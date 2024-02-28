В шокирующем разоблачении кинозвезда, режиссер и продюсер Мел Гибсон сообщил об эпидемии «паразитов», которые «контролируют Голливуд» и причастны к жертвоприношениям детей и педофилии. В недавнем интервью BBC а Лондоне он заявил, что «каждая студия в Голливуде покупается и оплачивается кровью невинных детей», добавив, что «самой ценной валютой является кровь младенцев».

Гибсон назвал элиту индустрии развлечений «врагом человечества», который «пьет кровь невинных детей». Он сказал, что ключевые игроки кинобизнеса «получают удовольствие от разрушения святилища детей», поскольку они «преуспевают в нарушении всех установленных Богом табу, известных человеку». «У них вопиющее пренебрежение к благу людей. «Уничтожение человеческих жизней - это просто игра для них: чем больше боли они могут причинить, тем лучше будут острые ощущения. «Дети для них просто пропитание. «Они питаются болью и страхом, и чем моложе, тем лучше».

Поясню, что он говорит об адренохроме - "гормоне жизни" или "гормоне счастья" - веществе, которое получают из крови детей. Максимальное количество адренохрома (как, к примеру, и адреналина) в организме вырабатывается в момент наиболее интенсивного страха и боли. Адренохром - это то, что позволяет человеку пережить невыносимую боль - за счет частичной компенсации ее "гормоном счастья". Поэтому человека, из крови которого добывают гормон, мучают и доводят до предела страданий и страха. Тогда адренохром получается наиболее сильным. Такой вот препарат и ценится, посколько производит в употребляющем его ощущение детского счастья, отнятого у ребенка с жизнью. Считается также, что адренохром омолаживает.

Но Мел Гибсон утверждает, что употребляющие адренохром делают это не только ради "кайфа" и омоложения - но и как часть сатанинского ритуала:

«Эти люди следуют своей религии и используют ее как моральное руководство. «Это не те религиозные учения, о которых вы когда-либо слышали. «Они совершают священные ритуалы, которые являются извращенческими и полностью противоречат моральным устоям большинства. «Хуже всего то, что в Голливуде это широко распространено, и все хотят в этом участвовать».

Мел Гибсон появился в британском чате BBC в прайм-тайм «Шоу Грэма Нортона» в пятницу, где актер ответил на вопросы потрясенных гостей относительно истинной природы голливудской «элиты». Он объяснил, как в 2006 году он был занесен в черный список контролирующими олигархами Голливуда за то, что высказал свое мнение об отрасли, противоречащее их либеральной программе.

Он сказал, что с тех пор он «работал вне системы», что дало ему свежий взгляд, сказав: «Это трудно понять, я знаю, и мне непросто об этом говорить, но Голливуд - это узаконенная сеть педофилов. «Они используют детей и жестоко обращаются с ними из-за их извращенных «духовных убеждений», если их можно так назвать. «Я сам этого не совсем понимаю, но они собирают этих детей ради их энергии и пируют их кровью. «Они не делают этого милосердно, они пугают их до смерти, прежде чем принести их в жертву. «Чем невиннее ребенок, чем больше он напуган, тем больше они получает от этого удовольствие», - сказал звезда «Храброго сердца».

«Они собирают кровь детей и едят их плоть, потому что думают, что это дает им некую «жизненную силу»». Если ребенок страдал морально и физически, когда он умирал, то это дает им «дополнительную жизненную силу». «Я не понимаю, почему они так поступают, но именно так они и поступают. «У большинства из нас есть моральный компас, который ведет нас по жизни, верно? «У этих людей этого нет, а если и есть, то этот компас указывает в противоположном направлении». Гибсон, который последние 30 лет проработал как внутри, так и за пределами Голливуда, говорит, что иерархия индустрии «процветает на жестоком обращении, боли, пытках, стрессе и страданиях».

По словам Гибсона, желание совершить такое насилие не ограничивается только элитой, но только «те, кто находится на вершине пищевой цепочки, могут позволить себе такую «роскошь», хотя и многие стремятся к этому. «Голливуд залит невинной детской кровью».

«Ссылки на педофилию и каннибализм присутствовали всегда, но в течение многих лет они были загадочными или символическими. «Я познакомился с этой практикой в ​​начале 2000-х годов, и мне угрожали серьезными последствиями, если я когда-либо расскажу об этом. «И я имею в виду не только свою карьеру, я имею в виду, что моя жизнь под угрозой, жизнь моей семьи в опасности. «Они рассматривают кровь младенца, подвергшегося сексуальному насилию, как «главный приз» и говорят, что она «сильно обогащена». « Младенцы подобны «премиальной валюте» и имеют самую высокую ценность из всего, о чем вы можете подумать: бриллиантов, наркотиков, чего угодно. «Они буквально обменивают этих детей, как валюту, на услуги, роли в кино, откаты…»

По словам Гибсона, это извращение - не просто некая прихоть, оно было глубоко укоренившимся в Голливуде поколениями, и популярно как среди мужчин, так и среди женщин. «В этом нет ничего нового, и это происходило еще до основания Голливуда. «Если вы исследуете это явление, вы обнаружите, что скрывается в тени каждой темной эпохи в истории. «Эти темные, многомерные оккультные практики использовались в тайных обществах на протяжении сотен лет. «Голливуд используется для социального программирования и управления сознанием, и их послание проецируется в психику американского народа».