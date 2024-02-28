В рамках постмодерна очень любят размывать смыслы, рассказывая о важности и равенстве любого мнения, отсутствия правильного и ложного, наличии лишь неких гипотез. Любой бред предлагается со всей серьезностью и вниманием изучать и разбирать, закладывая этим одинаковый вес и значимость профессионала, специалиста в конкретном вопросе и случайного прохожего, что поленился и/или не смог потратить время на должное изучение материала, но смог забраться на «пик глупости» из эффекта Даннинга-Крюгера.

Большая часть современных дискуссий и ток-шоу живёт в парадигме постмодерна, где утрачена ценность и значимость слов, ответственность за них. В рамках модерна, выдвигая некий тезис, индивид по умолчанию принимал на себя обязанность по его обоснованию, аргументации. Посмотрите, как происходит сейчас – постмодернистские «гипотезы» не подразумевают не только доказательств, но и логической связанности. Говорящий не несёт никаких обязанностей, наоборот, все вокруг обязаны опровергать озвученное им, каким бы лютым бредом это не было.

В подобную игру можно играть вместе, например, в логике постмодерна посылать человека идти с миром, ведь гипотеза, что он этого заслуживает и должен двигаться, тоже имеет право на жизнь. Как правило, такое вызывает искреннюю обиду, после чего выясняется, что не все гипотезы для данного конкретного постмодерниста равнозначны. Своё мнение он считает единственно важным, как демократия должна обеспечивать власть исключительно демократов, но это уже личные проблемы и боль, человек уже послан.

Много лет назад делал разбор упущенных стратегий Украины, указывая, когда, почему и как они закрылись (статьи вошли в книгу), в завершении темы был ролик на 1 апреля – «Как Украине стать сверхдержавой». Даже в терапевтической позиции не вижу смысла разбирать нелепые, нежизнеспособные и постмодернистские конструкции различных «политических украинцев», «хороших украинцев» и прочих странных людей, что стремятся спасти лично себя и остатки бУкраины, не желая признать – выбор остался лишь между некромантом и патологоанатомом.

В последнее время поток различных образов будущего и идеологий уменьшился, но возросло количество построений квази-орденских объединений, прорывных фабрик мысли и т.д. Теперь вот новое развлечение, в нашей психиатрической больнице – может ли «лидер прорыва» быть одновременно и «императрицей». При такой работе важно не забывать технику безопасности: «Между вами и дверью из кабинета не должен находиться пациент». Зачастую, лечение нужно вести по протоколу… суда, не каждого пациента надо понимать, чтобы не стать ближе к его сумасшествию.

И, да, периодически происходят ошибки, на фоне интеллектуальных лилипутов карлик кажется величиной, но это лишь иллюзия, на которую не нужно тратить время, особенно, учитывая моральные аспекты и преступления в личном деле и анамнезе…)))

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В постмодернистской парадигме размываются смыслы и ценность слов, любые мнения считаются равноценными.

2. В современных дискуссиях говорящий не несет обязательств по обоснованию своей позиции, в отличие от модернизма.

3. Автор считает бессмысленным опровергать "постмодернистские конструкции" различных политических групп.

4. Вместо этого автор предлагает придерживаться протоколов и не вступать в дискуссии с некоторыми "пациентами".

5. Автор полагает, что не стоит тратить время на кажущихся интеллектуалами людей с сомнительной репутацией.

Вывод:

Автор критикует современные дискуссии за отсутствие ответственности говорящих и призывает не вступать в полемику с носителями постмодернистской парадигмы, а придерживаться протоколов и профессиональных стандартов. Ключевая идея – необходимость ответственного и взвешенного подхода к дискуссиям, избегая бессмысленных споров.