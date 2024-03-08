В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждались следующие основные темы:

1. Ситуация на Украине и ход военной спецоперации России:

- Обсуждались удары по Одессе, подрыв катера "Сергей Котов", уничтожение Абрамсов ВСУ.

- Анализировалась эффективность использования беспилотников и неспособность противника противостоять им.

- Оценивалась роль Зеленского в руководстве войсками.

2. Ситуация в Германии:

- Анализировались позиции Германии по поставкам оружия Украине, в частности отказ от передачи ракет Taurus.

- Обсуждались угрозы ударов по немецким мостам в ответ на поставки оружия.

- Оценивалась вероятность возвращения в Германии призывной армии.

3. Политическая ситуация в США:

- Анализировались перспективы Трампа как кандидата в президенты от Республиканской партии после его побед на праймериз.

- Обсуждалась отставка Виктории Нулэнд и назначение Джона Басса на ее место.

- Оценивалась вероятность выхода США из конфликта на Украине в случае прихода республиканцев к власти.

4. Другие темы:

- Обсуждался конфликт между Юлией Навальной и Еленой Зеленской.

- Затрагивались перспективы ядерного оружия и перевооружения стран.

Вывод: Беседа была посвящена преимущественно обсуждению хода военной спецоперации на Украине, ситуации в странах Запада (Германия, США) и их позиций по этому конфликту, а также возможных последствий смены администрации в США.