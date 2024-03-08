Могущественный куратор Восточной Европы покидает корабль Байдена. Николай Сорокин
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
Комментарий редакции
В этой беседе обсуждались следующие основные темы:
1. Ситуация на Украине и ход военной спецоперации России:
- Обсуждались удары по Одессе, подрыв катера "Сергей Котов", уничтожение Абрамсов ВСУ.
- Анализировалась эффективность использования беспилотников и неспособность противника противостоять им.
- Оценивалась роль Зеленского в руководстве войсками.
2. Ситуация в Германии:
- Анализировались позиции Германии по поставкам оружия Украине, в частности отказ от передачи ракет Taurus.
- Обсуждались угрозы ударов по немецким мостам в ответ на поставки оружия.
- Оценивалась вероятность возвращения в Германии призывной армии.
3. Политическая ситуация в США:
- Анализировались перспективы Трампа как кандидата в президенты от Республиканской партии после его побед на праймериз.
- Обсуждалась отставка Виктории Нулэнд и назначение Джона Басса на ее место.
- Оценивалась вероятность выхода США из конфликта на Украине в случае прихода республиканцев к власти.
4. Другие темы:
- Обсуждался конфликт между Юлией Навальной и Еленой Зеленской.
- Затрагивались перспективы ядерного оружия и перевооружения стран.
Вывод: Беседа была посвящена преимущественно обсуждению хода военной спецоперации на Украине, ситуации в странах Запада (Германия, США) и их позиций по этому конфликту, а также возможных последствий смены администрации в США.