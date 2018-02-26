ХОРОШИЕ НОВОСТИ РОССИИ: Обзор производств, новые заводы и цеха России в 2015 году.

1. 1 июля – в г. Углич Ярославской области открыт завод точного машиностроения по производству автоматических газораспределительных блоков.

Инвестиции: 500 млн. руб.

2. 1 июля – в г. Великий Новгород открыт новый цех по производству двухсторонних печатных плат 5-6 классов точности АО «НПО «Квант».

Инвестиции: 225 млн. руб.

3. 2 июля – в Самарской области, в индустриальном парке «Преображенка» открыта первая очередь завода Bosch по производству автокомпонентов.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

4. 2 июля – в Таловском районе Воронежской области открыт крупнейший в регионе комбикоромовый завод.

Мощность: 290 тыс. тонн продукции в год.

Инвестиции: 12,8 млрд. руб.

5. 3 июля – в Рузском районе Московской области открыт новый производственный корпус американской компании Mars Inc.

Инвестиции: 3 млрд. руб.

6. 7 июля – в Абзелиловском районе, Башкортостан, открыт завод профнастила.

Инвестиции: 7 млн. руб.

7. 7 июля – в г. Севастополь открыт новый бетонный завод.

Инвестиции: 15 млн. руб.

8. 7 июля – в г. Волгоград, на промышленной площадке ОАО «Каустик» открыт завод по производству наноструктурированного гидроксида магния, высокочистого оксида магния и хлорида магния.

Инвестиции: 3,8 млрд. руб.

9. 8 июля – в г. Дубна Московской области начала работу фабрика по сборке и испытанию сверхпроводящих магнитов.

Инвестиции: 600 млн. руб.

10. 8 июля – в г. Курган состоялся официальный переезд завода «Кургандормаш» в новые загородные цеха, что позволит увеличить мощность в 5 раз.

11. 10 июля – в г. Череповец Вологодской обл. состоялось открытие нового завода пенобетона.

12. 10 июля – в Ульяновской области открыты новые линии по производству светотехники для автомобиля LADA Vesta ООО «Автосвет».

13. 10 июля – в г. Сарапул, Удмуртия открыт асфальтобетонный завод «D&G Machinery» (Китай).

Инвестиции: 84 млн. руб.

14. 13 июля – в Нижегородской области открыт завод по производству автомобильных компонентов французской компании A. Raymond Group.

Мощность: 10 млн. крепежных элементов в год.

15. 13 июля – в г. Заинск, Татарстан, открыт новый асфальтобетонный завод.

Инвестиции: 60 млн. руб.

16. 14 июля – в г. Моздок Северной Осетии открыт комбинат по производству бумаги.

17. 14 июля – в Сенгилеевском районе Ульяновской области запущен новый цементный завод холдинга «Евроцемент груп».

Мощность: 1,3 млн. тонн цемента в год.

Инвестиции: более 18 млрд. руб.

18. 14 июля – в г. Ульяновск состоялся запуск полного технологического цикла производства крупногабаритных композитных конструкций для авиационной промышленности.

Инвестиции: 5,5 млрд. руб.

19. 15 июля – в Юрге Кемеровской области введена в строй новая линия по производству экструзионного пенополистирола ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь».

Мощность: 200 тыс. м³ экструдированного пенополистирола в год.

Инвестиции: 450 млн. руб.

20. 15 июля – в Пензенской области открылось новое предприятие по производству кирпича ООО «Поимский кирпичный завод».

Мощность: 20 млн. штук кирпича в год.

Инвестиции: 90 млн. руб.

21. 15 июля – в селе Усть-Хайрюзово Камчатского края открылся новый цех по глубокой переработке оленины ООО «Возрождение развития оленеводства».

Мощность: 5 тонн готовой продукции в сутки.

22. 17 июля – в Пластовском районе Челябинской области запущена Светлинская золотоизвлекательная фабрика.

Мощность: 6,5 тонн золота в год.

Инвестиции: 3,5 млрд. руб.

23. 17 июля – в Павловском районе Краснодарского края открыт завод по производству базальтовых труб.

