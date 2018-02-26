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ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Обзор производств, новые заводы и цеха России в 2015 году.

02:42. 26 февраля 2018 Просмотров - 76 2 коммент. Опубликовал:

Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает ее своим отечеством. /А.И. Деникин/

Обзор производств: новые заводы и цеха России в 2017 году

 

В прошедшем 2015 году вопреки санкциям и жесточайшему финансовому дефициту на фоне "запретительных" ставок кредитования (от 20 до 30% и выше), темп роста количества новых предприятий в России, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как минимум, не снижался, не смотря на "санкции":
 
 
Январь 2015 года:
 
1.    20 января - в Кемеровской области, на Калтанском угольном разрезе запущена обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая».
Мощность: 2,6 млн. тонн высококачественного обогащённого угля марки Т.
Инвестиции: 4 млрд. руб.
 
2.    21 января – в г. Обнинск Калужской обл. открыт новый административно-производственный комплекс ЗАО «Обнинская Энерготехнологическая компания».
Инвестиции: 180 млн. руб.
 
3.    27 января - в Выгоничском районе Брянской области состоялся официальный запуск нового мясоперерабатывающего комплекса агропромышленного холдинга «Мираторг».
Инвестиции: 7,9 млрд. руб.
 
4.    30 января – открыты новые линии по переработке молока ООО «Оренбургский хладокомбинат» (Оренбургская обл.)
Мощность: 60 тонн переработанного молока в сутки.
 
5.     31 января – в Ямало-Ненецком АО открыт завод по производству железобетона и металлопрофиля ООО «ЗЖБИМ».
 
 
Февраль 2015 года:
 
1.     2 февраля – в Орловской обл. открыта новая линия по производству облицовочной плитки больших форматов ООО «Керама Марацци».
Мощность: 2,8 млн. м2 плитки в год.
 
2.     3 февраля – в г. Осташков (Тверская обл.) открыт комплекс по производству белкового порошка коллагена ОАО «Верхневолжский кожевенный завод» для мясоперерабатывающей промышленности, а также для медицинской и косметической отраслей.
Мощность: 2000 тонн коллагена в год.
 
3.     3 февраля – в Ленинградской области открыто производство моющих средств ООО «Новые химические технологии».
Мощность: 14 тыс. онн продукции в год.
Инвестиции: 250 млн. руб.
 
4.     3 февраля – в г. Кемерово открыт цех по производству котельного оборудования ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по выпуску котлов мощностью от 0,1 до 4 МВт.
 
5.     4 февраля - в Лаишевском муниципальном районе Республики Татарстан открыта первая производственная линия по выпуску полимерных компаундов РЦИ «Химтех» (Татарстан)
 
6.     4 февраля – в г. Магадан открыто предприятие по производству пенополистирола и сип-панелей ООО «Кёниглогсистемс».
Мощность: 100 м3 продукции в сутки.
 
7.      4 февраля - в г. Егорьевск Московской области открыт завод по производству сухих строительных смесей.
Мощность: 120 тыс. тонн сухих смесей в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
8.      5 февраля – в Башкирии (г. Уфа) открыт завод по переработке молока ООО «Уфамолгорзавод».
Мощность: переработка 150 тонн молока в сутки.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
9.      6 февраля - в г. Новоуральск Свердловской области открыт научно-внедренческий биомедицинский технопарк по производству новейших лекарственных препаратов площадью 25 тыс. м2.
 
10.     6 февраля – в Якутии открыто новое производство труб с высокоэффективной теплоизоляцией ООО МИП «Сахаэнергоэффект»
 
11.     9 февраля - в г. Нестеров Калининградской области открыт завод по переработке рапса и других высокопротеиновых культур.
Мощность: 60 тыс. тонн маслосемян в год.
Инвестиции: 800 млн. руб.
 
12.     9 февраля – в Наримановском районе Астраханской области после глубокой модернизации открылась первая очередь швейной фабрики ООО «Астратекс».
Мощность: 60 тыс. пуховиков в год.
Инвестиции: 120 млн. руб.
 
13.     11 февраля - в г. Железногорск Курской области состоялся пуск основного технологического оборудования комплекса обжиговой машины № 3 на Михайловском ГОКе.
Мощность: 5 млн. тонн продукции металлургии в год.
Инвестиции: более 16 млрд. руб.
 
14.     11 февраля - в Асиновском районе Томской области открыт первый из 10 заводов российско-китайского лесопромышленного парка.
Инвестиции: 13 млрд. руб.
 
15.    17 февраля - в г. Новочебоксарск Чувашии запущен в промышленную эксплуатацию первый в России завод полного цикла по производству солнечных модулей.
Инвестиции: 20 млрд. руб.
 
16.     18 февраля – в пос. Левченко (Татарстан) открыта вторая очередь завода по производству светодиодных светильников ООО «Ледел».
Инвестиции: 140 млн. руб.
 
17.     18 февраля - в г. Ногинск Московской области открыт производственно-складской комплекс шведской косметической компании Орифлейм.
Мощность: 150 млн. единиц продукции в год.
Инвестиции: 8 млрд. руб.
 
18.     18 феврали – в г. Волхов Ленинградской области на ЗАО «Метахим» запущено новое производство фосфорно-калийных удобрений.
Мощность: 100 тысяч тонн удобрений в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
19.     19 февраля - в Самарской области, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе запущены комплекс каталитического риформинга с непрерывной регенерацией катализатора и комплекс низкотемпературной изомеризации по выпуску высокооктановых бензинов высшего экологического класса.
 
20.      21 февраля - в Якутске открылся первый производственный цех опытно-экспериментального производства «Сахаконсервпродукт».
Мощность: 8 тонн продукции в смену.
 
21.      24 февраля – в Самарской обл. открыта новая линия по производству йогуртов МК «Самаралакто» группы компаний Danone.
Мощность: производство 20 тонн йогуртов в сутки.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
 
22.      25 февраля – в д. Новоселки Московской обл. открыт новый цех по переработке рыбы ООО «Агроинвестстрой».
Мощность: 150 тонн рыбной продукции в сутки.
Инвестиции: 1 млрд. руб.
 
23.     27 февраля - в Наро-Фоминском районе Московской области состоялось открытие крупнейшего в России домостроительного комбината.
Мощность: 525 тысяч м2 изделий в год,
Инвестиции: 9 млрд. руб.
 
 

Март 2015 года:

1. 3 марта - в Новомалыклинском районе Ульяновской области состоялся запуск нового маслоэкстракционного завода по производству нерафинированного рапсового и подсолнечного масла.
Инвестиции: более 1 млрд. руб.
 
2. 11 марта – в г. Санкт-Петербург компания «АБС Электро» открыла новое сборочное производство электрораспределительных устройств и автоматизированных систем управления.
 
3. 12 марта - в пгт Карагайлинский Кемеровской области на промышленной площадке шахты «Карагайлинская» открыта первая очередь обогатительной фабрики.
 Мощность: 1,5 млн. тонн угля в год.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
 
4. 12 марта – в г. Санкт-Петербург открылся завод по производству деревянных окон финской компании Scaala.
Мощность: до 50 тыс. оконных блоков в год.
Инвестиции: около 200 млн. руб.
 
5. 13 марта - в Троицком районе Алтайского края запущена первая очередь нового крупяного завода.
Мощность: 100 тонн переработанной крупы в сутки.
Инвестициии: 540 млн. руб.
 
