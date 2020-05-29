«Всегда готовы!»: какую роль сыграла пионерия в истории СССР

День пионерии давным-давно, увы, перестал быть в нашей стране праздником. Какие-то остатки детской организации еще существуют, но это – лишь бледная тень того массового движения, которое охватывало все подрастающее поколение…

Приходящийся на 19 мая День пионерии давным-давно, увы, перестал быть в нашей стране праздником. Какие-то остатки некогда мощнейшей детской организации еще существуют, но это, признаем положа руку на сердце – лишь бледная тень того массового движения, которое с середины-конца 20-х годов ХХ века и до крушения Советского Союза охватывало его подрастающее поколение практически поголовно.

В лихую годину «перестройки» Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина была щедро оплевана и охаяна ее организаторами и бесноватыми адептами. Сегодня можно с полной уверенностью сказать – роль и место советской пионерии в истории нашей страны совершенно недооценены и неоправданно замолчаны. Попробуем исправить эту несправедливость – насколько это возможно в рамках одной статьи.

Скаутизм по-коммунистически

Никак нельзя не упомянуть о том, что само упоминание о пионерской организации вызывает у отечественной либеральной публики настоящие пароксизмы ненависти и злобы. Немила она этим господам, разве что чуток поменьше, чем НКВД с товарищем Берией… Провозгласив пионерию «совковой машиной по оболваниванию и милитаризации детей», наши либералы за прошедшее время наплели о ней столько глупостей и небылиц, что разгрести их – работа та еще. Посему попробуем разобраться хотя бы с некоторыми нелепицами, а там – как получится. Прежде всего, Советскую власть обвиняют в том, что она якобы «украла» идею «благородного скаутского движения» у ее создателей, «перекрасив ее в красный цвет и наполнив совершенно неподобающим идеологическим содержанием». Послушать таких умников, так пионеры «скопировали» у скаутов буквально все – от атрибутики и девиза до организационной структуры, а потом клялись, что сами все это выдумали. Чушь несусветная, конечно же. Прежде всего, никто и никогда не скрывал того, что первые шаги к созданию пионерской организации, по сути дела, были сделаны после нескольких докладов Надежды Крупской, имевших название «О бойскаутизме». У истоков создания советской пионерии стоял Иннокентий Жуков, не просто видный деятель русского скаутского движения, а в прошлом секретарь общества «Русский скаут». Большевики попросту не стали «изобретать велосипед», а, присмотревшись, взяли на вооружение наиболее пригодный к употреблению мировой опыт, естественно, переиначив его на свой манер, в соответствии с насущными требованиями и планами на будущее. Поэтому склонять пионеров за то, что они имели в точности такой же галстук и девиз «Будь готов»-«Всегда готов!», как буржуйские скауты, настолько же нелепо, как упрекать РККА в «плагиате» за то, что знамя у нее было в виде прямоугольного полотнища, а не какого-нибудь восьмиугольника с загогулинами…

Теперь – по поводу идеологии, да, кстати, и «милитаризма». Если кто не знает, то стоявший у истоков скаутского движения в мировых, так сказать, масштабах полковник (а впоследствии и генерал-лейтенант) Британских королевских вооруженных сил Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэл, не сидя под яблоней до своей идеи дошел, а во время англо-бурской войны. Будучи комендантом осаждаемой бурами крепости Мафекинг сэр Роберт загнал под ружье всех имевшихся там лиц мужского пола, в том числе и пацанов 12-14 лет, из которых создал вполне эффективное разведывательное подразделение. Оттуда все и пошло. Будучи, говоря в современных терминах, британским империалистом, кого намеревался воспитывать Баден-Пауэл в созданной им организации? Правильно, будущих завоевателей и «цивилизаторов», «белых господ», которым предстояло хранить и раздвигать пределы «империи, в которой никогда не заходит солнце». По большей части службу он проходил в военной разведке – организации, отличающейся предельным практицизмом, граничащим с цинизмом, в соответствии с которыми для выполнения поставленной задачи используется все, что возможно… Дети? А почему бы и не дети? Поэтому, когда из скаутов, противопоставляя их «заидеологизированным пионерам», пытаются лепить эдакое «белое и пушистое» общественное движение, озабоченное исключительно оздоровлением детишек и внесением разнообразия в их досуг, лично мне становится просто смешно. И, кстати говоря, в Российской Империи скаутинг долго и упорно пытался пробить себе дорогу – вот только наталкивался при этом на совершеннейшее непонимание власть предержащих. Государь Николай II желал видеть в стране детские «школы строя и гимнастики» да подростковые «потешные команды» при воинских частях. Массовое движение с какими-то отрядами, клятвами и ритуалами вызывало в нем подспудное неприятие и опасения. Лучше бы на социал-демократов внимание обратил, болезный…

Взвейтесь кострами!