Инвестиции: 245 млн. руб.

24. 21 июля – в Буинском районе Татарстана открыт новый мясоперерабатывааюший комбинат.

Мощность: 32 тонны продукции в смену.

Инвестиции: 615 млн. руб.

25. 21 июля в Гергебильском районе Дагестана завершено строительство Гоцатлинской ГЭС – первой постсоветской ГЭС.

Мощность: 100 мВт.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

26. 22 июля – в г. Махачкала Дагестана состоялось открытие нового завода железобетонных изделий.

Мощность: 60 тыс. м² в год сборных элементов домов, изготовление бетонных труб - 800 штук в год и бетонных шахтовых колец - 12 тыс. в год.

Инвестиции: 615 млн. руб.

27. 22 июля – в селе Иннокентьевка Николаевского района Хабаровского края открыто предприятие по переработке рыбы ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное».

Мощность: 500 тонн готовой продукции в сутки.

Инвестиции: 270 млн. руб.

28. 23 июля – в г. Ишимбай Башкирии открыт новый завод по производству кранов-манипуляторов.

Мощность: 2000 кранов в год.

Инвестиции: 800 млн. руб.

29. 25 июля – в Чувашии открыта новая производственная линия кондитерской фабрики ОАО «Акконд».

30. 28 июля – в г. Ярославль открыт завод термического обезвреживания отходов ОАО «РЖД».

Инвестиции: 660 млн. руб.

31. 30 июля – в г. Екатеринбург открылось совместное предприятие по выпуску станков с ЧПУ ООО «Униматик» и EMCO Group.

Мощность: 60 станков в год.

Инвестиции: 350 млн. руб.

32. 31 июля – в г. Ростов-на-Дону открыт завод по производству полуприцепов-цистерн.

33. 31 июля – в г. Новокузнецк Кемеровской области открыт мини-завод молочных продуктов.

Мощность: 7 тонн продукции в год.

Инвестиции: 78 млн. руб.

Август 2015 года:

1. 6 августа – в г. Богородск Нижегородской области открыт завод по производству газобетонных блоков.

Мощность: 144 тыс. м³ блоков в год.

Инвестиции: 1,2 млрд. руб.

2. 13 августа – в г. Чебоксары открыт новый производственный корпус ООО «НПО «Каскад-Групп» по разработке и поставке продукции для рынка автоматизации, IT-решений и внедрении систем промышленной автоматизации.

3. 15 августа – в Тенькинском районе Магаданской области состоялся запуск золотоизвлекательной фабрики месторождения «Павлик».

Мощность: до 4 млн. тонн руды в год.

Инвестиции: более 10 млрд. руб.

4. 17 августа – в г. Гагарин Смоленской области запущена вторая очередь нового мясоперерабатывающего комбината «Гагарин-Останкино».

Мощность: до 50 тонн в сутки колбас и деликатесов.

Инвестиции: 3,5 млрд. руб.

5. 17 августа – в г. Ульяновск GS Group открыла завод по производству «жидкого дерева» (древесно-полимерный композит).

Мощность: до 2150 тн готовых изделий в год.

6. 18 августа – в Лаишевском районе Татарстана состоялся запуск нового маслоэкстракционного завода.

Мощность: переработка 1900 тн подсолнечника в сутки, рапса — 1300 тн в сутки.

Инвестиции: 18 млрд руб.

7. 18 августа – в г. Орёл открыта вторая очередь завода по производству метизной продукции.

Инвестиции: 508 млн. руб.

8. 19 августа – в Домодедовском районе Московской области открыт завод по производству пищевых продуктов из злаковых зерновых культур.

Мощность: 25 тыс. тн продукции в год.

Инвестиции: 1,6 млрд. руб.

9. 19 августа – в г. Энгельс Саратовской области состоялось открытие нового локомотивного завода.

Мощность: 150 локомотивов в год.

Инвестиции: 6,7 млрд. руб.

10. 27 августа – в Волгограде ООО "Строймаркет-ЮГ" запустил новый цех производства железобетонных изделий.