6. 13 марта - в г. Новосибирск открыта первая очередь крупнейшего в Сибири завода крупнопанельного домостроения.
Мощность: 300 тыс. м² жилья в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
 
7. 17 марта - в г. Новосибирск запущен новый завод по производству сухих строительных смесей.
 Мощность: 250 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: более 500 млн. руб.
 
8. 17 марта – в г. Архангельск открыт новый завод по производству пеллет (древесных гранул) ЗАО «Лесозавод 25».
Мощность: 60 тысяч тонн пеллет в год.
Инвестиции: 350 млн. руб.
 
9. 20 марта - в г. Ирбит Свердловской области состоялось официальное открытие нового трубного завода.
Мощность: до 300 тыс. тонн трубной продукции в год.
Инвестиции: 2 млрд. руб.
 
10. 23 марта - в Воронежской области, на территории индустриального парка «Масловский» открыт завод по производству волоконно-оптического кабеля связи.
 Мощность: до 60 тысяч километров кабеля в год. До 20% продукции пойдет на экспорт.
Инвестиции: 850 млн. руб.
 
11. 23 марта – в г. Шахты Ростовской обл. научно-производственная компания «НИКА» запустила производство емкостей для СУГ (сжиженных углеводородных газов).
Мощность: емкости для сжиженных углеводородных газов от 5 м³ до 40 м³ - 800 шт. в год, стационарные модули для продажи пропан-бутановой смеси - 200 шт. в год, компрессоры для АГНКС - 100 шт. в год, колонки для отпуска различных видов топлива - 750 шт. в год, полуприцепы и прицепы - 1000 шт. в год.
 
12. 23 марта – в Курганской обл. открыт новый цех по производству мясной консервной продукции МПП «Велес».
Мощность: 300 банок консервов в минуту.
 
13. 24 марта – в г. Кыштым Челябинской обл. открыт новый цех по выпуску комплектующих для военной авиации ОАО «Радиозавод» по программе импортозамещения.
 
14. 25 марта - в г. Томск открыт новый завод радиоэлектронной аппаратуры научно-производственной фирмы «Микран». Продукция предприятия продается в 75 стран мира.
Инвестиции: 760 млн. руб.
 
15. 27 марта - в г. Ирбит Свердловской области запущен новый цех по производству цельномолочной продукции ОАО «Ирбитский молочный завод».
Мощность: переработка 170 тонн молока в сутки.
Инвестиции: 750 млн. руб.
 
16. 27 марта - в г. Москва открыт завод по производству гипохлорита натрия — безопасного реагента для очистки воды.
Мощность: 50 тыс. тонн гипохлорита натрия в год.
 Инвестиции: 5 млрд. руб.
 
17. 27 марта - в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» открыт завод по производству бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенческого назначения.
Мощность: до 70 тыс. тонн в год туалетной бумаги, бумажных салфеток и полотенец.
 Инвестиции: 6 млрд. руб.
 
18. 31 марта – в Омской области открыт новый цех по переработке мяса индейки ООО «Руском-Агро».
 
19. 31 марта – в Алтайском крае введен в строй новый комбикормовый завод ТОО «Акуловское».
 
20. 31 марта – в Волгоградской обл. открыт новый цех по производству кальцита — минерального наполнителя для сухих строительных смесей группы компний «Волма».
 

Апрель 2015 года:

1.    2 апреля - в г. Таганрог Ростовской области состоялось открытие нового литейного производства.

Мощность: 15 тыс. тонн мелкого чугунного литья в год практически для всех отраслей промышленности.
Инвестиции: 650 млн. руб.
 
2.    2 апреля – в станице Старокорсунской под Краснодаром открылся завод по производству органических удобрений.
Мощность: до 1 млн литров биогумата в год.
 
3.      6 апреля – в г. Ступино Московской области запущен новый литейно-плавильный комплекс ОАО «Ступинская металлургическая компания».
Мощность: 240 тонн слитков из жаропрочных никелевых сплавов в год.
Инвестиции: более 2 млрд. руб.
 
4.      8 апреля – в г. Дзержинск Нижегородской обл. открылось производство термостойкого детонирующего шнура на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова».
Мощность: 750 тыс. м шнура в год.
Инвестиции: 124 млн руб.
 
5.      9 апреля - в Липецкой области открылась первая в Центральном федеральном округе из сети Центров ядерной медицины по производству радиофармпрепаратов ООО «ПЭТ-Технолоджи».
Мощность: до пяти тысяч исследований в год.
Инвестиции: 660 млн руб.
 
6.      9 апреля - в Тольятти открылся новый завод по производству комплектующих для автомобильных аккумуляторов концерна «Accumalux Group».
Мощность: до 2-х миллионов комплектов в год.
 
7.      10 апреля – в г. Североуральск Свердловской области веден в строй первый пусковой комплекс шахты «Черёмуховская-Глубокая» Североуральского бокситового рудника.
Инвестиции: более 5,8 млрд. руб.
 
8.      10 апреля – в г. Калуга на территории индустриального парка «Грабцево» открыт завод по выпуску инсулина.
Инвестиции: более 3,5 млрд. руб.
 
9.      15 апреля – в Ломоносовском районе Ленинградской области открыта новая кондитерская фабрика по производству пряников и печенья.
Мощность: 16 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 1,5 млрд руб.
 
10.   16 апреля – в г. Клинцы Брянской области состоялся запуск нового завода керамических строительных изделий.
Мощность: 60 млн штук кирпича и 80 млн штук керамических строительных блоков в год.
Инвестиции: 2 млрд руб.
 
11.   16 апреля – в г. Калуга открыто производства топливных баков для грузовиков ООО «СМК» итальянской компании «Cellino S.r.l».
Инвестиции: 500 млн руб.
 
12.   16 апреля – в г. Новосибирск «Обувь России» открыло производство женских и мужских кроссовок под брендом All.go.
Инвестиции: около 100 млн. руб.
 
13.   16 апреля – в г. Ковдор Мурманской области запущен комплекс по переработке апатит-штаффелитовых руд — нового сырья Ковдорского ГОКа.
Мощность: 948 тыс тонн апатитового и 130 тыс. тонн железорудного концентрата в год.
Инвестиции: 6,8 млрд руб.
 
14.   17 апреля – в г. Нижний Новгород на ОАО «Гидромаш» открыт новый участок по выпуску продукции авиационного назначения.
Инвестиции: 4 млрд руб.
 
15.   17 апреля – в г. Кировск Ленинградской области на базе Кировского филиала ОАО «Концерн «Океанприбор» запущено производства плат печатного монтажа.
Инвестиции: 1 млрд руб.
 
16.   20 апреля – в г. Полевской Свердловской области запущена первая очередь нового производственно-технологического комплекса точного литья.
Мощность: 20 тысяч тонн литья из чугуна и стали в год.
Инвестиции: 1,5 млрд руб.
 
17.   21 апреля – в г. Елабуга (Татарстан) поставлен на конвейер новый Ford Transit.
Мощность: 85 тыс. автомобилей в год.
Инвестиции: 1,15 млрд руб.
 
18.   21 апреля – в Гатчинском районе Ленинградской области состоялось открытие нового фармацевтического завода.
Мощность: 980 млн единиц (таблеток, капсул) в год.
Инвестиции: 2 млрд руб.
 
19.   22 апреля – в г. Набережные Челны Татарстана запущена новая линия по производству техники, работающей на газомоторном топливе ОАО «КАМАЗ».
Мощность: 8 тысяч единиц техники в год.
Инвестиции: 500 млн руб.
 
