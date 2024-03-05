Буржуазный класс и его пропагандисты хотели бы, чтобы у всякого рядового труженика имя Сталина ассоциировалось исключительно с ужасом и страхом.

Либералы любят лить крокодиловы слёзы по поводу якобы попранной большевиками свободы. Но любые разговоры о свободе без уточнения, свобода какого класса имеется в виду и в чём именно эта свобода заключается, яйца выеденного не стоят.

Свобода капиталистов эксплуатировать и грабить трудящихся, свобода паразитов жить чужим трудом действительно очень сильно пострадала во всём мире из-за товарища Сталина.

После гражданской войны молодое советское государство считали колоссом на глиняных ногах, а в итоге первая успешная пролетарская революция стала источником мощного коммунистического движения в мировом масштабе, "от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии". На политической карте мира возник целый блок социалистических государств.

Сталин действительно олицетворение диктатуры, только это диктатура не отдельной личности, а диктатура всего пролетарского класса. 71 год прошёл со дня его смерти, но буржуям всей планеты до сих пор страшно, боятся, что подобное повторится, что их "свобода", свобода угнетателей, вновь будет попрана. До сих пор клокочут от страха и ненависти, и через пропаганду проецируют эти чувства миллионам обывателей.

@dumai_sam_i_sei4as

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Буржуазный класс и его пропагандисты хотят, чтобы имя Сталина ассоциировалось с ужасом и страхом.

2. Либералы критикуют большевиков за якобы попрание свободы, но не учитывают, что речь идет о свободе эксплуатировать трудящихся.

3. Свобода капиталистов эксплуатировать трудящихся действительно пострадала из-за Сталина.

4. Советское государство стало источником мощного коммунистического движения в мировом масштабе.

5. Сталин олицетворяет диктатуру пролетарского класса, а не отдельной личности.

6. Буржуазия до сих пор боится повторения подобных событий и потери своей "свободы" эксплуатировать.

Вывод:

Во время развития СССР, начало которому было положено Лениным и Сталиным, буржуазия других стран была вынуждена затянуть пояса и дать развитие среднему классу, чтобы составить конкуренцию СССР. С развалом Союза буржуазия распоясалась вновь: средний класс капиталистических стран практически уничтожен, расслоение общества усилилось, капитализму больше не нужно "человеческое лицо".

Сталин был символом угнетения буржуазии и свободы рабочего класса. Буржуазия, взявшая реванш после распада СССР, содрогается от его имени до сих пор.