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Либо «российское экономическое чудо», либо гибель империи

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Послание президента было всеобъемлющем, поэтому каждый смог увидеть что-то своё. В западных медиа и вовсе сделали акцент на том, что Путин угрожал миру ядерным оружием. Тут, как говорится, кто о чем, а лысый о расчёске. Однако не будем сливаться с хором экспертов, депутатов и губернаторов, которые ушли в детали, и не заметили главного.

Каждый год Послание Путина принято называть «историческим», и это уже стало каким-то дурным журналистским клише, но Послание 2024, действительно, может претендовать на этот статус по праву. Это Послание не на ближайший год, и даже не на пятилетку. Это послание, которое несёт в себе Образ будущего, про новую Россию – про Россию после СВО, которая, пройдя через очередной исторический урок и горькое прозрение после лихих 90-х и одурманивающих 2000-х, должна встать на путь подлинного суверенитета в самом широком смысле этого слова, вновь нащупывая свою историческую самоидентичность и возвращаясь к свои нравственным истокам.

Важно, что все озвученные решения в экономике направлены на масштабную переориентацию экономики на внутренний рынок  – отсюда посылы про демографию и шире народосбережение, борьбу с бедностью, выравнивание доходов и укрепление финансового состояния домохозяйств (семей) как основы для устойчивого внутреннего спроса, новую кадровую политику, ориентированное на внутренние нужды образование, пространственное развитие, улучшение транспортной сети и связности регионов, возрождение авиастроительной отрасли и модернизация железных дорог, поддержку малого бизнеса, ускорение газификации и технологический суверенитет.

Россия снова сосредотачивается, и ищет точки развития внутри страны. Она больше не готова опираться на изменчивую внешнюю конъюктуру мировых рынков. Никакого интернационала – курс на «строительство экономической модели в отдельно взятом государстве». Путин фактически отказывается от концепции инклюзивной глобальной экономики, где России была уготована роль обслуживающей бензоколонки, и это прямой вызов глобалистам. Обозначены векторы наперекор всем глобалистским трендам. Не все ещё до конца осознали всю глубину грядущих изменений и разрыва с глобальным Западом. Выполнить все озвученные (и не озвученные) меры без глобального переформатирования экономики попросту невозможно. Это революция сверху. Реализовать их без независимой финансовой политики и национализации ЦБ будет невозможно – президент об этом не сказал, но это следует.

Интересно, что среди тех, кто апплодировал в зале, далеко не все понимали, что посылы президента про новую элиту адресованы были и им – не все из них смогут работать в новой системе. Не зря камеры выхватывали обескураженные лица либерал-монетаристов. Сейчас возможны 2 сценария -  либо кадровая революция сверху, либо реванш глобальных элит, которые попытаются убрать Путина и сбить Россию с пути. Достаточно вспомнить Столыпинские реформы, и как они закончились. Да и Сталину разрыв с мировым интернационалом не могли простить и начался 37 год. То сопротивление Путину внутри системы, которое было до этого – это цветочки. Впереди большие внутренние потрясения и бюрократический саботаж, битва за будущую Россию ещё предстоит.

Однако очевидно, что без ускоренной реиндустриализации и новой суверенной экономики России с опорой на внутренние ресурсы, а не глобальную конъюнктуру, дальше невозможно – это экзистенциональный вызов. Иначе нас сомнут – мы не устоим в готовящейся глобальной заварушке. Либо «российское экономическое чудо», либо гибель империи. Путин, желая мира, начинает готовить Россию к Большой войне.

@trueolen

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Послание Путина 2024 года носит исторический характер, так как содержит образ будущего России после спецоперации на Украине.

2. В послании обозначен курс на экономический суверенитет России – переориентация на внутренний рынок, развитие внутреннего производства и потребления.

3. Прозвучал отказ от концепции глобальной инклюзивной экономики, Россия больше не будет опираться на глобальные рынки.

4. Для реализации заявленных мер потребуются радикальные изменения в экономике и финансовой системе, смена экономической модели.

5. Возможно сопротивление части элит провозглашенному курсу, предстоит внутриполитическая борьба за будущее страны.

6. Реиндустриализация и переход к суверенной экономике – вопрос выживания России перед лицом глобальных вызовов.

Вывод: в послании обозначен стратегический поворот России к экономическому суверенитету и опоре на внутренние ресурсы, что потребует системной трансформации экономики и преодоления сопротивления части элит.

Источник: https://t.me/trueolen/941
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12066 9302
    chu только что

      Не надо выдумывать небылицы. Конечно торговля показатель всего. Но все таки не покупать нужно за нефть а производить свое. Давайте на примере. Тот кто получил высшее образование тот должен отличаться. Умные люди изображают на публику что они защитились и имеют степень. Далее этим людям нужны институты, гонорары, учить других, разрешать другим работать. Должна быть их подпись и печать чтобы разрешать или не разрешать работать.
      Теперь пример.
      Мальчику после армии выдали форму и отправили на курсы по обучению. Там ему дали диплом и разрешили работать. После получения на руки результатов труда, мальчик написал заявление. На вопрос куда же он пойдет ? Он ответил в Москву. На вопрос что нужно вернуть деньги за форму и обучение на курсах фрезерной заточки интрумента, мальчик ответил что эти курсы никому не нужны. На вопрос родители знают, что с вычетами за обучение и форму он получит зарплату 100 долларов ? Он ответил что родителей у него нет. Бухгалтер заплакала.
      Если разрешать строителю работать без разрешения взрослых и вычетов за обучение ненужное заточки, то работников будет очень много.
      Я что то новое и удивительное сказал ? По моему целые толпы нерусских останутся без работы которые разрешают работать.
      https://www.youtube.com/watch?v=uScg7M5pon8
      Далее был вопрос об обучении. Казалось бы мелочь. Но Путин озвучил вопрос что преподаватели читают лекции по одному вопросу, а на экзамене спрашивают другие вопросы. Этим и живут ненужные преподаватели. Они тоже разрешают работать и могут не разрешить.
      Это будет похуже и посложнее чем дело врачей при Сталине.
      А желающих работать на самом деле очень достаточно.

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