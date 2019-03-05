2 гвоздики товарищу Сталину. Акция №18

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В Москве на Красной площади прошла традиционная акция "2 гвоздики товарищу Сталину". На подготовку акции неравнодушные граждане собрали 240 000 рублей, на которые и осуществлялась плановая закупка цветов.Неравнодушные люди возложиликрасных гвоздик к могиле товарища Сталина в годовщину его смерти.В ходе акции полиция задержала отчественную разновидность бандеровцев призывавших к декоммунизации. В свое время также отлавливали известного клоуна Энтео. Других антикоммунистов у меня для вас нет.То что бесноватых корежит от товарища Сталина, это хорошо и правильно.