20.   22 апреля – в г. Пенза открыта новая линия по производству обоев на флизелиновой основе ОАО «Маяк».
Мощность: 2,6 млн кусков виниловых обоев в год.
Инвестиции: более 300 млн руб.
 
21.   22 апреля – в Татарстане запущена новая линия по производству галобутиловых каучуков ПАО «Нижнекамскнефтихим».
 
22.   23 апреля – в г. Тверь на заводе «Тверской экскаватор» начато серийное производство колесных и гусеничных экскаваторов нового поколения.
Мощность: 1 100 единиц экскаваторов в год.
 
23.   24 апреля – в г. Кропоткин Краснодарского края запущена в эксплуатацию Кубанская картонажная фабрика.
Инвестиции: 500 млн руб.
 
24.   27 апреля – в г. Кизилюрт Дагестана открыты предприятия по производству цемента и кирпича.
Мощность: 250 тыс тонн цемента и 15 млн кирпича в год.
Инвестиции: 610 млн руб.
 
25.   27 апреля – в г. Донском Тульской обл. открыт цех нового производства соусов ООО «Тульская производственная компания «БиоФуд».
Мощность: 2,5 млн. бутылок соуса в месяц.
Инвестиции: 50 млн. руб.
 
26.   30 апреля - в г. Собинка Владимирской области запущены новые линии по производству печенья и крекеров фабрики «Большевик».
Мощность: 25 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.

 

Май 2015 года:

1.      14 мая – в Котайском районе Курганской обл. открылся новый завод по производству щебня ОАО «Синарский щебёночный карьер».

Мощность: до 1,2 млн. тонн щебня в год.
Инвестиции: 350 млн. руб.
 
2.      15 мая – в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялось открытие завода по производству углеродного волокна.
Инвестиции: 4,2 млрд. руб.
 
3.      15 мая – в Тюменской области открыт завод по производству сухих строительных смесей и химических добавок в бетоны.
Мощность: до 120 тыс. тонн сухих строит. Смесей и до 80 тыс. тонн грунтов и добавок в бетоны.
Инвестиции: 586 млн. руб.
 
4.      15 мая – в Адыгее состоялось открытие самого крупного в регионе мясоперерабатывающего комплекса.
Мощность:
Инвестиции: 554 млн. руб.
 
5.      19 мая – в г. Каменск-Уральский Свердловской области запущена первая очередь нового прокатного комплекса ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».
Мощность: до 100 тыс. тонн сверхширокого проката в год.
Инвестиции: около 20 млрд. руб.
 
6.      19 мая – в Люберецком районе Московской области открыта первая российская фабрика по производству тканей из арамидных волокон.
Мощность: до 1,6 млн. п/м термостойкой ткани в год.
Инвестиции: около 500 млн. руб.
 
7.      20 мая – в Воронежской области в индустриальном парке «Масловский» состоялось открытие завода объемно-блочного домостроения.
Мощность: продукция рассчитана на ввод 265 тыс. м² жилья в год.
Инвестиции: 1,8 млрд. руб.
 
8.      20 мая – в Алтайском крае открылись новые производственные цеха ЗАО «Рубцовский молочный завод».
Мощность: 20 тонн сыра и 100 тонн сухой молочной сыворотки в сутки.
 
9.      20 мая – в г. Калининград на заводе «Мираторг-Запад» запущена новая линия по производству мясных полуфабрикатов.
Мощность: до 20 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 1 млрд. руб.
 
10.   20 мая – в Челябинской обл. открыто новое производство теплоизоляционных материалов «Коркинский завод теплоизоляционных изделий».
Мощность: 300 тыс. м² минераловатных плит в сутки.
 
11.   22 мая – в особой экономической зоне «Липецк» состоялось открытие завода зерноперерабатывающего оборудования ООО «ТРИОТТ Липецк».
Мощность: до 100 единиц оборудования в год.
Инвестиции: 154 млн. руб.
 
12.   22 мая – в г. Гусев Калининградской области открыт новый комплекс по мясопереработке.
Мощность: 270 тыс. тонн продукции в год.
 
13.   25 мая – в Ленинградской области завершено строительство нового производственного комплекса ЗАО "СИНТО".
 
14.   27 мая – в Белгородском районе Белгородской области состоялся запуск нового мясокомбината.
Мощность: 12,5 тыс. тонн мясной продукции в год.
Инвестиции: 744 млн. руб.
 
15.   27 мая – в Белгородской обл. открыт новый цех по производств мостовых металлоконструкций ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций».
Мощность: 5 тыс. тонн металлоконструкций в год.
 
16.   27 мая – в г. Новокуйбышевск Самарской области открыт домостроительный комбинат.
Мощность: 300 тыс. м² жилья в год.
 
17.   27 мая - в Заводоуковском городском округе Тюменской обл. запущен завод по производству фасовочной сетки для фруктов и овощей компании «КТС Сервис».
Мощность: до 30 млн. штук сеток в год.
Инвестиции: 75 млн. руб.
 
18.   28 мая – в г. Самара открылась новая линия по производству технологического оборудования для выпуска генераторов ОАО «Самарский электромеханический завод».
 
19.   28 мая – в г. Софрино Московской области открыта первая очередь производственного комплекса «Завод кабелей для специальной техники».
Инвестиции: 2,5 млрд. руб.
 
20.   28 мая – в г. Щебекино Белгородской области открылся завод усилителей вкуса кормов для домашних животных ООО «СПФ Рус».
Мощность: 6 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 300 млн. руб.
 
21.   29 мая – в Камских полянах (Татарстан) открылись две новые линии по производству стрейч-пленки ПАО «Нижнекамскнефтехим».
 
22.   30 мая – в г. Ярославль на ОАО «Ярославский завод силикатного кирпича» открыт новый цех по производству крупноформатных блоков.
Инвестиции: 692 млн. руб.
 
23.   31 мая – в Нижегородской обл. на ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» открыт новый сборочный цех.
Инвестиции: 40 млн. руб.

   

Июнь 2015 года:

1.      1 июня – в г. Тула на территории «Тульский оружейный завод» открыт новый производственный корпус ракетного производства.

2.      2 июня – в г. Новосибирск запущен в эксплуатацию «Сибирский Завод Металлоконструкций - ГлобалСталь» по выпуску многогранных опор ЛЭП.
Мощность: до 24 тыс. тонн металлоконструкций в год.
Инвестиции: более 1 млрд. руб.
 
3.      3 июня – в Новомосковске, Тульской обл. открыта новая линия по производству экструдированного пенополистирола (теплоизоляция) ООО «Пеноплекс», самая мощная линия в России.
Мощность: 2 тонны теплоизоляции в час.
 
4.      5 июня – в г. Обнинск Калужской области состоялось открытие нового фармацевтического завода.
Мощность: до 100 млн. упаковок лекарственных препаратов в год (20 наименований)
Инвестиции: более 4 млрд. руб.
 
5.      3 июня – в г. Набережные Челны, Татарстан, объявлено о запуске производства нового Ford Fiesta в кузове седан и 5-дверный хэтчбек по технологии полного цикла.
Инвестиции: 16 млрд. руб.
 
6.      4 июня – в г. Уфа, Башкортостан, состоялось официальное открытие собственной производственной площадки, предназначенный для выпуска узлов учета и оборудования подготовки нефти и газа компании «ОЗНА-Инжиниринг», входящей в состав Холдинга «ОЗНА».
 
7.      9 июня – в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» открыт завод по производству подвесных потолочных панелей.
Мощность: номенклатура – до 15 наименований продукции.
Инвестиции: 3,6 млрд. руб.
 