А вот большевики в отличие от отправленного «на свалку истории» венценосного тугодума враз смекнули, что тут может получиться великая польза в государственных масштабах. В начале 20-х годов ничего, по большому счету, было еще не решено. Да, отгремели главные битвы и сражения Гражданской, но война старого и нового на самом деле была лишь в самом разгаре. Будущее Страны Советов и, как тогда виделось многим ее лидерам, мировой пролетарской революции билось в крошечных сердечках тех, кто еще только вступал в жизнь и кому суждено было, сделав свой выбор, решить их судьбу. В одной и той же деревне, зачастую, соседствовали бывшие «красные» и «белые», а главное – беднота и начинающие все прочнее становиться на ноги «кулаки». Первые были за новую власть всей душой, а вот вторые, прикидывая, как бы это еще прирезать земельки, считали, что без царя и барина оно, конечно, хорошо, но вот насчет «равенства и братства» эта самая власть, пожалуй, того… Хватила лишку и тут ее придется со временем «подправить» – в соответствии со своим видением жизненных перспектив. В городах, периодически пухнущих от голода и с трудом отстраивающихся после военного лихолетья, сновали толпы беспризорников, порожденных этим самым лихолетьем, не брезгующих ничем в своем вечном стремлении «добыть чего-то пожрать». Это была целая армия! Кто мог вырасти из них – босота, люмпены, уголовники, по определению являющиеся врагами любого государства? Или будущие строители коммунизма – созидатели, граждане, защитники Родины? Вопросы решались, без всякого преувеличения, глобальнейшие и, надо отдать должное Советской власти, решила она их с блеском – и далеко не в последнюю очередь путем создания пионерской организации.

Сперва советская пионерия носила имя античного борца против угнетателей Спартака. Это уже потом, после ухода из жизни Владимира Ильича Ленина, ей было присвоено его имя, тем самым оказана высокая честь и возложена не менее высокая ответственность. Между прочим, в первые годы после смерти Сталина находились наивные товарищи, искренне предлагавшие присовокупить к имени Ильича в названии Всесоюзной пионерской организации еще и увековечение памяти Иосифа Виссарионовича. Ага… Это при Хрущеве-то! После 1956 года с его гнусным докладом о «культе личности» такие предложения моментально «увяли». О том, как менялась идеологическая составляющая пионерского движения, лучше всего можно судить по изменениям в торжественном обещании, приносившемся при вступлении в его ряды. До конца 20-х годов клялись «твердо стоять за дело рабочего класса», целью которого, конечно же, являлось «освобождение рабочих и крестьян» никак не менее, чем во всемирном масштабе. После этого очень даже верится, что к созданию и становлению пионерии серьезно приложил руку товарищ Троцкий – его мечтами о «мировой революции» тут веет за версту. Зато потом «пролетариат всех стран» куда-то подевался, зато на первое место вышло обязательство «горячо любить свою Родину», а также «жить, учиться и бороться» по заветам Ленина и Коммунистической партии. В 30-е годы одной из главных обязанностей всех членов пионерской организации стала подготовка к защите СССР в неминуемо грядущей войне. К этому, не жалея сил, готовилась вся страна, и мальчишки с девчонками, гордо носящие красные галстуки, оказались в первых рядах. Пройдет совсем немало лет и именно они займут передовые рубежи Великой Отечественной…

Они оказались готовы

Колоссальная роль Всесоюзной пионерской организации в достижении Великой Победы, к огромному сожалению, так и не была раскрыта даже в более чем благосклонной к ней советской историографии. На знамени пионерии имелись две высшие награды страны – Ордена Ленина, но вот боевых не было ни одной. А зря. Все советские дети знали о пионерах-героях, юных бойцах Великой Отечественной. Собственно говоря, звания Героя Советского Союза были удостоены четверо членов Всесоюзной пионерской организации – Леонид Голиков, Марат Казей, Валентин Котик и Зинаида Портнова. Все – посмертно… Однако количество детей и подростков, как заслуживших боевые ордена и медали, так и оставшихся безвестными и беззаветно преданными своей Родине ее защитниками, неизмеримо больше. По некоторым данным, только «сыновей полка» в РККА и «юнг-краснофлотцев» насчитывалось до полумиллиона! Однако как бы не еще большее количество пионеров встало на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на оккупированных территориях в рядах подполья и партизанских отрядов. Все четверо Героев Советского Союза – как раз из этой славной когорты. Получилось так, что именно дети и подростки оказались одними из самых непримиримых и бесстрашных борцов с оккупантами. И это – повод для того, чтобы дать высшую оценку той воспитательной работе, которая почти два десятилетия с момента создания пионерской организации и до начала Великой Отечественной войны проводилась в ее рядах. Пионерия сумела взрастить миллионы настоящих юных патриотов, как сражавшихся с врагом с оружием в руках, так и ковавших Победу в тылу, у станков заводов, в колхозах и госпиталях. Именно этот патриотизм оказался той самой «крепкой военной тайной» Советской страны, о которой писал кумир всех пионеров Аркадий Гайдар. Именно об него разбился нацистский блицкриг, сломали зубы вражеские полчища.