Мощность: 320 м² изделий в сутки.

11. 20 августа – в г. Курган открыто новое ракетостроительное производство АО «Специальное конструкторское технологическое бюро «Курганприбор» по производству комплектующих для ракет.

Мощность:

Инвестиции: 570 млн. руб.

12. 21 августа – в с. Шатой (Чечня) открыта новая швейно-трикотажная фабрика.

Мощность: до 1000 единиц одежды в месяц

13. 20 августа – в г. Балабаново Калужской области открыт лесопильно-деревообрабатывающий комплекс по производству пиломатериалов и погонажных изделий.

Инвестиции: 1 млрд. руб.

14. 21 августа – в Ртищевском районе Саратовской области открыта первая очередь завода по переработке плодов компании «Сады Придонья».

Мощность: переработка до 50 тыс. тн плодов в год.

Инвестиции: 1,1 млрд. руб.

15. 25 августа – в г. Таганрог Ростовской области открыто новое производство пьезокерамики на предприятии АО «Таганрогский завод «Прибой».

Инвестиции: 562 млн. руб.

16. 25 августа – в г. Ростов-на-Дону открыт цех по производству гипохлорита натрия.

Мощность: 7 тн активного хлора в сутки.

Инвестиции: 718 млн. руб.

17. 25 августа – в г. Синявино Ленинградской обл. открыты новые производственные цеха ООО «Пит-Продукт» финского холдинга по выпуску мясных изделий «Atria Plc».

Мощность: 47 тн продукции в сутки.

18. 25 августа – в г. Санкт-Петербург, на заводе компании Nissan запущен новый цех кузовной штамповки.

19. 26 августа - в Ухтинском районе Коми состоялся запуск производства титанового коагулянта — реагента для очистки воды.

Инвестиции: более 1 млрд. руб.

20. 26 августа – в г. Пенза открыт новый сборочный цех по выпуску станков ООО «Станкостроймаш»

21. 26 августа – в г. Санкт-Петербург, на площадке «Новоорловская» ОЭЗ «Санкт-Петербург» открыта первая очередь нового фармацевтического завода.

Инвестиции: 2,2 млрд. руб.

22. 27 августа – в г. Нижний Новгород открыто новое производство металлокомпозитных баллонов высокого давления для газомоторной техники и газовых заправок АО «Управляющая компания ГазСервисКомпозит».

Мощность: 5 тыс. баллонов высокого давления в год.

Инвестиции: до 200 млн. руб.

23. 27 августа – в г. Волгореченск Костромской области открыт новый цех ОАО «Газпромтрубинвест».

Мощность: 350 тыс. тн труб среднего диаметра в год..

Инвестиции: 10 млрд. руб.

24. 29 августа – в Облученском районе Еврейской автономной области состоялся запуск первой очереди Кимкано-Сутарского ГОКа.

Мощность: 3,2 млн. тн железорудного концентрата в год.

Инвестиции: 22 млрд. руб.

25. 31 августа – в Карелии ООО «Сегежская упаковка» открыла новую линию по производству бумажных мешков.

Мощность: до 330 мешков в минуту.

Инвестиции: более 800 млн. руб.

26. 31 августа – в с.п. Новый-Редант Малгобеского района Ингушетии открыт молокоперерабатывающий завод.

Мощность: 24 тонны продукции в сутки.

Инвестиции: 60 млн. руб.

Сентябрь 2015 года:

1. 1 сентября – в Пуровском районе Ямало-Ненецкого АО запущен завод деревянного домостроения.

Мощность: 40 тыс. м² изделий в год.

Инвестиции: более 2,2 млрд. руб.

2. 1 сентября – в г. Павловский Посад Московской обл. открыт новый цех по производству литых токопроводов ООО «РТК-Электро-М»

3. 3 сентября – в Татарстане, на территории ОЭЗ «Алабуга» открыт завод СП FordSollers по производству двигателей.

Инвестиции: более 10 млрд. руб.

4. 3 сентября – в Ханты-Мансийском АО запущен в эксплуатацию Южно-Приобский газоперерабатывающий завод.