8.      9 июня – в г. Челябинск состоялся запуск новой линии «Завода ТЕХНО» по производству базальтовой теплоизоляции.
Мощность: 1,3 млн. м³ каменной ваты в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
 
9.      9 июня – в Гергебильском районе республики Дагестан открыт новый цех по производству детского питания ООО «Кикунинский консервный завод».
Мощность: 30 тысяч банок д/питания в смену.
Инвестиции: 182 млн. руб.
 
10.   9 июня – в д. Прохорово Сосновского сельского поселения Вологодской обл. открылся научно-производственный центр точного машиностроения ЗАО "Мезон".
 
11.   9 июня – в г. Санкт-Петербург в индустриальном парке «Марьино» открыт новый завод по производству лакокрасочных материалов.
Мощность: 15 тыс. Тонн жидких и порошковых покрытий в год.
Инвестиции: около 1 млрд. руб.
 
12.   9 июня – в г. Биробиджан Еврейской АО открыт новый мясоперерабатывающий комплекс ООО «Бридер».
Мощность: до 900 тонн мясных изделий в месяц.
Инвестиции: до 250 млн. руб.
 
13.   14 июня - на территории сельского поселения Красногорский сельсовет Нуримановского района Башкортостана открыта производственная база по выпуску безалкогольных напитков.
Инвестиции: 85 млн. руб.
 
14.   15 июня – в г. Челябинск открыт новый офисно-производственный комплекс «Метран» по разработке и производству инновационных средств измерения и систем автоматизации.
Инвестиции: около 1,5 млрд. руб.
 
15.   15 июня – в Свердловской обл. (Полевской) открыта новая линия по производству антимикробного препарата «дезитол» ООО «Уральский центр нанотехнологий».
Мощность: 540 тонн продукции в год.
Инвестиции: 200 млн.руб.
 
16.   15 июня – в г. Шахты Ростовской области открыт новый производственный комплекс «БТК - текстиль».
Инвестиции: 2,5 млрд. руб.
 
17.   15. Июня – в г. Ростов-на-Дону, на заводе «Ростсельмаш» запущен конвейер сборки нового комбайна «RSM 161».
Мощность: до 400 единиц комбайнов в год.
 
18.   16 июня – в Новосибирском районе Новосибирской области открыт завод по производству сухих строительных смесей.
Мощность: 150 тыс. тонн продукции в год (120 наименований)
Инвестиции: 774 млн. руб.
 
19.   17 июня - на территории госхоза "Мичурин" в Урус-Мартановском районе Чечни открыт современный завод по производству пенобетона и пенобетонных блоков.
Мощность: 3 тыс. пеноблоков в сутки.
Инвестиции: более 60 млн. руб.
 
20.   18 июня – в Ломоносовском районе Ленинградской области состоялось открытие нового завода «Сименс Технологии Газовых Турбин».
Инвестиции: 15 млрд. руб.
 
21.   16 июня – в Павловском р-оне Краснодарского края открыт завод по производству базальтовых труб ООО «Краснодарский завод композитных труб».
Мощность: 340 км готовой продукции в год.
Инвестиции: 245 млн. руб.
 
22.   19 июня - на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыт фармацевтический завод швейцарской компании Novartis.
Мощность: 1,5 млрд. таблеток в год.
Инвестиции: 4,5 млрд. руб.
 
23.   23 июня – в г. Энгельс Саратовской обл. на ООО «НПП Полипластик» открыта новая линия по производству специализированных полимерных материалов.
Мощность: 1,3 тыс. кг продукции в час.
Инвестиции: 205 млн. руб.
 
24.   25 июня – в г. Волгоград, на предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» введена в эксплуатацию новая установка первичной переработки нефти.
Мощность: 6 млн. тонн продукции переработки в год.
Инвестиции:около 17 млрд. руб.
 
25.   25 июня – в Прохоровке Белгородской обл. открылся новый цех филиала ООО «Хохланд Руссланд», занимающегося производством сыров.
Мощность: 11 тыс. тонн сыров в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
26.   25 июня – в г. Тюмень состоялось открытие завода по производству декоративных покрытий для мебельной промышленности и производства ламинированных полов.
Мощность: 50 млн. м² меламиновых плёнок в год.
Инвестиции: 644 млн. руб.
 
27.   25 июня – в г. Балашиха Московской области открыт новый научно-производственный комплекс ОАО «Криогенмаш».
Инвестиции: 3 млрд. руб.
 
28.   25 июня – в Тутаеве, Ярославской обл. открыта новая линия с замкнутым циклом производства дизельных электростанций.
Мощность: до 1800 агрегатов в год.
 
29.   25 июня – в г. Сарапул, Удмуртия открыта новая производственная линия по розливу молочных продуктов ОАО «Милком».
Мощность: 8 тыс. пакетов в час.
Инвестиции: более 260 млн. руб.
 
30.   25 июня – в Тоджинском районе Тувы, на Кызыл-Таштыгском месторождении полиметаллов открыт новый горно-обогатительный комбинат.
Мощность: 1 млн. тонн руды в год.
Инвестиции: 16,8 млрд. руб.
 
31.   30 июня – в Липецкой области, в ОЭЗ «Липецк» открыта первая очередь завода концерна АВВ.
Мощность: 200 тыс. единиц продукции в год.
Инвестиции: 600 млн. руб.
 
32.   30 июня – в г. Энгельс Саратовской области состоялось открытие завода по производству стальных панельных радиаторов.
Мощность: до 300 тыс. радиаторов в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
33.   30 июня – в Тосненском районе Ленинградской области открыт новый завод по производству опор для уличного освещения.
Мощность: 60 тыс. гранёных и круглых конических опор высотой от 3 до 100 м в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
34.   30 июня - в Малгобекском районе Ингушетии открыт завод по производству кровельных изделий ООО «Взгляд».
Инвестиции: 40 млн. руб.
 
35.   30 июня – в Смоленской обл. открылся завод "Технобит-Сафоново" по производству битума из мазута.
Мощность: 100 тыс. тонн битума и 100 тыс. тонн печного топлива в год.
 
36.   30 июня – в г. Омск состоялся запуск нового комбикормового завода.
Мощность: до 250 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 47 млрд. руб.

 

Июль 2015 года:

1. 1 июля – в г. Углич Ярославской области открыт завод точного машиностроения по производству автоматических газораспределительных блоков.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
2. 1 июля – в г. Великий Новгород открыт новый цех по производству двухсторонних печатных плат 5-6 классов точности АО «НПО «Квант».
Инвестиции: 225 млн. руб.
 
3. 2 июля – в Самарской области, в индустриальном парке «Преображенка» открыта первая очередь завода Bosch по производству автокомпонентов.
Инвестиции: 1 млрд. руб.
 
4. 2 июля – в Таловском районе Воронежской области открыт крупнейший в регионе комбикоромовый завод.
Мощность: 290 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 12,8 млрд. руб.
 
5. 3 июля – в Рузском районе Московской области открыт новый производственный корпус американской компании Mars Inc.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
 
6. 7 июля – в Абзелиловском районе, Башкортостан, открыт завод профнастила.
Инвестиции: 7 млн. руб.
 
7. 7 июля – в г. Севастополь открыт новый бетонный завод.
Инвестиции: 15 млн. руб.
 
8. 7 июля – в г. Волгоград, на промышленной площадке ОАО «Каустик» открыт завод по производству наноструктурированного гидроксида магния, высокочистого оксида магния и хлорида магния.
Инвестиции: 3,8 млрд. руб.
 
