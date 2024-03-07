Попытка исправить ошибку 2020 года
Рынки США окончательно превратились в сверхнадутые шары. Последние полгода «маркетинг» Искусственного интеллекта позволил ставить рекорды: +25% фондового рынка за полгода, без предыдущего падения и/или политики монетарного смягчения, взлёт криптовалют и др. Всё это очень похоже на искусственно созданную гигантскую ловушку для утилизации триллионов молодых денег и банкротства большей части нуворишей. Принципиальный вопрос – обрушения смогут / захотят сделать локальным, как произошло с банками год назад, или мы наблюдаем дембельский аккорд крупнейших институциональных игроков / «умных денег», которые списывают существующую систему.
Не будучи погруженным в особенности финансово-монетарной системы доллара США, трудно ловить нюансы. Процессы идут настолько вне обычных правил, что очень небольшое количество человек в мире сможет с высокой точностью сказать, когда были / будут пройдены точки невозврата. Требуется большой опыт аналитика-практика, сильного теоретика, доступ к информации уровня верхушки транснациональных инвестбанков и понимание внутренних управленческих процессов ФРС и Ко.
Скажу свои интуитивные ощущения и общие впечатления. В самом начале года склонялся, что смогут повторить контролируемый обвал банков марта 2023 года. «Умные деньги» (как институция, так и индивидуально) могут спекулировать на стремительном росте и падении в рамках строго очерченных лимитов, но не забивая свои портфели всем вот этим. Все остальные сейчас наслаждаются ростом виртуальных капиталов на экране, жадность не позволяет им зафиксировать прибыль и отойти.
Когда пойдут маржин коллы (принудительное закрытие позиций), попавшие в западню будут вынуждены продавать всё, включая ценные в долгосрочной перспективе активы за бесценок, закрывая финансовые дыры (торгуют на заемные, да с диким плечом). Далеко не все соблюдают культуру управления рисками. Вот именно тут «умные деньги», сами или через эмиссию, заберут самое перспективное, пользуясь дичайшим дефицитом ликвидности.
В преддверии кризисов и катастроф, о которых говорится давно, если бы работал на этом рынке, то обязательно собрал бы информацию не только по поведению институциональных игроков, вплоть до отправки аналитиков-шпионов в их департаменты, но и о «фартовых» людях, подобных Михаилу Прохорову, что каждый раз выходят с плюсом из самых провальных идей, а ошибки поворачиваются победами. Такие моменты следует учитывать. Сейчас вопрос сложнее – масштаб связанных проблем такой, что процесс изоляции краха нужно будет делать нефинансовыми, административными или технологическими (кибер-шторм) инструментами
Схема привычна, но в последние два месяца, по мере продолжения безудержной накачки, все больше склоняюсь, что обрушить и изолировать такое не выйдет. В этом случае, весной 2024 года будем наблюдать долгожданное обрушение Долины пирамид. Чем дольше длится вакханалия, тем меньше шансов удержать. Излишне говорить – прыгать в пирамиду или нет, ровно, как и сидеть в ней и ждать, в надежде поймать кинжал, т.е. выйти в самый последний момент, каждый решает сам. Однако, сейчас речь идёт об обрушении не просто рынка, а слома всей инфраструктуры, т.е. даже выведенные на счета западных банков деньги могут исчезнуть.
В конце 2023 года можно было говорить про геополитический фактор – допустить обвал до выборов президента США в ноябре 2024 года, чтобы всё повесить на текущую администрацию, или после, дав шанс Джо Байдену и Ко. Набранный с начала года темп и единодушие стали запредельны, такого бурного и оторванного от реальных факторов роста не было. Продержать его еще полгода – на уровне фантастики, ровно, как и затормозить – многие отойдя от угара рванут фиксировать прибыль и запустят обвал.
На этом фоне снятие Верховным судом (единогласно) запрета на участие Дональда Трампа в праймериз в Колорадо похоже на примирение элит с победой его антикризисного курса. Попытка перезагрузить глобальную систему через инклюзивный капитализм, политическую экологию и принудительную медицину провалилась, альтернатив так и нет. Важно не забывать, в западной политической системе выигрывает не столько личность, сколько позиция конкретной группы, стоящая за ней. Очень похоже на попытку вернуться в 2020 год и исправить допущенную стратегическую ошибку, что уже не выйдет, время упущено. Будем посмотреть, пока слишком много точек бифуркации впереди.
В отношении России – наша экономика и финансы достаточно изолированы от мировых процессов, чтобы их сгладить, по некоторым моментам станет даже легче – давление снизится, отдельные контуры построены. Банковская система такой стресс-тест должна выдержать, особенно государственные банки, хотя трясти тоже будет. На ближайшие два-три месяца не вижу монетарных и политических факторов для сильного изменения курса рубля, не всё хорошо, но положение стабильно и устойчиво. Однако, от глупости и паники никто не застрахован, нужно быть осторожнее.
И, да, на фоне всего происходящего, никого на западе не будет интересовать бУкраина, тут про Ближний Восток начинают забывать, жду Дональда Трампа с шоу-программой – «При мне такого не было!»…)))
Андрей Школьников
Комментари редакции
Тезисы статьи:
1. Рынки США сильно перегреты благодаря маркетингу искусственного интеллекта, что может привести к гигантской ловушке для молодых инвесторов.
2. "Умные деньги" могут спекулировать на росте и падении в рамках очерченных лимитов, но не набивать ими портфели.
3. Когда начнутся маржин-коллы, инвесторы будут вынуждены распродавать активы за бесценок, закрывая финансовые дыры.
4. "Умные деньги" смогут забрать перспективные активы, пользуясь дефицитом ликвидности.
5. Существует риск не только обвала рынка, но и слома всей финансовой инфраструктуры.
6. Российская экономика достаточно изолирована, чтобы сгладить мировые процессы, хотя банковскую систему тоже потрясет.
7. На Западе будут забывать о ситуации на Украине на фоне грядущих финансовых потрясений.
Вывод:
Автор предупреждает о надувшемся финансовом пузыре на рынках США, который грозит лопнуть и привести к масштабному кризису, поглощающему не только фондовые рынки, но и всю финансовую инфраструктуру. Россия более изолирована от этих процессов, но также может пострадать. На фоне мирового финансового кризиса ситуация на Украине может отойти на второй план.
Бакс не смог Степаныч уронить, и нам не с руки. Надо вначале уронить статую Свободы, тогда бакс, как основа капитала, сам упадет. Пока каждый граждан мира имеет возможность запрятать свою заначку от ОБХС в шелку Свободы бакс дюж.