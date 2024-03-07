Рынки США окончательно превратились в сверхнадутые шары. Последние полгода «маркетинг» Искусственного интеллекта позволил ставить рекорды: +25% фондового рынка за полгода, без предыдущего падения и/или политики монетарного смягчения, взлёт криптовалют и др. Всё это очень похоже на искусственно созданную гигантскую ловушку для утилизации триллионов молодых денег и банкротства большей части нуворишей. Принципиальный вопрос – обрушения смогут / захотят сделать локальным, как произошло с банками год назад, или мы наблюдаем дембельский аккорд крупнейших институциональных игроков / «умных денег», которые списывают существующую систему.

Не будучи погруженным в особенности финансово-монетарной системы доллара США, трудно ловить нюансы. Процессы идут настолько вне обычных правил, что очень небольшое количество человек в мире сможет с высокой точностью сказать, когда были / будут пройдены точки невозврата. Требуется большой опыт аналитика-практика, сильного теоретика, доступ к информации уровня верхушки транснациональных инвестбанков и понимание внутренних управленческих процессов ФРС и Ко.

Скажу свои интуитивные ощущения и общие впечатления. В самом начале года склонялся, что смогут повторить контролируемый обвал банков марта 2023 года. «Умные деньги» (как институция, так и индивидуально) могут спекулировать на стремительном росте и падении в рамках строго очерченных лимитов, но не забивая свои портфели всем вот этим. Все остальные сейчас наслаждаются ростом виртуальных капиталов на экране, жадность не позволяет им зафиксировать прибыль и отойти.

Когда пойдут маржин коллы (принудительное закрытие позиций), попавшие в западню будут вынуждены продавать всё, включая ценные в долгосрочной перспективе активы за бесценок, закрывая финансовые дыры (торгуют на заемные, да с диким плечом). Далеко не все соблюдают культуру управления рисками. Вот именно тут «умные деньги», сами или через эмиссию, заберут самое перспективное, пользуясь дичайшим дефицитом ликвидности.

В преддверии кризисов и катастроф, о которых говорится давно, если бы работал на этом рынке, то обязательно собрал бы информацию не только по поведению институциональных игроков, вплоть до отправки аналитиков-шпионов в их департаменты, но и о «фартовых» людях, подобных Михаилу Прохорову, что каждый раз выходят с плюсом из самых провальных идей, а ошибки поворачиваются победами. Такие моменты следует учитывать. Сейчас вопрос сложнее – масштаб связанных проблем такой, что процесс изоляции краха нужно будет делать нефинансовыми, административными или технологическими (кибер-шторм) инструментами

Схема привычна, но в последние два месяца, по мере продолжения безудержной накачки, все больше склоняюсь, что обрушить и изолировать такое не выйдет. В этом случае, весной 2024 года будем наблюдать долгожданное обрушение Долины пирамид. Чем дольше длится вакханалия, тем меньше шансов удержать. Излишне говорить – прыгать в пирамиду или нет, ровно, как и сидеть в ней и ждать, в надежде поймать кинжал, т.е. выйти в самый последний момент, каждый решает сам. Однако, сейчас речь идёт об обрушении не просто рынка, а слома всей инфраструктуры, т.е. даже выведенные на счета западных банков деньги могут исчезнуть.

В конце 2023 года можно было говорить про геополитический фактор – допустить обвал до выборов президента США в ноябре 2024 года, чтобы всё повесить на текущую администрацию, или после, дав шанс Джо Байдену и Ко. Набранный с начала года темп и единодушие стали запредельны, такого бурного и оторванного от реальных факторов роста не было. Продержать его еще полгода – на уровне фантастики, ровно, как и затормозить – многие отойдя от угара рванут фиксировать прибыль и запустят обвал.

На этом фоне снятие Верховным судом (единогласно) запрета на участие Дональда Трампа в праймериз в Колорадо похоже на примирение элит с победой его антикризисного курса. Попытка перезагрузить глобальную систему через инклюзивный капитализм, политическую экологию и принудительную медицину провалилась, альтернатив так и нет. Важно не забывать, в западной политической системе выигрывает не столько личность, сколько позиция конкретной группы, стоящая за ней. Очень похоже на попытку вернуться в 2020 год и исправить допущенную стратегическую ошибку, что уже не выйдет, время упущено. Будем посмотреть, пока слишком много точек бифуркации впереди.

В отношении России – наша экономика и финансы достаточно изолированы от мировых процессов, чтобы их сгладить, по некоторым моментам станет даже легче – давление снизится, отдельные контуры построены. Банковская система такой стресс-тест должна выдержать, особенно государственные банки, хотя трясти тоже будет. На ближайшие два-три месяца не вижу монетарных и политических факторов для сильного изменения курса рубля, не всё хорошо, но положение стабильно и устойчиво. Однако, от глупости и паники никто не застрахован, нужно быть осторожнее.

И, да, на фоне всего происходящего, никого на западе не будет интересовать бУкраина, тут про Ближний Восток начинают забывать, жду Дональда Трампа с шоу-программой – «При мне такого не было!»…)))

Источник

Андрей Школьников

Комментари редакции

Тезисы статьи:

1. Рынки США сильно перегреты благодаря маркетингу искусственного интеллекта, что может привести к гигантской ловушке для молодых инвесторов.

2. "Умные деньги" могут спекулировать на росте и падении в рамках очерченных лимитов, но не набивать ими портфели.

3. Когда начнутся маржин-коллы, инвесторы будут вынуждены распродавать активы за бесценок, закрывая финансовые дыры.

4. "Умные деньги" смогут забрать перспективные активы, пользуясь дефицитом ликвидности.

5. Существует риск не только обвала рынка, но и слома всей финансовой инфраструктуры.

6. Российская экономика достаточно изолирована, чтобы сгладить мировые процессы, хотя банковскую систему тоже потрясет.

7. На Западе будут забывать о ситуации на Украине на фоне грядущих финансовых потрясений.

Вывод:

Автор предупреждает о надувшемся финансовом пузыре на рынках США, который грозит лопнуть и привести к масштабному кризису, поглощающему не только фондовые рынки, но и всю финансовую инфраструктуру. Россия более изолирована от этих процессов, но также может пострадать. На фоне мирового финансового кризиса ситуация на Украине может отойти на второй план.