Мощность: переработка 900 млн. м³ попутного нефтяного газа в год.

Инвестиции: 14,7 млрд. руб.

5. 3 сентября – в Челнах (Татарстан) открыто новое производство навесного оборудования турецкой компании «Колуман».

6. 4 сентября – в Калужской области, в индустриальном парке «Грабцево» состоялось открытие завода «Фольксваген Груп Рус» по производству двигателей.

Мощность: 150 тыс. двигателей в год.

Инвестиции: 12 млрд. руб.

7. 4 сентября – в Беляевском районе Оренбургской области открыт гипсовый завод полного цикла «Волма-Оренбург».

Инвестиции: 2 млрд. руб.

8. 4 сентября – в Баунтовском район Бурятии завершён один из самых крупных проектов уранового холдинга «АРМЗ».

Мощность: до 1900 тонн урана в год.

Инвестиции: 4 млрд. руб.

9. 7 сентября – в Холм-Жирковском районе Смоленской области запущена первая очередь нового завода древесноволокнистых плит МДФ.

Мощность: 396 тыс. м³ МДФ плит в год.

Инвестиции: около 3 млрд. руб.

10. 7 сентября – в г. Рыбинск Ярославской области открыт первый в России промышленный цех по выпуску малых и средних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового поколения КБ «Луч».

Мощность: до 100 аппаратов в год.

Инвестиции: 120 млн. руб.

11. 8 сентября – в г. Волгореченск Костромской области открыт новый завод по производству буровых установок.

Инвестиции: 4,2 млрд. руб.

12. 8 сентября – в г. Новотроицк Оренбургской обл. на заводе хромовых соединений запущен новый цех электролитического хрома.

Инвестиции: более 450 млн. руб.

13. 8 сентября – в г. Рязань открыт завод по производству новых для России теплоизоляционных материалов из жесткого пенополиизоцианурата.

Мощность: 30 млн. м² продукции в год.

Инвестиции: 1,7 млрд. руб.

14. 9 сентября – в г. Новосибирск открыта первая очередь комбината крупнопанельного домостроения.

Мощность: 80 тыс. м² жилой площади в год.

Инвестиции: 2,5 млрд. руб.

15. 9 сентября – в г. Рыбное Рязанской области открыт завод по производству высокопрочного крепежа и калиброванного проката.

Инвестиции: 5 млрд. руб.

16. 9 сентября – в г. Новомосковск Тульской области запущено новое производство аммиачной селитры АО НК «Азот».

Инвестиции: 5,4 млрд. руб.

17. 9 сентября – в Гулькевичском районе Краснодарского края открыт завод по производству изделий из ячеистого бетона.

Мощность: 300 тыс. м³ изделий в год.

Инвестиции: 1,3 млрд. руб.

18. 10 сентября – в Шебекинском раойне Белгородской области открыт завод по производству лизина — добавки для комбикормов.

Мощность: 57 тыс. тонн лизина сульфата в год.

Инвестиции: около 8 млрд. руб.

19. 10 сентября – в г. Казань на КВЗ холдинга «Вертолеты Росс» открыл новый агрегатно-сборочный корпус для вертолетов Ми-8/17, «Ансат» и Ми-38.

Инвестиции: до 450 млн. руб.

20. 10 сентября – в г. Рязань на ЗАО «Точинвест» состоялся запуск новой линии по производству дорожных и мостовых ограждений.

Мощность: до 6 тыс. тонн металлоконструкций в месяц.

Инвестиции: 432 млн. руб.

21. 11 сентября – в г. Приозерск Ленинградской области открыт новый лесопильно-деревообрабатывающий комплекс.

Инвестиции: 1,2 млрд. руб.

22. 11 сентября – в г. Нижний Новгород открыт новый производственный корпус компании Magna.

Инвестиции: 1,5 млрд. руб.

23. 11 сентября – в г. Ульяновск на территории промышленной зоны «Заволжье» открыт завод по производству автокомпонентов.

Инвестиции: 2 млрд. руб.