Впрочем, сводить все только к личному участию в сражениях Великой Отечественной юных бойцов тоже было бы в корне неверно. Именно пионерская организация стала «отправной точкой» того всеобщего военного обучения и подготовки, которые в громадной степени обусловили впоследствии способность Красной армии к скорейшему восполнению трагических потерь начального периода войны, восстановлению ее боеспособности. Некоторые наши «историки» с либероидным поражением головного мозга (или что там у них вместо него?) обожают мусолить тему «совершенно необученных пацанов», которых «безжалостно бросали против матерых вояк Вермахта». Но в том-то и дело, что «необученных» парней и девчонок призывного возраста в СССР к 1941 году практически и не было! А спасибо за это надо сказать в том числе и пионерской организации, делом чести для каждого члена которой в 30-е годы было «иметь три значка» – Ворошиловского стрелка, ГТО (готов к труду и обороне) и «готов к санитарной обороне». Уровень начальной военной и физической подготовки в предвоенном СССР был высочайшим. И не менее высоким был уровень сознательности, благодаря которому те, кто по нынешним временам считается несмышлеными детьми, которым и доверить-то толком ничего нельзя, делали снаряды, выполняли другую невероятно ответственную и сложную работу. Вы думаете, что в военные годы пионерская помощь фронту ограничивалась концертами в госпиталях, отправкой на фронт бойцам писем и посылок да сбором металлолома? Да тринадцатилетние вкалывали на лесозаготовках, строительстве железных дорог, пахали на себе! И никто, поверьте, никто не заставлял их это делать! Просто, воспитанные советской пионерией, Советским Союзом, эти девочки и мальчики не могли по-другому, не мыслили себя вне той войны, вне общей народной судьбы. Девиз «Всегда готов!» оказался вовсе не пафосными пустыми словами – когда на их Родину навалилась беда, они и вправду оказались готовыми ко всему.

В наши дни о пионерии вспоминают мало. Увы, выросло уже не одно поколение, которому в головы успели вбить ложь о том, что носить красный галстук заставляли чуть ли не «насильно», что в октябрята, пионеры и комсомольцы чуть ли не «загоняли». Причисляющие себя к имеющей право судить и осуждать все, что вздумается, «интеллигенции», господа и дамы заунывно разглагольствуют о «подавлении личностей детей», «насаждении тоталитаризма» и тому подобных вещах, не имеющих совершенно ничего общего с реальностью. И мало кто отваживается задать им простейший вопрос: «Так что же конкретно было плохого в пионерии?» Роскошные дворцы и дома детского творчества? Полнейшее отсутствие в Советском Союзе не то что беспризорников, а просто праздношатающихся детей, не знающих, чем себя занять? Нулевые детские и подростковые наркомания и алкоголизм, практически нулевая преступность среди подростков и детей?! Чем плохи были пионерские лагеря, в которых дети всех (заметьте – всех без исключения) граждан могли отдыхать и оздоравливаться бесплатно, либо за чисто символические деньги? Творческие кружки и спортивные секции, доступные, опять-таки для всех и даром?

Позволю себе предположить – тем, кто сегодня хает наше пионерское детство, ненавистны идеалы любви к Родине, преклонения перед ее победами и достижениями, которые прививались нам именно в эти прекрасные годы. Пионерская организация неприемлема для них, как и все остальное, что реально работало на укрепление и процветание нашей страны. Более того – в значительной мере работает даже по сей день! Воспитание дисциплины, порядочности, честности, принципов дружбы и взаимопомощи, а, прежде всего, патриотизма, вот что она дала всем тем, кто когда-то шагал в ее рядах. И сколько бы ни миновало лет, мы этого никогда не забудем.

Советское государство – детям. Ко дню пионерии (1978) Пионеры в СССР: история самой популярной детской организации