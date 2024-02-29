Слова об участниках СВО как новой элите вызвали в обществе восторг и большую поддержку. Национализация элиты, смена кадров давно назрели – ещё с 2012-2014 годов. Тогда это не произошло, героев Русской весны либо убили (Моторола, Гиви и десятки других), либо их затерли на обочину сислибы (Губарев) – из той волны госуд. статус обрели, пожалуй, только Аксёнов и Константинов.

Сейчас попытка #2 решения кадрового вопроса, который Путин пытается поставить на системные рельсы. В декабре, когда Жога-старший передал от Путина его готовность идти на выборы, я писал, что это демонстративное доверие герою ДНР – признак возможной смены элитных кадров на героев СВО. Так и произошло.

Важно, что это не просто пожелание. Путин создаёт механизм, социальный лифт для бойцов СВО в виде спецкурса, где им расскажут о практиках госупрпавления.

Но здесь же кроется загвоздка – а кто их будет учить и чему именно? Понятно, что старые кадры, но важно, какие именно. Если это Кириенко с его корпоративными практиками и конкурсом "Лидеры России" (кстати, а что не так с этими кадрами? почему они не стали достойной элитой?), то пользы от этого будет немного. Более того, бойцы столкнутся со старыми принципипами карьеризма и очковтирательства, которые очень ловко используют выходцы из ВШЭ, МГИМО и прочих инкубаторов элиты.

И второй момент. Недостаточно пройти курсы, этим людям надо доверять важные посты (как федеральные, так и региональные), давать конкретные полномочия и ресурсы. А как это сделать, большой вопрос.

Недостаточно назначить бойцов на ответственный пост, надо дать ему реальные рычаги, иначе он станет свадебным генералом. Старая элита обладает связями, навыками и ресурсами, которые позволят ей даже на вторых ролях рулить процессами. И как эту паутину разорвать, надо думать уже сейчас.

В общем, почин верный и радостный, но смена управленческих элит – это процесс тяжелейший, во все времена вызывавший большие проблемы, зввязанный на больших деньгах и крови. Это вам не Киркорова на Шамана заменить.

РМ

Комментарий редакции

В данной статье можно выделить следующие основные тезисы:

1. Объявление участников СВО (специальной военной операции) новой элитой вызвало в обществе большой энтузиазм и поддержку.

2. Смена элит назрела еще в 2012-2014 годах, но тогда не произошла – многие герои Русской весны были либо убиты, либо отодвинуты на второй план.

3. Сейчас Путин пытается поставить кадровый вопрос на системные рельсы, создав социальный лифт для бойцов СВО.

4. Однако есть риск, что обучать бойцов будут представители старой системы, которые научат их лишь карьеризму.

5. Недостаточно просто назначить бойцов на посты – им нужно дать реальные полномочия и ресурсы.

6. Старая элита сохраняет связи и может сохранить влияние даже на вторых ролях.

Вывод: смена управленческих элит – сложный процесс, требующий не только назначения новых лиц, но и передачи им реальной власти. Успех зависит от того, кто и чему будет обучать новую элиту, и от готовности старой элиты уступить свои позиции.