24. 14 сентября – в г. Новороссийск открыто производство современных отбойных устройств для морских причалов запущено в Южном главке Спецстроя РФ.

25. 15 сентября – в г. Сорочинск Оренбургской области состоялся запуск крупнейшего в регионе маслоэкстракционного завода.

Мощность: 1200 тонн маслосемян в сутки.

26. 17 сентября – в г. Алексеевка Белгородской области запущен новый завод по производству кетчупов.

Мощность: 3000 тонн продукции в месяц.

Инвестиции: 615 млн. руб.

27. 18 сентября – в г. Волжский Волгоградской области открыт новый завод по производству сэндвич-панелей.

Инвестиции: 800 млн. руб.

28. 21 сентября – в г. Новоуральск Свердловской обл. на ООО «Новоуральский молочный комбинат» открылась линия по производству мягких сыров.

Мощность: 3,5 тонны сыра за смену.

Инвестиции: 80 млн. руб.

29. 25 сентября – в Удмуртии на Ижевском автомобильном заводе начато серийное производство автомобиля LADA Vesta.

30. 25 сентября – в г. Железногорск Курской области запущен в эксплуатацию новый промышленный комплекс ОАО «Михайловский ГОК».

Инвестиции: 16 млрд. руб.

31. 25 Сентября – в г. Саранск Мордовии состоялось открытие первого в России завода по производству оптического волокана.

Мощность: 3 млн. км продукции в год.

Инвестиции: 2,7 млрд. руб.

32. 25 сентября – в г. Ногинск открылся завод по производству опалубки и строительных лесов немецкой компании PERI.

Мощность: 2,15 млн. п/м балки в год.

33. 25 сентября – в Пенжинском районе Камчатского края открыт новый горно-обогатительный комбинат ОАО «Золото Камчатки».

Мощность: 4 тонны золота и 10 тонн серебра в год.

Инвестиции: 22,6 млрд. руб.

34. 28 сентября – в ЗАТО Железногорск Красноярского края состоялся запуск промышленного производства МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах.

Инвестиции: 9 млрд. руб.

35. 28 сентября – в Новотитаровском с/п Краснодарского края запущен завод по производству листов из поликарбоната гр. компаний «Славтэк».

Мощность: 6,5 тыс. тонн продукции в год.

Инвестиции: 500 млн. руб.

36. 29 сентября – в г. Петрозаводск Карелии открыт завод пожарных роботов и ствольной техники ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР».

37. 29 сентября – в г. Ульяновск в индустриальном парке «Заволжье» открыт новый завод по выпуску станков.

Мощность: 1500 станков (токарных, фрезерных и фрезерных вертикально-обрабатывающих центров) в год.

Инвестиции: 3 млрд. руб.

38. 30 сентября – в Кетовском районе Курганской области открыто новое предприятие по глубокой переработке древесины КФХ «Невзоров А.Ф.».

Инвестиции: 500 млн. руб.

