Слова В.В. Путина о том, что гиперзвуковой комплекс «Циркон» впервые был применён в бою, имеют несколько измерений — как применительно к СВО, так и вообще.

◉ Первые сообщения о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» относятся к 2011 году. В 2020 году был проведён её первый успешный пуск, а годом позже состоялась первая подводная стрельба этой ракетой.

◉ Переход российской оборонки в новый технологический цикл вооружений составил менее 10 лет. По меркам разработки перспективных вооружений, принимаемых на вооружение на десятилетия, это очень быстро.

◉ Беглый анализ размеров пусковой «Циркона» позволяет предположить, что ракета может быть вписана не только в список бортового вооружения военного корабля, но и вполне может поместиться в 40-футовый морской контейнер. Это в теории даёт возможность применять комплекс по всему миру с замаскированной пусковой.

◉ Как справедливо замечают некоторые эксперты, типовых целей для «Циркона» на Украине немного и если речь зашла о его применении, то, скорее всего, применяли его по целям типа ПВО/ПРО Patriot в Киеве.

◉ В начале февраля обломки, предположительно, гиперзвуковой ракеты этого типа были найдены в Киеве, что косвенно подтверждает факт применения комплекса 3М22 для подавления киевской системы ПВО.

◉ С учётом того что пределом дальности «Циркона» считается отметка в 1000 километров, возникает вопрос о типе наземной пусковой, использованной для стрельбы. По габаритам ракета «Циркона» может быть унифицирована с 3М55 «Оникс», что наводит на мысль о возможности размещения на мобильных шасси.

◉ Если эта версия подтвердится в ближайшем будущем, то это будет означать, что одно из самых совершенных средств прорыва ПВО/ПРО может применяться скрытно с нескольких типов носителей, отследить которые практически невозможно. С учётом того что скорость «Циркона» (2800 м/с) вдвое выше, чем верхний предел перехвата целей у ЗРК Patriot (1600 м/с) [а также ракет SM-6, имеющих максимальную скорость перехвата целей 1500 м/с], российское «изделие» в ближайшем цикле развития вооружений (от пяти до десяти лет) будет неуязвимо для большинства западных противоракет.

◉ Американский комплекс ПРО THAAD также не представляет угрозы для «Циркона», поскольку траектория гиперзвукового боевого блока ракеты 3М22 проходит в пределах земной атмосферы (на высотах до 50 км). На таких высотах инфракрасная головка самонаведения ракет-перехватчиков THAAD испытывает сложности в работе из-за аэродинамического нагрева головного обтекателя. Ракеты THAAD эффективны на высотах более 100 км (выше линии Кармана).

◉ Перехват маневрирующих гиперзвуковых целей западными ЗРК не выглядит фантастическим. Однако для того, чтобы западные комплексы были на это способны, сначала необходимо создать летающее гиперзвуковое «изделие», которое можно будет использовать в качестве мишени. И лишь затем станет возможна доработка противоракет. Сколько на это потребуется времени — ответить в данный момент сложно.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Разработка гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» началась в 2011 году, а уже в 2020 году был проведен ее первый успешный пуск.

2. Разработка и принятие «Циркона» на вооружение заняли менее 10 лет, что очень быстро для создания перспективного оружия.

3. «Циркон» может размещаться не только на кораблях, но и в контейнерах, что дает возможность транспортировки и применения по всему миру.

4. «Циркон» скорее всего применялся по целям ПВО в Киеве.

5. «Циркон» может базироваться на мобильных пусковых установках.

6. Скорость «Циркона» в 2 раза выше верхнего предела перехвата ПВО Патриот и THAAD.

7. Для создания эффективных средств противодействия «Циркону» Западу потребуется много времени.

Вывод: применение гиперзвукового комплекса «Циркон» демонстрирует технологическое превосходство России в области гиперзвуковых вооружений и ставит под сомнение возможности ПВО Запада по перехвату этого оружия в обозримой перспективе.