9. 8 июля – в г. Дубна Московской области начала работу фабрика по сборке и испытанию сверхпроводящих магнитов.
Инвестиции: 600 млн. руб.
 
10. 8 июля – в г. Курган состоялся официальный переезд завода «Кургандормаш» в новые загородные цеха, что позволит увеличить мощность в 5 раз.
 
11. 10 июля – в г. Череповец Вологодской обл. состоялось открытие нового завода пенобетона.
 
12. 10 июля – в Ульяновской области открыты новые линии по производству светотехники для автомобиля LADA Vesta ООО «Автосвет».
 
13. 10 июля – в г. Сарапул, Удмуртия открыт асфальтобетонный завод «D&G Machinery» (Китай).
Инвестиции: 84 млн. руб.
 
14. 13 июля – в Нижегородской области открыт завод по производству автомобильных компонентов французской компании A. Raymond Group.
Мощность: 10 млн. крепежных элементов в год.
 
15. 13 июля – в г. Заинск, Татарстан, открыт новый асфальтобетонный завод.
Инвестиции: 60 млн. руб.
 
16. 14 июля – в г. Моздок Северной Осетии открыт комбинат по производству бумаги.
 
17. 14 июля – в Сенгилеевском районе Ульяновской области запущен новый цементный завод холдинга «Евроцемент груп».
Мощность: 1,3 млн. тонн цемента в год.
Инвестиции: более 18 млрд. руб.
 
18. 14 июля – в г. Ульяновск состоялся запуск полного технологического цикла производства крупногабаритных композитных конструкций для авиационной промышленности.
Инвестиции: 5,5 млрд. руб.
 
19. 15 июля – в Юрге Кемеровской области введена в строй новая линия по производству экструзионного пенополистирола ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь».
Мощность: 200 тыс. м³ экструдированного пенополистирола в год.
Инвестиции: 450 млн. руб.
 
20. 15 июля – в Пензенской области открылось новое предприятие по производству кирпича ООО «Поимский кирпичный завод».
Мощность: 20 млн. штук кирпича в год.
Инвестиции: 90 млн. руб.
 
21. 15 июля – в селе Усть-Хайрюзово Камчатского края открылся новый цех по глубокой переработке оленины ООО «Возрождение развития оленеводства».
Мощность: 5 тонн готовой продукции в сутки.
 
22. 17 июля – в Пластовском районе Челябинской области запущена Светлинская золотоизвлекательная фабрика.
Мощность: 6,5 тонн золота в год.
Инвестиции: 3,5 млрд. руб.
 
23. 17 июля – в Павловском районе Краснодарского края открыт завод по производству базальтовых труб.
Инвестиции: 245 млн. руб.
 
24. 21 июля – в Буинском районе Татарстана открыт новый мясоперерабатывааюший комбинат.
Мощность: 32 тонны продукции в смену.
Инвестиции: 615 млн. руб.
 
25. 21 июля в Гергебильском районе Дагестана завершено строительство Гоцатлинской ГЭС – первой постсоветской ГЭС.
Мощность: 100 мВт.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
 
26. 22 июля – в г. Махачкала Дагестана состоялось открытие нового завода железобетонных изделий.
Мощность: 60 тыс. м² в год сборных элементов домов, изготовление бетонных труб - 800 штук в год и бетонных шахтовых колец - 12 тыс. в год.
Инвестиции: 615 млн. руб.
 
27. 22 июля – в селе Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края открыто предприятие по переработке рыбы ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное».
Мощность: 500 тонн готовой продукции в сутки.
Инвестиции: 270 млн. руб.
 
28. 23 июля – в г. Ишимбай Башкирии открыт новый завод по производству кранов-манипуляторов.
Мощность: 2000 кранов в год.
Инвестиции: 800 млн. руб.
 
29. 25 июля – в Чувашии открыта новая производственная линия кондитерской фабрики ОАО «Акконд».
 
30. 28 июля – в г. Ярославль открыт завод термического обезвреживания отходов ОАО «РЖД».
Инвестиции: 660 млн. руб.
 
31. 30 июля – в г. Екатеринбург открылось совместное предприятие по выпуску станков с ЧПУ ООО «Униматик» и EMCO Group.
Мощность: 60 станков в год.
Инвестиции: 350 млн. руб.
 
32. 31 июля – в г. Ростов-на-Дону открыт завод по производству полуприцепов-цистерн.
 
33. 31 июля – в г. Новокузнецк Кемеровской области открыт мини-завод молочных продуктов.
Мощность: 7 тонн продукции в год.
Инвестиции: 78 млн. руб.

 

Август 2015 года:

1.      6 августа – в г. Богородск Нижегородской области открыт завод по производству газобетонных блоков.
Мощность: 144 тыс. м³ блоков в год.
Инвестиции: 1,2 млрд. руб.
 
2.      13 августа – в г. Чебоксары открыт новый производственный корпус ООО «НПО «Каскад-Групп» по разработке и поставке продукции для рынка автоматизации, IT-решений и внедрении систем промышленной автоматизации.
 
3.      15 августа – в Тенькинском районе Магаданской области состоялся запуск золотоизвлекательной фабрики месторождения «Павлик».
Мощность: до 4 млн. тонн руды в год.
Инвестиции: более 10 млрд. руб.
 
4.      17 августа – в г. Гагарин Смоленской области запущена вторая очередь нового мясоперерабатывающего комбината «Гагарин-Останкино».
Мощность: до 50 тонн в сутки колбас и деликатесов.
Инвестиции: 3,5 млрд. руб.
 
5.      17 августа – в г. Ульяновск GS Group открыла завод по производству «жидкого дерева» (древесно-полимерный композит).
Мощность: до 2150 тн готовых изделий в год.
 
6.      18 августа – в Лаишевском районе Татарстана состоялся запуск нового маслоэкстракционного завода.
Мощность: переработка 1900 тн подсолнечника в сутки, рапса — 1300 тн в сутки.
Инвестиции: 18 млрд руб.
 
7.      18 августа – в г. Орёл открыта вторая очередь завода по производству метизной продукции.
Инвестиции: 508 млн. руб.
 
8.      19 августа – в Домодедовском районе Московской области открыт завод по производству пищевых продуктов из злаковых зерновых культур.
Мощность: 25 тыс. тн продукции в год.
Инвестиции: 1,6 млрд. руб.
 
9.      19 августа – в г. Энгельс Саратовской области состоялось открытие нового локомотивного завода.
Мощность: 150 локомотивов в год.
Инвестиции: 6,7 млрд. руб.
 
10.   27 августа – в Волгограде ООО "Строймаркет-ЮГ" запустил новый цех производства железобетонных изделий.
Мощность: 320 м² изделий в сутки.
 
11.   20 августа – в г. Курган открыто новое ракетостроительное производство АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» по производству комплектующих для ракет.
Мощность:
Инвестиции: 570 млн. руб.
 
12.   21 августа – в с. Шатой (Чечня) открыта новая швейно-трикотажная фабрика.
Мощность: до 1000 единиц одежды в месяц
 
13.   20 августа – в г. Балабаново Калужской области открыт лесопильно-деревообрабатывающий комплекс по производству пиломатериалов и погонажных изделий.
Инвестиции: 1 млрд. руб.
 
14.   21 августа – в Ртищевском районе Саратовской области открыта первая очередь завода по переработке плодов компании «Сады Придонья».
Мощность: переработка до 50 тыс. тн плодов в год.
Инвестиции: 1,1 млрд. руб.
 
