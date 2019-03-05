2 гвоздики товарищу Сталину. Акция №18
12:45. 5 марта 2019 Просмотров - 232 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Москве на Красной площади прошла традиционная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". На подготовку акции неравнодушные граждане собрали 240 000 рублей, на которые и осуществлялась плановая закупка цветов.
Неравнодушные люди возложили 8 600 красных гвоздик к могиле товарища Сталина в годовщину его смерти.
В ходе акции полиция задержала отчественную разновидность бандеровцев призывавших к декоммунизации. В свое время также отлавливали известного клоуна Энтео. Других антикоммунистов у меня для вас нет.
То что бесноватых корежит от товарища Сталина, это хорошо и правильно.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4820229.html
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Иосиф Сталин и ветер истории http://www.proza.ru/2018/03/05/2262
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Великий российский учёный Михаил Ломоносов в своем научном труде об истории славян сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»!!!!!