новый производственный участок по выпуску лекарственных средств ОАО «Биохимик».
Мощность: 400 млн. таблеток в год.
Инвестиции: 400 млн. руб.
6. 06 ноября – в Солнечногорском районе Московской области запущено производство декоративного слоистого пластика.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
7. 09 ноября – в Самарской обл. открыто предприятие по заправке емкостей промышленными газами ООО «Праксайр Самара» американской компании Praxair.
Мощность: заправка до 10 тыс. баллонов ёмкостью 50 л в год.
Инвестиции: 485 млн. руб.
8. 10 ноября – в Красноярском крае запущено первое для России производство композитного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) «НПО Гелар».
Мощность: до 1 тыс. тонн продукции в год.
9. 14 ноября – в Дедовичском районе Псковской области открыт завод по глубокой переработке древесины.
Мощность: 61 тыс. м³ продукции в год.
Инвестиции: 1,8 млрд. руб.
10. 17 ноября – в г. Новочебоксарк Чувашии состоялось открытие завода по производству клинкерной брусчатки и кирпича.
Мощность: 40 млн. штук условного кирпича в год.
Инвестиции: 800 млн. руб.
11. 23 ноября – во Всеволжском районе Ленинградской области запущен новый домостроительный комбинат.
Мощность: до 150 тыс. м² жилья в год.
Инвестиции: 1,3 млрд. руб.
12. 24 ноября – в г. Пермь на заводе «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» запущен новый комплекс глубокой переработки нефти.
Инвестиции: 28 млрд. руб.
13. 25 ноября – в Челябинской обл. открыто серийное производства автомобилей «Урал NEXT» ОАО «Автомобильный завод «Урал» группы «ГАЗ».
Инвестиции: 800 млн. руб.
14. 25 ноября – в г. Лобня открылся первый в России завод по производству поликарбоксилатных эфиров швейцарского концерна Sika.
Мощность: 12 тыс. тонн ПКЭ в год.
Инвестиции: 200 млн. руб.
15. 25 ноября – в Яковлевском районе Белгородской области состоялось открытие нового мясоперерабатывающего комплекса.
Инвестиции: 2,6 млрд. руб.
16. 26 ноября – в г. Томск открылась новая линия по производству творога и мягких сыров ООО «Деревенское молочко».
Мощность: 200 тонн продукции в год.
Инвестиции: 100 млн. руб.
17. 27 ноября – в г. Волгоград открыто новое производство сухих строительных смесей швейцарского концерна Sika.
Мощность: до 30 тыс. тонн смесей в год.
Инвестиции: 80 млн. руб.
18. 28 ноября – в г. Пермь открыто мелкосерийное производство токарных обрабатывающих центров АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров».
Мощность: до 50 высокотехнологичных станков в год.
19. 30 ноября – в г. Тольятти открыто тестовое производство приводов механизма переключения передач ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» японского концерна Toyota.
Декабрь 2015 года:
1. 1 декабря – в г. Ульяновск, на территории индустриального парка «Заволжье» завершено строительство завода по производству лакокрасочных покрытий.
Мощность: 16 млн. литров краски в год.
Инвестиции: более 1 млрд. руб.
2. 3 декабря – в г. Москва открыта новая линия по производству высокотехнологичных медицинских препаратов компании "Макиз-фарма".
Мощность: 5 млн. единиц продукции в год.
Инвестиции: 164 млн. руб.
3. 8 декабря в г. Тюмень запущен второй пусковой комплекс третьей очереди строительства Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
Мощность: 3,6 млн. тонн в год по перерабатываемому сырью.
Инвестиции: 72 млрд. 155 млн. руб.
4. 10 декабря – в г. Узловая Тульской области состоялся запуск второй очереди производства нетканного материала.
Мощность: 25 000 тонн продукции в год.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
5. 10 декабря – в г. Тобольск Тюменской обл. запущен завод по выпуску ПП-труб и ПЭ-плёнки.
Мощность: 6 тыс. тонн полипропиленовых изделий в год.
6. 11 декабря – в г. Москва открыто производство фотонных устройств для высокоскоростного обмена данными в сфере телекоммуникаций американской компании Neophotonics.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
7. 15 декабря - в г. Белгород открыт новый производственный корпус ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».
Инвестиции: 3,6 млрд. руб.
8. 15 декабря - в г. Тольятти Самарской области на ОАО «АвтоВАЗ» дан старт серийному производству кроссовера Lada X-RAY.
Инвестиции: 12 млрд. руб.
9. 16 декабря – в г. Мончегорск Мурманской области введено в эксплуатацию первое в России промышленное производство электролитного кобальта высших марок.
Инвестиции: 2 млрд. руб.
10. 16 декабря – в г. Вологда открыто новое сборочное производство оборудования для нефтяной промышленности ООО «ДжейБи плюс.Ру».
Инвестиции: 100 млн. руб.
11. 18 декабря – в Рыбновском р-оне Рязанской обл. открыта первая очередь нового завода по переработке молока ООО «Вакинское Агро».
Мощность: 40 тонн фасованной продукции в сутки.
12. 22 декабря - в г. Тихвин Лениградской области запущено производство вагонов-цистерн для перевозки химических продуктов, сжиженных углеводородных газов и нефтеналивных грузов.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
13. 24 декабря – в г. Вологда открыт новый цех по производству оборудования для очистки воды ООО «Оптимех-экология».
Мощность: 50 контейнеров по очистке воды в год.
Инвестиции: 180 млн. руб.
14. 25 декабря – в г. Симферополь открыт первый в Крыму газобетонный завод.
Мощность: 600 м³ газобетона в сутки, способных покрыть все потребности Крыма.
15. 25 декабря – в г. Тосно Ленинградской области состоялся запуск третьей очереди завода «Тепловое оборудование».
Инвестиции: 1,8 млрд. руб.
16. 28 декабря – в г. Казань открыто новое производство продукции для волос ПАО «Нэфис Косметикс».
Мощность: 28 тыс. тонн продукции в год (8-10 млн. единиц в месяц).
loading...
Читайте также “НОВЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХА РОССИИ построенные и введённые в эксплуатацию в 2014 году”
http://alex-o-mire.blogspot.ru/2014/08/2014.html
и
Ещё ознакомтесь “НОВЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХА РОССИИ построенные и введённые в эксплуатацию в 2013 году”
http://alex-o-mire.blogspot.ru/2014/08/2013.html
и
И ещё “НОВЫЕ ЗАВОДЫ И ЦЕХА РОССИИ построенные и введённые в эксплуатацию в ноябре-декабре 2012 года”
http://alex-o-mire.blogspot.ru/2014/08/2012.html
loading...
“11 февраля – в Асиновском районе Томской области открыт первый из 10 заводов российско-китайского лесопромышленного парка.
Инвестиции: 13 млрд. руб.”
Ни хрена себе ,китайцы уже до томских лесов добрались.