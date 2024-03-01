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Поет народный артист СССР Иван Петров. Романсы Петра Чайковского (1978)

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Известный оперный певец народный артист СССР Иван Петров, обладатель удивительного по красоте голоса бархатного тембра (бас), исполняет романсы Петра Чайковского. Партия фортепиано – заслуженный артист РСФСР Семен Стучевский.

#концерт
ТО Экран, 1978

Режиссер – Владимир Македонский
Оператор – Николай Степанов
Композитор – Петр Чайковский
Автор слов – Алексей Толстой
Автор слов – Алексей Апухтин
Автор слов – Лев Мей
Автор слов – Даниил Ратгауз
Автор слов – Константин (К. Р.) Романов

#гостелерадиофонд #ИванПетров #романс

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yVU3AV1lEGw
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