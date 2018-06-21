Памяти Зазнобина Владимира Михайловича…

Концептуал СМИ Обращение коллектива ФКТ

Сегодня, в четверг 21.06.2018, в 16:00 на кладбище Памяти жертв 9 го января в г. Санкт-Петербург завершилась церемония погребения Владимира Михайловича Зазнобина, представителя авторского коллектива ВП СССР, научного руководителя Фонда Концептуальных Технологий.



Уважаемые соратники и единомышленники!



18.06.2018 г., после продолжительной болезни, с которой он мужественно боролся, на 80 м году ушёл из жизни один из основоположников Концепции Общественной Безопасности, представитель авторского коллектива Внутренний Предиктор СССР, научный руководитель Фонда Концептуальных Технологий, сильный и мужественный Человек, офицер, патриот Отечества и всего Человечества, Зазнобин Владимир Михайлович.



Уход Владимира Михайловича — это утрата мужа, отца и деда для родных и близких, и друга, товарища и учителя для друзей, соратников и единомышленников.



Владимир Михайлович родился 2 сентября 1938 г. в Нижегородской области. Службу Отечеству начал в Суворовском военном училище, продолжил на Военно-морском флоте СССР, дойдя до звания капитана 1 го ранга. После службы в рядах Военно-морского флота занялся широкой образовательно-просветительской деятельностью. В составе коллектива единомышленников-патриотов пытался предотвратить развал СССР. Так появились первые материалы, которые впоследствии получили своё развитие и стали известны как Концепция Общественной Безопасности, а эпическое название которой «Мёртвая вода». Ибо в русских народных сказках «Мёртвая вода» не мерзость, а средство, от которого всякая нечисть и зло подыхает, а добрые люди заживляют свои раны и сращивают разрубленные тела. Так и нашей израненной и разрубленной на части стране нужна «Мёртвая вода» — Концепция Общественной Безопасности, чтобы в «холодной» / «информационной» / «гибридной» войне победить всех врагов нашего Отечества, и восстановить нашу Родину-Россию целостной и суверенной.



Благодаря усилиям Владимира Михайловича и единомышленников, теоретическая основа возрождения России — Концепция Общественной Безопасности была создана и в 1995 году прошла режим парламентских слушаний, по результатам которых была рекомендована к всестороннему внедрению во все сферы жизни общества.



Концепция Общественной Безопасности в данный момент является единственной легитимной научно-методологической основой развития России и достижения ею полного государственного суверенитета.



Начиная с конца 1980 х годов по сегодняшний день, авторским коллективом, который представлял Владимир Михайлович, написаны десятки научных работ, освещающих разные аспекты жизни общества и Мироздания, в том числе такие важнейшие области знания как: глобальная, внешняя и внутренняя политика, психология, экономика, педагогика, история стран, народов и цивилизаций, теория управления, философия и методология самостоятельного познания человеком Мира и творчества, и многие другие, более 130 аналитических записок о текущем моменте в России и Міре.



Необычайно сильная энергетика исходила от Владимира Михайловича. Даже во время тяжёлой болезни его глаза излучали энергию, волю к жизни и стремление к справедливости в глобальных масштабах. Эта энергия мечты зажигала сердца и умы многих людей. Просветительская деятельность Владимира Михайловича оказала огромное влияние на сотни тысяч, а возможно, и миллионы людей, но информация, знания, которые Владимир Михайлович сделал достоянием Русской культуры и всего Человечества настолько мощны, что сила, заложенная в них, уже сейчас начала давать свои плоды.



Идеи, изложенные в трудах авторского коллектива ВП СССР, который представлял Владимир Михайлович, устремлены на тысячелетия в будущее. И потому они неизбежно оказывают сейчас и окажут в будущем огромное влияние на судьбу России и Человечества и приведут к становлению общества справедливости в глобальных масштабах.



Владимир Михайлович был продолжателем дела большевизма, дела защиты интересов трудящегося большинства, и потому стремился огласить и осветить идею построения справедливого общества, свободного от эксплуатации «человека человеком». Владимир Михайлович со всей ответственностью воспринял наказ Иосифа Виссарионовича Сталина о том, что России для сохранения государственного суверенитета, для движения вперёд необходима разработка современного теоретического обеспечения управления, ибо «Без теории — нам смерть».



Поэтому Владимир Михайлович, как и подобает настоящему большевику, сам, в инициативном порядке, возложил на себя задачу разработки столь необходимой для России теории, и создал для этого, сплотил вокруг себя, коллектив единомышленников, представителем и лицом которого он стал — авторский коллектив Внутренний Предиктор СССР, а материалы Концепции Общественной Безопасности были созданы как творческое развитие теоретических знаний об управлении обществом. Свою подвижническую миссию Владимир Михайлович осуществлял совершенно безкорыстно, не ожидая и не требуя от общества каких-либо наград, статуса или состояния. И люди увидели, поняли, приняли это и пошли за Владимиром Михайловичем, каждый внося свою посильную лепту в реализацию Большого Дела.



Огромную часть в жизни Владимира Михайловича занимало творчество пророка русской цивилизации Александра Сергеевича Пушкина. Владимир Михайлович раскрыл многие закодированные в творчестве поэта посылы потомкам о будущей судьбе Человечества и России. И нам, продолжателям дела Владимира Михайловича, ещё предстоит раскрыть многое в творчестве Пророка.



Владимир Михайлович ещё очень многое планировал сделать для России и Человечества. Но, к сожалению, текущее состояние культуры общества подразумевает и преждевременный уход из жизни большинства людей. Однако то, что Владимир Михайлович сделал за свою жизнь, значит очень много. И за это низкий ему поклон, благодарность и светлая память от современников и потомков.



Светлая память.



Для нас же сейчас главное быть сильными и не унывать — держать строй. Считаем, что Владимир Михайлович именно этого хотел бы сейчас. Он всегда будет с нами в наших сердцах и наших мыслях. Его дух будет сопровождать нас в делах на пути к Человечности. Мы будем продолжать Дело, которому посвятил жизнь Владимир Михайлович.

А то, что он не успел сделать — предстоит реализовать нам — его современникам и потомкам — продолжателям Дела. И для нас Владимир Михайлович Зазнобин — наш учитель и боевой товарищ — по-прежнему с нами, в одном боевом строю.



Коллектив ФКТ

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