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Про завод “Гераней”

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Относительно завода по производству "Гераней".
Был на нем в прошлом году. Уже тогда поражал масштаб и объем производства. Когда на Украине в это время вещали, что скоро у России закончатся "Герани" всегда было немного смешно.

С тех пор объем производства только вырос, при этом сами дроны постоянно совершенствуются и они все дальше уходят от первоначальной версии Shahed-136.Сам процесс рождения "Гераней" прямо скажем впечатляющий. То что показали на фото и видео, это очень малая часть того, что там есть. Полагаю, со временем, рассекретят и другие интересные аспекты отечественной беспилотной промышленности.

В целом, радует, что такие места у нас в стране есть и существовавшее существенное отставание нашей страны по барражирующим боеприпасам и БПЛА-камикадзе было столь стремительно и решительно преодолено буквально за пару лет (это касается не только "Гераней"). Вся история с созданием "Гераней" это воплощение поговорки про медленно запрягающих русских.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9009412.html
Метки: бпла, дроны, личное
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