15.   25 августа – в г. Таганрог Ростовской области открыто новое производство пьезокерамики на предприятии АО «Таганрогский завод «Прибой».
Инвестиции: 562 млн. руб.
 
16.   25 августа – в г. Ростов-на-Дону открыт цех по производству гипохлорита натрия.
Мощность: 7 тн активного хлора в сутки.
Инвестиции: 718 млн. руб.
 
17.   25 августа – в г. Синявино Ленинградской обл. открыты новые производственные цеха ООО «Пит-Продукт» финского холдинга по выпуску мясных изделий «Atria Plc».
Мощность: 47 тн продукции в сутки.
 
18.   25 августа – в г. Санкт-Петербург, на заводе компании Nissan запущен новый цех кузовной штамповки.
 
19.   26 августа - в Ухтинском районе Коми состоялся запуск производства титанового коагулянта — реагента для очистки воды.
Инвестиции: более 1 млрд. руб.
 
20.   26 августа – в г. Пенза открыт новый сборочный цех по выпуску станков ООО «Станкостроймаш»
 
21.   26 августа – в г. Санкт-Петербург, на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыта первая очередь нового фармацевтического завода.
Инвестиции: 2,2 млрд. руб.
 
22.   27 августа – в г. Нижний Новгород открыто новое производство металлокомпозитных баллонов высокого давления для газомоторной техники и газовых заправок АО «Управляющая компания ГазСервисКомпозит».
Мощность: 5 тыс. баллонов высокого давления в год.
Инвестиции: до 200 млн. руб.
 
23.   27 августа – в г. Волгореченск Костромской области открыт новый цех ОАО «Газпромтрубинвест».
Мощность: 350 тыс. тн труб среднего диаметра в год..
Инвестиции: 10 млрд. руб.
 
24.   29 августа – в Облученском районе Еврейской автономной области состоялся запуск первой очереди Кимкано-Сутарского ГОКа.
Мощность: 3,2 млн. тн железорудного концентрата в год.
Инвестиции: 22 млрд. руб.
 
25.   31 августа – в Карелии ООО «Сегежская упаковка» открыла новую линию по производству бумажных мешков.
Мощность: до 330 мешков в минуту.
Инвестиции: более 800 млн. руб.
 
26.   31 августа – в с.п. Новый-Редант Малгобеского района  Ингушетии открыт молокоперерабатывающий завод.
Мощность: 24 тонны продукции в сутки.
Инвестиции: 60 млн. руб.
 

 

Сентябрь 2015 года:

 
1.      1 сентября – в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО запущен завод деревянного домостроения.
Мощность: 40 тыс. м² изделий в год.
Инвестиции: более 2,2 млрд. руб.
 
2.      1 сентября – в г. Павловский Посад Московской обл. открыт новый цех по производству литых токопроводов ООО «РТК-Электро-М»
 
3.      3 сентября – в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» открыт завод СП FordSollers по производству двигателей.
Инвестиции: более 10 млрд. руб.
 
4.      3 сентября – в Ханты-Мансийском АО запущен в эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод.
Мощность: переработка 900 млн. м³ попутного нефтяного газа в год.
Инвестиции: 14,7 млрд. руб.
 
5.      3 сентября – в Челнах (Татарстан) открыто новое производство навесного оборудования турецкой компании «Колуман».
 
6.      4 сентября – в Калужской области, в индустриальном парке «Грабцево» состоялось открытие завода «Фольксваген Груп Рус» по производству двигателей.
Мощность: 150 тыс. двигателей в год.
Инвестиции: 12 млрд. руб.
 
7.      4 сентября – в Беляевском районе Оренбургской области открыт гипсовый завод полного цикла «Волма-Оренбург».
Инвестиции: 2 млрд. руб.
 
8.      4 сентября – в Баунтовском район Бурятии завершён один из самых крупных проектов уранового холдинга «АРМЗ».
Мощность: до 1900 тонн урана в год.
Инвестиции: 4 млрд. руб.
 
9.      7 сентября – в Холм-Жирковском районе Смоленской области запущена первая очередь нового завода древесноволокнистых плит МДФ.
Мощность: 396 тыс. м³ МДФ плит в год.
Инвестиции: около 3 млрд. руб.
 
10.   7 сентября – в г. Рыбинск Ярославской области открыт первый в России промышленный цех по выпуску малых и средних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения КБ «Луч».
Мощность: до 100 аппаратов в год.
Инвестиции: 120 млн. руб.
 
11.   8 сентября – в г. Волгореченск Костромской области открыт новый завод по производству буровых установок.
Инвестиции: 4,2 млрд. руб.
 
12.   8 сентября – в г. Новотроицк Оренбургской обл. на заводе хромовых соединений запущен новый цех электролитического хрома.
Инвестиции: более 450 млн. руб.
 
13.   8 сентября – в г. Рязань открыт завод по производству новых для России теплоизоляционных материалов из жесткого пенополиизоцианурата.
Мощность: 30 млн. м² продукции в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
 
14.   9 сентября – в г. Новосибирск открыта первая очередь комбината крупнопанельного домостроения.
Мощность: 80 тыс. м² жилой площади в год.
Инвестиции: 2,5 млрд. руб.
 
15.   9 сентября – в г. Рыбное Рязанской области открыт завод по производству высокопрочного крепежа и калиброванного проката.
Инвестиции: 5 млрд. руб.
 
16.   9 сентября – в г. Новомосковск Тульской области запущено новое производство аммиачной селитры АО НК «Азот».
Инвестиции: 5,4 млрд. руб.
 
17.   9 сентября – в Гулькевичском районе Краснодарского края открыт завод по производству изделий из ячеистого бетона.
Мощность: 300 тыс. м³ изделий в год.
Инвестиции: 1,3 млрд. руб.
 
18.   10 сентября – в Шебекинском раойне Белгородской области открыт завод по производству лизина — добавки для комбикормов.
Мощность: 57 тыс. тонн лизина сульфата в год.
Инвестиции: около 8 млрд. руб.
 
19.   10 сентября – в г. Казань на КВЗ холдинга «Вертолеты Росс» открыл новый агрегатно-сборочный корпус для вертолетов Ми-8/17, «Ансат» и Ми-38.
Инвестиции: до 450 млн. руб.
 
20.   10 сентября – в г. Рязань на ЗАО «Точинвест» состоялся запуск новой линии по производству дорожных и мостовых ограждений.
Мощность: до 6 тыс. тонн металлоконструкций в месяц.
Инвестиции: 432 млн. руб.
 
21.   11 сентября – в г. Приозерск Ленинградской области открыт новый лесопильно-деревообрабатывающий комплекс.
Инвестиции: 1,2 млрд. руб.
 
22.   11 сентября – в г. Нижний Новгород открыт новый производственный корпус компании Magna.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
 
23.   11 сентября – в г. Ульяновск на территории промышленной зоны «Заволжье» открыт завод по производству автокомпонентов.
Инвестиции: 2 млрд. руб.
 
24.   14 сентября – в г. Новороссийск открыто производство современных отбойных устройств для морских причалов запущено в Южном главке Спецстроя РФ.
 
25.   15 сентября – в г. Сорочинск Оренбургской области состоялся запуск крупнейшего в регионе маслоэкстракционного завода.
Мощность: 1200 тонн маслосемян в сутки.
 
26.   17 сентября – в г. Алексеевка Белгородской области запущен новый завод по производству кетчупов.
Мощность: 3000 тонн продукции в месяц.
Инвестиции: 615 млн. руб.
 
