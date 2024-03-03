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Второй китайский шок

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Второй китайский шок

Для дальнейшего подъема своей экономики Пекин удваивает объемы экспорта за рубеж. Используя дешевые государственные кредиты, китайские компании наращивают производство до объемов, превышающих потребности внутреннего рынка, — констатирует (https://www.wsj.com/world/china/the-world-is-in-for-another-china-shock-3d98b533) американский The Wall street journal

Первый «китайский шок» произошел на рубеже 1990-2000 годов. Бум импорта дешевых китайских товаров привел к банкротству многих производств в западных странах. Только США с 1999 по 2011 год потеряли более 2 млн рабочих мест

В этот раз последствия «китайского шока» для западных экономик могут быть гораздо драматичнее. Речь идет уже не о китайской мебели, игрушках и одежде, а об автомобилях, бытовой электронике и продукции тяжелого машиностроения — высокотехнологичных изделиях с большой добавленной стоимостью

По данным Всемирного банка на долю Китая в 2022 году приходился 31% мирового промышленного производства и 14% всего экспорта товаров. Двумя десятилетиями ранее эти показатели были на уровне 10% и 5%, соответственной.

https://t.me/crystal_book/3105?single – цинк

Поэтому и торопятся с провоцированием войны на Тайване. На длинной дистанции Китай очевидно побеждает по экономическим причинам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9002488.html
Метки: Китай, США, торговля, экономика
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 31535 26797
    марина 15 мин. назад

      “Что это такое ,говорит АГЛ ,наша молодежь помешана на брендах,я -президент не знаю таковых,откуда деньги ,почему не наше??,открывая новый огромный ХАБ всего китайского ,вплоть до елочных украшений ,в Бресте на территории какого-то огромного завода бывшего..Слово и Дело ..Может хоть хуситы нас спасут от китайцев ..

    • 12071 9307
      chu 12 мин. назад

        Женечке
        Посмотрел у китайцев очень дешевые камеры заднего вида. Брать ?

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