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2 гвоздики товарищу Сталину.05.03.2024

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В рамках традиционной акции "2 гвоздики товарищу Сталину" в годовщину смерти Иосифа Виссарионовича Сталина на его могилу у Кремлевской стены было возложено (http://stalinizator.ru/2gvozdiki-28/) 6 300 алых гвоздик закупленных на средства неравнодушных граждан. Также на могилу были возложены цветы от товарищей из КПРФ.
Мероприятие, как обычно, было согласовано с комендатурой Кремля.





Это уже 28 акция с момента старта. 29-я пройдет в декабре 2024 года. Читатели блога неизменно поддерживают ее проведение, за что им спасибо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9006242.html
Метки: 2 гвоздики, акции, красная площадь, Кремль, Москва, Россия, сталин
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 9114 7584
    Женечка 11 мин. назад

      “Мероприятие, как обычно, было согласовано с комендатурой Кремля.”
      А мне казалось, его поклонники революцию социалистическую хотят устроить. Доиграются, что при формировании нового образа сильной руки и крепкого хозяйственника, вскорости совсем позабудут про идеологическую составляющую образа Сталина.

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