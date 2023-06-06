Глинка. Романс “Я помню чудное мгновенье”. Поет Александр Огнивцев (1976)
Народный артист СССР солист Большого театра СССР Александр Огнивцев поет романс Михаила Глинки на стихи Александра Пушкина “Я помню чудное мгновенье”. Партия фортепиано – Николай Корольков.
Программа “Я романсу отдал честь”
ТО Экран, 1976 г.
#глинка #ЯПомнюЧудноеМгновенье #АлександрОгнивцев
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