27.   18 сентября – в г. Волжский Волгоградской области открыт новый завод по производству сэндвич-панелей.
Инвестиции: 800 млн. руб.
 
28.   21 сентября – в г. Новоуральск Свердловской обл. на ООО «Новоуральский молочный комбинат» открылась линия по производству мягких сыров.
Мощность: 3,5 тонны сыра за смену.
Инвестиции: 80 млн. руб.
 
29.   25 сентября – в Удмуртии на Ижевском автомобильном заводе начато серийное производство автомобиля LADA Vesta.
 
30.   25 сентября – в г. Железногорск Курской области запущен в эксплуатацию новый промышленный комплекс ОАО «Михайловский ГОК».
Инвестиции: 16 млрд. руб.
 
31.   25 Сентября – в г. Саранск Мордовии состоялось открытие первого в России завода по производству оптического волокана.
Мощность: 3 млн. км продукции в год.
Инвестиции: 2,7 млрд. руб.
 
32.   25 сентября – в г. Ногинск открылся завод по производству опалубки и строительных лесов немецкой компании PERI.
Мощность: 2,15 млн. п/м балки в год.
 
33.   25 сентября – в Пенжинском районе Камчатского края открыт новый горно-обогатительный комбинат ОАО «Золото Камчатки».
Мощность: 4 тонны золота и 10 тонн серебра в год.
Инвестиции: 22,6 млрд. руб.
 
34.   28 сентября – в ЗАТО Железногорск Красноярского края состоялся запуск промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.
Инвестиции: 9 млрд. руб.
 
35.   28 сентября – в Новотитаровском с/п Краснодарского края запущен завод по производству листов из поликарбоната гр. компаний «Славтэк».
Мощность: 6,5 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
36.   29 сентября – в г. Петрозаводск Карелии открыт завод пожарных роботов и ствольной техники ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР».
 
37.   29 сентября – в г. Ульяновск в индустриальном парке «Заволжье» открыт новый завод по выпуску станков.
Мощность: 1500 станков (токарных, фрезерных и фрезерных вертикально-обрабатывающих центров) в год.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
 
38.   30 сентября – в Кетовском районе Курганской области открыто новое предприятие по глубокой переработке древесины КФХ «Невзоров А.Ф.».
Инвестиции: 500 млн. руб.

 

Октябрь 2015 года:

1.      1 октября - в г. Краснодар открыта вторая очередь завода CLAAS по производству сельскохозяйственной техники.
Мощность: 1250 единиц техники в год.
Инвестиции: 7 млрд. руб.
 
2.      2 октября - в г. Челябинск, на территории индустриального парка «Станкомаш» состоялось открытие нового завода по производству металлоконструкций.
 Мощность - до 2 тыс. тонн металлоконструкций в месяц.
Инвестиции: 2 млрд руб.
 
3.      2 октября - в Тосненском районе Ленинградской обл. открыт завод по производству пластиковых труб финской компании Uponor.
Мощность: 1 млн. п/м труб в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
4.      4 октября – в Новосибирской обл. открыта первая очередь нового производства картофельных чипсов ООО «Восточная снековая компания».
Инвестиции: 270 млн. руб.
 
5.      6 октября - в г. Кстово Нижегородской области запущен в эксплуатацию второй комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез».
 Мощность: 1, млн. тонн бензинов 5-го экологического класса и 150 тыс. тонн пропилена в год.
Инвестиции: 32 млрд рубл.
 
6.      14 октября - в г. Онега Архангельской области открыт новый завод по производству топливных гранул.
 Мощность: 150 тыс. тонн пеллет в год.
Инвестиции: около 2 млрд рублей.
 
7.      14 октября – в г. Томск ЗАО «Сибкабель» открыло новый цех по производству резиновых смесей - сырье для изготовления изоляционных оболочек кабельно-проводниковой продукции.
Мощность: до 6000 тонн резиновых смесей в год.
Инвестиции: 570 млн. руб.
 
8.      14 октября - в Торбеевском районе Мордовии открыта первая очередь нового мясоперерабатывающего комплекса группы компаний «Талина».
 Мощность: 140 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
 
9.      15 октября – в г. Н.Новгород открылось новое производство автоматизированных систем управления технологическим процессом АО «Транснефть — Верхняя Волга».
Мощность: 500 шкафов линейной телемеханики, 24 системы автоматики блоков измерения качества, 13 систем автоматики для котельных и 9 систем обработки информации системы измерения количества и качества нефти.
Инвестиции: около 500 млн. руб.
 
10.   20 октября - в Боровском районе Калужской области открыт завод по производству лекарственных препаратов шведско-британский биофармацевтической компании «AstraZeneca».
Инвестиции: более 10 млрд. руб.
 
11.   20 октября - в Варненском районе Челябинской области запущено новое предприятие по производству извести.
 Инвестиции: 1,3 млрд. руб.
 
12.   21 октября - в Елабужском районе Татарстана открыт завод по производству жидких антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли.
 Мощность: до 2,5 млн литров антикоррозийных покрытий для трубопроводов в год.
Инвестиции: 922 млн руб.
 
13.   21 октября – в г. Чебоксары (Чувашия) открылся завод по производству кабелей для автомобилей японской компании «Fujikura Automotive Europe».
Инвестиции: более 260 млн. руб.
 
14.   21 октября – в Приморском крае открыт завод по производству ПЭТ-преформ и полимерных крышек группы компаний «Европласт».
Мощность: 500 млн. единиц ПЭТ-преформ и почти 300 млн штук полимерных крышек в год.
Инвестиции: более 350 млн. руб.
 
15.   23 октября – в г. Дубна Московской обл. открыт завод по производству натуральных инкапсулированных ингредиентов для пищевой, фармацевтической и косметической индустрии АО «Акванова Рус».
Мощность: 10 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 500 млн. руб.
 
16.   26 октября – в Краснодарском крае открыт новый цех по производству сыров ООО «Фирма Калория».
Мощность: 60 тонн сыров с голубой плесенью в месяц.
Инвестиции: 200 млн. руб.
 
17.   26 октября - в поселке Белоносово Еткульского района Челябинской обл. открыт завод по переработке гранита ЗАО «ГП».
Мощность: 60 тыс. м² гранитных изделий в год.
 
18.   27 октября - в г. Нижний Новгород на Горьковском автозаводе приступили к серийному производству цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT».
 Инвестиции: около 9 млрд. руб.
 
19.   27 октября - в Семилукском районе Воронежской области состоялось открытие нового комбикормового завода.
Мощность: 450 тыс. тонн продукции в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
 
20.   28 октября - в г. Павловский Посад Московской области открыта новая очередь завода по производству литых токопроводов.
 Инвестиции: 550 млн. руб.
 
21.   30 октября – в пос. Верхошижемье Кировской обл. открыт завод по производству древесных топливных гранул ООО «Форест».
Мощность: 4 тонны готовой продукции в час.
Инвестиции: 70 млн. руб.
 
22.   30 октября – в г. Пермь открыто новое производство прецизионных сплавов ПАО «Мотовилихинские заводы».
Мощность: 60 тонн прецизионных сплавов в год.
Инвестиции: 300 млн. руб.

 

Ноябрь 2015 года:

 
1.      02 ноября – в Воронежской обл. открыто новое производство сыров «Калачеевского сырзавода», филиала ОАО Молочный комбинат «Воронежский» группы компаний «Молвест».
Мощность: 9 тыс. тонн в год.
Инвестиции: 60 млн. руб.
 