Октябрь 2015 года: 1. 1 октября - в г. Краснодар открыта вторая очередь завода CLAAS по производству сельскохозяйственной техники. Мощность: 1250 единиц техники в год. Инвестиции: 7 млрд. руб. 2. 2 октября - в г. Челябинск, на территории индустриального парка «Станкомаш» состоялось открытие нового завода по производству металлоконструкций. Мощность - до 2 тыс. тонн металлоконструкций в месяц. Инвестиции: 2 млрд руб. 3. 2 октября - в Тосненском районе Ленинградской обл. открыт завод по производству пластиковых труб финской компании Uponor. Мощность: 1 млн. п/м труб в год. Инвестиции: 500 млн. руб. 4. 4 октября – в Новосибирской обл. открыта первая очередь нового производства картофельных чипсов ООО «Восточная снековая компания». Инвестиции: 270 млн. руб. 5. 6 октября - в г. Кстово Нижегородской области запущен в эксплуатацию второй комплекс каталитического крекинга вакуумного газойля «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез». Мощность: 1, млн. тонн бензинов 5-го экологического класса и 150 тыс. тонн пропилена в год. Инвестиции: 32 млрд рубл. 6. 14 октября - в г. Онега Архангельской области открыт новый завод по производству топливных гранул. Мощность: 150 тыс. тонн пеллет в год. Инвестиции: около 2 млрд рублей. 7. 14 октября – в г. Томск ЗАО «Сибкабель» открыло новый цех по производству резиновых смесей - сырье для изготовления изоляционных оболочек кабельно-проводниковой продукции. Мощность: до 6000 тонн резиновых смесей в год. Инвестиции: 570 млн. руб. 8. 14 октября - в Торбеевском районе Мордовии открыта первая очередь нового мясоперерабатывающего комплекса группы компаний «Талина». Мощность: 140 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции: 3 млрд. руб. 9. 15 октября – в г. Н.Новгород открылось новое производство автоматизированных систем управления технологическим процессом АО «Транснефть — Верхняя Волга». Мощность: 500 шкафов линейной телемеханики, 24 системы автоматики блоков измерения качества, 13 систем автоматики для котельных и 9 систем обработки информации системы измерения количества и качества нефти. Инвестиции: около 500 млн. руб. 10. 20 октября - в Боровском районе Калужской области открыт завод по производству лекарственных препаратов шведско-британский биофармацевтической компании «AstraZeneca». Инвестиции: более 10 млрд. руб. 11. 20 октября - в Варненском районе Челябинской области запущено новое предприятие по производству извести. Инвестиции: 1,3 млрд. руб. 12. 21 октября - в Елабужском районе Татарстана открыт завод по производству жидких антикоррозионных покрытий для нефтегазовой отрасли. Мощность: до 2,5 млн литров антикоррозийных покрытий для трубопроводов в год. Инвестиции: 922 млн руб. 13. 21 октября – в г. Чебоксары (Чувашия) открылся завод по производству кабелей для автомобилей японской компании «Fujikura Automotive Europe». Инвестиции: более 260 млн. руб. 14. 21 октября – в Приморском крае открыт завод по производству ПЭТ-преформ и полимерных крышек группы компаний «Европласт». Мощность: 500 млн. единиц ПЭТ-преформ и почти 300 млн штук полимерных крышек в год. Инвестиции: более 350 млн. руб. 15. 23 октября – в г. Дубна Московской обл. открыт завод по производству натуральных инкапсулированных ингредиентов для пищевой, фармацевтической и косметической индустрии АО «Акванова Рус». Мощность: 10 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции: 500 млн. руб. 16. 26 октября – в Краснодарском крае открыт новый цех по производству сыров ООО «Фирма Калория». Мощность: 60 тонн сыров с голубой плесенью в месяц. Инвестиции: 200 млн. руб. 17. 26 октября - в поселке Белоносово Еткульского района Челябинской обл. открыт завод по переработке гранита ЗАО «ГП». Мощность: 60 тыс. м² гранитных изделий в год. 18. 27 октября - в г. Нижний Новгород на Горьковском автозаводе приступили к серийному производству цельнометаллического фургона «ГАЗель NEXT». Инвестиции: около 9 млрд. руб. 19. 27 октября - в Семилукском районе Воронежской области состоялось открытие нового комбикормового завода. Мощность: 450 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции: 1,7 млрд. руб. 20. 28 октября - в г. Павловский Посад Московской области открыта новая очередь завода по производству литых токопроводов. Инвестиции: 550 млн. руб. 21. 