Поет народный артист СССР Иван Петров. Романсы Петра Чайковского (1978)
Известный оперный певец народный артист СССР Иван Петров, обладатель удивительного по красоте голоса бархатного тембра (бас), исполняет романсы Петра Чайковского. Партия фортепиано – заслуженный артист РСФСР Семен Стучевский.
#концерт
ТО Экран, 1978
Режиссер – Владимир Македонский
Оператор – Николай Степанов
Композитор – Петр Чайковский
Автор слов – Алексей Толстой
Автор слов – Алексей Апухтин
Автор слов – Лев Мей
Автор слов – Даниил Ратгауз
Автор слов – Константин (К. Р.) Романов
#гостелерадиофонд #ИванПетров #романс
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