2.      03 ноября – в г. Нижний Новгород открыта первая очередь нового комплекса по производству детского питания «Молочный комбинат «Нижегородский» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», входит в группу компаний PepsiCo.
Мощность: переработка до 150 тонн молока в сутки.
Инвестиции: 770 млн. руб.
 
3.      04 ноября – в г. Нижний Новгород открыт завод по производству многослойных фасадных панелей.
Мощность: 250 тыс. м² фасадных панелей и 60 тыс. м³ ж/б изделий в год.
Инвестиции: 1,7 млрд. руб.
 
4.      06 ноября – в ОЭЗ «Тольятти» Самарской области открыт завод по производству литых алюминиевых деталей для автомобильных двигателей.
Инвестиции: 2 млрд. руб.
 
5.      06 ноября – в Мордовии открыт новый производственный участок по выпуску лекарственных средств ОАО «Биохимик».
Мощность: 400 млн. таблеток в год.
Инвестиции: 400 млн. руб.
 
6.      06 ноября – в Солнечногорском районе Московской области запущено производство декоративного слоистого пластика.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
 
7.      09 ноября – в Самарской обл. открыто предприятие по заправке емкостей промышленными газами ООО «Праксайр Самара» американской компании Praxair.
Мощность: заправка до 10 тыс. баллонов ёмкостью 50 л в год.
Инвестиции: 485 млн. руб.
 
8.      10 ноября – в Красноярском крае запущено первое для России производство композитного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) «НПО Гелар».
Мощность: до 1 тыс. тонн продукции в год.
 
9.      14 ноября – в Дедовичском районе Псковской области открыт завод по глубокой переработке древесины.
Мощность: 61 тыс. м³ продукции в год.
Инвестиции: 1,8 млрд. руб.
 
10.   17 ноября – в г. Новочебоксарк Чувашии состоялось открытие завода по производству клинкерной брусчатки и кирпича.
Мощность: 40 млн. штук условного кирпича в год.
Инвестиции: 800 млн. руб.
 
11.   23 ноября – во Всеволжском районе Ленинградской области запущен новый домостроительный комбинат.
Мощность: до 150 тыс. м² жилья в год.
Инвестиции: 1,3 млрд. руб.
 
12.   24 ноября – в г. Пермь на заводе «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» запущен новый комплекс глубокой переработки нефти.
Инвестиции: 28 млрд. руб.
 
13.   25 ноября – в Челябинской обл. открыто серийное производства автомобилей «Урал NEXT» ОАО «Автомобильный завод «Урал» группы «ГАЗ».
Инвестиции: 800 млн. руб.
 
14.   25 ноября – в г. Лобня открылся первый в России завод по производству поликарбоксилатных эфиров швейцарского концерна Sika.
Мощность: 12 тыс. тонн ПКЭ в год.
Инвестиции: 200 млн. руб.
 
15.   25 ноября – в Яковлевском районе Белгородской области состоялось открытие нового мясоперерабатывающего комплекса.
Инвестиции: 2,6 млрд. руб.
 
16.   26 ноября – в г. Томск открылась новая линия по производству творога и мягких сыров ООО «Деревенское молочко».
Мощность: 200 тонн продукции в год.
Инвестиции: 100 млн. руб.
 
17.   27 ноября – в г. Волгоград открыто новое производство сухих строительных смесей швейцарского концерна Sika.
Мощность: до 30 тыс. тонн смесей в год.
Инвестиции: 80 млн. руб.
 
18.   28 ноября – в г. Пермь открыто мелкосерийное производство токарных обрабатывающих центров АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров».
Мощность: до 50 высокотехнологичных станков в год.
 
19.   30 ноября – в г. Тольятти открыто тестовое производство приводов механизма переключения передач ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» японского концерна Toyota.
 
 

Декабрь 2015 года:

  1.      1 декабря – в г. Ульяновск, на территории индустриального парка «Заволжье» завершено строительство завода по производству лакокрасочных покрытий.

Мощность: 16 млн. литров краски в год.

Инвестиции: более 1 млрд. руб.
 
 
2.      3 декабря – в г. Москва открыта новая линия по производству высокотехнологичных медицинских препаратов компании "Макиз-фарма".
Мощность: 5 млн. единиц продукции в год.
Инвестиции: 164 млн. руб.
 
3.      8 декабря в г. Тюмень запущен второй пусковой комплекс третьей очереди строительства Антипинского нефтеперерабатывающего завода.
Мощность: 3,6 млн. тонн в год по перерабатываемому сырью.
Инвестиции: 72 млрд. 155 млн. руб.
 
4.      10 декабря – в г. Узловая Тульской области состоялся запуск второй очереди производства нетканного материала.
Мощность: 25 000 тонн продукции в год.
Инвестиции:  1,5 млрд. руб.
 
5.      10 декабря – в г. Тобольск Тюменской обл. запущен завод по выпуску ПП-труб и ПЭ-плёнки.
Мощность: 6 тыс. тонн полипропиленовых изделий в год.
 
6.      11 декабря – в г. Москва открыто производство фотонных устройств для высокоскоростного обмена данными в сфере телекоммуникаций американской компании Neophotonics.
Инвестиции: 1,5 млрд. руб.
 
7.      15 декабря - в г. Белгород открыт новый производственный корпус ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ».
Инвестиции: 3,6 млрд. руб.
 
8.      15 декабря - в г. Тольятти Самарской области на ОАО «АвтоВАЗ» дан старт серийному производству кроссовера Lada X-RAY.
Инвестиции: 12 млрд. руб.
 
9.      16 декабря – в г. Мончегорск Мурманской области введено в эксплуатацию первое в России промышленное производство электролитного кобальта высших марок.
Инвестиции: 2 млрд. руб.
 
10.   16 декабря – в г. Вологда открыто новое сборочное производство оборудования для нефтяной промышленности ООО «ДжейБи плюс.Ру».
Инвестиции: 100 млн. руб.
 
11.   18 декабря – в Рыбновском р-оне Рязанской обл. открыта первая очередь нового завода по переработке молока ООО «Вакинское Агро».
Мощность: 40 тонн фасованной продукции в сутки.
 
12.   22 декабря - в г. Тихвин Лениградской области запущено производство вагонов-цистерн для перевозки химических продуктов, сжиженных углеводородных газов и нефтеналивных грузов.
Инвестиции: 3 млрд. руб.
 
13.   24 декабря – в г. Вологда открыт новый цех по производству оборудования для очистки воды ООО «Оптимех-экология».
Мощность: 50 контейнеров по очистке воды в год.
Инвестиции: 180 млн. руб.
 
14.   25 декабря – в г. Симферополь открыт первый в Крыму газобетонный завод.
Мощность: 600 м³ газобетона в сутки, способных покрыть все потребности Крыма.
 
15.   25 декабря – в г. Тосно Ленинградской области состоялся запуск третьей очереди завода «Тепловое оборудование».
Инвестиции: 1,8 млрд. руб.
 
16.   28 декабря – в г. Казань открыто новое производство продукции для волос ПАО «Нэфис Косметикс».
Мощность: 28 тыс. тонн продукции в год (8-10 млн. единиц в месяц).
 
 

Итого за 2015 год:    287 новых объектов, что составляет ввод в строй одного производства за 1,27 дня. Таким образом, скорость ввода производств в 2015 году значительно ускорилась, несмотря на заявления тогдашнего, одного сильно загорелого президента о "разорванной в клочья экономике России".

 

---

http://alex-o-mire.blogspot.ru/2015/03/2015.html

Метки: Россия, рост производства, рост промышленности, хорошие новости
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