30 октября – в пос. Верхошижемье Кировской обл. открыт завод по производству древесных топливных гранул ООО «Форест». Мощность: 4 тонны готовой продукции в час. Инвестиции: 70 млн. руб. 22. 30 октября – в г. Пермь открыто новое производство прецизионных сплавов ПАО «Мотовилихинские заводы». Мощность: 60 тонн прецизионных сплавов в год. Инвестиции: 300 млн. руб. Ноябрь 2015 года: 1. 02 ноября – в Воронежской обл. открыто новое производство сыров «Калачеевского сырзавода», филиала ОАО Молочный комбинат «Воронежский» группы компаний «Молвест». Мощность: 9 тыс. тонн в год. Инвестиции: 60 млн. руб. 2. 03 ноября – в г. Нижний Новгород открыта первая очередь нового комплекса по производству детского питания «Молочный комбинат «Нижегородский» — филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн», входит в группу компаний PepsiCo. Мощность: переработка до 150 тонн молока в сутки. Инвестиции: 770 млн. руб. 3. 04 ноября – в г. Нижний Новгород открыт завод по производству многослойных фасадных панелей. Мощность: 250 тыс. м² фасадных панелей и 60 тыс. м³ ж/б изделий в год. Инвестиции: 1,7 млрд. руб. 4. 06 ноября – в ОЭЗ «Тольятти» Самарской области открыт завод по производству литых алюминиевых деталей для автомобильных двигателей. Инвестиции: 2 млрд. руб. 5. 06 ноября – в Мордовии открыт новый производственный участок по выпуску лекарственных средств ОАО «Биохимик». Мощность: 400 млн. таблеток в год. Инвестиции: 400 млн. руб. 6. 06 ноября – в Солнечногорском районе Московской области запущено производство декоративного слоистого пластика. Инвестиции: 1,5 млрд. руб. 7. 09 ноября – в Самарской обл. открыто предприятие по заправке емкостей промышленными газами ООО «Праксайр Самара» американской компании Praxair. Мощность: заправка до 10 тыс. баллонов ёмкостью 50 л в год. Инвестиции: 485 млн. руб. 8. 10 ноября – в Красноярском крае запущено первое для России производство композитного материала на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) «НПО Гелар». Мощность: до 1 тыс. тонн продукции в год. 9. 14 ноября – в Дедовичском районе Псковской области открыт завод по глубокой переработке древесины. Мощность: 61 тыс. м³ продукции в год. Инвестиции: 1,8 млрд. руб. 10. 17 ноября – в г. Новочебоксарк Чувашии состоялось открытие завода по производству клинкерной брусчатки и кирпича. Мощность: 40 млн. штук условного кирпича в год. Инвестиции: 800 млн. руб. 11. 23 ноября – во Всеволжском районе Ленинградской области запущен новый домостроительный комбинат. Мощность: до 150 тыс. м² жилья в год. Инвестиции: 1,3 млрд. руб. 12. 24 ноября – в г. Пермь на заводе «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» запущен новый комплекс глубокой переработки нефти. Инвестиции: 28 млрд. руб. 13. 25 ноября – в Челябинской обл. открыто серийное производства автомобилей «Урал NEXT» ОАО «Автомобильный завод «Урал» группы «ГАЗ». Инвестиции: 800 млн. руб. 14. 25 ноября – в г. Лобня открылся первый в России завод по производству поликарбоксилатных эфиров швейцарского концерна Sika. Мощность: 12 тыс. тонн ПКЭ в год. Инвестиции: 200 млн. руб. 15. 25 ноября – в Яковлевском районе Белгородской области состоялось открытие нового мясоперерабатывающего комплекса. Инвестиции: 2,6 млрд. руб. 16. 26 ноября – в г. Томск открылась новая линия по производству творога и мягких сыров ООО «Деревенское молочко». Мощность: 200 тонн продукции в год. Инвестиции: 100 млн. руб. 17. 27 ноября – в г. Волгоград открыто новое производство сухих строительных смесей швейцарского концерна Sika. Мощность: до 30 тыс. тонн смесей в год. Инвестиции: 80 млн. руб. 18. 28 ноября – в г. Пермь открыто мелкосерийное производство токарных обрабатывающих центров АО «Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров». Мощность: до 50 высокотехнологичных станков в год. 19. 30 ноября – в г. Тольятти открыто тестовое производство приводов механизма переключения передач ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус» японского концерна Toyota.

Декабрь 2015 года:

1. 1 декабря – в г. Ульяновск, на территории индустриального парка «Заволжье» завершено строительство завода по производству лакокрасочных покрытий.

Мощность: 16 млн. литров краски в год.